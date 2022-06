Con Andrea Berrino en la selección, empieza el Mundial de Natación

La selección argentina participará desde este viernes y hasta el 3 de julio en el Mundial de Natación Budapest 22, con competencias de distintas especialidades y la organización de la Federación Internacional de Natación (FINA) y la Federación Húngara.

En el equipo nacional, se encuentra la riotercerense, Andrea Berrino, que tendrá su primera participación este domingo 19 de junio.

La competencia con días y horarios

Argentina tendrá representación en natación, natación artística, polo acuático y aguas abiertas. El cronograma de competencia para los nadadores argentinos es el siguiente:

Natación artística: Luisina Caussi y Camila Pineda Botello (DT Mónica López). Este viernes desde las 8: dueto técnico. Martes 21: dueto libre.

Natación: Florencia Perotti, 200 combinado (sábado 18) y 400 combinado (sábado 25); Andrea Berrino, 100 espalda (domingo 19) y 50 espalda (martes 21); Macarena Ceballos, 100 pecho (domingo 19), 200 pecho (miércoles 22) y 50 pecho (viernes 24); Guido Buscaglia, 50 mariposa (sábado 18), 100 libre (martes 21) y 50 (jueves 23); Joaquín González, 400 combinado (sábado 18), 200 mariposa (lunes 20) y 200 combinado (martes 21).

Polo acuático: seleccionado femenino Las Tiburonas (Nahir Stegmayer, Lucía Ruiz Castellani, Cecilia Nelly Leonard, Ashley Hatcher, Ludmila Ianni, Maitena Romano, Julieta Auliel, Carla Comba, Isabel María Riley, Ana Agnesina, Anahí Bacigalupo, Dana Gerschovsky y Lola Canales; cuerpo técnico Guillermo Setti, Fabio Lombardo, Facundo Policarpo y delegado Daniel Magliaro): lunes 20 vs Países Bajos, miércoles 22 vs Sudáfrica, viernes 24 vs Estados Unidos. Fase final desde domingo 26.

Aguas abiertas: Candela Giordanino, Romina Imwinkelried, Ivo Cassini y Joaquín Moreno. Jefe Técnico, Christian Primón; DT, Federico Ane. Domingo 26, 4×1500 relevo por equipos; lunes 27, 5km Femenino (Candela Giordanino); miércoles 29, 10km Femenino (Romina Imwinkelried) y 10 km Masculino (Joaquín Moreno e Ivo Cassini); jueves 30, 25km Masculino y Femenino (Ivo Cassini y Romina Imwinkelried).

Con información de Télam