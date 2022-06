Efemérides del 20 de junio en Argentina y el mundo

Día de la Bandera. El Día de la Bandera se conmemora cada año en Argentina el 20 de junio. Dicha fecha es feriado nacional y día festivo dedicado a la bandera argentina y a la conmemoración de su creador, Manuel Belgrano, fallecido en ese día de 1820. La fecha fue decretada por ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso, por el entonces presidente de la Nación Argentina, Roberto M. Ortiz.

En 1820 moría Manuel Belgrano. Fue un abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino de destacada actuación en el Alto Perú y en las actuales Argentina y Paraguay durante las dos primeras décadas del siglo XIX. Participó en la defensa de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, en las dos Invasiones Inglesas y promovió la emancipación de Hispanoamérica respecto de España. Fue uno de los principales patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo de 1810, por la cual se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y fue vocal de la Primera Junta de gobierno que lo reemplazó. Luchó en la guerra de Independencia de la Argentina contra los ejércitos realistas. Fue el jefe de la expedición militar enviada al Paraguay que finalizó cuando se celebró el Tratado confederal entre las juntas de Asunción y Buenos Aires, en 1811. Fue jefe de una de las Expediciones Libertadoras a la Banda Oriental. En 1812 creaba​ la bandera de Argentina en la actual ciudad de Rosario. Como general del Ejército del Norte, dirigió el Éxodo Jujeño, comandó las victorias de los revolucionarios en la batalla de Tucumán y en la de Salta y tuvo a su cargo la Segunda Campaña Auxiliadora al Alto Perú. Durante el Directorio tuvo gran influencia en el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia de las Provincias Unidas en Sud América, en 1816, y proyectó en vano el establecimiento de una monarquía constitucional dirigida por un noble Inca, como reparación a los pueblos originarios. La educación del pueblo fue una de sus preocupaciones. Belgrano llegó a Buenos Aires en plena Anarquía del Año XX, ya seriamente enfermo de hidropesía. Esa misma dolencia fue la que lo llevó a la muerte, el 20 de junio de 1820. En su lecho final era examinado por el médico Joseph Redhead, que lo atendía en su casa. Al no poder abonarle por sus servicios, pues en ese momento estaba sumido en la pobreza y el gobierno le adeudaba sueldos atrasados, quiso darle un reloj como pago, ante la negativa del médico a cobrarle, Belgrano tomó su mano y puso el reloj dentro de ella, agradeciéndole. Se trataba de un reloj de bolsillo con cadena, de oro y esmalte. Murió en la pobreza a pesar de que su familia había sido una de las más acaudaladas del Río de La Plata antes de que Belgrano se comprometiera con la causa de la independencia. El mismo día de su muerte es recordado como el "Día de los tres gobernadores" ya que se desataba una crisis política en el gobierno ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Por dicho motivo su fallecimiento pasaba casi inadvertido. El único diario que publicó la noticia fue "El Despertador Teofilantrópico". Belgrano fue uno de los próceres argentinos que más énfasis puso en impulsar la educación. Es recordado, además, como un gran economista. Por sus victorias de Tucumán y Salta, la Asamblea del Año XIII le había otorgado, como premio, 40 mil pesos fuertes (equivalentes a casi 80 kilogramos de oro). Respondía que prefería ser un buen hijo de la patria más que un padre de la misma, y expresaba que el dinero de tal premio fuera dedicado para la construcción de escuelas públicas estatales y gratuitas en las ciudades de Tarija (en la actual Bolivia), Jujuy, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. Buscó, además, elevar la condición docente con el pago de sueldos dignos. Para asegurar la financiación de la educación pública, proponía la creación de fondos, para que los institutos tuviesen asegurados su financiamiento. "Es el más metódico de los (generales) que conozco en nuestra América; lleno de integridad y talento natural, no tendrá los conocimientos de un Moreau o Bonaparte en punto a milicia, pero créame Ud. que es el mejor que tenemos en América del Sur", escribía sobre Manuel Belgrano, José de San Martín. Belgrano no tiene un día en el calendario oficial de feriados, que rememore lo que dejó para el país. Se lo recuerda, sí, por haber creado la enseña patria, el 20 de Junio, cuando falleció, pero es el "Día de la Bandera".

En 1867 se jugaba el primer partido de fútbol del que se tenga registro en Argentina. El escenario del encuentro era el Buenos Aires Cricket Club, en los Bosques de Palermo, de la capital, próximo al predio donde en la actualidad se levanta el Planetario. Un monolito ubicado en las inmediaciones, recuerda el acontecimiento.

En 1895 Honduras, Nicaragua y El Salvador firmaban el pacto de Amapala. El Pacto de Amapala fue una de las conferencias unionistas de Centroamérica en el siglo XIX, la cual se llevó a cabo por los gobernantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua el 20 de junio de 1895 en la ciudad puerto de Amapala siendo ideado por el presidente hondureño Policarpo Bonilla. A raíz de este acuerdo los países firmantes de tal se unieron en la República Mayor de Centroamérica, la cual desde 1898 pasa a llamarse Estados Unidos de Centroamérica. En el mismo año de 1898 el presidente salvadoreño Rafael Antonio Gutiérrez fue derrocado por el general Tomás Regalado, el cual asumió la presidencia de la república salvadoreña tras lo cual declaró la anulación de este pacto lo que llevó a la separación de las otras repúblicas de la Unión Centroamericana.

En 1949 nacía Lionel Richie. Es un cantautor y actor estadounidense. A partir de 1981 Richie inició su carrera como solista, logrando un gran éxito al permanecer dos semanas en el Billboard con el tema "Hello" para consolidarse posteriormente con el tema "Say you, say me", el cual ganó un Óscar a la mejor canción por la película White Nights.

En 1957 se inauguraba en Rosario el Monumento a la Bandera. Está asentado en el Parque Nacional a la Bandera, en el lugar donde el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la Bandera de Argentina, a orillas del río Paraná. Fue diseñado por los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo en estilo clasicismo despojado, y colaboraron los escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti. Luego se agregarían obras de Eduardo Barnes y accesorios de Pedro Cresta. Además, se recuperarían las esculturas de Lola Mora, en el espejo de agua del Pasaje Juramento. Posee una torre de 70 metros de altura con mirador en la cima, una cripta en homenaje al General Manuel Belgrano, un Patio Cívico y el Propileo, y una Urna cineraria al Soldado Desconocido (del combate de San Lorenzo). En el subsuelo del propileo se encuentra la Sala de Honor de las Banderas de América.

En 1963 EE.UU. y la URSS acordaban instalar el "teléfono rojo". El 20 de junio de 1963 se fundaba la línea directa Moscú-Washington, que sigue vigente. La Guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estuvo, en varias ocasiones, a punto de convertirse en una guerra nuclear por la falta de comunicación. La crisis de los misiles en Cuba habría sido el detonante perfecto para el estallido de esta, pues durante las doce horas que tardó en ser decodificado el mensaje de Jruschov, podría haberse desatado una tragedia. Pero, a pesar de los conflictos diplomáticos y las guerras indirectas que se llevaron a cabo entre ambos estados, Washington y Moscú contaban con una vía de comunicación directa,​ lo que popularmente se conoce como el "Teléfono Rojo", llamado así no por el color en particular del dispositivo, sino por el carácter de urgencia que denota su utilización.

En 1967 nacía Nicole Kidman. Es una actriz, productora y cantante australiana-estadounidense.​ Ha recibido numerosos galardones, incluidos un Premio Óscar, un Premio BAFTA, un Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla, dos Premios Primetime Emmy y seis Globos de Oro.

En 1973 Juan Domingo Perón regresaba definitivamente a Argentina, tras 18 años de exilio. El expresidente se había exiliado tras su derrocamiento en septiembre de 1955 hasta el 17 de noviembre de 1972, cuando regresaba brevemente luego de ser autorizado por la dictadura gobernante. El 5 de febrero de 1973 la dictadura volvió a prohibir el ingreso de Perón a la Argentina. La prohibición caducó definitivamente el 25 de mayo de 1973 al asumir el gobierno democrático presidido por Héctor J. Cámpora, durante el cual Perón regresaba definitivamente el 20 de junio, estableciendo su residencia en el país. Durante todo ese período Perón estuvo proscripto para presentarse como candidato a cargos electivos. Levantada la proscripción en 1973, se presentó como candidato a presidente de la Nación en las elecciones del 23 de septiembre de 1973, en las que triunfó con un apoyo del 62% de los votos, falleciendo en ejercicio de la presidencia el 1 de julio de 1974.

En 1991 Berlín volvía a ser capital de Alemania. Por el Tratado de Unificación de 1990, y luego por el voto de los miembros del Bundestag el 20 de junio de 1991, Berlín fue elegida como capital y sede del gobierno unificado.

En 2015 por una ola de calor en Pakistán morían unas dos mil personas. Una severa ola de calor con temperaturas de hasta 49 °C afectaba el sur de Pakistán en junio de 2015. Causaba la muerte de unas dos mil personas por deshidratación e insolación , principalmente en la provincia de Sindh y su capital, Karachi.

En 2018 moría Koko, la gorila que había aprendido el lenguaje de señas. Adiestrada por Francine Patterson y otros científicos de la Universidad de Stanford, la finalidad de su entrenamiento era poder comunicarse con ella mediante más de mil signos basados en la lengua de señas americana (ASL). Comprendía unos dos mil palabras de inglés hablado.

En 2021 moría Juan Forn. Fue un escritor, periodista, editor, traductor y asesor literario argentino. Su novela Frivolidad, fue publicada en 1995. Posteriormente publicó Puras mentiras. En 1996 creó el suplemento cultural Radar Libros del diario Página/12, que dirigió hasta 2002. Tuvo, desde 2008, una columna semanal, que aparecía los viernes en la contratapa de Página/12. Editó cuatro libros con las crónicas que allí publicó. En 2015 editó Los Viernes, una selección de sus contratapas del mismo medio.