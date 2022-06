Efemérides del 24 de junio en Argentina y el mundo

Día del Cantor Nacional. Cada 24 de junio se recuerda el “Día del Cantor Nacional”, proclamado por la ley 23976 de 1991, cuya celebración coincide con aniversario del fallecimiento del reconocido cantante, compositor y actor de cine, Carlos Gardel.

Día del Piloto. Se celebra en honor al natalicio de Juan Manuel Fangio, que fue el 24 de junio de 1911 en Balcarce. La fecha fue institucionalizada en el año 2007.

En 1821 los patriotas al mando de Bolívar derrotaban en Carabobo al ejército realista. La batalla de Carabobo fue una de las principales acciones militares de la Guerra de Independencia de Venezuela en el marco de las Guerras de Independencia que se llevó a cabo en el Campo de Carabobo el 24 de junio de 1821, por parte del ejército revolucionario contra el ejército real español.

En 1821 nacía Guillermo Rawson. Guillermo Colesbery Rawson Rojo​​ ​​​fue un médico, higienista y político argentino, que se desempeñó como Ministro del Interior durante la presidencia de Bartolomé Mitre, entre 1862 y 1868. Además, impulsó la creación de la Cruz Roja Argentina, ​​​ junto a Toribio Ayerza, en junio de 1880.

En 1895 nacía Jack Dempsey. William Harrison "Jack" Dempsey fue un boxeador estadounidense, campeón mundial de los pesos pesados entre 1919 y 1926. De los 84 combates disputados a lo largo de su carrera, venció en 66, perdió 6, y empató 11.

En 1911 nacía Juan Manuel Fangio. Fue un piloto de automovilismo argentino. Es considerado por los especialistas como uno de los más destacados pilotos profesionales del automovilismo mundial de todos los tiempos, por haber logrado cinco títulos mundiales de Fórmula 1 durante las temporadas de 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957 y los subcampeonatos de 1950 y 1953. En su niñez abandonó sus estudios para dedicarse a la mecánica automovilística y participar en competiciones no oficiales. En 1938 debutó en Turismo Carretera y compitió a bordo de un Ford V8. En 1940 pasó a competir con Chevrolet, con el cual obtuvo el Gran Premio Internacional del Norte y se consagró como Campeón Argentino de Turismo Carretera, título que repitió al año siguiente. Luego compitió en las categorías de Fuerza Libre (antecesoras de la Fórmula 1 Mecánica Argentina) donde ganó en cuatro ocasiones, desde 1947 a 1949 con un Volpi-Chevrolet y en 1950 con un Talbot. En 1947, con la colaboración del gobierno argentino, comenzó a participar en los Grandes Premios del continente europeo.3​ Desde 1947 a 1958, compitió en Grandes Premios de manera oficial para las marcas Mercedes, Maserati, Alfa Romeo y Ferrari obteniendo cinco títulos mundiales y dos subcampeonatos. Fangio obtuvo 24 victorias, 35 podios, 29 pole positions y 23 vueltas rápidas en 51 Grandes Premios. Mantuvo durante un extenso período el récord de más títulos en Fórmula 1 hasta que fue desplazado por Michael Schumacher en 2003. Sin embargo, se mantiene como el piloto de mejor promedio de victorias, el único piloto que ganó campeonatos de Fórmula 1 con cuatro escuderías distintas y el piloto campeón más longevo de la historia (46 años y 41 días). Víctima de un grave accidente en Monza en 1952, estuvo dos temporadas alejado de los autódromos; una vez recuperado, se proclamó campeón del mundo en 1954 (Maserati y Mercedes), 1955 (Mercedes), 1956 (Lancia-Ferrari). Por otra parte, triunfó en las 12 Horas de Sebring de 1956 y 1957 con Ferrari y Maserati respectivamente. Luego de un secuestro en Cuba en 1958, obtuvo su última victoria en febrero de ese mismo año en el Gran Premio de Argentina, a los 46 años de edad, y se retiró de la competición unos meses después. Desde 1974, fue presidente del directorio de Mercedes-Benz Argentina, y tras su retiro fue designado presidente honorario de Mercedes-Benz en Argentina desde 1987, e inauguró un museo en su ciudad natal. En 2011, en el centenario de su nacimiento, se realizaron variadas actividades con motivo de su nacimiento.

En 1911 nacía Ernesto Sabato. Fue físico, escritor, ensayista y pintor, y una de las personalidades más destacadas del siglo XX de la Argentina. Hijo de inmigrantes italianos de clase media, a los doce años fue enviado a cursar sus estudios secundarios al Colegio Nacional de la Plata; en 1929, ingresó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de la Plata, donde fundó, en 1933, el Grupo Insurrexit, y fue nombrado Secretario General de la Federación Juvenil Comunista. Obtuvo su Doctorado en Física en 1937 y, en 1938, ganó una beca anual para realizar investigaciones sobre radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie de París. En 1939, antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, fue transferido al Massachusetts Institute of Technology (MIT) por un año. Regresó a la Argentina en 1940 y fue docente universitario. Durante su estadía en Europa, trabó amistad con el círculo de artistas surrealistas, en especial, con André Bretón, quien lo alentó en su vocación literaria; comenzó a escribir La fuente muda, su primera novela de la que solo publicó un fragmento en la revista Sur. En 1943, decidió abandonar la ciencia para dedicarse por completo a la literatura. Se mudó a Córdoba y adoptó un estilo de vida sencillo, abocado a la escritura y a su familia. En 1945, publicó Uno y el Universo, una serie de artículos filosóficos en los que criticaba la neutralidad de la ciencia y los procesos de deshumanización en las sociedades tecnológicas. En 1948, luego de que todas las editoriales rechazaran el manuscrito de El Túnel, este fue publicado gracias a las gestiones en Francia de Albert Camus y de Alfredo Weiss en la Argentina. La novela fue un éxito; fue traducida rápidamente a varios idiomas y llevada al cine. Durante los años cincuenta, publicó varios ensayos y, en 1961, Sobre héroes y tumbas, obra considerada una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. En 1974, publicó su tercera novela: Abaddón el exterminador, que recibió premios internacionales y que lo consolidó como uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. En 1984, recibió el Premio Cervantes, el mayor galardón de la lengua española. En 1998, luego de la muerte de su esposa, publicó sus memorias bajo el título Antes del fin y, dos años después, La resistencia, primer libro de lengua española disponible en internet, en forma gratuita. En 1983, el presidente Raúl Alfonsín lo puso al frente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), encargada de investigar las violaciones a los Derechos Humanos por parte del régimen militar. Produjo el Informe Sábato, entregado a Alfonsín en 1984 y publicado en el libro Nunca Más, clave para el juicio a las Juntas de la dictadura.

En 1916 el globo "Eduardo Newbery" cruzaba en globo la cordillera de los Andes. El 24 de junio de 1916, Ángel María Zuloaga junto a Eduardo Bradley, realizaban el primer cruce en globo de la Cordillera de los Andes, partiendo de Santiago de Chile y llegando a la localidad de Uspallata en Argentina. Durante el cruce, alcanzaron una altura de 8100 metros, debiendo soportar temperaturas de 33 °C bajo cero.

En 1935 moría Carlos Gardel. Fue un cantante, compositor y actor. Es el más conocido representante (del género) en la historia del tango. Iniciador y máximo exponente del tango canción,​ fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX,​ por la calidad de su voz, la cantidad de discos vendidos (como cantante y como compositor), sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial. No hay unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento. La hipótesis uruguayista sostiene que nació en Tacuarembó (Uruguay), un 11 de diciembre entre 1883 y 1887. La francesista sostiene que nació en Toulouse (Francia) el 11 de diciembre de 1890. Hay unanimidad en el hecho de que vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1923. Ambas hipótesis coinciden en el hecho de que Gardel fue abandonado por su padre y que vivió en Buenos Aires al menos desde 1893 en habitaciones de conventillos que compartía con su madre,​ aunque con intermitencias que varían según el historiador. Recién en 1927 compraba una casa en el barrio del Abasto, adonde se mudaba con su madre. Durante su infancia y adolescencia, vivió en paupérrimas casas de inquilinato o conventillos. Con sus primeros ingresos como músico profesional en 1914 se mudó, siempre con su madre, a un departamento modesto. En 1922, el dúo Gardel-Razzano, grabaría la obra más famosa de De Nava, "El carretero". Uno de los primeros temas que grabó fue "Pobre mi madre querida". Durante toda esa primera década, nunca cantó un tango, aunque lo bailaba. Construyó su estilo de canto a partir de la payada y las canciones camperas, pero también de la canzonetta napolitana y la ópera. Protagonizó en 1917 la película muda Flor de durazno. Cantó y grabó un tango por primera vez ese año: "Mi noche triste". En 1919 solo una de las 13 canciones que grabó fue un tango. En 1920 ya eran seis sobre 24 y en 1921, ocho sobre 22. En 1922 los tangos superaron la mitad. Consolidado en su dominio del tango canción y con su dúo con Razzano en el punto más alto de celebridad en la Argentina, Gardel ya estaba en condiciones de apuntar a Europa. Los años 1926 y 1927 fueron los periodos en que más discos grabó, superando en ambos las 100 canciones. De los éxitos de esa época se destacan "Bajo Belgrano" y "Siga el corso". En 1933 salió nuevamente de gira. Fue la última vez que estuvo en Argentina. Primero fue a Barcelona y París, y luego viajó a los Estados Unidos. Gardel convocó a Le Pera para que actuara como su representante en las negociaciones con la Paramount. Inicialmente fueron dos películas: Cuesta abajo y El tango en Broadway. En Nueva York miles de personas desbordaron el cine. Paradójicamente, solo en los medios de Buenos Aires se elevaron críticas a la película, especialmente en la clase alta. Mientras que el público desbordaba los cines y exigía que se repitieran las canciones, los diarios La Nación y La Prensa, cuestionaban la película por la mala imagen que daba de la Argentina. Luego de ir a Francia por poco tiempo, volvió Nueva York, actuando en la NBC y filmando el musical Cazadores de estrellas. El día que me quieras se filmó en enero de 1935. Actuó en una breve escena, por pedido de Gardel, el niño Ástor Piazzolla. Tango Bar, fue la última película. Se consolidó un fenómeno de idolatría popular. La gardelmanía produjo también el extraño encuentro entre Gardel y Piazzola, cuando este último tenía apenas 12 años. El padre era un inmigrante argentino en Estados Unidos, que trabajaba de peluquero. Cuando se enteró que se había instalado en Nueva York, talló una figura especialmente para el Zorzal y lo envió a su hijo a que se la entregara. La picardía del niño, que trataba a Gardel de Charlie y sabía tocar el bandoneón, generó la simpatía inmediata del cantor. Ástor ofició muchas veces como traductor. Como resultado de esa relación invitó al niño Piazzolla a aparecer como canillita en El día que me quieras y luego fue más allá, invitándolo a formar parte de la comitiva que lo acompañaría en su gira latinoamericana, pero su padre pensó que era todavía muy joven para ello. Le salvó la vida. El 24 de junio de 1935 Carlos Gardel, junto con Alfredo Le Pera, su guitarrista Guillermo Barbieri y su secretario Corpas Moreno, falleció en el choque de dos aviones en el momento de despegar, sobre la pista del aeropuerto Olaya Herrera, que se conocía entonces como Aeródromo "Las Playas", de la ciudad de Medellín (Colombia). Días después también morirían Alfonso Azzaf y el guitarrista Ángel Domingo Riverol. En el accidente murieron también el as de la aviación colombiana y dueño de la SACO Ernesto Samper Mendoza, el radiooperador Willis Foster, el empresario chileno Celedonio Palacios y el promotor de espectáculos Henry Swartz, así como los siete ocupantes del otro avión. En total 17 muertos. Solo hubo tres supervivientes: el guitarrista José María Aguilar, José Plaja y Grant Flynt, funcionario de SACO.

En 1950 se inauguraba en Río de Janeiro del Estadio Maracaná. Es el estadio más grande de Brasil y fue el más grande del mundo durante mucho tiempo. Su inauguración oficial ocurrió el 24 de junio durante la jornada de apertura de la Copa del Mundo Brasil 1950, con el partido entre Brasil y México, que concluyó con la victoria del conjunto local de 4-0, siendo el primer tanto del inmueble marcado por el brasileño Ademir Marques de Menezes.

En 1978 nacía Juan Román Riquelme. Es un exfutbolista argentino, y actual vicepresidente y director deportivo del Club Atlético Boca Juniors.​ Como jugador, se desempeñaba en la posición de enganche, donde se destacó como uno de los mejores jugadores de su generación. Además, es ampliamente nombrado como uno de los mejores jugadores de la historia de Boca, debido a su desempeño por 13 temporadas (1996-2014), en las que consiguió ganar con el club tres Copas Libertadores de América y una Copa Intercontinental, entre otros títulos. A nivel internacional, fue parte del seleccionado juvenil sub-20 de Argentina, con el cual ganó el Sudamericano Sub-20 de 1997 y el Mundial Juvenil de 1997 disputado en Malasia. En 1997 debutó en la selección mayor, donde tan solo disputó el Mundial de Alemania 2006, quedando afuera en cuartos de final. Alcanzó la final de la Copa Confederaciones 2005 y la Copa América 2007, perdiendo ambas contra Brasil. En 2008, fue parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. En 2009 decidió retirarse de la selección, perdiendo la posibilidad de disputar el Mundial de Sudáfrica 2010.

En 1987 nacía Lionel Messi. Conocido como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Jugador histórico del Fútbol Club Barcelona, al que estuvo ligado 20 años, desde 2021 integra el plantel del Paris Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia. Es también internacional con la selección de Argentina, equipo del que es capitán y máximo goleador histórico. Considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, junto a su connacional, Diego Armando Maradona,​ es el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, siete veces el Balón de Oro, seis premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y seis Botas de Oro. En 2020, se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus, además de ser incluido en el Dream Team del Balón de Oro. Con el Barcelona ha ganado 35 títulos, entre ellos, diez de La Liga, cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey. Ostenta, entre otros, los récords por más goles en una temporada, 11​ en un año calendario (en 2012, con 86 tantos, ingresó en el Guinness World Records) y en un mismo club, además de ser máximo goleador de La Liga, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y jugador no europeo con más goles en la Liga de Campeones de la UEFA, además de máximo goleador del Barcelona y de la selección argentina. Es el futbolista con más asistencias, desde que se tienen registros, en partidos oficiales. Nacido y criado en la ciudad de Rosario, a los 13 años se radicó en España, donde el Barcelona accedió a pagar el tratamiento de la enfermedad hormonal que le habían diagnosticado de niño. Hizo su debut oficial con el primer equipo en octubre de 2004, a los 17 años. En 2009, a los 22 años, ganó su primer Balón de Oro y el premio al Jugador Mundial de la FIFA del año. Siguieron tres temporadas exitosas, en las que ganó cuatro Balones de Oro de forma consecutiva, hecho que no tenía precedentes. Recuperó su mejor forma durante la campaña 2014-15, en la que superó los registros de máximo goleador absoluto en La Liga y la Liga de Campeones y logró con el Barcelona un histórico segundo triplete, además de ganar su quinto Balón de Oro. Volvería a ganarlo por sexta y séptima vez en 2019 y 2021. Ha representado a Argentina en 10 torneos mayores. A nivel juvenil, ganó junto con la selección sub-20 la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2005, torneo en el que finalizó como mejor jugador y máximo goleador, y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, con la sub-23. Por su estilo de juego de pequeño driblador zurdo, se lo comparó con su compatriota Diego Maradona quien, en 2007, declaró al adolescente su "sucesor". Después de debutar en la selección mayor en agosto de 2005, en el Mundial de Alemania 2006 se convirtió en el argentino más joven en jugar y en marcar en un mundial. Al año siguiente jugó la Copa América, donde fue nombrado mejor jugador joven del torneo. Como capitán desde agosto de 2011, llegó con la selección nacional argentina a las finales del Mundial de Brasil 2014, de la Copa América 2015 (certámenes en los que fue elegido mejor jugador del torneo) y de la Copa América Centenario, además de ganar la Copa América 2021 ante Brasil en el Maracaná y la Finalissima ante Italia en Wembley en 2022. Con la selección mayor, como capitán de la misma, se le negaron Copas Américas en instancias decisivas, como así también el Mundial de Brasil en 2014, cuando Argentina fue subcampeona tras ser derrotada por Alemania, en tiempo suplementario. Finalmente, la revancha para el mejor jugador del mundo, se produjo en 2021, cuando en el Maracaná derrotó en la final al dueño de casa, como está señalado, consagrándose Campeón de América, rompiendo en llanto por la emoción de haber terminada con la mala racha del representativo nacional en instancias decisiva, continuando con la goleada al campeón de Europa, Italia, en Inglaterra, rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, en donde el representativo albiceleste vuelve a ser uno de los candidatos al título que ganó por última vez en 1986.

En 2000 moría Rodrigo Bueno. Conocido como Rodrigo El Potro, o solamente Rodrigo, fue un cantante y compositor argentino de cuarteto. El estilo de Rodrigo estuvo marcado por su carisma y su energía en el escenario. Su pelo corto y teñido y ropa casual diferían de cantantes típicos de cuarteto con colores estridentes y el pelo largo rizado. Durante su carrera, Rodrigo amplió la música cuarteto a la escena nacional argentina, siendo una de las mayores y principales figuras del género. Hijo de Eduardo Alberto Bueno, productor musical y Beatriz Olave, compositora y trabajadora de una empresa editorial, Rodrigo se formó dentro de la escena musical del cuarteto en Córdoba. Su primera aparición, a los dos años, fue en el programa Fiesta de cuarteto, junto con el amigo de la familia Juan Carlos "La Mona" Jiménez. En 1987 publicó su primer disco, La foto de tu cuerpo, con PolyGram Records. Aprendiendo a vivir, su siguiente trabajo, fue presentado con una actuación en vivo en la discoteca Fantástico Bailable que le llevó a su primer reconocimiento en la escena de la música tropical. Tras un concierto en una discoteca de La Plata, Rodrigo regresaba a la ciudad de Buenos Aires en la noche del 24 de junio de 2000. Después de que su camino fuese bloqueado por otro conductor que le había pasado en la autopista, Rodrigo intentó perseguir al vehículo para adelantarlo otra vez. En el proceso, perdió el control de su camioneta y se estrelló contra una barrera, lo que provocó la salida del vehículo y su muerte instantánea. Uno de sus temas musicales, además de Soy cordobés, fue La Mano de Dios, sobre la vida de Diego Armando Maradona.

En 2012 moría Ethel Rojo. Ethel Inés Rojo Castro fue una actriz, vedette, bailarina y directora de teatro argentina. Durante su carrera artística de 50 años, incursionó en cine, teatro y televisión. Se presentó en Estados Unidos, Japón y demás países de Europa y América Latina.