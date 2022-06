Los accidentes en el mismo sitio de Autovía Juan Bautista Bustos (Ruta Nacional 36), en jurisdicción de Almafuerte, se siguen reiterando. El último fue el pasado fin de semana, con una persona con heridas leves. Se trata exactamente del Km 719 del corredor vial.

"Son los accidentes a los que concurrimos para prestar asistencia, en el lugar del retorno, que se encuentra en esa parte de la autovía", explicó el jefe de los Bomberos Voluntarios de Almafuerte, Hugo Delgado. Los servidores públicos, a pedido de este sitio de noticias, brindaron una estadística desde diciembre de 2020 a junio de 2022. "No estamos hablando de sitios cercanos, los de la estadística, sino del mismo lugar", aclaró.

Como ya se ha señalado en este sitio, en la mayoría de los casos despistes de vehículos que circulan en sentido sur-norte, como bien lo señala el jefe de los bomberos almafuertenses, es el retorno que existe en el corredor vial, en donde, además, está el acceso a la conexión entre el mismo y la autovía que une a las ciudades de Almafuerte y Río Tercero.

La mayoría con lesionados leves

Comparados como otros sitios de la Autovía Bustos que une a Córdoba con Río Cuarto, el sector al que alude el informe preparado por los Bomberos de Almafuerte, es uno de los que más accidentes registra, y hasta ahora, con la mayoría de las personas con lesiones leves.

Esto implica que no sólo los servidores públicos deben concurrir a ese empalme vial, en donde existe una depresión del terreno, lugar en el que se precipitan los rodados, tras despistarse en algunos de los casos con vuelcos. También concurre personal del servicio de emergencias y de la policía.

La estadística

La estadística elaborada por los bomberos almafuertenses a este sitio de noticias, abarca el periodo septiembre 2020 - junio 2022. Son menos de dos años, aunque si se considera de ese lapso el primer accidente registrado, esto es en el mes de diciembre de 2020, el lapso es aún más exiguo.

La estadística muestra que los accidentes son 9 accidentes en 19 meses siempre el Km 719, un promedio de 0,5 accidentes por mes.

El domingo 06/12/2020, a las 09:38 se produjo un accidente, con un herido leve.

El jueves 04/02/2021 a las 10:56 se registró otro accidente, con dos personas, una mujer y un hombre, que sufrieron lesiones leves.

El miércoles 19/05/2021 a las 10:56, hubo otro accidente, con un herido leve.

El viernes17/09/2021 a las 09:03, se registró en el mismo sitio un nuevo accidente con dos mujeres que sufrieron heridas leves.

El sábado 09/10/2021 a las 12:45, una mujer y un hombre, padecieron heridas también leves, tras otro accidente.

El lunes 11/10/2021 a las 10:19, apenas dos días después del anterior, resultaron con heridas de consideración, tras un accidente en el mismo sector, un hombre y una mujer.

El miércoles 22/12/2021 a las 23:43 otro accidente en el Km 719, dejó dos heridos leves.

El martes 11/01/2022 a las 23:13, se produjo otro accidente con cuatro personas con heridas leves, dos adultos y dos menores.

El domingo 05/06/2022 a las 16:50 cuatro ocupantes de un vehículo, dos hombres y dos mujeres, sufrieron otro accidente en el mismo sitio.

En el informe se agregan otros dos accidentes, en la misma jornada, con una diferencia de cinco minutos entre ambos (17:10 y 17:15) ya no en el Km 719, pero no lejos del lugar, en la conexión vial, a a la altura de la vieja estación de peaje Piedras Moras.

Fuente: Bomberos Voluntarios de Almafuerte

Retorno, conexión y señalización

Si bien se indica que los accidentes, en su mayoría, pueden deberse a distracciones al momento de circular, también se aclara que el origen de los mismos puede ser multicausal.

En el lugar, debe recordarse -comoestá señalado- hay un retorno, y en el mismo un acceso a la conexión vial entre la Autovía Juan Bautista Bustos (Ruta Nacional 36) y la Autovía Eduardo Angeloz (Ruta Provincial 6).

Por dicha conexión vial (en su primera parte una ruta de dos carriles, hasta la vieja estación de peaje, sin ninguna señalización que lo advierta), se llega al dique Piedras Moras, en donde vuelve a ser de dos calzadas, para conectar con Almafuerte, al oeste, y con Río Tercero, por autovía al este, y poblaciones ubicadas en la zona.

Los accidentes mencionados en la estadística, que son siempre en el Km 719, se producen por despistes con vehículos que circulan en sentido sur-norte. Los mismos caen en una depresión del terreno en el lugar. Al menos, hasta hace unas semanas, el cartel, de pequeñas dimensiones, indicando que por allí se puede ingresar para llegar a Almafuerte y Río Tercero, estaba detrás de una columna lumínica.

El ingreso a la conexión, es muy utilizado, no solo por quienes son de Río Tercero y Almafuerte, con un alto flujo vehicular. No existe un by pass vial, como por caso hay con un puente en Despeñaderos, o en donde interceden la autovía con la ruta que asciende a Embalse, al oeste de Almafuerte.

Lo concreto, más allá de las causas, es que las estadísticas, en dicha zona del corredor vial, demuestran una alta incidencia de accidentes con la misma mecánica, y siempre en el mismo lugar: el Km 719.