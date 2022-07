Efemérides del 1 de junio en Argentina y el mundo

Día del Arquitecto. El Día del Arquitecto se festeja cada 1° de julio en Argentina desde 1985, cuando la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) dispuso establecerla como Día Internacional de la Arquitectura, recordando así la fecha de creación de esta entidad, realizada en Suiza el 1 de julio de 1949.

Día del Ingeniero Químico. Fecha instaurada a nivel nacional con la finalidad de recordar la iniciación del primer curso dictado en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe, primera institución en ofrecer esa carrera dentro del país y América del Sur, además de graduar al primer profesional de esta disciplina.

Día del Historiador. En 2002 el Congreso Nacional establecía al 1º de julio como el Dìa del Historiador (Ley 25566) en homenaje a "los escritores, investigadores, profesores y aficionados dedicados al estudio, propalación y análisis de los acontecimientos de carácter histórico". La fecha no fue elegida arbitrariamente sino que hace alusión al decreto firmado en 1812 por el Primer Triunvirato patrio en el cual se ordenaba la escritura de "la historia filosófica de nuestra feliz revolución, para perpetuar la memoria de los héroes y las virtudes de los hijos de América del Sud, y a la época gloriosa de nuestra independencia civil".

En 1823 las Provincias Unidas del Centro de América se independizaban de México. Las Provincias Unidas del Centro de América o Estados Federados del Centro de América fueron un Estado que existió entre el 1 de julio de 1823 y el 22 de noviembre de 1824. Luego pasaron a llamarse República Federal de Centro América.

En 1880 Carlos Tejedor renunciaba a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ocurría tras levantarse una revolución ante el triunfo electoral de Julio A. Roca a la presidencia. José María Moreno se hacía cargo del gobierno de la provincia y acataba el poder de la Nación, entonces presidido por Nicolás Avellaneda.

En 1896 moría Leandro Alem. Fue un abogado, político, revolucionario y estadista argentino, destacado por haber fundado la Unión Cívica Radical y liderado dos insurrecciones armadas. Bautizado como Leandro Alen, él mismo modificó su apellido de joven, reemplazando la n final por una m. Tradicionalmente su nombre ha sido escrito como Leandro N. Alem y, en algunos casos, como Leandro Nicéforo Alem, aunque su segundo nombre es objeto de debate entre los historiadores. Se indica, que más allá de Nicéforo, en realidad, el acta de nacimiento no lleva segundo nombre, y que la "N" elegida para firmar sencillamente significaba "Nada". Su biógrafo Álvaro Yunque dice al respecto lo siguiente: "Leandro fue bautizado en Balvanera el 7 de abril de 1842. Dionisio Farías y Felisa Pérez fueron sus padrinos. En el acta no figura ese segundo nombre, Nicéforo, que muchos de sus biógrafos aceptan. Alem, que modificó su apellido siendo muy joven,... firmaba también Ln. Alem. (Hay tarjetas de él así impresas.) En una ocasión su médico y correligionario Martín Torino, le preguntó qué significaba esa n minúscula junto a la L inicial. Y le respondió: 'Quiere decir nada'". Comenzó en la política desde el Partido Autonomista de Adolfo Alsina, por el cual sería diputado provincial en dos oportunidades. También fue diputado nacional por el Partido Republicano. En 1890 fue uno de los fundadores de la Unión Cívica y jefe político de la fallida Revolución del Parque, contra el régimen fraudulento del PAN. En 1891 lideró el sector de la Unión Cívica que fundaba la Unión Cívica Radical. En 1893 lideraba una segunda insurrección armada, que volvía a ser derrotada. Llegó a ser Grado 33 y Gran Maestre de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la República Argentina. Para las elecciones presidenciales de 1892 la Unión Cívica proclamó la fórmula Bartolomé Mitre - Bernardo de Irigoyen. Sin embargo, Julio Argentino Roca (líder indiscutido del PAN), en una de las actitudes que le motivaron el apodo de el zorro arregló con Mitre una fórmula de unidad nacional encabezada por este último y desplazando a Irigoyen. Al enterarse del acuerdo, Alem se oponía fuertemente al mismo, y le dice a Mitre una frase que quedará en la historia: "Yo no acepto el acuerdo, soy radical en contra del acuerdo, soy radical intransigente..." Los anti-acuerdistas, liderados por Alem, formaban la Unión Cívica Radical. Los acuerdistas, liderados por Mitre, formaban la Unión Cívica Nacional. Luego del fallido intento revolucionario en 1893, la Unión Cívica Radical se dividía entre los rojos, que apoyaban la conducción de Alem, y los líricos que apoyaban la interpretación de Yrigoyen respecto de la toma del poder. En la mañana del 1 de julio de 1896 se reunió en su casa con amigos a los que había convocado de carácter urgente para hablar de "temas políticos". En un momento, interrumpía el diálogo para ingresar a buscar algo a su dormitorio. Del mismo salía vestido con su sombrero y su tradicional poncho de vicuña en el cuello. Prometía volver en pocos minutos, y se subía a su carruaje rumbo hacia el club El Progreso. Durante el trayecto, el conocido como "defensor de los desposeídos", se disparaba quitándose la vida. En su habitación, luego se encontró un escrito, su Testamento Político. En el mismo señalaba entre otras cosas: He terminado mi carrera, he concluido mi misión (...) ¡Sí, que se rompa, pero que no se doble! En otro párrafo, indicaba: Entrego, pues, mi labor y mi memoria al juicio del pueblo, por cuya noble causa he luchado constantemente.

En 1906 nacía Estée Lauder. Josephine Esther Mentzer, más conocida como Estée Lauder, fue la fundadora, junto a su marido Joseph Lauder, de la empresa de cosméticos Estée Lauder Companies. Hija de madre húngara y padre checoslovaco, nació en Corona, en el borough de Queens, en Nueva York.

En 1909 nacía Juan Carlos Onetti. Fue un escritor uruguayo, autor de novelas, cuentos y artículos periodísticos, considerado uno de los narradores más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana.

En 1926 aparecía "Don Segundo Sombra". Es una novela rural argentina escrita por Ricardo Güiraldes y publicada por primera vez en 1926. A diferencia del clásico poema "Martín Fierro" de José Hernández, Don Segundo Sombra no reivindica socialmente al gaucho, sino que lo evoca como personaje legendario. El principal personaje fue tomado por el autor de un paisano real, de nombre Segundo Ramírez.

En 1934 nacía Sydney Pollack. Fue un director de cine, productor y actor estadounidense ganador del premio Óscar.

En 1936 se fundaba la Academia Nacional de Bellas Artes. Tiene como finalidad contribuir al desarrollo de las bellas artes en todas sus ramas: artes visuales, música, arquitectura y urbanismo, historia y crítica de arte, y acción cultural; para ello realiza estudios e investigaciones y divulga sus resultados; formula planes de acción cultural y asesora a los gobiernos en sus distintos niveles así como a instituciones culturales públicas o privadas.

En 1961 nacía Carl Lewis. Es un atleta estadounidense especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud que ganó 10 medallas olímpicas durante su carrera, con un total de 9 medallas de oro y 1 de plata en los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo de Atletismo.

En 1961 nacía Lady Diana Spencer. Diana, princesa de Gales, también conocida como Lady Di, fue una activista, filántropa, humanitaria y aristócrata británica, primera esposa de Carlos, príncipe de Gales, heredero de la Corona británica, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique.

En 1974 moría Juan Domingo Perón. Fue tres veces presidente y fundador del peronismo. Fue la única persona en ser elegida tres veces mandatario y el primero en ser electo por sufragio universal masculino y femenino. Nació, según el registro oficial, en Lobos, Provincia de Buenos Aires como "hijo natural", ya que su madre, Juana Sosa, y su padre, Mario Perón, no estaban casados en el momento de su nacimiento, algo que hicieron posteriormente. Están quienes han sostenido que si bien el acta oficial de nacimiento, refleja un 8 de octubre, en realidad fue el 7, y dos años antes, en Roque Pérez, Buenos Aires. En la bibliografía oficial, está asentado como la primera fecha. Sus primeros años transcurrieron en el campo, en donde trabajaba su padre, junto a su madre. Decidieron enviar a sus hijos, él y su hermano, a vivir a Buenos Aires para que pudieran estudiar. Ingresaba en el Colegio Militar de la Nación. Se graduaba como subteniente de infantería. Luego de establecer una alianza con las corrientes sindicales socialista y sindicalista revolucionaria, ocupó la titularidad del Departamento Nacional de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la vicepresidencia de la Nación. Desde los dos primeros cargos tomó medidas para favorecer a los sectores obreros y hacer efectivas las leyes laborales. Impulsó los convenios colectivos, el Estatuto del Peón de Campo, los tribunales del trabajo y la extensión de las jubilaciones a los empleados de comercio. Estas medidas hicieron que lograra el apoyo de gran parte del movimiento obrero y el repudio de los sectores empresariales, de altos ingresos y del embajador de los Estados Unidos, Spruille Braden, por lo que se generó a partir de 1945 un amplio movimiento en su contra. Un golpe "palaciego" militar lo forzó a renunciar y luego dispuso su arresto. Se generó así el 17 de octubre de 1945, una gran movilización obrera que reclamó su liberación hasta que la obtuvo, recordado hoy como "el Día de la Lealtad". Ese mismo año se casó con María Eva Duarte, quien desempeñó un papel importante durante su primera presidencia. Se presentó como candidato en las elecciones de 1946 y resultó triunfador. Tiempo después fusionó los tres partidos que habían sostenido su candidatura para crear primero el Partido Único de la Revolución y luego el Partido Peronista. Fue reelegido en 1951 en las primeras elecciones realizadas con participación de mujeres. Su gobierno se caracterizó por implementar una línea nacionalista e industrialista, sobre todo en lo referente a la industria textil, siderúrgica, militar, de transporte y comercio exterior. Fue así que lanzó el denominado "Plan Quinquenal". En política internacional sostuvo una tercera posición ante la Unión Soviética y los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría. Tras una serie de hechos de violencia por parte de grupos civiles y militares antiperonistas, y del bombardeo de la Plaza de Mayo a mediados de 1955, era derrocado en septiembre por la dictadura autodenominada "Revolución Libertadora". Se exiliaba en Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y finalmente en España. Viudo desde 1952 de Eva (había enviudado por primera ocasión, de su primera esposa, Aurelia Gabriela Tizón), durante su exilio se casaba con María Estela Martínez, conocida como "Isabel". En su ausencia, surgió la "resistencia peronista", integrada por diversos grupos sindicales, juveniles, estudiantiles, barriales, religiosos, culturales y guerrilleros, que tenían como fin común su retorno y la convocatoria a elecciones libres y sin proscripciones. Retornaba al país en 1972 para radicarse definitivamente en 1973. Aún proscrito, el peronismo ganó las elecciones en 1973. En dicha etapa, brindó un amplio respaldo a los sectores "ortodoxos" de su partido. Un mes y medio después de asumir, el presidente Héctor Cámpora renunciaba y se convocaba a nuevas elecciones sin proscripciones. Se presenta junto a su esposa como candidatos a presidente y vicepresidenta, en septiembre de 1973. Lograba un amplio triunfo, asumiendo en octubre. Fallecía el 1 de julio de 1974. Tenía entonces 79 años.

En 1991 moría Michael Landon. Eugene Maurice Orowitz, conocido como Michael Landon, fue un actor, escritor, productor y director estadounidense, quien protagonizó tres exitosas series de televisión en la cadena de NBC. Fue muy conocido por su papel en Bonanza y como "Charles Ingalls" en La Familia Ingalls.

En 1997 moría Robert Mitchum. Fue un prolífico actor de cine y cantante estadounidense nominado al premio Óscar.

En 2004 moría Marlon Brando. Fue un actor estadounidense de cine y teatro. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos por sus logros artísticos, entre ellos dos premios Óscar al mejor actor por On the Waterfront (1954) y El padrino (1972), dos Globo de Oro y tres BAFTA. Su breve papel en Superman (1978) fue muy comentado por los 4 millones de dólares que cobró solamente por 10 minutos de aparición en pantalla.