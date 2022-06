Efemérides del 30 de junio en Argentina y el mundo

Día Internacional de los Asteroides. La Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 30 de junio Día Internacional de los Asteroides, en memoria del acontecimiento del Bólido de Tunguska, que ocurrido en 1908.

Día de la Prefectura Naval Argentina. El 30 de junio de 1810, por decreto de la Primera Junta, redactado por Mariano Moreno, el Coronel Martín Jacobo Thompson es nombrado primer Capitán de Puerto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este hito histórico equivale al acta de nacimiento oficial de la actual Prefectura, siendo por ello que el 30 de junio de cada año, es conmemorado el Día de la Prefectura Naval Argentina.

En 1893 se descubría el diamante Excelsior. Es un diamante de calidad gema, y ​​fue el más grande conocido desde el momento de su descubrimiento en 1893 hasta 1905, cuando se encontró el diamante Cullinan.

En 1908 un enorme meteorito generaba una gran explosión sobre Siberia Central. El bólido de Tunguska (también, evento de Tunguska) fue una gran explosión que ocurrió cerca del río Podkamennaya Tunguska en la gobernación de Yeniseysk (ahora Krai de Krasnoyarsk), Rusia, en la mañana del 30 de junio de 1908. La explosión se atribuye a la explosión de aire de un meteorito. Se clasifica como un evento de impacto, aunque no se haya encontrado nunca un cráter; se cree que el objeto se desintegró a una altitud de 5 a 10 kilómetros en lugar de haber golpeado la superficie de la Tierra. La explosión sobre la taiga siberiana oriental escasamente poblada aplastó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.150 km cuadrados de bosque, y los informes de testigos presenciales sugieren que al menos tres personas pudieron haber muerto en el evento. Debido a la lejanía del lugar y la instrumentación limitada disponible en el momento del evento, las interpretaciones científicas modernas de su causa y magnitud se han basado principalmente en evaluaciones de daños y estudios geológicos realizados muchos años después del hecho. Los estudios han arrojado diferentes estimaciones del tamaño del meteoroide, del orden de 50 a 190 metros, dependiendo de si el cuerpo ingresó a baja o alta velocidad.​ Se estima que la onda de choque del estallido de aire habría medido 5,0 en la escala de magnitud de Richter, y las estimaciones de su energía oscilaron entre 3 y 30 megatones de TNT. Una explosión de esta magnitud sería capaz de destruir una gran área metropolitana.​ Desde el evento de 1908, se han publicado aproximadamente mil artículos académicos (la mayoría en ruso) sobre la explosión de Tunguska. En 2013, un equipo de investigadores publicó los resultados de un análisis de micro-muestras de una turbera cerca del centro del área afectada que muestra fragmentos que pueden ser de origen meteorítico. El fenómeno no ha dejado de suscitar investigaciones. En junio de 2020, un estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society propone una nueva hipótesis explicativa, donde se narra que se trataría de un gran asteroide de hierro que habría ingresado a la atmósfera a una altitud relativamente baja para luego volver a salir de ella y cuya onda de choque arrasó parte de la superficie terrestre. El evento de Tunguska es el mayor registrado de impacto en la Tierra en la historia, aunque se han producido impactos mucho mayores en tiempos prehistóricos. Se ha mencionado en numerosas ocasiones en la cultura popular y también ha inspirado la discusión en el mundo real sobre las estrategias de mitigación de asteroides.

En 1933 nacía Martin Landau. Fue un actor estadounidense de cine y televisión. Su carrera comenzó en los años cincuenta, destacándose su participación en el filme North by Northwest, del director Alfred Hitchcock.

En 1934 se producía en Alemania la llamada "Noche de los cuchillos largos". Fue una purga política que tuvo lugar entre el 30 de junio y el 1 de julio, cuando el régimen nazi, dirigido por Adolf Hitler, llevó a cabo una serie de asesinatos. Se puede incluir dentro del marco de actos que realizó el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán para apoderarse de todas las estructuras del Estado. Muchos de los que fueron asesinados en esos dos días pertenecían a las Sturmabteilung (SA), una organización paramilitar nazi. Hitler se opuso a las SA y a su líder, Ernst Röhm,​ porque percibía la independencia de las mismas como una amenaza contra su poder.

En 1951 delegados de 33 naciones fundaban una nueva Internacional Socialista. Es una organización internacional de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas, fundada en Fráncfort.

En 1959 moría José Vasconcelos. Fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público, pedagogo y filósofo mexicano.

En 1960 la República Democrática del Congo se independizaba de Bélgica. También conocida como R. D. Congo, Congo Democrático, Congo-Kinsasa​ o Congo del Este, y denominado Zaire entre los años 1971 y 1997, es uno de los 54 países que forman el continente africano. Su capital y ciudad más poblada es Kinsasa. En 1960, Patrice Lumumba, junto al Movimiento Nacional Congoleño, fue designado primer ministro al ganar las primeras elecciones libres legislativas. Joseph Kasavubu, del partido ABAKO, fue nombrado presidente por el parlamento.

En 1969 era asesinado Augusto Vandor. Era secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina UOMRA cuando fue asesinado con cinco disparos por un atentado en su oficina del gremio. La organización guerrillera Ejército Nacional Revolucionario (ENR) se adjudicó el asesinato el 7 de febrero de 1971.

En 1985 nacía Michael Phelps. Es un exnadador olímpico estadounidense​ y el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con 28 medallas.​ Phelps también posee los récords de más medallas olímpicas de oro, más medallas de oro en eventos individuales y más medallas olímpicas en eventos masculinos.

En 2002 Brasil se consagraba pentacampeón al ganar el mundial Japon/Corea 2002. Fue el primer campeonato organizado en la historia por dos países, el primero en realizarse fuera de Europa y América, el primero del siglo XXI, el primero del tercer milenio y el primero en realizarse en Asia. La final de la copa fue disputada por dos de las principales potencias en la historia del fútbol: Brasil y Alemania. En Yokohama, Brasil obtuvo su quinto Mundial y amplió su historial como la selección con más títulos en la historia del torneo.

En 2014 en el estrecho de Sicilia, hallaban 30 cadáveres a bordo de un barco de inmigrantes. Al menos 30 cadáveres eran hallados en un barco lleno de inmigrantes en el canal de Sicilia, entre Italia y las costas del norte de África. El descubrimiento se producía al momento en que los uniformados italianos subieron a bordo de un pesquero que transportaba cerca de 590 inmigrantes, con el propósito de evacuar a tierra firme a los afectados