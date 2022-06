Río Tercero: detectan nuevos sistemas para robar vehículos

Luego de que fuera robado un Toyota Corolla, la policía indicó que han surgido no sólo inhibidores de alarmas, sino dispositivos para arrancar los rodados.

La policía de Río Tercero, señaló a los medios que se ha detectado un nuevo sistema delictivo que se está utilizando para el robo de vehículos. Lo hizo luego de que el fin de semana fuera sustraído un Toyota Corolla que se encontraba estacionado. Todo indica que el dispositivo pone en marcha a los rodados.

"Hoy los delincuentes han encontrado la manera de vulnerar los dispositivos de seguridad que tienen los vehículos y sobre todo de la marca Toyota", expresó en declaraciones a Local Noticias de Riotel, el comisario Inspector, José Luis Botta.

El jefe policial indicó que se realizaron "las consultas con especialistas y nos han confirmado esta facilidad" que tienen los ladrones. "Pero desconocen incluso ellos, como es el sistema; a través de algunos medios a los que tuvimos acceso de Buenos Aires en donde hay publicaciones ya del secuestro de aparatos en donde inhiben no solamente la seguridad activa, que es el cierre centralizado, sino también con la pasiva, que va directamente a la computadora que maneja el arranque", señaló.

Recordó, que inclusive en un video viralizado sobre el último robo, se puede apreciar "hasta que inhiben el sistema y lo hacen arrancar son 1 minuto y 28 segundos". "Esto significa que cuentan con la tecnología para vulnerar el sistema", manifestó el titular de la Departamental Tercero Arriba con sede en la ciudad.

"La interacción de cámaras ayudarán mucho"

Botta indicó que ante esta nueva realidad, las nuevas cámaras que existen en la ciudad, dispuestas inclusive por el municipio y las que se agregarán revisadas por la nueva sala de monitorero que funciona las 24 horas "ayudarán mucho", en poder detectar cuando un vehículo está siendo robado o cuando eso ya ha ocurrido.

"Esta interacción de cámaras nos van a ayudar mucho", manifestó que se recopilaron los registros de las cámaras del sector, sino de las dos cuadras a la redonda. En el robo del Toyota Corolla ocurrió en barrio Las Flores. Las mismas -prosiguió- servirán para determinar el modus operandi del robo, ya que existió "una inteligencia previa para identificar a los vehículos en la vía pública y sobre todo de esa marca".

"Es un problema que no solo se produce en Río Tercero sino también en otras ciudades, de las que tenemos conocimiento", indicó Botta. Manifestó que se está "apelando" ante esta nueva modalidad delictiva "a que cada propietario que no tenga los medios y deba dejar los vehículos en la vía pública, no solamente de esta marca, que adopten algunos recaudos extras como un traba volantes". "

"Hay mecanismos simples, que impiden manipular el volante; esas son herramientas que obstaculiza en algo lo realizado por los delincuentes", señaló Botta, más allá de que pudieran sustraer elementos del interior, pero no llevarse los vehículos como ha sucedido. Recomendó evitar dejar elementos de valor en el interior de los mismos.