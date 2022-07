Efemérides del 2 de julio en Argentina y el mundo

Día Internacional de las Cooperativas. El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 47/90 proclamó Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995, para celebrar el centenario del establecimiento de la Alianza Cooperativa Internacional, y decide estudiar la posibilidad de celebrar un día internacional de las Cooperativas en años futuros". Desde entonces, cada primer sábado de julio, es dicha celebración. En el año 2022, dicha jornada es el 2 del mes.

En 1566 moría Michel Nostradamus. También llamado Michel Nostradame, latinizado como Nostradamus, fue un boticario francés y supuesto adivino, más conocido por su libro Les Prophéties (en español, Las Profecías), una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555. Estudió en la Universidad de Aviñón, pero se vio obligado a dejar sus estudios después de poco más de un año cuando la universidad cerró debido a un brote de la plaga. Trabajó como boticario durante varios años antes de ingresar a la Universidad de Montpellier, con la esperanza de obtener un doctorado, pero fue casi inmediatamente expulsado después de que se descubrió su trabajo como boticario (un comercio manual prohibido por los estatutos universitarios). Se casó por primera vez en 1531, pero su esposa y sus dos hijos murieron en 1534 durante otro brote de peste. Trabajó junto a otros médicos contra la plaga antes de volver a casarse con Anne Ponsarde, con quien tuvo seis hijos. Escribió un almanaque para 1550 y, como resultado de su éxito, continuó escribiéndolo para los años futuros mientras comenzaba a trabajar como astrólogo para varios clientes ricos. Catalina de Médici se convirtió en una de sus principales partidarias. Sus Les Prophéties, publicadas en 1555, se basaron en gran medida en precedentes históricos y literarios y recibieron inicialmente una recepción mixta. Sufrió de gota severa hacia el final de su vida, enfermedad que finalmente le provocó un edema. Muchos autores populares han contado leyendas apócrifas sobre su vida. En los años transcurridos desde la publicación de Les Prophéties, Nostradamus ha atraído a un gran número de partidarios que, junto con gran parte de la prensa popular, le atribuyen haber predicho con precisión muchos de los principales eventos mundiales. La mayoría de las fuentes académicas rechazan la idea de que Nostradamus tenía habilidades proféticas sobrenaturales genuinas y sostienen que las asociaciones entre los eventos mundiales y las cuartetas de Nostradamus son el resultado de malas interpretaciones o malas traducciones (a veces deliberadas). Estos académicos argumentan que las predicciones de Nostradamus son característicamente vagas, lo que significa que podrían aplicarse a prácticamente cualquier cosa, y son inútiles para determinar si su autor tenía algún poder profético real. También señalan que las traducciones al inglés de sus cuartetas son casi siempre de muy mala calidad, basadas en manuscritos posteriores, producidos por autores con poco conocimiento del francés del siglo XVI, y con frecuencia deliberadamente mal traducidas para hacer que las profecías encajen en cualquier evento que el traductor creyó se suponía que habían predicho.

En 1778 moría Jean Jacques Rousseau. Fue un polímata suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, ganándose por ejemplo la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo.

En 1833 moría Gervasio Antonio de Posadas. Fue un político argentino. El 31 de enero de 1814 asumió el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cargo que ocupó hasta el 9 de enero de 1815. Sus donaciones a la Sociedad Patriótica lo asociaron con los seguidores de Mariano Moreno, por lo que los líderes de los sucesos del 5 de abril de 1811, leales a Cornelio Saavedra, lo expatriaron de la ciudad, confinándolo en Mendoza. Integró el Segundo Triunvirato junto a Nicolás Rodríguez Peña y Juan Larrea donde obedecieron los términos que habían sido establecidos en la Asamblea del Año XIII, que le dio el Poder Ejecutivo. Como su labor como triunviro fue muy valorada, poco después se decidió, el 22 de enero de 1814, concentrar en él todo el Poder Ejecutivo con el título de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Durante su breve mandato, Cornelio Saavedra y Joaquín Campana fueron expulsados del país. Una de sus principales medidas fue nombrar a José de San Martín como gobernador de Cuyo, enviándole tropas y dinero, y facilitar y apoyar la creación de la escuadra que en la Campaña Naval de 1814 derrotó a la Real Armada Española en el Río de la Plata asegurando la caída de Montevideo y desviando por consiguiente a la expedición española de Morillo. Ese año dispuso que, tras su abandono del sitio de Montevideo (1812-1814), el prócer independentista rioplatense José Artigas en Provincia Oriental fuera considerado sedicioso y rechazó a sus diputados en Buenos Aires, provocando la constitución de la Liga de los Pueblos Libres de las Provincias Unidas que incluiría a la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Nombró a su sobrino Carlos María de Alvear nuevo general en jefe del Ejército del Alto Perú en reemplazo de José Rondeau, lo que motivó que los oficiales del mismo se sublevasen y rechazasen el nombramiento. Esta sublevación y la recuperación del trono español por parte del rey Fernando VII provocaron graves problemas a su gobierno, por lo que terminó renunciando a su cargo el 9 de enero de 1815, 22 días antes de cumplir un año de mandato. Lo sucedió en el cargo su sobrino segundo Carlos María de Alvear, pero tras la caída de este en abril de 1815, Posadas fue encarcelado, ocupando 22 diferentes celdas en los siguientes seis años, hasta ser liberado a mediados de 1821. En 1829 empezó a escribir sus Memorias, terminándolas tiempo después. Una ciudad argentina lleva su nombre. El 22 de septiembre de 1879, la legislatura de la Provincia de Corrientes resolvió imponer el nombre de Posadas a la ciudad conocida hasta esa fecha como Trincheras de San José. El motivo fue en homenaje a Gervasio Antonio de Posadas, bajo cuyo mandato se produjo el 10 de septiembre de 1814 la creación de la Provincia de Corrientes y la anexión de los territorios conocidos como Las Misiones Occidentales a dicha provincia. Tras la creación del Territorio Nacional de Misiones el 22 de diciembre de 1881, se dispuso constituir a la ciudad de Posadas como capital del mismo a partir del 30 de julio de 1884.

En 1895 moría Ignacio Pirovano. Fue un destacado cirujano argentino. Perfeccionó la utilización de la asepsia en la cirugía argentina y realizó la primera laparotomía del país. Formó a una gran cantidad de destacados cirujanos, lo que le valió el título de padre de la cirugía argentina.

En 1904 nacía Jean-Rene Lacoste. Fue un jugador de tenis francés, ganador de 7 torneos del Grand Slam en categoría de individuales. Lacoste fue también un innovador hombre de negocios, famoso por ser el fundador de la empresa de indumentaria que lleva su apellido.

En 1930 nacía Carlos Saúl Menem. Fue un abogado y político argentino, presidente de la Nación entre 1989 y 1999 y gobernador de la provincia de La Rioja en los períodos 1973-1976 y 1983-1989. Desde 2005 hasta 2021 fue senador nacional, en representación de la provincia de La Rioja. Candidato a presidente en 2003, había optadi por no disputar el ballotage con Néstor Kirchner. En 1989, siendo candidato del PJ, había prometido un "salariazo" y una "revolución productiva", algo que no cumplió cuando asumió anticipadamente sucediendo a Raúl Alfonsín. Durante su primer mandato, luego de asumir el cargo en medio de un proceso hiperinflacionario, su administración implementó políticas económicas de corte neoliberal, que incluyeron privatizaciones masivas, miles de despidos, un desguace de organismos estatales, y un régimen monetario de convertibilidad con el dólar, diseñado por el ministro Domingo Cavallo. Fue reelecto en 1995, tras la reforma constitucional de un año antes. Por las políticas llevadas a cabo, además de graves hechos de corrupción, un amplio sector del propio justicialismo, fue crítico de su gestión y se alejó del Gobierno, inclusive formando un bloque en diputados escindido del oficialismo y opositor al mismo. Internacionalmente, dispuso entrar en beligerancia con Irak en la Guerra del Golfo, sin autorización del Congreso, y envió clandestinamente armas a la ex Yugoslavia, además del envío también de armamentos a Ecuador, en guerra con Perú, causa judicial conocida como "contrabando de armas a Croacia y Ecuador". Durante sus gobiernos fueron los atentados terroristas contra la embajada de Israel en Argentina, la AMIA, y en 1995, el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero. Todos esos hechos provocaron decenas de muertos y centenas de heridos. Menem falleció el 14 de febrero de 2021 a los 90 años, poco antes de que se iniciara el juicio por el atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero. Estaba acusado como "autor mediato" por el delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas". En 2014, en una primera instancia de dicho juicio, habían sido condenados cuatro exmilitares, mandos intermedios al momento de la voladura de la planta, con cargos jerárquicos tanto en la exDGFM como en la industria que fue objeto del atentado. La prosecución del juicio, previsto para febrero de 2021, y que nunca llegó a iniciarse, llevaría al expresidente a responder ante un Tribunal de Córdoba. En 2014, no había sido juzgado con los exmilitares, beneficiado con una "falta de mérito", que sería anulada años más tarde, siendo procesado por el hecho. El atentado del 3 de noviembre de 1995, se estableció en el juicio de 2014, había sido para borrar pruebas del faltante de proyectiles por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Aquel hecho provocó siete víctimas fatales directas, más de 300 personas heridas, barrios devastados, y un estado de conmoción social que se extendió con los años. Si bien se decretó, cuando falleció y por ser un expresidente constitucional, duelo por tres días en el país, Río Tercero no adhirió al mismo. Al cumplirse 25 años del atentado, meses antes, se había elaborado un decreto del Ejecutivo Municipal, refrendado por el Concejo Deliberante. Se declaraba al expresidente "persona no grata" en la ciudad, determinándose que no podían desarrollarse homenajes hacia su persona, como tampoco imponer su nombre a calles, espacios públicos, ni erigirse monumentos u otras acciones en su memoria. Villa Merlo, en San Luis, fue la segunda población que no adhirió al duelo, en solidaridad con Río Tercero.

En 1961 moría Ernest Miller Hemingway. Fue un escritor y periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Su estilo sobrio tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública dejó huellas en las generaciones posteriores. Se quitaba la vida en 1961.

En 1976 se conformaba la República Socialista de Vietnam. El Acuerdo de Paz de París del 27 de enero de 1973, reconoció formalmente la soberanía de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur y en dicho acuerdo las tropas estadounidenses debían retirarse para el 29 de marzo de 1973. Algunos enfrentamientos limitados continuaron, pero el siguiente gran momento sería en abril de 1975 cuando Vietnam del Norte ganaba fuerzas e invadía a Vietnam del Sur, el cual fue denominado República de Vietnam del Sur y que era un estado con el apoyo de Hanói antes de ser reunificado como la República Socialista de Vietnam el 2 de julio de 1976.

En 1990 moría Silvina Bullrich. Fue una escritora, traductora, periodista y guionista de cine argentina. Autora de best-sellers, fue una de las tantas escritoras de la generación del cincuenta y sesenta que gozó de una fama que declinó posteriormente, lo que generó que sus obras dejaran de ser leídas.

En 1997 moría James Stewart. Fue un prolífico actor de cine, teatro y televisión estadounidense ganador de un Premio Óscar.

En 2008 se producía en Colombia la "Operación Jaque". Fue una operación de liberación de 15 secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, realizada por las Fuerzas Militares de Colombia en el departamento del Guaviare. Entre las personas liberadas se encontraba Íngrid Betancourt.

En 2016 moría Elie Wiesel. Fue un escritor de lengua yiddish y francesa, de nacionalidad estadounidense, superviviente de los campos de concentración nazis. Dedicó toda su vida a escribir y hablar sobre los horrores del Holocausto, con la firme intención de evitar que se repita en el mundo una barbarie similar.