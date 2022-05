Efemérides del 30 de mayo en Argentina y el mundo

Día Nacional de la Donación de Órganos. El 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

En 1431 Juana de Arco era quemada en la hoguera. Fue una joven campesina que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los Cien Años. El 23 de mayo de 1430 fue capturada en Compiègne por la facción borgoñona, un grupo de nobles franceses aliados con los ingleses. Fue después entregada a los ingleses​ y procesada por el obispo Pierre Cauchon por varias acusaciones.​ Declarada culpable, el duque Juan de Bedford la quemó en la hoguera en Ruan el 30 de mayo de 1431, cuando tenía alrededor de 19 años de edad. En 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920.

En 1896 nacía Howard Hawks. Fue un director, guionista y productor estadounidense. En su amplia filmografía, que incluyó cine negro, películas del oeste y comedias, entre otras, se cuentan numerosas películas galardonadas con premios Óscar y otras distinciones.

En 1911 se corría la primera edición de las 500 Millas de Indianápolis. El complejo automovilístico en el cual se celebra la prueba fue construido en 1909. En el año 2011 se conmemoró el centenario de las 500 Millas de Indianápolis, que debido a los recesos por las dos guerras mundiales fue la 95.ª edición de la carrera.

En 1912 moría Wilbur Wright. Fue un empresario, aviador, ingeniero e inventor estadounidense. Él y su hermano Orville, conocidos como los hermanos Wright, fundaron una fábrica de bicicletas en 1892. Más tarde construirían planeadores, y se los considera pioneros de la aviación.

En 1919 aparecía la revista “El Gráfico”. El Gráfico fue una clásica revista deportiva argentina, nacida como publicación semanal en mayo de 1919, hasta 2002, cuando pasó a ser mensual, que se publicó por última vez en enero de 2018. Tuvo una tirada que rondó los 23 mil ejemplares.

En 1925 Dick Drew patentaba la cinta “scotch”. El precursor de las cintas actuales fue desarrollado en Minneapolis, Minnesota por Richard Drew para sellar un nuevo material transparente de esa época, conocido como el celofán. Drew había colocado un rollo de la cinta en una silla y un joven llamado Shahroze se sentaba en ella sin darse cuenta, lo que generaba un gran revuelo del entonces aspecto transparente.

En 1943 nacía Víctor Laplace. Es un actor, director y guionista argentino de cine, teatro y televisión. Desarrolló una amplia carrera como actor en teatro, cine y televisión. Se ha destacado también por su compromiso político y social haciendo teatro político, en barrios obreros por todo el país. Como actor ha realizado 60 películas, y como director en cuatro.

En 1959 moría Raúl Scalabrini Ortiz. Fue un pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista y poeta argentino, agrimensor e ingeniero de profesión, nacido en Corrientes. Fue amigo de Arturo Jauretche y Homero Manzi, con quienes formó parte de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). Adhirió a la corriente revisionista de la historiografía. En 1943, por diferencias con las posturas respecto de la revolución del 4 de junio del GOU (Grupo Oficiales Unidos) renunció a la FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), que había apoyado el levantamiento. Scalabrini Ortiz acompañó el inicio y el ascenso del peronismo en esos tiempos, incluso llegó a presentarle a Juan Domingo Perón varios trabajos sobre la nacionalización del ferrocarril, aunque nunca aceptó cargos del Gobierno y siempre se mantuvo alejado y crítico del partido. Estuvo en contra del derrocamiento de Perón en 1955 y fue un ferviente opositor de dictadura denominada "Revolución Liberadora", en la que veía el retorno al poder de las oligarquías que se beneficiaban de la dependencia económica del país. En 1924 se vinculó a la revista literaria Martín Fierro, dirigida por Evar Méndez. En 1939, durante la segunda guerra mundial, fundó el periódico Reconquista, desde el cual apoyó la neutralidad de Argentina durante la conflagración, y planteó las bases para aprovechar la coyuntura con el fin de liberar y construir el país. Debido a dificultades económicas, luego de 41 días, decidió cerrarlo. Dirigió el diario El Líder, que fue inmediatamente clausurado por la dictadura de Aramburu. Scalabrini publicó un nuevo periódico, El Federalista. Fue el autor de “El hombre que está solo y espera” (1931 – radiografía porteña del hombre de Corrientes y Esmeralda) y de otras obras, como “Política británica en el Río de la Plata” e “Historia de los Ferrocarriles Argentinos”. Fue un encendido defensor de la soberanía nacional.

En 1967 se publicaba Cien Años de Soledad. El 30 de mayo de 1967, la editorial argentina Sudamericana publicaba la primera edición de la novela Cien años de soledad, la gran obra del colombiano Gabriel García Márquez, que lo posicionó no solo entre los mejores escritores de la región, sino también como uno de los fundadores del llamado Boom latinoamericano literario. Fue catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana durante el IV Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Cartagena de Indias en marzo de 2007. La idea original de esta obra había surgido en 1952 durante un viaje que realizaba el autor a su pueblo natal, Aracataca, en compañía de su madre. Se dice que Gabriel García Márquez inicialmente le presentó Cien años de Soledad a Carlos Barral, quien a mediados de los años 60 dirigía la que en ese entonces era la editorial de vanguardia en lengua castellana Seix Barral de Barcelona, pero recibió una desalentadora respuesta: "Yo creo que esa novela no va a tener éxito. Yo creo que esa novela no sirve". Se ha recordado que dicho editor nunca llegó a leerla. Gabo, envió el manuscrito a Sudamericana, en donde Francisco Porrúa, su director, decidió publicarla de inmediato: "No se trataba de llegar al final para saber si la novela se podía publicar. La publicación ya estaba decidida con la primera línea, con el primer párrafo. Simplemente comprendí lo que cualquier editor sensato hubiera comprendido en mi lugar: que se trataba de una obra excepcional". Es considerada la obra cumbre del Nóbel de Literatura.

En 1994 moría Juan Carlos Onetti. Fue un escritor uruguayo, autor de novelas, cuentos y artículos periodísticos, considerado uno de los narradores más importantes de su país y de la literatura hispanoamericana.

En 2014 moría Joan Lorring. Fue una actriz estadounidense nacida en Hong Kong como Madeline Ellis. Huyó de allí en 1939 con su madre después de la invasión japonesa. Las dos se establecieron en San Francisco, California. Su primer papel en el cine fue en Song of Russia en 1944. Hizo El puente de San Luis Rey el mismo año, y en 1945, apareció junto a Bette Davis en El trigo está verde. Fue nominada para el Óscar a la mejor actriz de reparto.