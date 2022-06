Periodistas: informar con responsabilidad y honestidad

La columna en el Día del Periodista, en esta ocasión, no es distinta a la de otros 7 de Junio. Es que, al menos, en este medio, el modo de informar no cambia.

Somos, especialmente aquí, en el interior del interior, periodistas de tiempo completo. Y en estos tiempos, de mayor tiempo completo que nunca. Somos, especialmente aquí, ciudadanos y ciudadanas que preguntamos lo que otros y otras quisieran preguntar. Y hay demasiado por preguntar y, sin dudas, para informar.

Siempre lo hubo, mucho para informar, claro, pero hemos atravesado dos años, en donde la actualidad, más que nunca, en tiempos de redes sociales y de pandemia, obligó a hacer honor, también más que nunca, a ese compromiso de velar por el derecho a la información.

Simplemente somos ciudadanos y ciudadanas que intentamos defender un derecho que nos corresponde, por supuesto, y al resto de la sociedad, porque es de todos y de todas. ¿Somos, algunos y algunas, periodistas militantes? Sí, somos militantes por la verdad, porque en la verdad y en la honestidad intelectual, se basa este oficio.

Si bien la realidad siempre será relativa al prisma con el que se la observe, existe un concepto absoluto, que puede graficarse con el estado del tiempo: cuando llueve, indefectiblemente llueve; cuando hay sol, hay sol. Allí no existen distintos prismas para narrar lo que sucede con el tiempo. Es la información que debe garantizarse, para quien pueda observar por una ventana lo que ocurre afuera y para quien no lo pueda hacer.

Somos seres humanos, no máquinas. Estamos sujetos también a nuestros prismas internos, al momento de analizar un hecho, cualquiera sea, y para hacerlo no podemos apelar sólo que a lo que creemos conocer. Una noticia, un informe, un análisis, un contexto, una columna de opinión, deben sustentarse en datos verificables, en fuentes fidedignas.

En tiempos en donde las operaciones mediáticas, no son una extrañeza, y en donde las "noticias" de dudosa procedencia, se esparcen no sólo en las redes, es importante más que nunca ser, en este trabajo, más rigurosos y rigurosas que nunca. No se puede sólo copiar y pegar. Se debe contrastar, verificar lo que se publica o se informa, una y otra vez, si es necesario, antes de publicarlo o decirlo.

Quisimos preguntar

Somos periodistas, porque quisimos en alguna oportunidad preguntar. Somos periodistas, porque quisimos comunicar. Somos, especialmente aquí, en el interior del interior, esas mujeres y esos hombres, que no son diferentes a otros hombres y otras mujeres. Corremos como el resto para llegar a fin de mes. Nos emocionamos como el resto. Sufrimos como el resto. Reímos como el resto. Reclamamos como el resto. Somos parte del resto.

En ocasiones, no suelen secundarnos ejércitos de productores y colaboradores. Ese es el valor agregado de ejercer el periodismo y la comunicación social, en muchos de los casos, en el interior del interior, generando productos en los medios, que aun así, por supuesto, no tienen nada para envidiarles a los que se difunden desde las grandes capitales.

Vale la pena ser lo que somos. Vale la pena ejercer el periodismo y no "otra cosa". Y de esa "otra cosa", hoy, en muchos de los medios grandes, no "grandes medios", hay demasiado. Lamentablemente.

Se celebra el Día del Periodista. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundaba la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico de la etapa independentista argentina.

Por decreto su fundación era para anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron el propio Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. La sensación, en esta parte de la historia que nos toca, es que a Moreno, lo envenenan, una y otra vez, en alta mar; que Belgrano muere, una y otra vez, olvidado y en la pobreza; que Castelli, es procesado, una y otra vez, injustamente, sólo por ser el Orador de aquella Revolución, aún inconclusa, aún postergada.

Y por suerte, en ocasiones, demasiadas, la sensación es que son miles y miles, quienes intentan reivindicarlos ejerciendo este oficio, sin ser amanuenses y voceros del poder perenne, que siempre actúa, como entonces, oculto entre las sombras. Ya lo escribió Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura: ″El periodismo es libre o es una farsa.”

A esa farsa, algunas y algunos, que dicen ejercer el "periodismo", la reeditan en el día a día. No tienen límites. Lo hicieron antes. Lo continúan haciendo hoy, en un tiempo complejo, demasiado. Esto, hay que señalarlo, separar lo responsable y honesto en este oficio, de quienes lo continúan mancillando, impunemente. No denunciarlo, sería un acto hipócrita.

Hablamos de un virus en la actualidad, pero existe otro igual de dañino, y que no surgió ayer: el odio. Lo promueven algunas personas que están en ciertos medios. Lo diseminan, logran que se contagie. Son las y los grandes traficantes del odio, beneficiando a intereses corporativos, que nada tienen que ver con el interés común de las mayorías.

El resto de quienes ejercemos el periodismo, como está señalado, es necesario que lo denunciemos. Lo expongamos. No hacerlo, nos convierte en cómplices de quienes se valen de los medios, no para informar al conjunto, sino para el beneficio de selectas minorías.

Un colaborador nos envió el año pasado esta frase de Tomas Eloy Martínez: "Si de algo depende el periodista es de la verdad, y lo único que le indica el lugar de la verdad son las fuentes de información que maneja (siempre más de una sola) y el peso insobornable de su conciencia".

De eso se trata.

Y más en este tiempo.

El agradecimiento de Tercer Río Noticias, por los saludos, incluso anticipados, por el Día del Periodista. Sinceramente. Y el saludo, a las y los colegas, que ejercen este oficio, con responsabilidad, rigurosidad, y especialmente, honestidad.