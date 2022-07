Efemérides del 5 de julio en Argentina y el mundo

En 1683 se fundaba San Fernando del Valle de Catamarca. El gobernador tucumano Fernando de Mendoza y Mate de Luna fundaba la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.​ Su nombre deriva del quechua y significa fortaleza en la falda.

En 1807 era rechazada la Segunda Invasión Inglesa en Buenos Aires. El alcalde de Buenos Aires, Martín de Álzaga, ordenó montar barricadas, pozos y trincheras en las diferentes calles de la ciudad por las que el enemigo podría ingresar. Reunió todo tipo de armamento y continuó los trabajos en las calles bajo la luz de miles de velas. En la mañana del 5 de julio, la totalidad del ejército británico volvió a reunirse en Miserere. Confiado de la supremacía de su ejército, Whitelocke dio la orden de ingresar a la ciudad en 12 columnas, que se dirigirían separadamente hacia el Fuerte y Retiro por distintas calles. En un alarde innecesario, llevaban orden de "no disparar sus armas hasta llegar a la Plaza de la Victoria". Liniers y Álzaga habían logrado reunir un ejército de 9000 milicianos, apostados en distintos puntos de la ciudad. El avance de las columnas se vio severamente entorpecido por las defensas montadas, el fuego permanente desde el interior de las casas y desinteligencias y malentendidos entre los comandantes británicos. Whitelocke vio cómo sus hombres eran embestidos en cada esquina. Mediante la lucha callejera, los vecinos en el centro de Buenos Aires superaron la disciplina de las famosas "casacas rojas".

En 1811 Venezuela conseguía su Independencia de España. La independencia de Venezuela fue el proceso jurídico-político con el que se puso fin a los lazos que existían entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio español. También implicó el reemplazo de la monarquía absoluta por la república como forma de gobierno. La independencia de Venezuela produjo el conflicto armado conocido como Guerra de Independencia de Venezuela entre los ejércitos independentista y realista. El 5 de julio de 1811 se firmaba el acta de independencia. Dicho día es celebrado en Venezuela como su día nacional. En esa fecha formalmente, a través del documento "Acta de declaración de la independencia", Venezuela se separaba de España. La Sociedad Patriótica integrada por Simón Bolívar y Francisco de Miranda fue la pionera en el impulso de la separación de dicha nación de la corona española.

En 1911 nacía Georges Pompidou. Fue un político francés, presidente de su país desde 1969 hasta su muerte en 1974.

En 1950 nacía el músico Huey Lewis. Es un músico y cantante. Es el cantante líder y además toca la armónica en Huey Lewis & The News, un grupo de rock de San Francisco, California que fue popular durante los ochenta y que llegó al estrellato gracias a la primera película de la trilogía Back to the Future.

En 1980 moría Luis Sandrini. Fue un actor argentino. Comenzó a trabajar en un circo junto a sus padres, como payaso. Fue su padre quien lo recomendó, mediante una carta al actor Leandro Reynaldi a principios de 1927. Debutó con la obra campera de Otto Miguel Cione titulada Gallo Ciego desempeñando el rol de sargento. Con su amigo Max Citelli improvisó una compañía de dos. Encontrándose en La Plata, se les ocurrió dar una obra sobre Sacco y Vanzetti, los dos célebres mártires obreros que, en 1927, habían sido ajusticiados en los Estados Unidos. En medio de la función llegó la policía y se los llevó a la cárcel, por desorden. Sacco y Vanzetti eran nombres prohibidos por los ricos de esa época. Entraba en la compañía teatral de Enrique Muiño y Alippi, en donde conocía a su primera esposa, la actriz Chela Cordero. Allí estrenaba la obra ¿Te acordás hermano que tiempos aquellos? Después trabajó en Los tres berretines. Debutó en el cine en 1933 actuando en la primera película sonora argentina ¡Tango! en la cual participaba Pepe Arias y las estrellas del tango Libertad Lamarque, Azucena Maizani y Tita Merello, con quien tenía un romance cuando filmaban la película Juan Tenorio. También se lucía en la radio, donde hacía Felipe, que fue el prototipo del porteño bonachón, creación de Miguel Coronatto Paz, que tuvo tanto éxito que años más tarde fue llevado a la televisión en Canal 13, donde compartió pantalla con otros grandes actores como Tato Bores, Alberto Olmedo, Pepe Biondi, José Marrone, Carlos Balá, Dringue Farías y Juan Carlos Altavista, entre otros. En el teatro hizo Cuando los duendes cazan perdices, luego llevada al cine, y, detrás de bastidores, quedó asombrado por la belleza de la joven actriz Malvina Pastorino con la cual se casaba y tenía a su hija, la también actriz Sandra Sandrini. El éxito rotundo hizo que se convirtiera en la figura popular más representativa de la época de oro del cine argentino; que luego se afianzó con la película La cigarra no es un bicho, de Daniel Tinayre. Sus últimas apariciones fueron en películas familiares costumbristas de Enrique Carreras. Fallecía cuando rodaba la película ¡Qué linda es mi familia!, de Palito Ortega, en donde trabajaba junto a otra grande del espectáculo, Niní Marshall. Sus caracterizaciones y sus personajes han dado que hablar incluso muchos años después de las primeras emisiones de sus películas. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en 2010, rememora a Sandrini en un pasaje de su novela ¿Quién mató a Palomino Molero? Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en sus memorias, dice: "Se trata de un argentino que debería tener residencia oficial en el Olimpo de los comediantes: el señor don Luis Sandrini, un actor en toda la extensión de la palabra, que lo mismo nos arranca carcajadas que lágrimas. Había sido mi ídolo desde la infancia y lo siguió siendo siempre".

En 1996 nacía la oveja Dolly. Fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Ian Wilmut y Keith Campbell. Su nacimiento no fue anunciado sino hasta siete meses después, el 22 de febrero de 1997.

En 2012 era condenado el Jorge Rafael Videla a 50 años por el robo de bebés en la dictadura. El Tribunal Oral Federal Nº 6 en el juicio oral por la causa conocida como “Plan Sistemático”, en donde se investigaban más de 30 hechos de apropiación de menores cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Según el tribunal, los hechos juzgados eran “delitos de lesa humanidad, implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”.

En 2021 moría Raffaella Carrà. Fue una cantautora, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz italiana. Presentó diversos programas, la mayor parte en la cadena italiana RAI y en la española TVE, y realizó especiales en Argentina, Chile, México y Perú. Fallecida el 5 de julio de 2021, fue una figura popular en Europa y América Latina; tanto por sus numerosas y conocidas presentaciones musicales y discos grabados, como también por sus numerosos y populares programas de televisión.