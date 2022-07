Efemérides del 3 de julio en Argentina y el mundo

Día del locutor. El 3 de julio de 1943 un grupo de pioneros de la radiofonía, decidieron organizarse en Buenos Aires y fundaban la Sociedad Argentina de Locutores (SAL). En 1950, un Congreso Nacional instituía al 3 de Julio como Día del Locutor. En 1943, 21 locutores se habían reunido en el edificio, en donde funcionaba la redacción de la desaparecida Revista Antena, fundando la SAL. Raúl Cosentino, Ricardo Berutti, Eduardo Besnard, Ricardo Bruni, Roberto Cano, Pedro del Olmo, Juan Bernabé Ferreyra, Carlos Fontana, Carlos Foresti, Roberto Galán, Juan Carlos Grassi, Jorge Homar del Río, Carlos Iglesias, Roberto Lafont, Milton Lima Mansilla, Rodolfo López Ervilha, Jaime Mas, Juan Monti, Alberto Rial, Rodolfo Torwill y Pedro Valdez, fueron los locutores que sentaron las bases de la entidad y designaron una Junta Directiva Provisoria que tuvo como Presidente a Pedro del Olmo (LR4) y como Secretario a Roberto Galán (LR1).

Día del Bioingeniero. Se conmemora debido a que un 3 de julio de 1992 se recibía la primera promoción de bioingenieros en la Facultad de Bioingeniería ubicada en Oro Verde, perteneciente a UNER y única carrera en Argentina y Sudamérica.

En 1883 nacía Franz Kafka. Fue un escritor bohemio en lengua alemana. Su obra, de las más influyentes de la literatura universal,​ es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales.

En 1885 se promulgaba la “Ley Avellaneda”. En respuesta al sostenido crecimiento que experimentaron las universidades en Argentina entre 1870 y 1880, se promulgaba la Ley Avellaneda.​ Establecía las bases sobre las que cada universidad debía dictar sus estatutos, sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

En 1927 nacía Ken Russell. Fue un director de cine británico, conocido por sus películas sobre famosos compositores.

En 1933 moría Hipólito Yrigoyen. Fue un político argentino, dos veces presidente de la Nación Argentina y una figura relevante dentro de la Unión Cívica Radical. Fue el primer presidente argentino elegido por medio del sufragio secreto y obligatorio masculino (el voto femenino se introdujo en 1951) según la Ley Sáenz Peña de 1912. Su primer mandato se inició en 1916, con el cual comenzó el período conocido como primeras presidencias radicales, y fue elegido nuevamente en 1928, sin completar su mandato, interrumpido por el golpe de Estado de 1930, el primero de estos movimientos antidemocráticos en Argentina. Fue sobrino de Leandro N. Alem, líder fundador de la Unión Cívica Radical, a quien admiró, pero también criticó fuertemente. Fue comisario de policía del barrio de Balvanera y participó en la Revolución de 1874, encabezada por Bartolomé Mitre. Ejerció como docente y Domingo Sarmiento lo nombró presidente del Consejo Escolar de Balvanera. Fue elegido diputado provincial en dos ocasiones, para el período 1878 a 1880 y diputado nacional de 1880 a 1882, este último período interrumpido por la federalización de Buenos Aires. Participó en las fallidas revoluciones de 1890 y 1893, contra el régimen roquista. Fue uno de los fundadores de la Unión Cívica en 1890 y la Unión Cívica Radical en 1893, bajo la conducción de Alem. Frente al fraude electoral sostuvo una política de abstención electoral y en 1905 lideró un tercer alzamiento armado que volvió a ser derrotado. En 1910 negoció con el presidente Roque Sáenz Peña la ley de sufragio secreto y obligatorio masculino, bajo cuyas reglas fue elegido presidente de la Nación en 1916. Su presidencia puso fin a una hegemonía conservadora de más de 40 años y significó el acceso al poder político de los sectores socioculturales denominados clase media. Fue también el primero en adoptar una línea nacionalista. Sancionó reglamentaciones para proteger a los campesinos y creó cajas jubilatorias para empleados públicos. Dictó medidas para que la Argentina controlara sus transportes, yacimientos energéticos y su propia moneda. Reguló las tarifas de los ferrocarriles operados por capitales británicos, a la vez que se creaban líneas férreas estatales. En 1922, durante su gobierno, se fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El estallido en 1918 de la Reforma Universitaria fue apoyado por su gestión, con una serie de medidas a favor de los reformistas. Pese a las iniciativas que favorecieron a sectores obreros y medios, su mandato se vio manchado por las masacres obreras: la Semana Trágica, la Masacre de La Forestal y la Patagonia rebelde, con miles de obreros asesinados por las fuerzas de seguridad. Había grupos parapoliciales de extrema derecha entre cuyos dirigentes había miembros del partido gobernante. En materia de política internacional, mantuvo una posición neutral ante la Primera Guerra Mundial y, finalizada ésta, abogó por la igualdad entre naciones vencedoras y vencidas, a la vez que defendía el principio de no intervención. Fue cuestionado por integrantes de su propio partido por ejercer un liderazgo "personalista". Fue sucedido por el también radical Marcelo T. de Alvear, durante cuyo mandato se produjo el quiebre de la UCR en dos partidos, agrupando uno a los yrigoyenistas y el otro a los antipersonalistas. La elección de 1928 se polarizó entre dos partidos radicales: por un lado la Unión Cívica Radical con Yrigoyen a la cabeza y por el otro la Unión Cívica Radical Antipersonalista (una facción más conservadora de la misma) con la candidatura de Leopoldo Melo. Yrigoyen ganó por segunda vez con amplia mayoría en unas elecciones que fueron conocidas como "el plebiscito". Durante su segundo mandato ocurrió el Crack del 29, la crisis financiera mundial más grave hasta ese momento. El gobierno no pudo reaccionar ante la crisis y fue perdiendo apoyo. El 6 de septiembre de 1930 fue derrocado por un golpe de Estado liderado por José Félix Uriburu. Poco antes de su derrocamiento, estuvo cerca de lograr la nacionalización del petróleo, hecho que se considera una de las causas del golpe. Tras el golpe, fue despojado de sus riquezas como estanciero, y fue confinado a la isla Martín García. Falleció el 3 de julio de 1933. Su entierro fue una de las manifestaciones espontáneas más masivas y sorpresivas de la historia argentina, dirigido hasta el panteón de los caídos en la Revolución del Parque. La orientación política de su gobierno dio lugar a la aparición del "yrigoyenismo" como corriente ideológica dentro del radicalismo argentino. Muchos dirigentes yrigoyenistas posteriormente pasaron a integrar las filas del peronismo en la década de 1940.

En 1935 moría André Citroën. André-Gustave Citroën fue un ingeniero francés, fundador de la marca automovilística Citroën en 1919. Fue el primero en Europa en emplear métodos de trabajo en cadena. Algunas de sus innovaciones fueron el encendido eléctrico y la tracción delantera.

En 1946 se estrenaba en Paris "El Ciudadano Kane". Citizen Kane (titulada Ciudadano Kane en España y la mayor parte de Latinoamérica, El ciudadano en Argentina y Uruguay, El ciudadano Kane en México),​ es una película dramática estadounidense de 1941 dirigida, escrita, producida y protagonizada por Orson Welles. Está considerada como una de las más grandes obras maestras de toda la historia del cine, siendo particularmente alabada por su innovación en la música, la fotografía y la estructura narrativa. Fue estrenada por RKO Pictures.

En 1962 nacía Tom Cruise. Es un actor y productor de cine estadounidense ganador de tres premios Globo de Oro, un Premio Saturn y una Palma de Oro honoraria.

En 1964 nacía Mario Pergolini. Es un presentador de radio, televisión, actor, dirigente deportivo y empresario argentino. Actualmente se desempeña en Vorterix, donde conduce "Maldición, va a ser un día hermoso".

En 1971 moría Jim Morrison. Fue un cantautor y poeta estadounidense, célebre por ser el vocalista de la mítica banda de rock The Doors.​ Debido a sus canciones, personalidad y actuaciones, es considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más representativos e influyentes de la historia del rock, y, debido a las circunstancias dramáticas que rodean su vida y muerte, en la última parte del siglo XX, fue uno de los iconos de rebeldía en la cultura popular, representando la brecha generacional y la contracultura juvenil. Fue también muy conocido por improvisar pasajes de poesía de palabra hablada mientras la banda tocaba en vivo. Morrison desarrolló una dependencia al alcohol. Murió a la edad de 27 años en París. También se indica que pudo haber muerto de una sobredosis de heroína, pero como no se realizó autopsia, se discute la causa exacta de su muerte. La tumba de Morrison se encuentra en un cementerio de París, siendo visitada por miles de personas.

En 1971 nacía Julian Assange. Programador, periodista y activista de Internet australiano conocido por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks. Desde el momento en que abrió el portal WikiLeaks, apareció en conferencias orientadas a las noticias. En 2010, estaba en agencias internacionales de noticias como Al Jazeera English, CNN, MSNBC, Democracy Now!, RT y The Colbert Report para discutir sobre la publicación del vídeo del Ataque aéreo en Bagdad del 12 de julio de 2007 en WikiLeaks. El 21 de agosto de 2010 por indicaciones de la policía sueca, la fiscal Maria Häljebo ordenaba el arresto de Assange acusado de la violación de Anna Ardin, vinculada a la oposición cubana. La fiscal retiraba la acusación a las pocas horas declarando que no había motivos para sospechar de que estuviera implicado en una violación. En septiembre la fiscal superior sueca, Marianne Ny, consideraba que había razones para creer que el delito se había cometido y en consecuencia ordenaba reabrir la investigación preliminar. En 2017 Suecia decidía cerrar la causa por supuesta violación. El 17 de junio del 2022, el gobierno británico anunciaba la firma para su extradición a los Estados Unidos. Se refugiaba en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, y solicitaba asilo político. El gobierno ecuatoriano afirmaba haber analizado la petición en términos de defensa de los derechos humanos más que por cuestiones meramente políticas, considerando que la vida de Assange peligraba con una hipotética extradición a Estados Unidos, donde está vigente la pena de muerte. El 16 de agosto de 2012, el canciller de Ecuador Ricardo Patiño, durante la presidencia de Rafael Correa, anunciaba la decisión de concederle asilo político. El 11 de abril de 2019, el presidente Lenín Moreno, anunciaba que Ecuador dejaba de darle asilo. Era detenido por las autoridades británicas dentro de la embajada de ese país. En 2020 los abogados de Assange presentaban una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2022, la máxima instancia judicial del Reino Unido le denegaba el permiso de apelación y con ello no podría evitar su extradición a los Estados Unidos para enfrentarse a los cargos de espionaje. El exdiplomático británico Craig Murray, alertaba del estado de Assange. En la prisión de alta seguridad de Belmarsh, se le aplican unas condiciones de aislamiento propias de grandes terroristas, cuando es un periodista en prisión preventiva, afirmaba Murray.

En 2013 las fuerzas armadas derrocaban en Egipto al presidente Mohamed Morsi. Había Iniciado su mandato como presidente el 30 de junio de 2012, siendo el único elegido democráticamente en la historia del país. El 3 de julio de 2013 era derrocado y encarcelado por un golpe de Estado encabezado por Abdelfatah El-Sisi.

En 2016 moría Noel Neill. Fue una actriz estadounidense. Interpretó a Lois Lane en la película Superman de 1948 y su secuela Atom Man vs. Superman en 1950, así como en la serie de los '50 Aventuras de Superman.