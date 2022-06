Efemérides del 29 de junio en Argentina y el mundo

En 1896 nacía Petrona C. de Gandulfo. Más conocida como "Doña Petrona", fue una cocinera televisiva argentina, pionera en su área. Su libro de cocina batió récords de venta.

En 1900 nacía Antoine de Saint-Exupéry. Fue un aviador y escritor francés, autor de la famosa obra El principito. Terminó el bachillerato en 1917, en el colegio marianista Villa Saint-Jean de Friburgo (Suiza) y, tras ser rechazado en la escuela naval, se hizo piloto cuando estaba cumpliendo el servicio militar en 1921, en Estrasburgo. No tardó en integrarse en la escuadrilla de pilotos que cubrían los tramos de «la Línea» que transportaba el correo entre Toulouse, Barcelona, Málaga, Tetuán, Sahara español, hasta las antiguas colonias francesas, en lo que luego sería Senegal. En 1928 se trasladó a Sudamérica. En 1929 se publicó Courrier sud y a finales de 1930 Vol de nuit, que le supuso un gran éxito al obtener el premio Femina; ambas giran en torno a sus experiencias como aviador. Vivió en Concordia, Argentina, pero en Buenos Aires conoció a quien sería su esposa, la salvadoreña Consuelo Suncín. Fue nombrado director de la empresa Aeroposta Argentina, filial de la Aéropostale, donde tuvo la misión de organizar la red de América. A partir de 1931, la progresiva bancarrota de la Aéropostale puso término a uno de los capítulos más épicos de los pioneros de la aviación. Desde 1932, Saint-Exupéry se consagró al periodismo y la escritura. No dejó de volar como piloto de pruebas, participando en algunos «raids» o intentos de récords, que en ocasiones se saldaron con graves accidentes, como el ocurrido en la zona del Sahara vecina a Egipto en 1935. Sus reflexiones sobre el humanismo las recogió en Terre des hommes, publicado en 1939. Ese mismo año, fue movilizado por el Ejército del Aire, como piloto de una escuadrilla de reconocimiento aéreo, caracterizada por misiones suicidas y estratégicamente absurdas, en pleno arrollador avance alemán. Tras el armisticio forzado por la ocupación alemana de Francia, abandonó Francia, y a través de sus agentes literarios se instaló en Nueva York. En la primavera de 1944, fue destinado a Cerdeña y luego a Córcega en una unidad de reconocimiento fotográfico del frente alemán en los prolegómenos del desembarco aliado en Provenza. El 31 de julio de 1944, a las 8:45 horas, Saint-Exupéry despegó a bordo de un Lightning P-38 para una misión de reconocimiento sin armamento de una base aérea en Córcega, con una autonomía de vuelo de seis horas, sobre los movimientos de las tropas alemanas en el valle del Ródano poco antes de la invasión aliada del sur de Francia. No regresaría jamás. El principito no fue la única obra de Antoine de Saint-Exupéry, pero sí se convirtió en la más exitosa. Muchos no saben si clasificarla como un texto para niños o para adultos. Cuenta, precisamente, con ese encanto: se puede leer desde múltiples puntos de vista. El Principito ha sido traducido a 180 idiomas y es el libro francés más vendido en el mundo.

En 1929 Alexander Fleming descubría la penicilina. El descubrimiento de la penicilina ha sido presentado como un ejemplo "icónico" de cómo procede el método científico a través de la observación, y de la habilidad singular de Alexander Fleming interpretando un fenómeno casual. El propio Fleming abonaba esta versión en su conferencia de recepción del Premio Nobel. La historia científica ha determinado que el 29 de junio de 1929 quedara fijada como la fecha en que Alexander Fleming descubrió la penicilina, uno de los hechos más relevantes del siglo XX. La historia del descubrimiento de la penicilina implica el nacimiento de una nueva era en la terapia de la infecciones, de tal manera que es difícil para la población actual, no ya recordar, sino incluso imaginar como era el mundo antes de la llegada de los antibióticos.

En 1930 nacía Oriana Fallaci. Fue una periodista, activista y escritora italiana. Fue la primera mujer italiana corresponsal de guerra. Como escritora de doce libros, vendió veinte millones de ejemplares en todo el mundo; como periodista ganó un gran prestigio internacional especialmente por sus entrevistas a personajes famosos.

En 1935 se constituía FORJA. La Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, más conocida por sus siglas: FORJA, fue una agrupación política argentina, fundada el 29 de junio de 1935, que actuó dentro de la esfera de influencia de la Unión Cívica Radical, y disuelta en 1945.

En 1954 nacía Júnior. Leovegildo Lins da Gama Júnior, conocido como Júnior, es un exjugador de fútbol brasileño que jugó por el Flamengo, destacándose luego en el fútbol italiano. Fue seleccionado de fútbol de Brasil entre los años 1976 y 1992. Luego se dedicaría al fútbol playa hasta el año 2001.

En 1958 Brasil conquistaba la VI Copa del Mundo. La Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958 fue la sexta edición de la Copa Mundial de Fútbol. Fue realizada en la primavera de Suecia, entre el 8 y el 28 de junio. El partido final se desarrolló en Estocolmo, entre Brasil y Suecia. Con una gran actuación de Didí y el juvenil Pelé, los brasileños se coronaron por primera vez como campeones del mundo al derrotar a los locales por 5-2.

En 1971 morían los tres tripulantes de la nave espacial soviética Soyuz 11. La nave se lanzó el 6 de junio de 1971 y regresó a tierra el 29 de ese mismo mes, estableciendo un nuevo récord de permanencia en el espacio. Sin embargo, la tripulantes, Vladislav Vólkov, Gueorgui Dobrovolski y Víktor Patsáyev, murieron al regresar a la Tierra. La causa del accidente fue un escape de aire en la cápsula, lo cual produjo la muerte de los cosmonautas.

En 1986 Argentina vencía a Alemania y se coronaba Campeón del Mundo. La final de la Copa Mundial de Fútbol de 1986 se disputó el 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México. Este encuentro lo protagonizaron las selecciones de Argentina y de Alemania que vencieron en semifinales a Bélgica y Francia respectivamente. En el partido final se impuso Argentina por 3–2, consiguiendo su segundo título mundial en la historia. José Luis Brown abrió la cuenta para Argentina en el minuto 22, cabeceando un balón servido por Burruchaga que ya había superado al arquero Schumacher, y el marcador se mantuvo en 1-0 durante el primer tiempo. Tras el descanso, Jorge Valdano tras un gran pase de Enrique se escapó solo por la punta izquierda e hizo el segundo de Argentina. Karl-Heinz Rummenigge descontó en el minuto 74 para Alemania y Rudi Völler empató el partido a los 80 minutos, en una jugada muy similar (ambos goles llegaron luego de tiros de esquina desde la izquierda). Sólo tres minutos más tarde, Diego Armando Maradona recibió el balón en el medio del campo rodeado de rivales y sin casi posibilidades de juego, logró magistralmente filtrar un pase a Jorge Burruchaga, quien convirtió el gol que permitió a Argentina recuperar la ventaja por 3-2, la que se mantuvo hasta el final. La Selección Argentina, que había comenzado el camino al mundial siendo una de las más cuestionadas, fue capaz de celebrar su segunda victoria en la Copa Mundial en tres finales (después de ganar el Mundial de 1978). Se sacaron seis tarjetas amarillas en este partido, que fue una cifra récord hasta la final de 2010. Otro dato curioso: este es el único partido en mundiales en el cual Argentina le ha ganado a Alemania, el resto han sido empates o victorias para los germanos. En dicho Mundial, Diego Maradona, se consagraba como el mejor jugador del torneo, además convertir frente a Inglaterra el tanto denominado como "La mano de Dios", y convertir el "mejor gol de la historia de los mundiales", cuando arrancó desde la mitad del campo de juego, eludiendo a los ingleses, incluido el aquero, y marcando el segundo tanto que le daba el triunfo a la albiceleste. En aquella selección el técnico era Carlos Salvador Bilardo, quien también la dirigió en el Mundial de Italia '90. Aquella selección estaba integrada por Sergio Almirón, Sergio Batista, Ricardo Enrique Bochini, Claudio Borghi, José Luis Brown, Daniel Passarella, Jorge Burruchaga, Néstor Clausen, José Luis Cuciuffo, Diego Maradona, Jorge Valdano, Héctor Enrique, Oscar Garré, Ricardo Giusti, Luis Islas, Julio Olarticoechea, Pedro Pasculli, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Carlos Daniel Tapia, Marcelo Trobbiani, Héctor Miguel Zelada. Argentina obtenía así, su segunda Copa del Mundo.

En 1987 profanaban los restos del expresidente argentino Juan Domingo Perón. El robo de las manos de Juan Domingo Perón se refiere a la profanación de la tumba del expresidente de la República Argentina Juan Domingo Perón (1895-1974), llevada a cabo por desconocidos el 29 de junio de 1987. Cuando las autoridades verificaron la tumba de Perón, descubrieron que efectivamente había sido profanada, y se habían quitado las manos y otros objetos. Los expertos forenses que examinaron el cuerpo dijeron que la mutilación había ocurrido pocos días antes del descubrimiento. Una fuente afirmó que la tumba había sido asaltada el 29 de junio.

En 2000 moría Vittorio Gassman. Conocido popularmente como Il Mattatore, fue un actor y director italiano de teatro y cine. Es considerado uno de los más grandes actores italianos.

En 2003 moría Katharine Hepburn. Fue una actriz estadounidense. Conocida por su fuerte independencia y personalidad enérgica, fue una primera actriz en Hollywood durante más de sesenta años.

En 2004 moría Gerardo López. Fue un músico y cantante argentino originario de la provincia de Salta, quien se destacó en la ejecución y composición de música folklórica de Argentina, especialmente como fundador y primera voz de los conjuntos Los Fronterizos y Las Voces de Gerardo López.

En 2009 el financiero Bernard Madoff era condenado a 150 años de prisión. Bernard Lawrence "Bernie" Madoff, ​ conocido como uno de los casos más grandes de estafa en la era moderna, fue un inversionista bursátil, asesor de inversiones y financiero estadounidense.

En 2012 moría Juan Alberto Badía. Fue un conductor de televisión y locutor argentino ganador del premio Martín Fierro, con muchos años de presencia e importancia en los medios radiales y televisivos del país. Creador de ciclos musicales, de programas que hicieron historia, y hacedor de la beatlemanía en la Argentina.

En 2019 moría Héctor Ricardo García. ​También conocido como "el Gallego García", fue un periodista y empresario teatral y de medios de comunicación argentino. Creador de algunos de los medios más populares del país, entre ellos el diario Crónica, y las señales Crónica TV y CM, el canal de la música.