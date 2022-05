Efemérides del 31 de mayo en Argentina y el mundo

Día Mundial sin Tabaco. El Día Mundial sin Tabaco y salud pulmonar (también llamado día mundial de no fumar) se celebra el 31 de mayo de cada año. Creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados mundiales, es una oportunidad para concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno, y para disuadir del consumo de tabaco en cualquiera de sus formas.

Día Nacional de la Cerveza. Si bien no está claro el origen de la iniciativa para tener un festivo de la cerveza en Argentina, se conoce que fue impulsada por los miles de usuarios de Internet.

Día Nacional de la Energía Atómica. El 31 de mayo de 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mediante el Decreto Nº 10.936/50. Desde entonces, el organismo es el principal promotor del área en nuestro país y se dedica al estudio, el desarrollo y las aplicaciones en todos los aspectos vinculados con la utilización pacífica y segura de la energía nuclear. Por dicha efeméride, es el Día Nacional de la Energía Atómica.

Día Nacional del Ecoturismo y del Guía de Turismo. Cada 31 de Mayo se recuerda el natalicio de Francisco Pascasio Moreno y se celebra el Día Nacional del Ecoturismo y del Guía de Turismo, impulsor natural de los viajes y de la actividad.

En 1556 moría San Ignacio de Loyola. Fue un militar y luego religioso español, surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia católica se caracterizó por la obediencia absoluta al papa. Fundador de la Compañía de Jesús de la que fue el primer general, la misma prosperó al punto que contaba con más de mil miembros en más de 100 casas, en su mayoría colegios y casas de formación, repartidas en 12 provincias al momento de su muerte.​ Sus Ejercicios espirituales, publicados en 1548, ejercieron una influencia proverbial en la espiritualidad posterior como herramienta de discernimiento. El metodista Jesse Lyman Hurlbut consideró a Ignacio de Loyola como una de las personalidades más notables e influyentes del siglo XVI.5​ La Iglesia católica lo canonizó en 1622, y Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en 1922.

En 1565 era fundada San Miguel del Tucumán. La primera fundación de la ciudad de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión se produjo en 31 de mayo de 1565 por Diego de Villarroel en el llamado sitio de los Campos de Ibatín (unos 60 km al suroeste del centro de la actual ciudad), cercano a la actual ciudad de Monteros.

En 1819 nacía Walt Whitman. Fue un poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra.

En 1852 nacía Francisco P. Moreno. Fue un científico, naturalista, conservacionista, político, botánico, explorador y geógrafo argentino. En 1874, emprendía su primer viaje a la Patagonia, impulsado por un espíritu de aventura, el interés por aprender sobre la geología, la historia natural, la flora y fauna. Las autoridades argentinas le encomendaban sucesivas expediciones de exploración con un doble objetivo: consolidar la soberanía argentina y recabar datos para el avance de las ciencias. En 1874, recibía el encargo de investigar las inmediaciones de la bahía Santa Cruz. A su regreso, viajaba a Entre Ríos para comparar la formación terciaria de la Patagonia con la de las Barrancas del Paraná. Alentados por sus logros la Sociedad Científica Argentina y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires le brindaban apoyo financiero para realizar nuevos viajes a la Patagonia, recorrer el territorio inexplorado y estudiar la cultura aborigen. El tratado de límites entre Argentina y Chile de 1881 establecía como frontera las cumbres que fueran divisorias de aguas, pero la demarcación efectiva debió ser sometida en 1896 al laudo arbitral de la corona británica. A partir de 1896 se desempeñó como perito o experto en las cuestiones limítrofes con Chile. En 1897 y 1898 viajó asiduamente entre Argentina y Chile, contribuyendo a hacer posible el encuentro que los presidentes Julio Argentino Roca y Federico Errázuriz Echaurren mantuvieron, el 15 de febrero de 1899, en el Estrecho de Magallanes. En pocos meses preparaba su obra Frontera argentino-chilena, en la que exponía una síntesis de la geografía de las fronteras. La teoría de que el límite con Chile debía ajustarse a la línea de las altas cumbres fue sustentada por un detallado estudio en el terreno de toda la región de frontera. Fue, además, el primer argentino que propició la creación de parques nacionales. Sostenía que de los posibles usos que presionarían sobre los Parques, el turismo era la alternativa de uso más manejable y contribuyente. Los conocimientos de la región andina austral, su tesón y habilidad como Perito de la Comisión de Límites entre Argentina y Chile, y la defensa que había hecho frente al tribunal arbitral británico de la posición nacional, permitieron que, al finalizar el arbitraje, la Argentina retuviera 1.800 leguas cuadradas de territorio. Por ello, en 1903 el gobierno le otorgaba a Moreno 25 leguas cuadradas de tierras fiscales, en un sitio de su elección. De las mismas, a 22 leguas cuadradas las vendía para financiar comedores para desposeídos, y las restantes, ubicadas en el extremo oeste del fiordo principal del lago Nahuel Huapi, las donaba al gobierno con la condición de que fueran preservadas intactas. En 1904, el gobierno aceptaba la donación de Moreno y reservaba la zona indicada. En 1916 se nombraba un encargado de esta reserva, primera en la Argentina; la que fue llamada "Parque Nacional del Sur", y luego se convertía en el Parque Nacional Nahuel Huapi. En 1911 era contactado para introducir el Movimiento Scout en los colegios de Barracas. En 1912, en su casa, se decía constituir la Comisión Organizadora del Movimiento Scout en la Argentina, creando la “Asociación de Boy Scouts Argentinos”. Moría el 22 de noviembre de 1919. El Congreso de la Nación Argentina, en 1934, sancionaba la ley por la que se disponía erigir un mausoleo en el Lago Nahuel Huapi para depositar sus restos. Desde 1944, descansan en la Isla Centinela, junto a los de su esposa.

En 1908 nacía Don Ameche. Fue un actor y director de cine estadounidense ganador del Premio Óscar. Sus padres fueron Felix Ameche, un inmigrante italiano cuyo apellido original era "Amici", y Barbara, que era de ascendencia irlandesa y alemana.

En 1930 nacía Clint Eastwood. Es un actor, director, guionista y productor de cine estadounidense. Su primer papel relevante fue como secundario en el reparto de la serie de televisión Rawhide.

En 1935 un terremoto destruía la ciudad de Quetta en Pakistán. El terremoto tuvo una magnitud de 7,7 M w y entre 30 mil y 60 mil personas morían por el mismo. Se clasificó como el terremoto más mortífero que azotó el sur de Asia hasta el terremoto de Cachemira de 2005 .

En 1949 nacía Tom Berenger. Es un actor y productor estadounidense. La prensa especializada ha resaltado su versatilidad por los papeles que escoge, aunque en ocasiones se lo ha descrito como un actor "limitado".

En 1965 nacía Brooke Shields. Es una actriz de cine, televisión y teatro, modelo y escritora estadounidense, recordada por la película "La Laguna Azul".

En 1970 un terremoto dejaba miles de muertos en Perú. El terremoto de Áncash de 1970, fue un sismo de magnitud 7.9 MW en la Escala de magnitud de momento y de grado IX (muy destructivo) en la escala Mercalli. Fue sentido en toda la costa y sierra del departamento de Áncash y de las regiones límitrofes en el sur y norte. El terremoto produjo el desprendimiento de un casquete de hielo y rocas del nevado Huascarán, lo que un aluvión que sepultó la ciudad de Santo Domingo de Yungay y sus 20 mil habitantes. Fue el sismo más destructor de la historia del Perú, no solo por la magnitud sino también por la cantidad de pérdidas humanas. Afectó a la región ancashina y a varias provincias de los departamentos de Huánuco, Lima y La Libertad y dañó una extensa área de aproximadamente 450 km de longitud y 200 km de ancho de la costa y la sierra peruanas.

En 1970 nacía Mariana Baraj. Es una cantante, percusionista y compositora argentina. De 1990 al 2000 formó parte, junto a su hermano Marcelo Baraj, del Bernardo Baraj Quinteto, el grupo de jazz de su padre, el saxofonista Bernardo Baraj. Con ellos grabó tres discos en lo que fue su primer grupo con carácter profesional.

En 1976 nacía Colin Farrell. Es un actor irlandés ganador del Globo de Oro. Ha trabajado en películas como Tigerland, Daredevil, Miami Vice, Minority Report, Phone Booth, The Recruit, Alejandro Magno, S.W.A.T., In Bruges, Total Recall y The Batman.​

En 2000 moría Tito Puente. Ernesto Antonio Puente, ​​ conocido como Tito Puente, fue un legendario percusionista estadounidense de origen puertorriqueño. Nombre ineludible del jazz a nivel mundial, desarrolló su trabajo en el campo de la música cubana, y del jazz afrocubano, el jazz latino y la salsa.

En 2010 moría Rubén Juárez. Fue un reconocido bandoneonista y cantautor argentino de tangos, nacido en Ballesteros, provincia de Córdoba. Además de su excelente voz clara y grave, se caracterizó por utilizar un bandoneón blanco. Es posiblemente el único intérprete de tangos que ha unido al canto el hecho de ejecutar el bandoneón simultáneamente, lo cual lo convierte en un artista único dentro de la historia de la música rioplatense.