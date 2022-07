Efemérides del 4 de julio en Argentina y el mundo

Día Nacional del Médico Rural. El 4 de Julio, se conmemora el Día Nacional del Médico Rural en homenaje al natalicio del Dr. Esteban Laureano Maradona.

En 1776 se firmaba en Philadelphia la Independencia de los Estados Unidos de América. es un documento redactado por el segundo Congreso Continental que proclamó que las 13 Colonias norteamericanas se habían autodefinido como nuevos Estados soberanos e independientes y ya no reconocían el dominio británico.​ En su lugar, formaron una nueva nación: los Estados Unidos. John Adams fue uno de los políticos que emprendió el proceso de independencia, aprobado el 2 de julio por el Congreso en pleno sin oposición. Un comité (el Comité de los Cinco) se encargó de redactar la declaración formal, la cual se presentó cuando el Congreso votó sobre la misma dos días después. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos inspiraron documentos similares.

En 1807 nacía Giuseppe Garibaldi. Fue un militar, revolucionario y político italiano, que también contó con la nacionalidad peruana, ​ que, junto con el rey de Cerdeña Víctor Manuel II, fue uno de los principales líderes y artífices de la unificación de Italia.

En 1826 moría Thomas Jefferson. Fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América, ocupando el cargo entre 1801 y 1809. Se le considera uno de los padres fundadores de la nación. Su eminencia viene dada porque fue el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776.

En 1895 nacía Esteban Laureano Maradona. Nacido en Esperanza, Santa Fe, fue un médico rural, naturalista, escritor y filántropo argentino, famoso por su modestia y abnegación, que pasó 50 años ejerciendo la medicina en Estanislao del Campo, una remota localidad en la provincia de Formosa. Su vida fue un ejemplo de altruismo. Colaboró con las comunidades indígenas en varios aspectos: económico, cultural, humano y social. Además, realizó grandes aportes al conocimiento de las colectividades del noreste argentino, estudió sus costumbres e incorporó a sus conocimientos los de la medicina tradicional aborigen. En su honor, Argentina ha declarado por Ley 25 448 el 4 de julio, día de su nacimiento, como Día Nacional del Médico Rural. Es autor de obras científicas sobre antropología, flora y fauna. Renunció a todo tipo de honorario y premio material viviendo en la humildad y colaborando con su dinero y tiempo con los más menesterosos, a pesar de que pudo haber tenido una cómoda vida ciudadana, gracias a sus estudios y a la clase social a la que pertenecía. Una de sus frases recordadas, en donde se sintetiza su pensamiento sobre la profesión que ejercía y su modo de vida: Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, éste es bien limitado, yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes. Otra de sus frases: Muchas veces se ha dicho que vivir en austeridad, humilde y solidariamente, es renunciar a uno mismo. En realidad ello es realizarse íntegramente como hombre en la dimensión magnífica para la cual fue creado. Era descendiente de varios próceres de la provincia de San Juan. De Plácido Fernández Maradona, gobernador en varias ocasiones y ministro de Nazario Benavídez, y de José Ignacio Fernández de Maradona, jesuita y primer diputado electo por el pueblo de San Juan al ser reputado como el «mejor probidad» ante la Junta Grande de 1810 en Buenos Aires. En 1986, con 90 años de edad, enfermó y debió trasladarse a la ciudad de Rosario, donde vivía su sobrino. En sus últimos años recibiría muchos homenajes y distinciones y no aceptaría ningún tipo de pensión vitalicia. Murió de vejez, a los 99 años, en Rosario, pero sus restos se guardan en la ciudad de Santa Fe, en el panteón de su familia. Es autor de 20 libros, muchos de ellos sin ser publicados, a la espera que el Congreso de la Nación cumpla con la resolución de 1994 de editarlos y donarlos a bibliotecas públicas tal fue su legado.

En 1926 nacía Alfredo Di Stéfano. Fue un futbolista y entrenador argentino. Jugador de los clubes River Plate, Millonarios y Real Madrid, es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Inició su carrera en River a los 17 años, en 1943. Para la temporada de 1946 fue cedido al Club Atlético Huracán, pero regresó a River en 1947. Debido a una huelga de futbolistas en Argentina en 1949, Di Stéfano se fue a jugar a Millonarios de Bogotá en la liga colombiana. Tras su fichaje por el Real Madrid, fue parte integral de uno de los equipos más exitosos de todos los tiempos. Marcó 216 goles en Liga en 282 partidos con el Real (entonces récord del club). Los 49 goles de Di Stéfano en 58 partidos fue la mayor cuenta histórica en la Copa de Europa. Anotó en cinco finales consecutivas de la Copa de Europa con el Real Madrid entre 1956 y 1960, incluido un hat-trick en la última. Se trasladó al Espanyol en 1964 y jugó allí hasta retirarse a los 40 años. Como jugador fue internacional por dos países, circunstancia permitida en la época: la selección argentina y la selección española. A pesar de ello, nunca disputó una Copa Mundial. Su mayor logro con una selección fue el Campeonato Sudamericano 1947, actual Copa América. Considerado por la FIFA como uno de los cuatro mejores jugadores de fútbol del siglo XX junto a Diego Maradona, el brasileño Pelé, y el neerlandés Johan Cruyff,​ en 2004 fue elegido el cuarto mejor jugador del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.​ Fue también incluido por el mismo organismo entre las 48 leyendas del fútbol, además de ser galardonado por la revista France Football como el mejor de todos los ganadores del Balón de Oro hasta 1989, circunstancia por la que recibió el Súper Balón de Oro, siendo el único futbolista de la historia en poseerlo. Al momento de su retiro era el máximo goleador de la historia del Real Madrid C. F., señalado por la UEFA como uno de los mejores equipos de la historia;​ además, era entonces el jugador nacido en Argentina con más títulos oficiales logrados.​ Di Stéfano ha sido destacado por su exquisita calidad técnica y su polivalencia en el campo, siendo por ello calificado por parte de entendidos, exfutbolistas y aficionados como el jugador más completo que ha dado el fútbol a nivel mundial. Debido a sus goles, logros y trayectoria, fue incluido por la FIFA en el salón de la fama del fútbol en 2011. Conocido como "la Saeta Rubia", Con Diego Maradona y ahora Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano, ha marcado a la Argentina, como una cantera de donde han surgido nada menos que tres de los mejores jugadores de la historia.

En 1927 nacía Gina Lollobrigida. Es una actriz italiana de cine y televisión, reconocida con diversos galardones como cinco premios David de Donatello, un Globo de Oro y una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood.

En 1934 moría Marie Curie. Maria Salomea Skłodowska-Curie, ​​ más conocida como Marie Curie​​ o Madame Curie, fue una física y química polaca nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, es la primera y única en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas: Física y Química.​

En 1940 nacía Miguel Ángel Estrella. ​​Fue un pianista argentino clásico de renombre internacional. Entre 2003 y 2015 ejerció como embajador argentino ante la UNESCO.

En 1959 nacía Victoria Abril. Victoria Mérida Rojas, conocida como Victoria Abril, es una actriz y cantante malagueña, cuya carrera se ha desarrollado, principalmente, en España y Francia, aunque también ha trabajado en otros países.

En 1976 la dictadura asesinaba a cinco religiosos palotinos en Argentina. Se conoce como la masacre de San Patricio al crimen perpetrado por la dictadura de tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos en la iglesia de San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires. Los religiosos asesinados fueron los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. El nuncio Pío Laghi y el cardenal arzobispo Juan Carlos Aramburu nombraron al sacerdote Efraín Sueldo Luque para que realizara una investigación sobre lo sucedido. La investigación nunca fue dada a conocer públicamente. En 1985 la revista El Periodista informó que como resultado de la investigación interna, fueron excomulgados dos católicos residentes en el barrio de Belgrano, por haber participado en los crímenes. Sin explicar el motivo, la Iglesia no se presentó como querellante en la investigación penal de los asesinatos. En 2016 la Iglesia cambió de criterio y anunció que se presentaría como querellante en la causa, a través de la Congregación Palotina.

En 1992 moría Astor Piazzolla. Fue un bandoneonista y compositor argentino nacido en Mar del Plata, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Su contacto con la música se inició en Nueva York, donde su familia vivió entre 1925 y 1936. A los ocho años, su padre le regaló su primer bandoneón, y comenzó a tomar clases con Andrés D´Aquila. En 1934 conoció a Carlos Gardel y entabló una relación amistosa con él. Gardel lo oyó tocar y le ofreció participar y tocar varios temas en la película El día que me quieras. Interpretó a un canillita. Fue invitado a la gira por América en la que Gardel perdió la vida junto a su equipo; pero, dada su corta edad, no viajó por no tener permiso. En 1936, su familia volvió a Mar del Plata, participó en varios conjuntos y conoció la obra del sexteto de Elvino Vardaro, que lo influenció de forma definitiva. Decidido a explorar el tango, se mudó a Buenos Aires a los 17 años y, al poco tiempo, consiguió su objetivo: ingresar en la orquesta de Aníbal Troilo, primero como bandoneonista de fila y ocasional pianista y, luego, convertido en arreglador de la orquesta. Hacia 1944, abandonó la Orquesta de Troilo para dirigir la orquesta que acompañó al cantante Francisco Fiorentino hasta 1946, cuando compuso El desbande. Formó su propia orquesta, que disolvió en 1949, y comenzó a escribir música para películas. Se apartó del bandoneón y se acercó al jazz: la búsqueda de un estilo diferente a todo lo llevó a profundizar sus estudios musicales. Entre 1950 y 1954, compuso obras claramente distintas de la concepción del tango hasta ese momento (Para lucirse, Tanguango, Prepárense, Contrabajeando, Triunfal, Lo que vendrá), y comenzó a definir su estilo. También escribió piezas de música culta, como Rapsodia porteña (1952) y Buenos Aires, tres movimientos sinfónicos (1953). Por la última, ganó el Premio Fabien Sevitzky, y el Gobierno francés le otorgó una beca para estudiar en París con la famosa pedagoga musical Nadia Boulanger, quien lo convenció de que persistiera en el camino del tango. La beca duró casi un año y, en ese tiempo, formó una orquesta de cuerdas junto a los músicos de la Ópera de París Martial Solal y Lalo Schifrin. Con Schirfrin, grabó Two Argentinians in Paris (1955). A su regreso a la Argentina, formó el Octeto Buenos Aires. Varias versiones del Octeto influyeron de manera determinante en la futura evolución del tango. Cuando murió su padre, en 1959, compuso en su homenaje acaso su obra más bella: Adiós, Nonino. En 1960, después de una estadía en Estados Unidos, donde su estilo se presentó como jazz-tango, formó un quinteto por el que pasaron músicos como Elvio Bardaro, Dante Amicarelli, Antonio Agri, Horacio Malvicino, Oscar López Ruiz, Kicho Díaz, Osvaldo Manzi y Cacho Tirao. En 1968, compuso, con el poeta Horacio Ferrer, la operita María de Buenos Aires, para 11 instrumentos, recitante y cantantes femenino y masculino. En 1969, comenzó a escribir, también junto a Ferrer, temas más sencillos para la voz de Amelita Baltar, su pareja por aquellos años. Compusieron Balada para un loco. En 1972, luego de un infarto, decidió instalarse durante cinco años en Italia. Formó el Conjunto Electrónico, grabó Libertango y experimentó su aproximación al jazz-rock. En 1974, grabó Summit junto al saxofonista Gerry Mulligan; y, un año después, tras la muerte de Aníbal Troilo, el disco Suite Troileana. En 1976, se presentó en el teatro Gran Rex con su obra 500 Motivaciones; y, en 1977, con una serie de conciertos en el Olympia de París. En 1978, volvió con su Quinteto y consolidó su fama internacional con giras por Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Japón. Falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1992 a los 71 años.

En 1997 la nave no tripulada Mars Pathfinder se posaba en Marte. Amerizaba en el Ares Vallis, en una región llamada Chryse Planitia en el cuadrángulo de Oxia Palus. El módulo de aterrizaje se abría, liberando al róver, que realizó múltiples experimentos en la superficie marciana. La misión portaba una serie de instrumentos científicos para analizar la atmósfera marciana, la climatología, la geología y la composición de sus rocas y suelo.

En 2003 moría Barry White. Barrence Eugene White Carter, conocido artísticamente como Barry White, fue un compositor, cantante, arreglista y productor musical estadounidense de los géneros disco, R&B y soul.