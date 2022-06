J Balvin se accidentó y fue atendido en Calamuchita

El cantante colombiano J Balvin sufrió un accidente cuando circulaba en un cuatriciclo, siendo atendido en el Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita. Sufrió una fractura en una de sus muñecas, por lo que fue asistido en el nosocomio y enyesado.

El diálogo con Canal 12 de Córdoba, el director del hospital, Daniel Quinteros, explicó que quien lo atendió al reconocido cantante fue el responsable de traumatología del centro de salud. "Tuvo un accidente doméstico, y tenía una lesión, una fractura en la muñeca", explicó.

Quinteros, destacó: "Lo que habla muy bien de este hombre es que vino con un muy bajo perfil, se registró como cualquier persona, esperó ser atendido, se le hizo una radiografía, el diagnóstico, y pidió que se le hiciera lo antes posible algo para irse porque tenía que tomar un avión y no quería perderlo".

Y agregó: "El médico que lo atendió no supo que estaba atendiendo a un famoso porque no utilizó su fama para ello, lo que habla muy bien de él". Indicó que al momento de la atención médica, al utilizar el tapabocas, no se cayó en la cuenta de quien había concurrido al nosocomio. Al registrarse, brindo sus apellidos reales: José Álvarez Osorio Balvin. "Y se registró como José Osorio (...) Vino como cualquier persona, fue atendido y se fue".

El accidente

El cantante había sufrido una caída cuando circulaba en cuatriciclo por el valle, por lo que concurrió al centro de salud pública de Santa Rosa. "Hay niveles de niveles… pero la caída que me metí… es como de niveles de niveles”. ", dijo mostrando uno de sus brazos enyesados en la historia de su cuenta de Instagram.

El colombiano, estuvo de visita en la provincia, con su novia, la cordobesa, Valentina Ferrer. El lunes habían celebrado el primer cumpleaños de su hijo en Carlos Paz. El vuelo internacional que debía tomar, precisamente partía el miércoles en horas de la tarde.

En la página Carlos Paz Vivo, se publicó un video en el que se aprecia como circulaban en los vehículos tipo UTV, y posteriormente, lo que señaló el artista colombiano, sobre el accidente.

El cantante

José Álvaro Osorio Balvín, conocido artísticamente como J Balvin, es un cantante colombiano. Ha logrado posicionarse tanto en el mercado musical latino como en el de habla inglesa, llegando a colocar sus temas en número uno en varias listas musicales, entre ellas Billboard.

Su primer álbum de estudio, La familia, fue certificado con discos de oro, platino y multiplatino en varios países. En 2015, lanzó Ginza, primer sencillo de su siguiente álbum. Ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, México y España.

Cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020. Señala el sitio Mucho Trap: Sin duda alguna, el trap de J Balvin se caracteriza por ser camaleónico y divertido. Un estilo bailable para todos, basado en sus vivencias de infancia en las calles de Medellín. Innova siempre con ritmos nuevos, como el merengue y el pop, pero el trapero nunca abandona su estilo urbano, solo le da forma y lo adapta a los nuevos estilos y generaciones.