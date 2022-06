Efemérides del 1 de junio en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Leche. El 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en todo el planeta.

Día de la Provincia de Tierra del Fuego. El 1 de junio de 1991 se juró la Constitución Provincial, culminación del proceso de fundación de la provincia más joven de Argentina. Desde 1992 se celebra en esa fecha.

En 1533 los españoles fundaban Cartagena de Indias. Fue fundada en 1533 por Don Pedro de Heredia en tierras habitadas por el pueblo kalamari. Fue un importante enclave hispano en el Caribe imperial español.

En 1874 nacía Macedonio Fernández. Fue un escritor, abogado y filósofo argentino. Ignorado en su época, el escritor, poeta y ensayista argentino influenció a generaciones de escritores locales con su estilo vanguardista e incómodo. Admirado por Jorge Luis Borges y Ricardo Piglia, entre muchos, Macedonio Fernández se caracterizó por un estilo transgresor y vanguardista. Su novela más importante es un ejemplo de su visión sobre la escritura, Museo de la Novela de la Eterna es la antinovela, una colección de reflexiones y textos desordenados escritos durante toda una vida y publicados 15 años después de su muerte, en 1967, a instancias de su hijo Adolfo. Sus textos marcaron a generaciones de escritores argentinos como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Leopoldo Marechal y Ricardo Piglia, entre otros. Jorge Luis Borges heredó la amistad con Macedonio Fernández de su padre, quien había sido compañero de estudios en la Facultad de Derecho. "Yo por aquellos años lo imité, hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio", dijo en un homenaje sobre Macedonio y lo definió así: "Quienes lo precedieron pueden resplandecer en la historia, pero eran borradores de Macedonio, versiones imperfectas y previas. No imitar ese canon hubiera sido una negligencia increíble”. Durante 1891 y 1892, Macedonio publicó relatos y crónicas en periódicos como La Montaña, dirigido por Leopoldo Lugones y José Ingenieros. En 1898 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y 10 años después se mudó con su familia a Posadas, Misiones, para ejercer como fiscal. Su vida cambió radicalmente con la muerte de su esposa Elena de Obieta en 1920. A partir de allí, empezó a vivir en pensiones y cafés para dedicarse de lleno a la filosofía y la escritura. No todo es vigilia la de los ojos abiertos (1928) y Papeles de Recienvenido (1929) fueron sus primeras publicaciones importantes, pero se sabe que no le interesaba publicar. Fueron sus hijos y sus amigos quiénes se ocuparon de ello. Fue Ricardo Piglia quien puso a Macedonio en un lugar central en la literatura argentina al afirmar que fue “el primero que se propone una teoría de la novela, el primero que tiene conciencia de la necesidad de definir el género”. "La mayor distancia del mundo es la que nos separa, cuando la buscamos perdidos, de los anteojos que tenemos puestos", anotaba en sus cuadernos. Moría el 10 de febrero de 1952, a los 78 años.

En 1914 se realizaba el tercer Censo Nacional en Argentina. El día 1 de junio de 1914, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se realizaba el tercer censo de población en la República Argentina. La población del país era en ese momento de 7.885.237 habitantes.

En 1926 nacía Marilyn Monroe. Fue una actriz, modelo y cantante estadounidense. Se convertía en una de las actrices más populares de la década de 1950 y principios de la de 1960. Fue una actriz de renombre durante solo una década, pero sus películas recaudaron 200 millones de dólares (equivalente a dos mil millones de 2020). En 1999, el American Film Institute la clasificó en sexto lugar en su lista de las más grandes leyendas del cine femenino de la Edad de Oro de Hollywood. El 4 de agosto de 1962 murió a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos en su casa de Los Ángeles, en circunstancias nunca esclarecidas.

En 1937 nacía Morgan Freeman. Es un actor estadounidense, ganador del premio Óscar en 2005 por Million Dollar Baby. Además ha recibido otras nominaciones por sus actuaciones en El reportero de la calle 42, Paseando a Miss Daisy, Cadena perpetua e Invictus. También ha ganado los premios Globo de Oro y SAG.

En 1938 se comenzaba a publicar la historieta "Superman". El personaje fue creado por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1933 cuando ambos se encontraban viviendo en Cleveland, Ohio.

En 1947 nacía Ronnie Wood. Es un músico y compositor británico conocido principalmente por ser uno de los miembros de The Rolling Stones desde 1975 y por haber pertenecido a las bandas Faces, The Jeff Beck Group y The Birds.​ Wood comenzó su carrera en 1964 cuando se unió a The Birds como guitarrista.

En 1966 nacía Abel Balbo. Es un exfutbolista argentino. Se desempeñó como delantero, y su primer equipo fue Newell's Old Boys, donde debutó en 1987. Desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva en Italia, para luego retirarse en Boca Juniors.

En 1968 moría Helen Keller. Fue una escritora, oradora y activista política estadounidense. Cuando tenía 19 meses sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Después de graduarse de la escuela secundaria en Cambridge, Keller ingresó en el Radcliffe College, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose así en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. A lo largo de toda su vida redactó múltiples artículos y más de una docena de libros sobre sus experiencias y modos de entender la vida, entre ellos La historia de mi vida (1903) y Luz en mi oscuridad (1927). Keller se convirtió en una activista y filántropa destacada; recaudó dinero para la Fundación Americana para Ciegos, fue miembro del Industrial Workers of the World​ y promovió el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores, el socialismo y otras causas, además de ser una figura activa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles tras cofundarla en 1920. En 1924 se apartó de la actividad política para enfocarse en la lucha por los derechos de las personas con discapacidades y realizó viajes por todo el mundo ofreciendo conferencias hasta 1957.

En 1974 nacía Alanis Morissette. Es una guitarrista, cantante, compositora, productora y actriz canadiense, con gran trayectoria musical y éxito desde los años 1990.

En 1978 comenzaba el Mundial de Fútbol en Argentina. La Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978 fue la undécima edición de la Copa Mundial de Fútbol y se desarrolló en Argentina, entre el 1 de junio y el 25 de junio de 1978. La Copa del Mundo volvía así a Sudamérica por primera vez desde Chile en 1962. El torneo fue disputado en seis estadios, repartidos en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. El torneo se disputó mientras que en la Argentina gobernaba una dictadura que había impuesto un régimen terrorista de Estado, boicoteado por algunas organizaciones internacionales de derechos humanos. La decisión de realizar el torneo en Argentina, las relaciones entre la dictadura cívico-militar con la FIFA, algunos resultados deportivos sospechosos y los actos de corrupción, han sido materia de investigación y debate. La ceremonia se inició con una llamada al toque de clarín, característica del mundo militar, a la que le siguió una suelta de globos multicolores, celebradas con alegóricos disparos de cañón y campanas. Inmediatamente después comenzó a tocar la banda musical del Colegio Militar una serie de marchas , al ritmo de las cuales unos entre 1700 y 1800 adolescentes de 36 escuelas públicas y privadas de Buenos Aires, vestidos de blanco y celeste, organizados en pelotones de estilo militar, realizaron ejercicios gimnástico y representaron a los 16 países presentes en la competencia, así como las banderas de todos los países afiliados a la FIFA, durante unos 40 minutos. Finalmente, Argentina era campeona del mundo tras derrotar en la final del torneo a Holanda por 3 a 1.

En 2006 moría Rocío Jurado. María del Rocío Mohedano Jurado, conocida como Rocío Jurado ​ fue una cantante española de fama internacional, que se especializó en géneros musicales como la copla andaluza y el flamenco, así como en el pop español, bolero y la balada romántica, faceta con la que alcanzó relevancia en España y América.

En 2008 moría Yves Saint Laurent. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, conocido simplemente como Yves Saint Laurent, fue un diseñador de moda y empresario francés, nacido en Argelia, considerado uno de los principales de la segunda mitad del siglo XX. Se lo considera el creador del esmoquin femenino en los años 1960, el impulsor del resurgir de la alta costura en los años 1980 y de los primeros en incluir en sus desfiles modelos no caucásicas.

En 2011 moría Manolo Otero. Fue un cantante y actor español. Sus inicios musicales datan del año 1968 que graba dos singles, el primero con los temas "Nuestro pueblo" y "Laura", grabando meses después su segundo sencillo con las canciones "¿Dónde vas?" y "Un beso, un adiós", que no tuvieron la acogida del caso participando este mismo año en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Para el año 1974 grababa el tema "Todo el tiempo del mundo, canción que lo dio a conocer internacionalmente obteniendo lugares preferentes en varios países de habla hispana, grabando en los años 1975, 1976 y 1977 temas como "Qué he de hacer para olvidarte", "Bella mujer", "María no más", "Sigo mi camino", "Sin ti" y "Canción del Buen Amor". Se radicó en Brasil desde 1991, en donde falleció.

En 2017 moría Roberto De Vicenzo. Fue un golfista profesional argentino. A lo largo de su carrera ganó más de 200 torneos profesionales, destacándose el Abierto Británico de 1967 y la Copa Canadá por equipos de 1953. Es muy recordado por un grave error que cometió en el Masters de 1968 y por su actitud honrada cuando se evidenció el mismo. Al finalizar el torneo, no revisó su tarjeta llenada por su compañero de línea Tommy Aaron, quien le había anotado cuatro golpes en el hoyo 17, en lugar de los tres para birdie que había hecho. De Vicenzo firmó y presentó la tarjeta con ese golpe de más. Según las reglas del golf, si una tarjeta tiene más golpes que los realmente efectuados, se acepta la puntuación declarada por el golfista. Por eso De Vicenzo, que en el campo había empatado el primer lugar, terminó segundo. Bob Goalby se adjudicó el Abierto. Prefiero no protestar.