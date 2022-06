Efemérides del 17 de junio en Argentina y el mundo

Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La Asamblea General de Naciones Unidas decide proclamar el 17 de junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

Día de la Libertad Latinoamericana en Argentina. Se conmemora este día en memoria del fallecimiento, el 17 de junio de 1821, del General Martín Miguel de Güemes, figura clave de la independencia.

En 1821 moría Martín Miguel de Güemes. Fue un militar, político y prócer argentino que luchó por la independencia desde muy pequeño, cuando se unió a las milicias que combatieron a las invasiones inglesas. Oriundo de Salta, había conformado con muy pocos recursos un batallón de gauchos para defender el Norte del país y enfrentar al ejército de españoles que descendían desde el Alto Perú con el propósito de conquistar los territorios. Aquel ejército popular conocido como “Los Infernales”, estaba constituido por más de seis mil hombres que se enfrentaron victoriosamente en nueve oportunidades contra los españoles y detuvieron el avance de sus tropas. Su resistencia y defensa en el Norte fueron elementos claves en las luchas por la independencia que coordinaron junto a Manuel Belgrano y José de San Martín. En 1821 era emboscado y herido de gravedad. "Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas” fueron unas de sus últimas palabras antes de fallecer el 17 de junio de 1821. Tenía 36 años. Conocido como el "general gaucho" salteño, estaba al mando -como está señalado- de los “infernales” , tropa conformada por gauchos y paisanos, quienes participaron en la gesta libertadora resistiendo la ofensiva realista en el norte argentino que permitió el avance de la expedición sanmartiniana a Chile. Fue gobernador de Salta durante seis años elegido por asamblea popular, demostrando el aprecio de una gran parte de la población, pero su figura pasó a la historia por su valentía considerada "descomunal" por la emancipación. Fue un gran colaborador en el proyecto del general San Martín y un innovador estratega militar y amigo de Manuel Belgrano; una nutrida correspondencia epistolar entre ambos es fiel prueba de ese cariño mutuo. "Martín Miguel de Güemes fue el líder de esta contienda en el norte y de este grupo de soldados gauchos que conformaron la base del Ejército de Güemes, que puestos a combatir contra el enemigo desplegaron sus vastos conocimientos. Y Güemes supo además trasladar el respeto de sus gauchos a los intereses de la Patria, a través de acciones solidarias con las viudas, huérfanos y necesitados, al compartir sus bienes. Es por ello que en las peores épocas de la guerra tuvo que recurrir a préstamos voluntarios y forzosos, a expropiaciones a españoles que no colaboraban en la guerra, a suspensión del pago de arriendos, lo que le ganó numerosos enemigos internos que luego terminarían atentando contra la vida del líder", describió Mario Lazarovic, director del Museo Histórico del Norte al recordarlo, en una reseña del Ministerio de Cultura.

En 1852 Argentina reconocía la independencia de Paraguay. El reconocimiento de facto por parte de Argentina se dio a través del tratado con Paraguay en 1811, pero recién en 1852 lo reconoce solemnemente.

En 1882 nacía Igor Stravinsky. Fue un compositor y director de orquesta ruso y uno de los músicos más importantes y trascendentales del siglo XX. Su larga vida le permitió conocer gran variedad de corrientes musicales.

En 1885 la Estatua de la Libertad llegaba a New York. El monumento llegaba a Nueva York el 17 de junio de 1886, a bordo de la fragata francesa Isère, y recibió una acogida triunfal por parte de los neoyorquinos.35​ Para hacer posible la travesía por el Atlántico, la estatua fue desmantelada en 350 piezas, divididas en 214 cajas, teniendo en cuenta que el brazo derecho y su llama estaban ya presentes en suelo estadounidense, donde habían sido expuestos en la Exposición del Centenario de Filadelfia y luego en Nueva York. 36 cajas fueron reservadas para las tuercas, los remaches y los pernos necesarios para la ensambladura.36​ Una vez llegada a su destino, la estatua fue ensamblada en cuatro meses, sobre su nuevo pedestal. Las diferentes piezas fueron unidas por remaches de cobre y el vestido permitió resolver los problemas de dilatación.

En 1944 se proclamaba la Republica de Islandia. El proceso de independencia se culminó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los islandeses solicitaron su completa independencia en varias ocasiones. Esta llegó definitivamente el 17 de junio de 1944 con la proclamación de la República de Islandia.

En 1962 Brasil vencía a Checoslovaquia y conquistaba la Copa del Mundo. La final de la Copa Mundial de Fútbol de 1962 se disputó el 17 de junio en el Estadio Nacional de Santiago, Chile. Los dos ganadores de los partidos de semifinales, Brasil y Checoslovaquia, se enfrentaron en un único partido de 90 minutos el cual terminó ganando Brasil por 3:1, convirtiéndose así en Campeón Mundial por segunda vez en su historia.

En 1967 China hacía explotar su primera bomba de hidrógeno. "Prueba No. 6" es el nombre en clave para la primera prueba de China de un tres etapas dispositivo termonuclear y, también su sexta prueba de armas nucleares. Era parte del programa "Dos bombas, un satélite".

En 1971 nacía Paulina Rubio. Paulina Susana Rubio Dosamantes​, ​ ​conocido artísticamente como Paulina Rubio y apodada "La Chica Dorada", es una cantante, actriz, modelo y empresaria mexicana.

En 1972 estallaba el escándalo Watergate. El escándalo Watergate fue un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de la década de 1970 a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables. El suceso empezó con la detención de cinco hombres por el allanamiento del complejo Watergate del Partido Demócrata el 17 de junio de 1972. El FBI encontró una conexión entre los ladrones y del dinero negro utilizado por el Comité para la Reelección del Presidente (CRP), la organización oficial de la campaña electoral de Richard Nixon y el Partido Republicano.

En 1991 el Parlamento de Sudáfrica suprimía el "apartheid". Fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia. Consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, en el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. El 17 de junio de 1991, las tres cámaras del Parlamento de Sudáfrica, la blanca, la mestiza y la india, derogaron la última de las leyes del compendio jurídico que sostenía al apartheid: que los recién nacidos fueran clasificados por razas.

En 1992 moría Daniel Riolobos. Daniel Riolobos, cuyo nombre real era Pedro Nicasio Riolobos, fue un intérprete y cantante argentino de boleros y baladas románticas.

En 1994 comenzaba la Copa del mundo de fútbol en EE.UU. Fue la decimoquinta edición de la Copa Mundial de Fútbol, y se desarrolló en los Estados Unidos, entre el 17 de junio y el 17 de julio de 1994. Brasil e Italia se enfrentaban en la final en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, en la ciudad de Los Ángeles. En un deslucido encuentro decisivo sin tantos que debió definirse por penales, el equipo brasileño lograba otra Copa Mundial. En dicho torneo, en tanto, Diego Armando Maradona era expulsado del mismo luego de detectarle efedrina en un control antidopaje tras el partido ante Nigeria y marcando un gol ante Grecia. Dicha situación, luego que el 10 de la albiceleste, que con los primeros encuentros se perfilaba como una de las candidatas al título, dejó dudas, en principio porque fue el único caso en la historia de los mundiales que un jugador era buscado en el centro del campo de juego por una enfermera para someterse al análisis, siendo transmitida dicha imagen a cientos de millones de personas en el mundo por televisión. El entrenador, Alfio Basile, señalaba luego: "Yo no puedo sostener que a la Argentina la quisieron voltear, aunque pienso que nos perjudicaron. Nadie me explicó lo de la efedrina y todo ese despelote. Aquellos que creían que Maradona y Argentina no existían nos apuntaron cuando vieron quienes éramos. Nos sacaron del camino porque éramos peligrosos". En tanto, sostenía, que cuando vio ingresar a la enfermera a la cancha, había comenzado a "sospechar" de que algo no estaba bien. Luego de que se produjera el "doping positivo", ya sin el capitán, el equipo se desmoronaba anímicamente, algo que se observaba en su rendimiento en el campo de juego, cuando con Rumania, la Argentina quedaba eliminada.

En 1998 moría Gianni Lunadei. Fue un actor italiano de teatro, cine y televisión radicado en Argentina. Entre 1983 y 1987, trabajó durante cuatro temporadas en el programa de televisión humorístico Mesa de Noticias. Otras de sus participaciones en televisión fueron: Los hermanos Torterolo, Matrimonios y algo más, Locas por ellos, Señoras y señores, Archivo negro y El gordo y el flaco. Asimismo, representó al Dr. Cureta, un médico-empresario totalmente seducido por el dinero, en la película La clínica del Dr. Cureta, basada en la historieta argentina satírica La clínica del Doctor Cureta, además participar de la película Plata Dulce, en los ochenta.

En 2009 moría Alejandro Doria. Fue un director de cine, director de televisión, actor y director de teatro argentino. En su carrera obtuvo muchos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Goya 2007 y el Colón de Plata por Las manos, el Premio Cóndor de Plata por Darse cuenta, el Premio Sur por Las manos y el Premio Ecuménico del Festival de Montreal por La isla. El clásico del cine cómico argentino Esperando la carroza también es de su autoría (sobre la obra de teatro de Jacobo Langsner).

En 2015 moría Denis Martin. Fue un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Iniciado desde muy joven, desarrolló su carrera deportiva compitiendo en monopostos, siendo destacada su actuación en la Fórmula Metropolitana, categoría en la que consiguiera importantes resultados deportivos, siendo el más importante de ellos la obtención del campeonato de la temporada 2014,1​ la cual le posibilitó el ascenso a la categoría de turismos TC Pista Mouras, donde debutó en el año 2015. Falleció el 17 de junio del año 2015, como consecuencia de un accidente de tráfico producido en cercanías de la localidad bonaerense de Alberti, encontrándose en una etapa de franco ascenso en su carrera deportiva. Contaba en ese entonces con 23 años de edad.

En 2016 moría Rubén Aguirre. Rubén Aguirre Fuentes fue un actor y comediante mexicano. Es recordado por haber interpretado al personaje de "El profesor Jirafales" en la serie El Chavo del 8.