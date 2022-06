Río Tercero: cómo tramitar el Certificado de Discapacidad

Lo que se debe presentar para obtener el Certificado Único de Discapacidad, es lo siguiente: Certificado médico actualizado, el cual debe indicar el diagnóstico completo. (No puede tener más de seis meses). Certificados e informes de profesionales que atienden a la persona. (Por ejemplo, psicólogo/a, kinesiólogo/a, psicopedágogo/a, etc). Estudios médicos realizados: deben ser y no tener más de seis meses. Documento Nacional de Identidad, original y legible de la persona a ser evaluada.