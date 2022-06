Efemérides del 23 de junio en Argentina y el mundo

Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 57/277 "decide designar el 23 de junio Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas y alienta a los Estados Miembros a organizar en esa fecha actos especiales para poner de relieve la contribución de la administración pública al proceso de desarrollo".

En 1537 moría Pedro de Mendoza. Fue un militar y conquistador español, nombrado por el emperador Carlos V como el primer adelantado del Río de la Plata. Fue quien estuvo a cargo de la denominada "primera fundación de Buenos Aires".

En 1829 finalizaba la Batalla de la Tablada en Córdoba. La Batalla de La Tablada fue un enfrentamiento armado de las guerras civiles entre unitarios y federales. Se libró en un paraje cercano a la ciudad de Córdoba, en donde se ubica el barrio Cerro de las Rosas entre​ los días 22 y 23 de junio de 1829. La victoria correspondió al ejército unitario, al mando de José María Paz, sobre las tropas de Facundo Quiroga.

En 1912 nacía Alan Turing. Fue un matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico. Está considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de Turing. Formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de Church-Turing (1936). Durante la segunda guerra mundial, trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de la sección Naval Enigma de Bletchley Park. Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de la guerra entre dos y cuatro años, pudiendo salvarse millones de vida.​ Tras la guerra, diseñó uno de las primeras computadoras electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y poco tiempo después construyó otra de las primeras máquinas en la Universidad de Mánchester. En el campo de la inteligencia artificial, es conocido sobre todo por la concepción de la prueba de Turing (1950), un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas en la prueba son indistinguibles de las de un ser humano. La carrera de Turing terminó súbitamente tras ser procesado por homosexualidad en 1952. Dos años después de su condena, murió. Según la versión oficial fue por suicidio. Sin embargo, existen otras hipótesis, incluida la del envenenamiento accidental. Después de una campaña pública en 2009, el primer ministro británico, Gordon Brown, se disculpó públicamente en nombre del gobierno de dicho país por "la forma espantosa en que había sido tratado". La reina otorgó un indulto póstumo en 2013. Turing tiene un extenso legado con estatuas y muchas cosas que llevan su nombre, incluido un premio anual por innovación en informática. Aparece en el billete actual de 50 libras,​ que se lanzó el 23 de junio de 2021, coincidiendo con su cumpleaños. Un programa de la BBC de 2019, votado por la audiencia, lo nombró la persona más grande del siglo XX. Su historia fue llevada al cine con la película "El código Enigma". "El mundo está en deuda con Alan Turing, el genial matemático inglés que descifró los códigos que los nazis enviaban con su máquina Enigma. Aunque gracias a su descubrimiento se salvaron millones de vidas, Turing tuvo que hacer frente a la intransigencia de su época, que lo convirtió en un paria y acabó con su vida. La reparación póstuma de su dignidad y su reconocimiento como científico llegarían demasiado tarde para él", dice una nota de historia.nationalgeographic.com.es.

En 1968 se producía la denominada "Tragedia de la puerta 12". Fue un suceso fatal que ocurrió en el estadio de River Plate, cuando murieron 71 personas, con un promedio de 19 años, y resultaron heridas 113, a la salida del partido de fútbol disputado ese día entre el equipo local y su clásico rival Boca Juniors. Se trata de la mayor catástrofe de la historia del deporte argentino. Todos los muertos eran simpatizantes de Boca. Las causas y responsabilidades de la masacre nunca fueron adecuadamente establecidas. El hecho adquirió las características de un tabú y no fue recordado ni por Boca, ni por River. En 2018, al cumplirse 50 años de las muertes, el Club Boca Juniors pidió perdón por no haber recordado a las víctimas, comprometiéndose a hacerlo en adelante. Todo sucedió en la Puerta 12, una de las que facilitaban la salida de los simpatizantes visitantes, en ese caso de Boca. Por causas nunca aclaradas el sector de salida a la calle, luego de las escaleras, no se encontraba liberado, y la presión de la multitud que salía causó la muerte de las 71 víctimas, la mayoría, menores de edad. La investigación penal finalizó sin que se hallaran culpables del siniestro. Algunos testimonios sostuvieron que los molinetes se encontraban colocados y que ello impidió la salida de la multitud. Otros afirmaron que la salida no fue posible porque la Policía Federal lo impidió (en 1968 el país estaba gobernado por la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina de Juan Carlos Onganía).​ Inicialmente, dos directivos de River fueron procesados por ser sospechosos de negligencia, pero la Cámara de Apelaciones dejó el procesamiento sin efecto y la causa fue archivada. Con respecto a la responsabilidad civil, la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes afrontaron la misma de manera colectiva, reuniendo un fondo de poco menos de 100 mil dólares, que significaban apenas poco más de mil dólares por fallecido. A cambio de cobrar esa cifra se les exigió a los damnificados que renunciaran a cualquier reclamo judicial. Sólo dos iniciaron juicio contra River. El fallo condenó al club por su responsabilidad civil y le ordenó pagar alrededor de 50 mil dólares a cada uno. Luego de la masacre la salida fue renombrada como Acceso L. Desde hace varios años, distintos grupos de hinchas de Boca vienen reclamando que desde el club xeneize, de manera oficial, se realice un verdadero homenaje a las víctimas y a sus familiares. La organización Boca Es Pueblo realizó un primer mural en homenaje a los hinchas fallecidos en el barrio de La Boca en el año 2015, que luego fue tapado. En 2018, en el 50 aniversario de la masacre, pintaron un nuevo mural en el que se destacan a los hinchas de un lado, a la policía esperando a la salida de la Puerta 12 para reprimir, el cantito de la hinchada de Boca "no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete" y, por primera vez, el listado completo de las 71 víctimas.

En 1972 nacía Zinedine Zidane. Es un exfutbolista y entrenador franco-argelino. Como entrenador, debutó al frente del Real Madrid el 4 de enero de 2016,5​ ostentando el cargo durante tres temporadas,6​ en las que se proclamó consecutivamente tricampeón de Europa (2016, 2017 y 2018).7​ En marzo de 2019, inició su segunda etapa como entrenador del club merengue. Como futbolista, se desenvolvía en la posición de centrocampista ofensivo, y fue considerado el jugador más destacado de finales de los años 1990 y principios de los 2000, así como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.​ Distinguido con el "Balón de Oro" en 1998 y nombrado en tres ocasiones por la FIFA, como "Mejor Jugador Mundial" en 1998, 2000 y 2003.

En 1976 nacía Paola Suárez. Es una ex-tenista profesional argentina. Considerada como una de las mejores tenistas de dobles de la historia del mundo se posicionó como número uno durante ochenta y siete semanas consiguiendo 44 títulos en la modalidad de dobles dentro del circuito WTA.

En 1985 caía al Atlántico un Boeing de Air India. El vuelo 182 de Air India era un vuelo internacional que operaba la ruta Montreal - Londres - Nueva Delhi - Bombay . El vuelo era realizado por un Boeing 747 llamado Emperador Kanishka que luego de despegar del Aeropuerto Internacional de Montreal explotó en el espacio aéreo de Irlanda a una altitud de 9.400 metros y cayó al Océano Atlántico. 329 personas murieron, incluidos 280 ciudadanos canadienses y 22 de nacionalidad india. La explosión y caída del avión estuvo relacionada con el atentado con bomba del Aeropuerto de Narita en Japón, el mismo día, donde fallecieron 2 personas y 4 resultaron heridas en tierra (en este caso la bomba iba destinada a otro vuelo de Air India).

En 1995 moría Jonas Edward Salk. Fue un investigador médico y virólogo estadounidense, nacido en la ciudad de Nueva York. Es principalmente reconocido por su aporte a la vacuna contra la poliomielitis.

En 2011 moría Peter Falk. Fue un actor estadounidense. Alcanzó popularidad internacional al encarnar al detective Columbo en una serie de televisión por la que ganó cuatro Premios Emmy y un Globo de Oro.

En 2012 River Plate regresaba a la primera división del fútbol argentino. En la última fecha del Ascenso, el equipo conducido por Matías Almeyda lograba la vuelta a la Primera División tras ganarle a Almirante Brown por 2-0 con goles de David Trezeguet. El Millonario finalizaba con un total de 73 puntos (20 PG, 13 PE y 5 PP), 66 goles a favor y 28 en contra y se adjudicaba el torneo, con un punto más que Quilmes, su escolta.

En 2018 moría Violeta Rivas. Ana María Francisca Adinolfi, conocida por su nombre artístico Violeta Rivas, fue una cantante y actriz argentina, reconocida por participar en el programa musical El Club del Clan, junto a otros artistas como Palito Ortega, Raúl Lavié, Johnny Tedesco, Lalo Fransen y Chico Novarro.