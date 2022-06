Efemérides del 28 de junio en Argentina y el mundo

Día Internacional del Orgullo LGBT. El Día Internacional del Orgullo, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGBT y otras variantes, es un día no oficial que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall de 1969, para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos.

En 1712 nacía Jean-Jacques Rousseau. Fue un polímata suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, ganándose por ejemplo la feroz inquina de Voltaire y siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas, y sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas.

En 1865 nacía Juan Bautista Justo. Fue un médico, periodista, político, parlamentario y escritor argentino, fundador del Partido Socialista de Argentina (que presidió hasta su muerte), del periódico La Vanguardia y de la cooperativa El Hogar Obrero. Se desempeñó como diputado y senador nacional, sobrino segundo del político conservador Agustín Justo, que fue presidente de Argentina entre 1932 y 1938. Sus primeros trabajos como periodista los realizó en "La Prensa", como cronista parlamentario. A principios de la década de 1890 comenzó a escribir en el periódico socialista "El Obrero". En 1894, junto a Augusto Kühn y Esteban Jiménez fundó el periódico La Vanguardia. Para costear la creación del mismo, vendió el coche que utilizaba en sus visitas de médico y empeñó la medalla de oro que le había otorgado la Facultad de Medicina. Dos años más tarde, con la fundación del partido Socialista, se convertía en su órgano de difusión oficial. En septiembre de 1905, "La Vanguardia" se convertía en diario y en un importante medio de difusión cultural, excediendo su propósito original de difusión de las ideas socialistas. Fue parte de la Unión Cívica de la Juventud y luego de la Unión Cívica en 1889. Durante la Revolución del Parque, en 1890, atendió a los heridos del lado revolucionario. Justo fue involucrándose en los círculos obreros y en las corrientes socialistas. En 1896, junto a Estéban Jiménez, Augusto Kühn e Isidoro Salomó fundó el Partido Socialista Argentino, el que presidió el resto de su vida. Otras de sus actuaciones públicas fueron la fundación de la cooperativa El Hogar Obrero, la Biblioteca Obrera y Sociedad Luz Universidad Popular, que se encargó de la cultura y la propaganda de las ideas socialistas. En 1912, fue elegido diputado, cargo que ocupó hasta 1924, cuando fue elegido senador, siempre por la Capital Federal. Como diputado, presidió la comisión investigadora de los trusts, y participó de los debates que llevaron a la Reforma Universitaria (1918). Presentó proyectos en materia social, contra el juego y el alcoholismo y para eliminar el analfabetismo. En 1921 se había casado con la famosa feminista argentina Alicia Moreau de Justo. Como escritor, Justo se dedicó al ensayo político y social. Su obra principal es Teoría y práctica de la historia (1909).

En 1888 nacía Lola Membrives. Actriz argentina, afincada en España. Debutó en Madrid en 1904. Acompañada al piano por Enrique Granados, en 1913, estrenó las Tonadillas en estilo antiguo de Granados y Fernando Periquet en el Ateneo de Madrid. Logró el éxito en América con obras de José Padilla. Gracias al enorme éxito cosechado, pudo comenzar a interpretar papeles dramáticos y cómicos de obras de los más variados autores, con las que realizó giras triunfales por España y Latinoamérica. Su trayectoria abarca también obras de Calderón de la Barca, Lope de Vega, José Zorrilla (Don Juan Tenorio), Pedro Muñoz Seca, Alfonso Paso, Alejandro Casona, Enrique Jardiel Poncela, Eduardo Marquina, José María Pemán, Luigi Pirandello (La vida que te di), Oscar Wilde (El abanico de Lady Windermere) y Eugene O'Neill (Anna Christie).

En 1914 asesinaban en Sarajevo al Archiduque Francisco Fernando. El atentado de Sarajevo es el término con el que se conoce una serie de ataques que incluyeron el asesinato del heredero de la corona del Imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria, y de su esposa, la duquesa Sofía Chotek, en Sarajevo, capital de la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina. El atentado fue consecuencia de una conspiración cuyos alcances no han podido ser suficientemente esclarecidos y perpetrado por un grupo de jóvenes bosnios pertenecientes a la organización irredentista Joven Bosnia. Aun cuando la responsabilidad del gobierno de Serbia no pudo ser probada, el Imperio austrohúngaro lo hizo responsable del atentado y le declaró la guerra, desencadenando una sucesión de respuestas militares cada vez más amplias que terminaron conformando la Primera Guerra Mundial.

En 1919 se firmaba el Tratado de Versalles. Fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de cincuenta países. Terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del segundo Reich y los Aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas estipulaba que las Potencias Centrales (Alemania y sus aliados) aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra y, bajo los términos de los artículos 231-248,2​ deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar exorbitantes indemnizaciones económicas a los Estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue socavado tempranamente por acontecimientos posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en los años treinta con la llegada al poder de Adolf Hitler.

En 1926 nacía Mel Brooks. Melvin James Kaminsky, más conocido como Mel Brooks, es un guionista, actor y director de cine estadounidense, especializado en el género de comedia.

En 1937 nacía Juan José Saer. Fue un escritor argentino, considerado uno de los más importantes de la literatura argentina, latinoamericana y de la literatura en idioma español del siglo XX.​​ Ha sido llamado "el escritor más relevante de Argentina después de Borges", por Martín Kohan,​ y "el mejor escritor argentino de la segunda mitad del siglo XX", por Beatriz Sarlo.​ Su relevancia quedó reflejada en el hecho de que tres de sus novelas, El entenado (1983), La grande (2005) y Glosa (1986), figuran en la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles de los mejores 100 libros en lengua castellana de los últimos 25 años.

En 1939 nacía Juan Carlos Cedrón. Es un músico de tango argentino, compositor, director e intérprete de guitarra.

En 1946 Enrico de Nicola era elegido primer presidente de Italia. Fue un jurista, periodista y político liberal italiano. Fue presidente provisional de Italia entre 1946 y 1948 y primer presidente (constitucional) de la República Italiana desde el 1 de enero de 1948 hasta el 11 de mayo de ese mismo año.

En 1948 nacía Kathy Bates. Es una actriz estadounidense de cine, televisión y teatro, ganadora de los premios Óscar, Globo de Oro, Emmy y SAG.

En 1966 nacía John Cusack. Es un actor y guionista de cine y televisión estadounidense. Nominado a los Globo de Oro, a los Premios BAFTA y a los Premios del Sindicato de Actores.​ Conocido por sus papeles en películas como Being John Malkovich, High Fidelity, America's Sweethearts, 1408 o 2012.​

En 1966 un golpe de Estado derrocaba al Gobierno de Arturo Illia. El golpe de Estado en Argentina del 28 de junio fue ejecutado por las Fuerzas Armadas contra el gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia, iniciando una dictadura autodenominada "Revolución Argentina", que existiría hasta 1973. Había triunfado en las elecciones presidenciales de 1963. El nuevo presidente asumía su cargo en un momento en el que la fuerza política mayor, el peronismo, estaba proscrita.​ Cuando tomaba posesión, el presidente de los Estados Unidos era John F. Kennedy, quien era asesinado el 22 de noviembre de 1963, y sucedido por Lyndon B. Johnson. El magnicidio marcó un giro en la política exterior estadounidense en desmedro de las democracias latinoamericanas. En 1963, Illia anuló los contratos petroleros con las compañías extranjeras —la mayoría de los Estados Unidos—, lo que molestó a los estadounidenses y a las Fuerzas Armadas, además de los sectores de poder del país, afines a los intereses foráneos.​ También puso controles de precios para la carne, hecho que descontentó a la Sociedad Rural Argentina. En agosto de 1964, el comandante en jefe del Ejército Juan Carlos Onganía anunciaba que la Argentina adoptaba la doctrina de la seguridad nacional. Lo hacía en la Quinta Conferencia de Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos Americanos celebrada en la Academia Militar de los Estados Unidos. El presidente Illia era víctima, además, de una campaña psicológica por parte de periódicos tales como La Nación y La Prensa. Estos culpaban al Gobierno de todo tipo de problemas caricaturizando al jefe de Estado como una tortuga.​ También fueron parte de dicha campaña los semanarios Primera Plana y Confirmado, vinculados al sector industrial.​ En agosto de 1965, la primera de estas publicaciones presentó a Onganía como aquel que podía solucionar los problemas que dejaba Illia. En la mañana del 28 de junio, tres militares, junto a la Guardia de Infantería de la Policía Federal Argentina, echaban al presidente de la Casa de Gobierno​, produciéndose previamente una discusión bastante tensa. "Vengo a cumplir órdenes del comandante en jefe", señalaba el general Julio Alsogaray. Illia, le respondía: " El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas soy yo; mi autoridad emana de esa Constitución, que nosotros hemos cumplido y que usted ha jurado cumplir. A lo sumo usted es un general sublevado que engaña a sus soldados y se aprovecha de la juventud que no quiere ni siente esto". El militar insistía: "En representación de las Fuerzas Armadas vengo a pedirle que abandone este despacho. La escolta de granaderos lo acompañará". A lo que el presidente, respondía: "Usted no representa a las Fuerzas Armadas. Sólo representa a un grupo de insurrectos. Usted, además, es un usurpador que se vale de las fuerzas de los cañones y de los soldados de la Constitución para desatar la fuerza contra el pueblo. Usted y quienes lo acompañan actúan como salteadores nocturnos que, como los bandidos, aparecen de madrugada". Alsogaray, señalaba: "Con el fin de evitar actos de violencia le invito nuevamente a que haga abandono de la Casa". Illia, respondía: "¿De qué violencia me habla? La violencia la acaban de desatar ustedes en la República. Ustedes provocan la violencia, yo he predicado en todo el país la paz y la concordia entre los argentinos; he asegurado la libertad y ustedes no han querido hacerse eco de mi prédica. Ustedes no tienen nada que ver con el Ejército de San Martín y Belgrano, le han causado muchos males a la Patria y se los seguirán causando con estos actos. El país les recriminará siempre esta usurpación, y hasta dudo que sus propias conciencias puedan explicar lo hecho". Finalmente, el mandatario constitucional, era derrocado y salía de la Casa de Gobierno. Semanas después del golpe, desde la revista Extra, el periodista Mariano Grondona alegaba: “Detrás de Onganía queda la nada. (…) Onganía hace rato que probó su eficiencia. La de su autoridad. La del mando. Si organizó el Ejército (…) ¿por qué no puede encauzar el país? Puede y debe. Lo hará”. Tres años más tarde, luego de El Cordobazo, también Onganía dejaba la Casa Rosada, destituido por sus propios camaradas de armas.

En 1968 nacía "Chayanne". Elmer Figueroa Arce, más conocido como Chayanne, es un cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño. Se estima que ha vendido entre 15 a 40 millones de álbumes en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas.

En 1971 nacía Elon Musk. Elon Reeve Musk es un empresario, inversor y magnate estadounidense, nacido en Pretoria, Sudáfrica. Es el fundador, consejero delegado e ingeniero jefe de SpaceX; inversor ángel, CEO y arquitecto de productos de Tesla, Inc; fundador de The Boring Company; y cofundador de Neuralink y OpenAI.

En 1972 nacía Pity Álvarez. Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido por su nombre artístico Pity Álvarez, es un cantante, compositor y músico argentino. Es reconocido por ser el líder y fundador de las bandas Viejas Locas e Intoxicados. Fue encarcelado en 2018 por el cargo de homicidio calificado por el uso de arma de fuego​. El juicio por la causa quedó en suspenso por lo que el músico abandonó la prisión preventiva en 2021 y, desde entonces, se encuentra en un centro terapéutico para mejorar su estado de salud y poder afrontar el proceso.

En 1997 Mike Tyson era descalificado en una pelea luego de mutilar la oreja de su contrincante. Mike Tyson y Evander Holyfield protagonizaron la revancha para determinar al ganador de la Asociación Mundial de Boxeo. La pelea transcurría con normalidad hasta que en el tercer round, Tyson actuó de manera inesperada. Se retiró el protector dental y mordió a Holyfield en la oreja derecha. La pelea fue detenida de forma inmediata para su contrincante fuera revisado por los médicos. La revisión fue favorable, por lo que el árbitro Mills Lane decidió que el combate continuara, aunque con una penalidad de dos puntos menos para Tyson. Minutos después, en el cuerpo a cuerpo, volvió a morder a su oponente, en la oreja izquierda, siendo descalificado.

En 2006 moría Fabián Bielinsky. Fue un director de cine argentino. Dirigió tan solo dos largometrajes: Nueve reinas y El aura, que le bastaron para ganarse fama como cineasta preciso, clásico y muy efectivo. Rechazó reiteradamente la oferta de hacer una nueva versión de Nueve reinas para el mercado estadounidense.

En 2010 moría Ricardo Falcón. Fue un reconocido historiador argentino. Docente de prestigio, ​Fue profesor de la Universidad Nacional de Rosario e investigador del Conicet. ​Durante la dictadura de Videla debió exiliarse en París, donde obtuvo un doctorado en Historia de la École des Hautes Études en Sciences Sociales.

En 2021 moría Sergio Víctor Palma. Fue un boxeador argentino.​ Se había consagrado como campeón del mundo el 9 de agosto de 1980, por la AMB.​ En 1990 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores boxeadores de la década en Argentina. Su fallecimiento se produjo por las complicaciones derivadas del Covid-19, en Mar del Plata, ciudad en la que se encontraba residiendo. Tenía 65 años.