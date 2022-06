Efemérides del 6 de junio en Argentina y el mundo

Día Mundial de los Trasplantados. Es una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El objetivo de este día es fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes en espera de una oportunidad de seguir viviendo. Muchos de estos pacientes son crónicos o terminales, y las donaciones y los trasplantes son su última alternativa de vida.

Día de la Ingeniería Argentina. El día de la Ingeniería Argentina se celebra el 6 de junio de todos los años. En dicha fecha de 1870 egresaba del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el primer ingeniero civil del país, Luis Augusto Huergo; lo acompañaron en esa primera promoción otros 11 egresados.​

Día de la Hidrografía Argentina. El 1 de enero de 1879, se decretaba por ley la creación de la Oficina Central de Hidrografía. El 6 de junio de ese mismo año, cobraba forma definitiva y se le comenzaba a dar importancia a la seguridad náutica en el país. Esta fecha quedó instituida como el Día de la Hidrografía.

En 1599 nacía Diego Velázquez. Fue un pintor barroco español considerado uno de los máximos exponentes de la pintura de ese país y maestro de la pintura universal.

En 1808 José Bonaparte, hermano de Napoleón, era proclamado rey de España. Fue un político, diplomático y abogado francés, hermano mayor de Napoleón Bonaparte, diputado por Córcega en el Consejo de los Quinientos (1797-1799) y secretario del mismo, y nuevamente en el Cuerpo Legislativo (1799-1800), ministro plenipotenciario y miembro del Consejo de Estado (1800-1804), príncipe y gran elector del Primer Imperio Francés (1804-1806), rey de Nápoles entre el 30 de marzo de 1806 y el 5 de julio de 1808 con el nombre de José I y rey de España entre el 6 de julio de 1808 y el 11 de diciembre de 1813 con el nombre de José Napoleón I.

En 1832 moría Jeremy Bentham. Fue un filósofo, jurista, economista, escritor y reformador social inglés considerado como el padre del utilitarismo moderno.

En 1861 moría Camilo Benso. Fue un estadista italiano y una figura destacada en el movimiento hacia la unificación de Italia.

En 1937 Carlos Saavedra Lamas era reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Recuerda la página del Ministerio de Cultura de la Nación que el 6 de junio de 1937, un argentino y latinoamericano, Carlos Saavedra Lamas, recibía, por primera vez, el Premio Nobel de la Paz. La distinción se le otorgaba en dicha fecha y se hacía efectiva en 1937, cuando ejercía el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, por haber inspirado un acuerdo antibélico que luego llevaría su nombre: el Pacto Saavedra Lamas. Fue firmado por 21 naciones en 1933 y se convirtió en un instrumento jurídico internacional. Saavedra Lamas fue un importante mediador en la finalización de la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, convocando a la Conferencia de Paz de Buenos Aires y evitando la presencia del ejército de Estados Unidos en la zona de guerra. Este conflicto, por el control del Chaco Boreal, se libró desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935 (fecha en que se firmó el armisticio) y fue el más importante, disputado en territorio sudamericano, durante el siglo XX. En la Guerra Civil Española (1936-1939) defendió la neutralidad de la Argentina, considerando la cantidad de inmigrantes españoles en nuestro país. El tratado conocido como Pacto Saavedra Lamas, condenaba las guerras de agresión y propugnaba el arreglo pacífico de las controversias internacionales de cualquier clase que fueran. Declaraba que, entre las partes contratantes, las cuestiones territoriales no debían ser solucionadas por la violencia. No se reconocerían los arreglos territoriales obtenidos por medios violentos ni la validez de la ocupación o adquisición de territorios por la fuerza de las armas. Era suscripto por Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y México; posteriormente se adhirieron Colombia, Bolivia, El Salvador, Costa Rica y naciones fuera del territorio americano como Italia, Bulgaria, España, Grecia y Portugal, entre otros países. “Nos circunda un mundo inquieto y agitado. Densas nubes hay en sus horizontes. Se cruzan a veces relámpagos. Vendrá, quizá, una gran tempestad, pero esta tempestad nos encuentra unidos, dispuestos a nobles consultas, a intercambios de ideas para resguardar nuestro continente de repercusiones que no podemos admitir y para volvernos también a todos los horizontes, ofreciendo la colaboración y la cooperación que estamos dispuestos a prestar a los grandes ideales humanos que no tienen límites ni restricciones continentales” (Carlos Saavedra Lamas - Conferencia Interamericana de 1936). La entrega del galardón se hizo efectiva en su hogar de la calle Quintana y Callao, barrio porteño de Recoleta, sin mediar un acto oficial. El presidente Agustín P. Justo estaba disgustado con la distinción, dado que había sido él quien había impartido las instrucciones de mediar en la guerra. Luego de la muerte de su padre, en 1959, el único hijo del excanciller, Carlos Roque Saavedra Sáenz Peña, vendió la medalla del premio debido a serios problemas con la Justicia. Tiempo después fue rescatada de una casa de empeños y, luego de varios cambios de mano, era subastada en 2014 por la Casa Stock Bowers. Un coleccionista la adquirió por más de un millón de dólares. Entre las obras que escribió el primer Nobel Argentino, sobre internacionalismo y derecho, se encuentran, El derecho de asilo, Por la paz de las Américas, Los valores de la Constitución, Los tratados de arbitraje, Economía colonial, entre otros.

En 1946 moría Gerhart Hauptmann. Fue un dramaturgo, novelista y poeta alemán del naturalismo, ganador del premio Nobel de literatura en 1912.

En 1948 moría Louis Jean Lumiere. Fue un ingeniero e industrial francés que desempeñó un papel clave en el desarrollo de la fotografía y el cine.

En 1956 nacía Bjorn Borg. Es un extenista sueco que compitió entre 1973 y 1981, logrando vencer en 96 torneos (66 del circuito ATP), contando entre ellos 11 títulos de Grand Slam: 5 consecutivos en Wimbledon y 6 en Roland Garros, así como 2 ATP World Tour Finals o Masters de fin de año antes de retirarse con tan sólo 26 años de edad.

En 1961 moría Carl Jung. Fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda.

En 1982 el Ejército israelí invadía el Líbano. La Guerra del Líbano de 1982, fue un conflicto armado que dio inicio el 6 de junio de 1982 cuando las Fuerzas de Israel invadieron el sur del Líbano con el objetivo de expulsar a la OLP de dicho país. El Gobierno de Israel ordenó la invasión como respuesta al intento de asesinato del embajador de ese país en el Reino Unido, Shlomo Argov, por parte del grupo de Abu Nidal.

En 1991 moría Stan Getz. Fue un saxofonista tenor estadounidense de jazz. Considerado como uno de los más importantes saxofonistas tenores de la historia del jazz.

En 1995 era abolida la pena de muerte en Sudáfrica. El Tribunal Constitucional de Sudáfrica declaraba la abolición de la pena de muerte. Aunque la última ejecución se había llevado a cabo en 1989, 453 detenidos seguían aún condenados a morir en la horca.

En 2001 moría Carlos Scazziotta. Fue un actor, humorista y payaso argentino. Nacido en 1937, desde muy pequeño había recibió formación circense. Su familia trabajaba de hecho en el circo, en donde él debutaba a los cinco años. Se dio a conocer en los años 1960, en el programa Sábados Circulares, desempeñándose desde entonces principalmente en la televisión, integrando elencos en varios programas de naturaleza humorística como La Tuerca, El Circo de Carlitos Balá, Los Campanelli y otros.

En 2004, jugaban la final de Roland Garros dos argentinos, ganando Gastón Gaudio. La edición 103 de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebraban entre el 24 de mayo y el 6 de junio de 2004. En la competición individual masculina se imponía el argentino Gastón Gaudio logrando ganar su único título de Gran Slam al imponerse en la final a su compatriota Guillermo Coria.

En 2005 moría Anne Bancroft. Anna Maria Louisa en Italiano​, conocida profesionalmente como Anne Bancroft, fue una actriz, directora, guionista y cantante estadounidense asociada a la escuela del Método, pues había estudiado bajo la guía de Lee Strasberg.​

En 2012 moría Estela Raval. Fue una de las más famosas cantantes argentinas, reconocida como la voz femenina de Los Cinco Latinos. Su fama se extendió por todo el mundo a partir del año 1941. Palma Nicolina Ravallo cantaba desde pequeña y se inició a los 12 años como profesional con el nombre artístico de Estela Raval, acompañada de su hermano Manuel Ravallo, acordeonista. En 1956, estando en la orquesta de Tullio Gallo, con Ricardo Romero, Jorge Pataro y el propio Gallo formaron un cuarteto vocal, Los Cuatro Bemoles. En 1957, inspirados en el gran éxito que obtenía el grupo estadounidense The Platters (Los Plateros), decidieron formar el quinteto Los Cinco Latinos, con la diferencia de que estos tendrían como líder vocal una voz femenina.

En 2013 moría Esther Williams. Fue una actriz estadounidense famosa por sus películas musicales con espectáculos acuáticos. Gracias a su espectacular figura y singular carisma fue una de las estrellas más populares de la era dorada de la productora cinematográfica Metro Goldwyn Mayer.