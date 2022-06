Efemérides del 5 de junio en Argentina y el mundo

Día Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución, el 15 de diciembre de 1977. se celebra desde 1974 el 5 de junio de cada año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el medio ambiente y dos días después del día del ambiente la Asamblea General de la ONU también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal. El 22 de noviembre de 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución A/72/L.121​ proclamó el 5 de junio Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada a fin de destacar las amenazas que plantea la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada para el uso sostenible de los recursos pesqueros.

En 1723 nacía Adam Smith. Fue un economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Es conocido principalmente por su obra La riqueza de las naciones (1776), que es un estudio acerca del proceso de creación y acumulación de la riqueza, temas ya abordados por los mercantilistas y fisiócratas, pero sin el carácter científico de la obra de Smith. Debido a dicho trabajo, que fue el primer estudio completo y sistemático sobre el tema, a Smith se le conoce como el padre de la economía moderna. Fue rector honorífico de la Universidad de Glasgow.

En 1878 nacía Pancho Villa. José Doroteo Arango Arámbula, conocido por su seudónimo Francisco Villa o por su hipocorístico Pancho Villa, fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución mexicana reconocido como un icono popular de la cultura de dicho país, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Fue gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914. Villa y sus seguidores, conocidos como villistas, expropiaron las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y soldados.

En 1883 nacía John Maynard Keynes. Fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX.​ Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. Su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. La conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención estatal directa en inversión pública, para cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada.​ Es considerado uno de los fundadores de la macroeconomía moderna.

En 1898 nacía Federico García Lorca. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la Generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se lo considera una de las cimas del teatro español del mismo siglo. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la guerra civil española. Entre 1919 y 1921, Lorca publicó Libro de poemas, compuso sus primeras Suites, estrenó El maleficio de la mariposa y desarrolló otras piezas teatrales. En 1925 viajó a Cadaqués para pasar la Semana Santa en casa de su amigo Salvador Dalí. Esta visita y otra más larga en 1927 marcaron profundamente la vida y obra de ambos. Fruto de esta intensa amistad fue la "Oda a Salvador Dalí", que se publicó en la Revista de Occidente en 1926. En 1927, participaba de la reunión que congregó a varios poetas españoles en Sevilla. Dicha reunión fue el origen de lo que algunos llaman la Generación del 27 . La etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Lorca viajó en 1929 a Nueva York. Describió a la ciudad como un lugar "de alambre y muerte" y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato racista. Según él, Estados Unidos era "una civilización sin raíces; han levantado casas y casas, pero no han ahondado en la tierra". En 1930 dejaba Nueva York para viajar a La Habana, en donde exploró la cultura y la música cubana y trabajó en nuevos proyectos como El público y Así que pasen cinco años. Con la instauración de la Segunda República española en abril de 1931, comenzó una nueva etapa. Junto a Eduardo Ugarte, codirigió La Barraca, un grupo de teatro universitario. El estallido de la guerra civil española frustraba el proyecto. En 1933 la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de sangre con un gran éxito. Por ello, Lorca recibió la invitación de Membrives para viajar a dicha ciudad. En los seis meses que permaneció en Buenos Aires, tuvo la oportunidad de dirigir Bodas de sangre, representada más de 150 oportunidades; Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, El retablillo de don Cristóbal y una adaptación de La dama boba . También tuvo la ocasión de dar varias conferencias y de hacer nuevas amistades, como Pablo Neruda, Juana de Ibarbourou, Ricardo Molinari, Salvador Novo y Pablo Suero. Volvió a España en 1934 y terminó obras como Yerma, Doña Rosita la soltera, La casa de Bernarda Alba y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías; revisó, además, obras como Poeta en Nueva York, Diván del Tamarit y Suites. También tuvo una gran estadía en Montevideo (Uruguay), donde terminó de escribir un par de obras. La situación política en España era insostenible. Estaba a punto de estallar la Guerra Civil. Desde los sectores más reaccionarios se seguía con fuerza la campaña de desprestigio y odio hacia el régimen democrático republicano y sus partidarios. Lorca, debido a su amistad con personajes progresistas como Fernando de los Ríos o Alberti, fue ya señalado por una parte de la prensa más conservadora y desde 1935 fue considerado un enemigo de la derecha. Colombia y México, cuyos embajadores previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado le ofrecieron el exilio, pero Lorca rechazó las ofertas, y se dirigió a la Huerta de San Vicente para reunirse con su familia. El cuñado y alcalde de la ciudad, Manuel Fernández-Montesinos, era arrestado. Era fusilado un mes más tarde. En Granada buscó refugio en casa de la familia de su amigo el poeta Luis Rosales. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936, se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Fue trasladado al Gobierno Civil, y luego al pueblo de Víznar donde pasó su última noche en una cárcel improvisada, junto a otros detenidos. Era fusilado en la madrugada del 18 de agosto. Su cuerpo, que jamás se recuperó, permanece enterrado en una fosa común.

En 1918 moría Eduardo Sívori. Fue un pintor argentino considerado el introductor y uno de los más importantes exponentes, junto a Ernesto de la Cárcova, del realismo pictórico argentino de fines del siglo XIX.

En 1941 nacía Martha Argerich. Es una pianista argentina de nacimiento y nacionalizada suiza, considerada una de los mayores exponentes de su generación y la posguerra. En el Teatro Colón se lleva a cabo anualmente el Festival Martha Argerich, en el cual se ofrecen conciertos por músicos e intérpretes de diferentes partes del mundo y donde también se celebra un concurso de piano en el cual Argerich a menudo preside el jurado.

En 1986 Diego Maradona convertía su primer gol en el Mundial de México. Fue en el 1 a 1 con Italia, en el Estadio Cuauhtemoc de Puebla. A los 6 minutos, Alessandro Altobelli había adelantado con un polémico penal a Italia. Pero a los 34 minutos, Diego Armando Maradona se escapó por izquierda para recibir el pase de Jorge Valdano, que dejó picar una vez y envió la pelota desde un ángulo difícil a una velocidad, ante el arquero Giovanni Galli y el capitán Gaetano Scirea.

En 1968 era herido mortalmente Robert Kennedy. Fue un abogado estadounidense, fiscal general desde 1961 hasta 1964. Era uno de los hermanos del 35.° presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y uno de sus consejeros de mayor confianza. Su contribución con el Movimiento Afro-Estadounidense por los Derechos Civiles es considerado como su mayor legado. Después de que Eugene McCarthy estuvo a punto de derrotar a Lyndon Johnson en las primarias de Nuevo Hampshire de 1968, anunciaba su propia campaña para la presidencia en una batalla por el control del Partido Demócrata. Kennedy vencía a McCarthy en la primaria de California pero era asesinado por Sirhan Sirhan luego de realizar su discurso de victoria a la madrugada del 5 de junio, falleciendo al día siguiente.

En 2004 moría Ronald Reagan. Fue un actor y político estadounidense que ejerció como 40.º presidente de los Estados Unidos desde 1981 a 1989 y el 33 gobernador de California desde 1967 a 1975. Es el tercer presidente de edad más avanzada de Estados Unidos y el último nacido antes de la Primera Guerra Mundial.

En 2012 moría Ray Bradbury. Fue un escritor estadounidense del género fantástico, terror y ciencia ficción. Principalmente conocido por su obra Crónicas marcianas ​y la novela distópica Fahrenheit 451.