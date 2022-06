Efemérides del 3 de junio en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Bicicleta. En abril de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta.​​​Leszek Sibilski dirigió una campaña para promover una Resolución de la ONU para Día Mundial de la Bicicleta, que finalmente obtuvo el apoyo de Turkmenistán y otros 56 países.

Día del Aprendiz y de la Formación Profesional. El 3 de junio de 1944 se creaba la Comisión Nacional del Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) por iniciativa del entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, luego ratificada y reforzada con su relanzamiento en 1946 durante su gestión de gobierno a partir de la promulgación de una Ley Nacional.

Día del Inmigrante Italiano. A través de la Ley N° 24561, se estableció el 3 de junio como el Día del Inmigrante Italiano, en reconocimiento a aquellos que con valor, trabajo y sacrificio, trabajaron por la grandeza de la Argentina. Se eligió esta fecha por ser el día del nacimiento de Manuel Belgrano, como un homenaje a los italianos que han enriquecido el patrimonio espiritual y material de la Patria Argentina. Entre aquellas familias de inmigrantes, la historia destaca a la conformada por Don Domingo Belgrano Pérez, un genovés llegado a Buenos Aires previo paso por España y Doña María Josefa González, hogar en el cual nació el 3 de junio de 1770 Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.

En 1770 nacía Manuel Belgrano. Fue un abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino de destacada actuación en el Alto Perú y en las actuales Argentina y Paraguay durante las dos primeras décadas del siglo XIX. Participó en la defensa de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, en las dos Invasiones Inglesas y promovió la emancipación de Hispanoamérica respecto de España. Fue uno de los principales patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo de 1810, por la cual se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y fue vocal de la Primera Junta de gobierno que lo reemplazó. Luchó en la guerra de Independencia de la Argentina contra los ejércitos realistas. Fue el jefe de la expedición militar enviada al Paraguay que finalizó cuando se celebró el Tratado confederal entre las juntas de Asunción y Buenos Aires, en 1811. Fue jefe de una de las Expediciones Libertadoras a la Banda Oriental. En 1812 creó​ la bandera de Argentina en la actual ciudad de Rosario. Como general del Ejército del Norte, dirigió el Éxodo Jujeño, comandó las victorias de los revolucionarios en la batalla de Tucumán y en la de Salta y tuvo a su cargo la Segunda Campaña Auxiliadora al Alto Perú. Durante el Directorio tuvo gran influencia en el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia de las Provincias Unidas en Sud América, en 1816, y proyectó en vano el establecimiento de una monarquía constitucional dirigida por un noble Inca, como reparación a los pueblos originarios. La educación del pueblo fue una de sus preocupaciones. Belgrano llegó a Buenos Aires en plena Anarquía del Año XX, ya seriamente enfermo de hidropesía. Esa misma dolencia fue la que lo llevó a la muerte, el 20 de junio de 1820. En su lecho final era examinado por el médico Joseph Redhead, que lo atendía en su casa. Al no poder abonarle por sus servicios, pues en ese momento estaba sumido en la pobreza y el gobierno le adeudaba sueldos atrasados, quiso darle un reloj como pago, ante la negativa del médico a cobrarle, Belgrano tomó su mano y puso el reloj dentro de ella, agradeciéndole. Se trataba de un reloj de bolsillo con cadena, de oro y esmalte. Murió en la pobreza a pesar de que su familia había sido una de las más acaudaladas del Río de La Plata antes de que Belgrano se comprometiera con la causa de la independencia. El mismo día de su muerte es recordado como el "Día de los tres gobernadores" ya que se desataba una crisis política en el gobierno ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Por dicho motivo su fallecimiento pasaba casi inadvertido. El único diario que publicó la noticia fue "El Despertador Teofilantrópico". Belgrano fue uno de los próceres argentinos que más énfasis puso en impulsar la educación. Es recordado, además, como un gran economista. Por sus victorias de Tucumán y Salta, la Asamblea del Año XIII le había otorgado, como premio, 40 mil pesos fuertes (equivalentes a casi 80 kilogramos de oro). Respondía que prefería ser un buen hijo de la patria más que un padre de la misma, y expresaba que el dinero de tal premio fuera dedicado para la construcción de escuelas públicas estatales y gratuitas en las ciudades de Tarija (en la actual Bolivia), Jujuy, San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero. Buscó, además, elevar la condición docente con el pago de sueldos dignos. Para asegurar la financiación de la educación pública, proponía la creación de fondos, para que los institutos tuviesen asegurados su financiamiento. "Es el más metódico de los (generales) que conozco en nuestra América; lleno de integridad y talento natural, no tendrá los conocimientos de un Moreau o Bonaparte en punto a milicia, pero créame Ud. que es el mejor que tenemos en América del Sur", escribía sobre Manuel Belgrano, José de San Martín. Belgrano no tiene un día en el calendario oficial de feriados, que rememore lo que dejó para el país. Se lo recuerda por haber creado la enseña patria, el 20 de Junio, cuando falleció, pero es el "Día de la Bandera".

En 1873 moría Juan Calfucurá. Juan Calfucurá o Callvucurá (del mapudungun Kallfükura, 'piedra azul'; de kallfü, 'azul', y kura, 'piedra') fue un cacique o lonco mapuche del siglo XIX, de origen moluchen pero cuya actividad militar y política se desarrolló principalmente en Argentina y en las áreas controladas por los pueblos indígenas de la región pampeana y de la Patagonia oriental. Era hijo del cacique Huentecurá (piedra de arriba), nacido hacia 1730, uno de los jefes que había ayudado a José de San Martín en su cruce de los Andes. Murió en 1873, siendo sucedido por su hijo Manuel Namuncurá.

En 1887 se fundaba el club Gimnasia y Esgrima La Plata. Es una institución deportiva ubicada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, fundada el 3 de junio de 1887. Su principal actividad es el fútbol masculino, disciplina en la cual se desempeña en la Primera División de Argentina.

En 1922 se creaba la Dirección Gral. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Es la mayor empresa de la Argentina y la quinta petrolera más grande de la región,​ empleando directa o indirectamente a más de 72 mil personas de todo el país. Fue fundada como empresa estatal en 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, convirtiéndose en la primera gran petrolera verticalmente integrada del mundo.​ Su ideólogo y primer director fue el coronel Enrique Mosconi. En los noventa fue privatizada parcialmente durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. En 1999 fue adquirida por la española Repsol, que se hizo con el control del 97,81 % de YPF tras haber acudido a la oferta pública de adquisición (OPA) de la empresa argentina dando lugar a Repsol YPF. En 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto para expropiar el 51 % del capital accionario de YPF, que fue convertido en ley el 3 de mayo de ese año.

En 1924 moría Franz Kafka. Fue un escritor en lengua alemana, nacido en Praga, actual República Checa. Su obra, de las más influyentes de la literatura universal,​ es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tiene como principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. Escribió las novelas El proceso (Der Prozeß), El castillo (Das Schloß) y El desaparecido (Amerika o Der Verschollene), la novela corta La metamorfosis (Die Verwandlung) y un gran número de relatos cortos.

En 1925 nacía Tony Curtis. Fue un actor estadounidense. Su nombre quedará ligado a su interpretación en Con faldas y a lo loco con Jack Lemmon y Marilyn Monroe.

En 1963 moría Juan XXIII. De nombre secular Angelo Giuseppe Roncalli, fue el 261 papa de la Iglesia católica y soberano de la Ciudad del Vaticano entre 1958 y 1963. En su dilatada labor apostólica, ocupó varios cargos de relevancia en la Iglesia católica en el período de preguerra.

En 1976 era asesinado en Argentina el expresidente boliviano, Juan José Torres. Conocido popularmente como J.J. (Jota Jota), fue un militar y político boliviano, que se desempeñó como el quincuagésimo presidente de su país. Durante su breve gobierno se realizó la nacionalización de la Mina Matilde y las Colas y Desmontes, la expulsión de los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos, dispuso un aumento presupuestario significativo a las universidades. Su política exterior se caracterizó por ser pluralista y de respeto por la autodeterminación, tuvo acercamientos con el Chile de Salvador Allende con avances importantes en las negociaciones para una salida al mar, creó la Corporación de Desarrollo (incubadoras de las empresas estatales bolivianas) y el Banco del Estado (banco de desarrollo), además de instaurar una alta reposición salarial a los mineros. Fue derrocado por un golpe de estado, el 21 de agosto de 1971. Fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976, en el marco del Plan Cóndor, que implicaba la colaboración de las dictaduras de Hugo Banzer y Jorge Rafael Videla.

En 1986 nacía Rafael Nadal. Más conocido como Rafa Nadal, es un tenista profesional español que ocupa la quinta posición del ranking ATP. ​Está considerado como el mejor tenista de toda la historia en canchas de polvo de ladrillo ​​​ y uno de los mejores de todos los tiempos.

En 1987 se convertía en ley el divorcio vincular en Argentina. La sanción definitiva del divorcio vincular sucedía durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El 19 de agosto de 1986 se aprobaba el proyecto de ley en la Cámara de Diputados y era girado al Senado que lo aprobaba el 3 de junio de 1987. Fue promulgada el 12 de junio en el Boletín Oficial.

En 1989 moría el ayatollah Khomeini. Ruhollah Musavi Jomeiní fue un ayatolá iraní, líder político-espiritual de la Revolución islámica de 1979, que derrocó al último sah Mohammad Reza Pahleví, y líder supremo del país hasta su muerte.

En 2001 moría Anthony Quinn. Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, conocido como Anthony Quinn, fue un actor mexicano nacionalizado estadounidense. Recibió múltiples galardones, entre ellos dos Premios Óscar.

En 2006 en Montenegro, el Parlamento declaraba la independencia. Desde 2003 había constituido junto a Serbia la federación de Serbia y Montenegro. Se celebraba un referéndum en 2006, en el que el 55.5 % de la población apoyó la independencia y la constitución de un nuevo Estado, proclamado en junio de ese año.

En 2009 moría David Carradine. Fue un actor estadounidense, célebre por su trabajo en la serie de televisión Kung fu y la película Kill Bill.​​ Fue miembro de la familia de actores Carradine la cual se inició con su padre, John Carradine.

En 2014 moría Virginia Luque. Violeta Mabel Domínguez, más conocida por su nombre artístico Virginia Luque ​, fue una actriz y cantante argentina de tango. Se la conoció como "La estrella de Buenos Aires" por su gran trayectoria como actriz en radio, cine, teatro y televisión y también por haber realizado numerosas grabaciones.

En 2016 moría Muhammad Ali. Fue un boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Fue una figura social de enorme influencia en su generación, en la política y en las luchas sociales o humanitarias a favor de los afroamericanos y del islam. Se caracterizó por su estilo de boxeo alejado de la técnica tradicional, aunque era un conocedor del deporte y de sus contrincantes. Fuera del cuadrilátero, Muhammad Ali se erigió como una figura con influencia social desde los años 1960 cuando se opuso a su reclutamiento por parte de las fuerzas armadas de su país durante la guerra de Vietnam. Se declaró objetor de conciencia, pese al rechazo de los defensores del nacionalismo estadounidense.​ Formó parte de la organización religiosa de la Nación del Islam y, aunque se ganó detractores por su conducta independiente de los estereotipos sobre los afroamericanos, a partir de los años 1970 consiguió el respeto como figura deportiva de renombre mundial, en especial tras su pelea contra George Foreman.