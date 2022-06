Efemérides del 9 de junio en Argentina y el mundo

Día Internacional de los Archivos. Con motivo de la creación en 1948 del Consejo Internacional de Archivos, por la UNESCO el 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos. Esta fecha pretende promover el valor de estas instituciones al servicio de la investigación, la cultura, la memoria, y la transparencia.

Día del Geólogo en Argentina. El 31 de julio de 1947, se constituyó el Centro Argentino de Geólogos, una entidad estrictamente gremial, que agrupó a los profesionales geólogos en las distintas especialidades. Esta institución fue el organismo que representó y defendió las justas aspiraciones vinculadas al ejercicio profesional, profundizó el mejoramiento y el prestigio de la actividad y veló por la ética profesional. El 9 de Junio de 1948 se llamó a una Asamblea Extraordinaria en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y así mismo se instituyó el Día del Geólogo. Se propició esta fecha por corresponder a la primera reunión preliminar que originó la creación del Consejo Superior Profesional de Geología y la unidad de los geólogos.

En el 68 se suicidaba Nerón. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue emperador del Imperio romano desde el 13 de octubre de 54 hasta su muerte, y su reinado marcó el final de la dinastía Julio-Claudia. En el año 68 tuvo lugar un golpe de Estado en el que estuvieron involucrados varios gobernadores, tras el cual, aparentemente, lo forzaron a suicidarse. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y la extravagancia. Estas opiniones se basan fundamentalmente en los escritos de los historiadores Tácito, Suetonio y Dion Casio. La verosimilitud de los documentos que relatan los tiránicos actos de Nerón es motivo de controversia en la actualidad.

En 1672 nacía Pedro “el Grande”. Pedro I Alekséievich o Pedro I de Rusia, apodado Pedro el Grande, ​ hijo del zar Alejo I y de su segunda esposa Natalia Narýshkina y sucesor de su medio hermano Teodoro III, fue uno de los más destacados gobernantes de la historia de Rusia, perteneciente a la Dinastía Románov.

En 1829 moría Baltasar Hidalgo de Cisneros. La Junta Suprema de Sevilla nombró a Baltasar Hidalgo de Cisneros virrey del Río de la Plata en 1809, en reemplazo de Santiago de Liniers. La Revolución de Mayo, que se produjo entre el 18 y el 25 de mayo de 1810, se inició con la confirmación de la caída de la Junta de Sevilla y derivó en su destitución como virrey del Río de la Plata y la asunción de la Primera Junta de Gobierno Patrio.

En 1870 moría Charles Dickens. Fue un escritor inglés. Creó algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana.

En 1921 moría Luis Maria Drago. Fue un abogado y político argentino, autor de la denominada "Doctrina Drago". Fue legislador por el PAN (Partido Autonomista Nacional) y profesor de Derecho. Fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores en 1902,​ durante el gobierno de Julio Argentino Roca.​ En su paso por la Cancillería propuso la Doctrina Drago en respuesta a las acciones bélicas de Inglaterra, Alemania e Italia, quienes impusieron el Bloqueo Naval a Venezuela de 1902-1903, para cobrar por la fuerza la gran deuda nacional que el presidente Cipriano Castro se negaba a pagar. Ante esta circunstancia, el presidente Theodore Roosevelt argumentó que los Estados Unidos como país, no aplicaría la Doctrina Monroe a los fines de apoyar a un país americano que se viese afectado por ataques de potencias europeas que no se originasen con intención de recuperar territorios y colonizarlos. Así surgía la Doctrina Drago, como una protesta por parte del canciller frente a la actitud pasiva de los Estados Unidos para resolver dicho conflicto, estableciendo que ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera.

En 1934 nacía el Pato Donald. Es un personaje de Disney, caracterizado como un pato blanco antropomórfico de ojos celestes, pico, piernas y pies anaranjados. Generalmente viste una camisa de estilo marinero y un sombrero, sin pantalones, excepto cuando va a nadar. La primera aparición de Donald fue en la animación The Wise Little Hen, el 9 de junio de 1934 (aunque es mencionado en un libro de historias de Disney del año 1931). La apariencia que tenía Donald en esta animación, creada por Dick Lundy, es similar a la actual. Los colores son los mismos, al igual que la camisa marinera y la gorra, pero su aspecto físico era más estirado, más gordo y sus pies mayores. Su personalidad no estaba desarrollada todavía, en el corto solo hacía de amigo poco servicial. La voz interpretada por Clarence Nash, sin embargo ya estaba configurada y se mantendría igual durante cincuenta y un años, hasta su fallecimiento. Su forma de hablar casi ininteligible se aferró en la mente de la audiencia. Donald siguió siendo un éxito entre la audiencia. El personaje comenzó a aparecer en la mayoría de las animaciones de Mickey Mouse como una figura habitual de su grupo con Minnie, Goofy y Pluto. Los dibujos animados de este período, tales como The Band Concert de 1935 son aclamados por los expertos como películas ejemplares entre los clásicos de la animación. Donald protagonizó una multitud de dibujos animados e historietas.

En 1956 fracasaba la sublevación encabezada por el general Juan José Valle. Fue un militar argentino que alcanzó el rango de teniente general. En 1956 encabezó una fallida sublevación cívico-militar contra la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora que había derrocado a Juan Domingo Perón. Derrotado el movimiento, Valle fue fusilado por orden de Pedro Eugenio Aramburu, junto a otras personas que adhirieron al levantamiento. Por este acto algunos sectores han denominado a aquel régimen militar La Fusiladora.

En 1961 nacía Michael J. Fox. Es un ex-actor canadiense-estadounidense, y​​ ocasionalmente es cantante y músico. Su carrera en el cine y la televisión comenzó a fines de los años 70. Entre sus papeles se destacan: Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro.

En 1963 nacía Johnny Depp. Es un actor, productor de cine y músico estadounidense. Ha sido nominado en tres ocasiones al Óscar y recibió un Globo de Oro, ​ un premio del Sindicato de Actores y un César.​

En 1981 nacía Natalie Portman. Natalie Portman Millepied ​ es una actriz, directora y productora israelí nacionalizada estadounidense.

En 1989 moría José López Rega. Fue conocido por su influencia sobre María Estela Martínez de Perón, su pertenencia a la logia anticomunista Propaganda Due y por haber organizado desde el cargo de ministro de Bienestar Social la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), un grupo terrorista paramilitar. Su influencia fue aumentando vertiginosamente desde 1973 y en especial luego de la muerte de Perón a mediados de 1974; se convirtió en un cuasi primer ministro por su influencia sobre Isabel Perón, al punto en el que casi la totalidad del gabinete estaba conformado por hombres de su confianza, promovidos por él mismo. Tras permanecer más de 10 años prófugo, fue detenido en Estados Unidos en 1986 y extraditado a la Argentina en donde fue procesado por asociación ilícita, secuestro y homicidio en el marco de los juicios a los responsables del terrorismo de estado. Murió el 9 de junio de 1989, mientras cumplía prisión preventiva a la espera de la sentencia.

En 1991 moría Claudio Arrau. Fue un pianista chileno mundialmente conocido por sus profundas interpretaciones de un repertorio que abarcó desde la música barroca hasta obras de música contemporánea.

En 2006 en Alemania se iniciaba la XVIII Copa Mundial de Fútbol. La edición del evento se realizó en Alemania, entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2006, siendo la segunda ocasión en que dicho país organizaba este evento tras el campeonato realizado en 1974 en la entonces Alemania Federal.

En 2008 moría Esteban Mellino. Fue un actor argentino de teatro y televisión. Su personaje más recordado es el del Licenciado Diógenes Rubens Lambetain. Hermano de Carlos Mellino, quien ha escrito varias letras de canciones de su grupo Alma y Vida, entre ellas, Del gemido de un gorrión. También ha escrito poesía y libretos teatrales. Al momento de fallecer estaba representando con éxito "Loco posee la fórmula de la felicidad".

En 2012 moría Walter Santa Ana. Fue un actor argentino. Una de sus experiencias en televisión fue Marco, el candidato, en donde interpretaba a un malvado cuya caracterización le llevaba varias horas de trabajo. Sus dos últimos protagónicos en el teatro San Martín fueron: El avaro y Krapp, la última cinta magnética.

En 2017 moría Adam West. Fue un actor estadounidense reconocido por su interpretación de Batman, en la serie Batman de los años 1960.