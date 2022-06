Efemérides del 19 de junio en Argentina y el mundo

Día de San Romualdo. La festividad de Romualdo se fijó el 7 de febrero, el día en que sus reliquias fueron trasladadas por el Papa Clemente VIII en 1595. En la reforma litúrgica de 1971 y con la autorización del Papa Pablo VI, la festividad se cambió al 19 de junio, fecha de su muerte.

En 1613 se fundaba la Universidad Nacional de Córdoba. Es la más antigua del país y una de las primeras de América. Es pública y su enseñanza es libre, gratuita y laica. El apodo La Docta que tiene Córdoba, se debe a que durante más de dos siglos fue la única Universidad del país. Es considerada una de las tres instituciones más reconocidas de Argentina, con un reconocimiento también a nivel internacional. Financieramente depende del Estado nacional, pero como toda Universidad Nacional, es autónoma. Su origen se remonta a 1610, cuando la Compañía de Jesús creó el Collegium Maximum (Colegio Máximo), que sirvió de base para que en 1613 se iniciaran los estudios superiores, aunque sin autorización para otorgar títulos de grado. En 1820, el general Juan Bautista Bustos, gobernador de la Provincia de Córdoba, colocó a la Universidad en la órbita provincial y finalmente fue nacionalizada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 29 de mayo de 1854, ratificado por la ley N° 88 del 9 de septiembre de 1856. En 1918, fue escenario de la Reforma Universitaria, movimiento que se extendería luego a todo el continente. La Universidad Nacional de Córdoba tiene una población estudiantil de más de 110 000 alumnos distribuidos en 15 facultades que ofrecen más de 250 carreras de grado, posgrado y doctorado. La oferta académica también incluye 100 centros de investigación y servicios, 25 bibliotecas y 16 museos.

En 1764 nacía José Gervasio Artigas. Fue un militar y estadista rioplatense que actuó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que se destacó por ser el heraldo del federalismo en lo que hoy son Uruguay y Argentina. Recibió los títulos de "Jefe de los Orientales" y "Protector de los Pueblos Libres". Es recordado en ambas márgenes del Río de la Plata. En Uruguay es el héroe nacional, el máximo prócer del proceso independentista, donde se le considera el Padre de la Patria. En la Argentina ha habido un proceso de revisionismo sobre la figura de Artigas a partir del cual se le reconoce también como prócer de la independencia nación. El 25 de mayo de 1810 el pueblo de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, depuso al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y eligió a la Primera Junta para reemplazarlo, dando inicio a la Revolución de Mayo. Inmediatamente, el poder español instaló su sede en Montevideo, importante puerto competidor del de Buenos Aires, y reclamó al Consejo de Regencia español el envío de un nuevo virrey, tropas y armas para reprimir el levantamiento. Artigas, revestía en las tropas virreinales. En enero de 1811 llegó a Montevideo el nuevo virrey, Francisco Javier de Elío. La Primera Junta de Buenos Aires desconoció su autoridad y le declaró la guerra el 13 de febrero. El ala radicalizada de la revolución había puesto sus ojos en Artigas. El 15 de febrero de 1811 desertaba del Cuerpo de Blandengues en Colonia del Sacramento y se trasladaba a Buenos Aires para ofrecer sus servicios militares al gobierno revolucionario, que le daba el grado de teniente coronel. El 11 de abril emitió la Proclama de Mercedes y asumió el mando de la revolución en la Banda Oriental y el 18 de mayo derrotó a los españoles en la batalla de Las Piedras. Luego inició el sitio de Montevideo y fue aclamado "Primer Jefe de los Orientales". En 1812 logró convocar a un congreso nacional en Maroñas y allí proclamó la Provincia Oriental con gobierno federal, como modelo a seguir por las demás Provincias Unidas del Río de la Plata. Como consecuencia del armisticio firmado con el virrey Francisco Javier de Elío por la Primera Junta de Buenos Aires, las tropas enviadas a la Banda Oriental debieron abandonar dicho territorio, levantando el sitio de Montevideo. José Artigas fue nombrado "teniente gobernador, justicia mayor y capitán del departamento de Yapeyú", entonces en la provincia de Misiones, actual Argentina. Disgustado por el armisticio y ante la evacuación de las tropas porteñas, cumplió con su nuevo cargo trasladándose al territorio misionero, por lo que decidió pasar con sus seguidores a la orilla occidental del río Uruguay, hecho conocido como el éxodo oriental. En 1814 organizó la Unión de los Pueblos Libres. El 29 de junio de 1815 se reunió en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el "Congreso de los Pueblos Libres" llamado Congreso de Oriente. Envió una delegación a Buenos Aires con la premisa de mantener la unidad basándose en los principios de: "La soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada, como objeto único de nuestra revolución; la unidad federal de todos los pueblos e independencia no solo de España sino de todo poder extranjero (...)" Ratificó entonces el uso de la bandera creada por Manuel Belgrano, añadiéndole un festón diagonal punzó, siendo el rojo punzó desde entonces el signo del federalismo en la Argentina. Impulsó la primera reforma agraria de América Latina, ya que expropiaba las tierras y las repartía entre los que la trabajaban "con la prevención que los más infelices sean los más privilegiados". El 9 de julio de 1816 se declaró en el Congreso de Tucumán la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero en el mismo, con excepción de Córdoba, no fueron representadas las pertenecientes a la Liga de los Pueblos Libres, que estaban bajo la autoridad de José Artigas. El constante crecimiento de influencia y prestigio de la Liga Federal atemorizó tanto a los unitarios de Buenos Aires y Montevideo como al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. En agosto de 1816 numerosas tropas luso-brasileñas invadieron la Provincia Oriental, con la complicidad tácita de los unitarios que se habían fortalecido en Buenos Aires y del embajador porteño en Río de Janeiro. En Argentina, Artigas, quien murió en Paraguay a los 86 años en 1850, es considerado uno de los comandantes héroes de la Guerra de Independencia y el creador del federalismo rioplatense, por estos motivos la misma bandera de Artigas es hoy oficial en la provincia argentina de Entre Ríos, y la de Misiones tiene su bandera inspirada en la misma.

En 1884 moría Juan Bautista Alberdi. Fue un abogado, jurista, economista, político, diplomático, pacifista, escritor y músico argentino, autor intelectual de la Constitución argentina de 1853. Es considerado como uno de los librepensadores más influyentes del siglo XIX y el máximo representante del liberalismo hispanoamericano, tanto por ser uno de los pioneros en el idioma español​ como por su grado de incursión e influencia póstuma en la política económica y jurídica en la historia de la Argentina. A fines de 1835 Alberdi se unió al llamado Salón Literario, fundado por Marcos Sastre y frecuentado por Juan María Gutiérrez, José Mármol y Miguel Cané (padre), entre otros jóvenes, con los que se vinculó a la Generación del 37. Estos intelectuales adhirieron a las ideas de la democracia liberal y se asumieron como continuadores de la obra de la Revolución de Mayo, propiciando una organización mixta del país como respuesta al enfrentamiento entre federales y unitarios. Fue uno de los tantos opositores que tuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. En noviembre de 1838, Alberdi se negó a prestar juramento al régimen del gobernador porteño, enfrentando al régimen rosista y a la persecución parapolicial de la Mazorca, creada por Rosas para reprimir y aterrorizar a sus adversarios. Se disolvió el Salón Literario, formándose una logia llamada "La joven Argentina", cuyos estatutos fueron confiados a Alberdi. La persecución de parte de Rosas al Salón Literario llevó al exilio a la mayoría de sus miembros, los cuales se vieron obligados algunos a refugiarse en países limítrofes. Alberdi hizo lo mismo, exiliándose en Montevideo, Uruguay. Luego de la Batalla de Caseros, en 1857, viajó a Londres como ministro de la Confederación Argentina y conoció a Rosas en persona durante una comida en la casa de un funcionario británico. Luego de haber conversado con él le causó buena impresión, provocándole admiración al oírle en inglés "mal pero sin detenerse, con facilidad" hablar "con moderación y respeto" acerca "de todos los adversarios, incluido de Alsina", por lo que le despertó vergüenza de haberlo combatido para ver "a la Nación sin gobierno" que había obtenido Urquiza "volteándo al general Rosas". Por lo que le aconsejó una breve memoria que diera su propia versión de los hechos de su gobierno, donde debía exponer su defensa de las acusaciones de sus enemigos y separar las calumnias de los verdaderos hechos, ya que el Restaurador (como se le decía a Rosas) se encontraba a la sazón en la capital inglesa para publicar su alegato contra el juicio que le habían entablado desde el país. Tras la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, Alberdi de inmediato había comenzado a escribir un tratado sobre la futura constitución de la Argentina. Tras tan solo tardar apenas un par de semanas en hacerlo, publicaba en mayo de ese mismo año "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina". El libro fue editado por la imprenta del periódico El Mercurio de Valparaíso y lo llevó a la fama. Meses después lo reeditaba con ampliaciones, incluyendo un proyecto de Constitución, basado en la Constitución Argentina de 1826 y en la de los Estados Unidos. En 1853 publicaba un tratado complementario llamado Elementos de derecho público provincial argentino. Las obras tenían como fundamento el liberalismo tanto político como económico. Frente a un país casi despoblado, su principal preocupación fue su población. A tal fin favoreció la inmigración europea, especialmente de los pueblos del norte. Tuvo una posición frontal a la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, actitud por la que fue calificado como "traidor". Mitre, debido a la oposición crítica al conflicto bélico con el Paraguay de Alberdi, se empeñó en desacreditarlo por medio del diario La Nación, de su propiedad, oponiéndose a la iniciativa de imprimir sus Obras Completas por parte del Estado Nacional. Fue nombrado embajador en Francia. Las Obras fueron editadas, pero en el senado no se obtuvo el consenso necesario para la designación diplomática. Abrumado, se marchó nuevamente a Francia, en donde fallecía en un suburbio de París. Tenía 73 años.

En 1938 Italia vencía a Hungría y se adjudicaba Copa del Mundo. La final de la Copa Mundial de Fútbol de 1938 fue disputada el 19 de junio de 1938, en el en el Estadio Olímpico de París en Francia. Los dos ganadores de los partidos de semifinales, Italia y Hungría, se enfrentaron en un único partido de 90 minutos el cual terminó ganando Italia por 4 a 2 y se convertía en Campeón Mundial por segunda vez en su historia. Fue la última Copa del Mundo que se celebró antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial.

En 1953 era ejecutado en EE.UU el matrimonio Rosenberg. Ethel Greenglass Rosenberg y Julius Rosenberg, componían un matrimonio estadounidense que fue ejecutado en la silla eléctrica. La mujer y el hombre estaban acusados de espionaje. Fue la primera ejecución por espionaje de civiles en la historia de Estados Unidos. La condena causó manifestaciones mundiales de rechazo de todo tipo. En Argentina, el poeta José Pedroni escribió unos versos para Ethel,​ que luego el cantor popular Jorge Cafrune grabó con su propia voz. En La Habana, Cuba, se erige un monumento al matrimonio en un parque en la intersección de las avenidas Paseo y Zapata. Julius Rosenberg era ingeniero eléctrico, mientras su esposa Ethel era aspirante a actriz y cantante. Ambos formaron parte de la Young Communist League, las juventudes del Partido Comunista de los Estados Unidos. Un antiguo maquinista del centro súper-secreto de Los Álamos, el sargento David Greenglass, hermano de Ethel, confesó haber pasado secretos a los soviéticos y acusaba a su hermana y al esposo de la misma, confesión que condujo directamente hacia el matrimonio Rosenberg, que fue detenido, acusado y juzgado por espionaje. Años después, en 2001, el hermano de Ethel, quien había pasado 10 años en prisión y que había sido sentenciado a solo 15 años de condena por su confesión y colaboración, manifestaba haber acusado falsamente a su hermana. En 1995, luego de finalizada la Guerra Fría, diversas investigaciones del FBI y de los servicios de inteligencia estadounidenses, integradas en el «Proyecto Venona», parecen haber encontrado evidencias de que Julius Rosenberg trabajaba para los servicios de espionaje soviéticos, pero no así su esposa Ethel.

En 1961 se producía la Independencia de Kuwait. Ganaba su independencia del Reino Unido en 1961. Es una monarquía constitucional con un sistema de gobierno parlamentario​. El país es considerado uno de los más liberales de la región. El petróleo convirtió a Kuwait en uno de los países más ricos de la península arábiga y en 1953 el país se convirtió en el mayor exportador de petróleo del golfo Pérsico, atrayendo a numerosos trabajadores inmigrantes a los que escasamente se les concedió la ciudadanía. Kuwait, habiendo amasado una gran riqueza, fue el primero de los estados árabes del golfo Pérsico que declaró su independencia.

En 1963 la fragata Libertad iniciaba su primer viaje. El primer Viaje de Instrucción incluyó 66 días de puerto, 104 días en el mar y unas 18.257 millas navegadas, visitando puertos del Océano Atlántico como los de Recife (Brasil), Boston (Estados Unidos), Lisboa (Portugal), Boulogne Sur Mer (Francia), Londres (Inglaterra), Dakar (Senegal), entre otros, contando entre sus invitados a los becados de las Marinas de Estados Unidos, Paraguay, Perú, Brasil y Uruguay y los representantes del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina.

En 1965 la selección argentina de rugby vencía a los Springboks y nacían Los Pumas. El seleccionado de rugby lograba un triunfo bisagra en su historia ganándole a los Juniors Springbocks de Sudáfrica por 11-6, partido que pertenecía a una gira por Rhodesia y Sudáfrica, dando nacimiento así a "Los Pumas". El día siguiente de la victoria ante los sudafricanos, un periodista de Rhodesia confundió al yaguareté del escudo de la Unión Argentina de Rugby con un “Phouma”. Así, el equipo argentino, desde entonces, pasó a llamarse Los Pumas.

En 1991 Pablo Escobar se entregaba a las autoridades colombianas. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia una nueva constitución y la prohibición de la extradición de nacionales a Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la única condición de ser recluido en "La Catedral", una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el Gobierno quiso capturarlo, por lo cual Escobar se fugó, saliendo fácilmente.

En 2012 Julian Assange, pedía asilo político en la embajada de Ecuador en Londres. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informaba que el fundador de Wikileaks, se había presentada en la sede de la Embajada en Londres solicitando la protección del Gobierno del presidente Rafael Correa. El canciller señalaba a la prensa en Quito que Assange había enviado una carta a Correa en la que denunciaba una “persecución” en su contra.

En 2016 moría Nicolás García Uriburu. ​Fue un artista plástico, arquitecto y medioambientalista argentino. En Buenos Aires, presidió la Fundación que lleva su nombre, dedicada al estudio del arte de los pueblos originarios de América. En 1981, junto al artista alemán Joseph Beuys, colorearon el Rin y plantaron siete mil robles durante la Documenta 7 de Kassel. En 1982 plantó 50 mil árboles en las calles de Buenos Aires, acción que repitió en varias ocasiones. En los años 80 pintó los mitos porteños: Eva Perón, Carlos Gardel y la virgen de Luján.