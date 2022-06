Efemérides del 16 de junio en Argentina y el mundo

Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. El 9 de noviembre de 1976 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 31/6 proclamaba el 16 de junio el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica: La Asamblea General, habiendo examinado el informe del Comité Especial contra el Apartheid, así como los informes especiales del mismo, tomando nota del levantamiento nacional del pueblo oprimido de Sudáfrica contra el régimen del apartheid, Indignada por las continuas matanzas y otras atrocidades perpetradas por el régimen racista de Sudáfrica contra niños escolares y otros manifestantes pacíficos contra el apartheid y la discriminación racial. Proclama el 16 de junio Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica e invita a los Estados miembros a observar este día en la forma más adecuada.

Día del Ingeniero. Se celebra el 16 de junio, en conmemoración de la creación de la carrera de ingeniería, lo que se hizo tomando como base el Departamento de Ciencias Exactas en 1865 para mejorarla. No debe confundirse con el Día de la Ingeniería, que es el 6 de junio, cuando egresó el primer ingeniero civil de Argentina: Luis Augusto Huergo.

Día Internacional del Biotecnólogo. El 16 de junio de 1980 la Suprema Corte de los EE.UU. falló a favor de Ananda Mohan Chakrabarty, un ingeniero genético, que había desarrollado una bacteria, derivada del género Pseudomonas, capaz de descomponer el petróleo crudo y por medio de ella tratar los derrames de petróleo de manera más rápida y con menor daño ambiental. A partir de este fallo, se ha aceptado que los genes, siempre y cuando hayan sido aislados, son objetos patentables. Este hecho es considerado el nacimiento de la industria biotecnológica y desde ese día se celebra el Día Internacional del Biotecnólogo.

En 1889 nacía Arthur Stanley Jefferson "Stan". Stan Laurel, nombre artístico de Arthur Stanley Jefferson, fue un actor cómico, escritor y director británico, miembro del famoso dúo cómico El Gordo y el Flaco, en el que representaba el papel de "el Flaco".

En 1911 nacía la empresa IBM. Varias tecnologías formarían parte de las compañías predecesoras de IBM: la escala de computación en 1885; el dial de grabación en 1888;​ en 1889, la "Electric Tabulating Machine"; y un reloj de fichar para grabar los tiempos de llegada y salida de los empleados en una cinta de papel.​ El 16 de junio de 1911, estas tecnologías y sus empresas fueron fusionadas para formar la Computing-Tabulating-Recording Company (C-T-R). En 1924, CTR era renombrada como International Business Machines Corporation (IBM).

En 1913 estallaba la Segunda Guerra de los Balcanes. Fue un breve conflicto que enfrentó en el verano de 1913 a Bulgaria con sus antiguos aliados de la Liga Balcánica, Rumanía y el Imperio otomano, del que salió derrotada. La guerra , que duró 33 días, llevó a un nuevo tratado de paz, el Tratado de Bucarest, que modificó el reparto territorial acordado en el Tratado de Londres que había puesto fin a la primera guerra balcánica.

En 1949 nacía Jairo. Mario Rubén González, más conocido como Jairo, Jairo Córcoba o Marito González, es un cantautor argentino. La propia Mercedes Sosa lo consideró como "la mejor voz de Argentina".​ Antes de los 20 años, con su primer álbum editado, adoptó el seudónimo que lo acompañó el resto de su carrera.

En 1951 nacía Tití Fernández. Miguel Ángel «Tití» Fernández, es un periodista deportivo argentino. Antes de ser periodista, afirma haber vendido ceniceros junto a su hermano, con el que también tuvo una fábrica de cuadros.

En 1953 nacía María Graña. Conocida como "la Reina del Tango", es una cantante argentina de música popular. Se la considera una de las cantantes femeninas más importantes de la historia del tango.​

En 1955 era bombardeada la Plaza de Mayo, dejando como saldo centenares de muertos. El 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezaba un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado. Sin embargo, la maniobra comprendía también la agresión contra civiles inermes que pudieran alzarse en defensa de un gobierno constitucional que contaba con un importante apoyo popular. El propósito de la conjura, tras asesinar al presidente de la Nación, era instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz (dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (dirigente del Partido Socialista) y Adolfo Vicchi (del Partido Conservador). Aviones que surcaron el cielo del centro de Buenos Aires lanzaron más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos. La mayoría de ellas cayeron sobre las plazas de Mayo y Colón y sobre la franja de terreno que va desde el Ministerio de Ejército (ubicado en el Edificio Libertador) y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones (situada en la sede del Correo Central) y el Ministerio de Marina, en el noroeste. El ataque, ante la ausencia del Presidente y de sus ministros, constituyó desde el inicio una agresión destinada a sembrar el terror entre la población y así quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional. Clara muestra de ello es que solo doce de las más de trescientas víctimas mortales se encontraban dentro de la Casa de Gobierno, en la que impactaron veintinueve bombas, de las cuales seis no estallaron. El resto de las bombas y los proyectiles de grueso calibre disparados desde los aviones y también por los infantes de Marina que intentaron asaltar la Casa Rosada estuvieron dirigidos a una población que vio su cotidianeidad interrumpida por la primera incursión de la Aviación Naval aquel jueves frío y nublado de junio de 1955. El ataque aéreo se realizó en sucesivas oleadas entre las 12:40 y las 17:40. La Casa Rosada, la Plaza de Mayo y sus adyacencias (donde se registró el mayor número de víctimas), el Departamento Central de Policía y la residencia presidencial (ubicada donde hoy está la Biblioteca Nacional) fueron los principales objetivos. Además de los más de trescientos muertos, el ataque dejó como saldo más de mil doscientos heridos. Tres centenares de civiles armados (llamados “comandos civiles”) intervinieron en acciones colaterales como la ocupación de Radio Mitre, a través de la cual se lanzó una proclama que dio a Perón por muerto. El Bombardeo no sólo fue un antecedente directo del golpe de Estado de 1955, consumado en el día 16 de septiembre con activa participación del Ejército, hasta entonces leal a Perón. Además, inauguró un ciclo de autoritarismo, represión estatal y persecución política que tuvo su máxima expresión en la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976. Durante décadas, el Bombardeo a Plaza de Mayo permaneció como un hecho olvidado de la historia argentina. Recién en 2005, por iniciativa del Presidente Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos inició una investigación sobre el ataque. Luego, en 2008, durante el mandato inicial de Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró el primer monumento oficial en homenaje a las víctimas, ubicado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un año después se sancionó la ley 26.564, que otorgó el derecho a percibir indemnizaciones a las víctimas del ataque. En el marco de estas políticas, al cumplirse el 55vo aniversario del hecho el Archivo Nacional de la Memoria publicó una investigación histórica que reconstruyó lo ocurrido durante el Bombardeo y realizó entrevistas a sobrevivientes y otros protagonistas de la jornada.

En 1956 nacía María Valenzuela. María del Carmen Valenzuela, conocida también en su juventud como Mariquita Valenzuela es una actriz de teatro, cine y televisión argentina.

En 1963 Valentina Tereshkova se convertía en la primera mujer en el espacio. Era una cosmonauta, ingeniera y política rusa. Fue la primera mujer en ir al espacio, seleccionada entre más de 400 aspirantes y cinco finalistas para pilotear el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963.

En 1968 nacía Darío Sztainszraiber. También conocido como Darío Szeta, es un escritor, licenciado en filosofía por la UBA, divulgador de filosofía y docente argentino.​​ Fue premiado por la Fundación Konex en 2017 en la disciplina de divulgación.

En 1976 eran asesinados 700 niños en Sudáfrica, por negarse a aprender “afrikkaans”. Los jóvenes estudiantes negros de Sudáfrica habían iniciado sus protestas por el Decreto Medio de Afrikáans de 1974 que obligaba a las escuelas para la población negra a usar el afrikáans (la lengua de la población minoritaria blanca de dicho país) e inglés combinando 50% cada una como lenguajes de instrucción. El 16 de junio los escolares de Soweto iniciaron su manifestación por las calles, inclusive algunos estudiantes que supieron de la manifestación decidieron unirse a ella en ese mismo momento. Ante el creciente número de manifestantes, la policía lanzó perros contra los escolares, y cuando estos reaccionaron apedreando a los perros, dispararon armas de fuego sobre la multitud. El balance oficial fue de 23 escolares muertos, mientras que los conteos extraoficiales determinan que perecieron entre 176 a 700 escolares por fuego de la policía, quedando unos mil heridos.

En 2014 moría Bernarda Seitz. Nacida como Florentina Seitz y más conocida como La Hermana Bernarda, fue una monja de la Iglesia católica, escritora, cocinera y presentadora de televisión argentina.​E

En 2019 se producía un apagón histórico en países de América del Sur, originado en Argentina. El apagón de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil de 2019 fue un conjunto de interrupciones del suministro de energía eléctrica producido el domingo 16 de junio que afectaron a gran parte del territorio de dichos países. El apagón fue causado por un error operativo de Transener, cuando dejó fuera de servicio la línea de alta tensión Colonia Elía - Campana para reparar la torre 412, que estaba siendo erosionada por el Río Paraná Guazú. La compañía hizo un bypass con otra línea para estas tareas, modificando así la arquitectura de la red, pero omitió reflejar estos cambios en la configuración del sistema Desconexión Automática de Generación (DAG), ocasionando, tras un cortocircuito, pérdida de sincronismo de las centrales, desbalances y baja en la frecuencia en el sistema interconectado. En Uruguay hubo un colapso eléctrico total y en Argentina la única provincia no afectada fue Tierra del Fuego, mientras que el pueblo de Ticino (Córdoba) pudo sobreponerse gracias a que genera su propia energía mediante biomasa. Se celebraba el Día del Padre en Argentina. Paraguay sufría un corte de aproximadamente 20 MW del circuito alimentado por Yacyretá y reponía con energía generada por Itaipú.​ También afectó el sur de Brasil, donde hubo una sobre frecuencia por el desenganche de la conversora instalada en Garabí, pero no tuvo grandes consecuencias. Algunos medios de comunicación habían informado que el apagón también había afectado a Chile, pero el coordinador del Sistema Eléctrico Nacional de dicho país negó que esto se hubiera producido. Se estima que, en cuestión de 30 segundos, el corte de electricidad afectó a más de 50 millones de personas en el continente. El gobierno argentino, presidido entonces por Mauricio Macri, quien tardaba 13 horas en publicar un tuit en las redes sociales, aludiendo al histórico apagón que afectaba al país, admitía que había existido una alerta ignorada. El 3 de julio de 2019, tras haber pasado 17 días del apagón, el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, participaba en una audiencia en el Senado de la Nación, con un informe encargado a la Universidad Nacional de La Plata. Indicaba que el incidente se había debido a un error operativo de la empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión Transener, al no haber reprogramado adecuadamente el sistema de Desconexión Automática de Generación (DAG) luego de sacar de servicio por mantenimiento una línea de alta tensión. El corte duró 13 horas. Andrés Repar, miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y del Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, señalaba en una entrevista que “ninguna tormenta, ninguna lluvia, provocó jamás un apagón así”. Y agregaba el especialista sobre aquel histórico apagón: “Esto es lo que ocurre cuando las empresas no trabajan en función de la seguridad de la población sino basados solo en el espíritu de lucro de los grupos que están detrás de la inversión, y encima el Estado no hace el control adecuado”. La noticia recorría el mundo.