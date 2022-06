Efemérides del 18 de junio en Argentina y el mundo

Día del Orgullo Autista. El Día del orgullo autista se celebra cada 18 de junio desde 2005. Es una celebración de la neurodiversidad del espectro autista. Apoya la postura de que las personas autistas no sufren una enfermedad cerebral, de la misma manera que los que tienen la piel oscura no sufren una enfermedad en la piel.​

Día de la Gastronomía Sostenible. La propuesta fue presentada por la representación permanente de Perú ante las Naciones Unidas por la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA),​ que reúne a la comunidad gastronómica peruana para promocionar a dicho país a través de su cocina, sus insumos y sus destinos turísticos.

En 1815 se producía la Batalla de Waterloo. Fue un combate que tuvo lugar en las proximidades de Waterloo, una población de la actual Bélgica situada a unos 20 kilómetros al sur de Bruselas, en el que se enfrentó el ejército francés, comandado por el emperador Napoleón Bonaparte, contra las tropas británicas, neerlandesas y alemanas, dirigidas por el duque de Wellington, y el ejército prusiano del mariscal de campo Gebhard von Blücher.

En 1921 moría Eduardo Acevedo Díaz. Escritor, periodista y político uruguayo perteneciente al Partido Nacional. Es considerado como el iniciador de la novela nacional de su país, tomó parte activa en la política y sufrió varios destierros.

En 1931 nacía Fernando Henrique Cardoso. Es un sociólogo, político, politólogo, filósofo y profesor universitario brasileño. Profesor emérito de la Universidad de São Paulo, también dio clases en la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne. ​ Fue presidente de Brasil desde el 1.° de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002.

En 1942 nacía James Paul McCartney​. Es un cantautor, compositor, músico, multiinstrumentista, escritor, activista, pintor y actor británico; que junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, ganó fama mundial por ser el bajista y uno de los cantantes de la banda de rock The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música moderna; su asociación con Lennon es una de las más célebres del siglo xx. Después de la separación de la banda, continuó su carrera y formó Wings con su primera esposa, Linda, y Denny Laine.

En 1943 nacía Raffaella Carrá. Raffaella Maria Roberta Pelloni, ​ conocida por su nombre artístico Raffaella Carrà, fue una cantautora, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz italiana.

En 1946 nacía Fabio Capello. Es un exfutbolista y exentrenador italiano. Está considerado uno de los entrenadores más prestigiosos de la década de 1990 y 2000.​​Como futbolista, ocupaba la demarcación de mediocentro organizador y desarrolló su carrera entre 1964 y 1980.

En 1948 nacía Raúl Rizzo. Es un actor de cine, televisión y teatro argentino. En 1971 llegó su primer trabajo profesional, en Madre Coraje, de Bertolt Brecht. El papel más sobresaliente de Raúl en el cine tuvo lugar en 1980 en la película Desde el abismo.

En 1952 nacía Isabella Rossellini. Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini ​, más conocida como Isabella Rosellini, es una actriz, modelo​ y filántropa italiana.​​

En 1953 se proclamaba la República en Egipto. El 26 de julio de 1952, una sublevación armada encabezada por el Movimiento de Oficiales Libres y dirigida por el general Muhammad Naguib, en la que Gamal Abdel Nasser se situó en segundo plano, derrocó la monarquía e instauró una república el 18 de junio de 1953, aboliendo los partidos políticos. Ese año se redactó una constitución provisional con vigencia de tres años. Nombrado Naguib Presidente, en noviembre de 1954 el propio Nasser lo derrocó proclamándose jefe de Estado. En el mismo año 1954 Sudán alcanzó la independencia y se firmó el tratado con el Reino Unido para la evacuación del canal. Apoyado inicialmente por Estados Unidos y el Reino Unido, Nasser se ganó su creciente hostilidad debido a su apoyo a la descolonización, manifestado en la Conferencia de Bandung. Debido a ese progresivo distanciamiento de las democracias occidentales, Nasser se volcó hacia la Unión Soviética.

En 1963 moría Pedro Armendáriz. Fue un actor mexicano. Participó en varias películas en su natal país, México, y en películas extranjeras en el cine de Estados Unidos y Europa.​

En 1970 nacía Gerardo Rozín. Fue un periodista, productor y presentador de radio y televisión argentino. Fue reconocido principalmente por haber sido el conductor de varios programas de televisión como Gracias por venir, gracias por estar, Morfi, todos a la mesa y La peña de Morfi, en el canal Telefe.

En 1970 el régimen militar designaba a Roberto M. Levingston presidente. Fue en reemplazo de Juan Carlos Onganía, quien gobernaba desde 1966 a partir del golpe de Estado autodenominado "Revolución Argentina".

En 1981 aparecía muerto el italiano Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. También apodado “el banquero de Dios” por la prensa debido a su estrecha relación con la Santa Sede, fue un banquero italiano. Nacido en Milán, Calvi fue presidente del Banco Ambrosiano, que se derrumbó ante uno de los mayores escándalos políticos modernos de Italia. Era encontrado ahorcado en Londres un 18 de junio. Su muerte fue declarada homicidio después de dos pesquisas forenses y una investigación independiente. En Roma, en junio de 2007, cinco personas fueron absueltas del asesinato. Se ha argumentado que uno de los factores de su muerte fue su relación con el Banco del Vaticano, accionista principal de Banco Ambrosiano, controlado por la mafia. Él pudo haber utilizado el banco Ambrosiano para lavar dinero y la logia Propaganda Due (P2).

En 2005 moría Manuel Sadosky. Fue un matemático, físico y científico argentino considerado por muchos como el padre de la computación en el país. Llegó con la computadora​ y fue el creador de la carrera de Computador Científico​ (Actual Licenciatura en Ciencias de la Computación). Estuvo exiliado durante la dictadura militar y volvió al país para ser Secretario de Ciencia y Técnica del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires a partir de 1955, llegando a ser vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de dicha Universidad, entre los años 1957 y 1966. En 1960 organizó el Instituto de Cálculo de dicha Universidad, trayendo al país la primera computadora en una universidad latinoamericana, Clementina, con el apoyo de Bernardo Alberto Houssay y Eduardo Braun Menéndez. Debió dejar las aulas argentinas tras la Noche de los Bastones Largos durante la dictadura de Onganía. Realizó frecuentes viajes a Uruguay, trabajando en la Universidad de la República, donde también puso en marcha los Estudios en Computadoras, e introdujo la primera para investigaciones de ese país. En 1974 debió exiliarse en Venezuela debido a las presiones de la Alianza Anticomunista Argentina. En 1979 se radicó en España. En 1983 regresó al país y fue designado por el nuevo presidente constitucional Raúl Ricardo Alfonsín como Secretario de Ciencia y Técnica, ocupándose de la democratización del CONICET y de la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática.

En 2010 moría José Saramago. Fue un escritor portugués. En 1998 se le otorgó el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca destacó su capacidad para "volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía". Su primera gran novela fue Levantado do chão (1980), un retrato fresco y vívido de las condiciones de vida de los trabajadores de Lavre, en la provincia de Alentejo. Con este libro Saramago consigue encontrar su voz propia, ese estilo inconfundible, límpido y casi poético que lo distingue. En los siguientes años, Saramago publicó casi sin descanso: Memorial do convento (1982), donde cuenta las más duras condiciones de vida del pueblo llano en el oscuro mundo medieval, en épocas de guerra, hambre y supersticiones. Este libro fue adaptado como ópera por Azio Corghi, y estrenado en el Teatro de la Scala de Milán, con el título de Blimunda, el inolvidable personaje femenino de la novela. El nombre del personaje de Blimunda fue elegido por Isabel da Nóbrega, esposa y musa de Saramago en aquella época. También Corghi adaptó su obra teatral In nómine Dei, que con el nombre de Divara fue estrenada en Münster. De Azio Corghi es también la música de la cantata La muerte de Lázaro, sobre textos de Memorial del convento, El Evangelio según Jesucristo e In nómine Dei. Fue interpretada por vez primera en la iglesia de San Marco, de Milán. La novela El Evangelio según Jesucristo (1991) lo catapultó a la fama a causa de una polémica sin precedentes en Portugal. Saramago abandonó el país y se instaló en la isla canaria de Lanzarote. En 1995 publicó una de sus novelas más conocidas, Ensayo sobre la ceguera, novela que fue llevada al cine en el 2008 bajo la dirección de Fernando Meirelles. En 1997 publicó su novela Todos los nombres, que gozó también de gran reconocimiento. En 1998 ganó el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor, y hasta ahora el único, de lengua portuguesa en ganar este premio. En 1984 Saramago publicó El año de la muerte de Ricardo Reis y en 1986, A jangada de pedra (La balsa de piedra), donde cuenta qué sucedería si la península ibérica se desprendiera del continente europeo. Ese año, conoció a quien sería su esposa hasta el final de sus días, la periodista española Pilar del Río, natural de la localidad granadina de Castril, nacida en 1950, quien finalmente se convirtió en su traductora oficial en castellano. Desde entonces, compartió su residencia entre Lisboa y la isla canaria, participando en la vida social y cultural de ambos países, cuyas estrechas relaciones justificó en una entrevista para proponer su idea utópica de creación de una Iberia unida. Una de sus últimas obras fue Las intermitencias de la muerte. La frase que cierra su última novela, Caín, es "La historia ha acabado, no habrá más que contar". Falleció a los 87 años el 18 de junio de 2010, en su residencia de la localidad de Tías.