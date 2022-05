Qué resultados puede arrojar el Censo en Calamuchita

Si las proyecciones del INDEC en cuanto al aumento poblacional se cumplen, o están cercanas a lo que arroje el Censo de 2022, Calamuchita mostrará un crecimiento de habitantes en los 12 años desde el relevamiento de 2010 cercano al 34 por ciento.

En 2010, según el Censo de aquel año, la población en Calamuchita era de 55.280 habitantes, mientras que según las proyecciones del INDEC, en 2022 serían 73.837 personas. Esto, como está señalado, representa un crecimiento del 33,57 por ciento en 12 años.

Comparado con un departamento vecino como Tercero Arriba, el aumento poblacional en Calamuchita es mucho mayor, algo que ya se había percibido en el anterior relevamiento.

El departamento ubicado al este, de acuerdo a las proyecciones del INDEC, y según se publicó en un informe reciente en este sitio de noticias, tendría un incremento en 12 años del 8,83 por ciento. Tercero Arriba, se estima que tiene unos 123.022 habitantes.

En 2010 Tercero Arriba contaba, según el censo, con 112.947 habitantes, mientras que Calamuchita tenía 55.280, esto es una diferencia de 57.667 residentes.

En 2022, si las proyecciones se cumplen (se develará con los resultados preliminares del Censo Nacional en tres meses), Tercero Arriba tendría 49.185 habitantes más que Calamuchita. Esto indica que la distancia poblacional, se acortó entre los departamentos.

La estimación del padrón

Las proyecciones del INDEC no especifican poblaciones, sino departamentos. No obstante, como se realizó con Tercero Arriba, tomando el último padrón electoral en este sitio de noticias y, en base al porcentaje de la franja etaria de entre 0 y 15 años, que no figura en el mismo, se puede realizar una estimación.

Tomando un porcentaje del 25 por ciento que corresponde a las niñas, niños y adolescentes de 0 a 15 años, según el último padrón, Calamuchita tenía en 2021 unos 73 mil habitantes, algo más que la proyección del INDEC.

Debe recordarse que, según lo expresan los propios residentes calamuchitanos, en los últimos años se produjo una migración importante de grandes conglomerados urbanos hacia las sierras cordobesas.

No sería extraño entonces, que la población pudiera ser aún mayor, ya que el censo releva a quienes responden por su residencia, y no por el domicilio. Puede que muchas personas que viven en Calamuchita tengan domicilio legal en dichos conglomerados, como el AMBA, y no figuren aún en el padrón electoral.

Diferencias entre departamentos

Calamuchita, tiene particularidades, según las poblaciones, que lo diferencia, en ese sentido de su vecino Tercero Arriba.

En Tercero Arriba, las poblaciones ubicadas en el mismo se encuentran situadas en el llano, y sus perfiles económicos son principalmente la producción agrícola, la industria, agroindustria, servicios y comercio.

Cuenta, además, con la ciudad más habitada de la zona, que incluye a Tercero Arriba, Calamuchita, norte de Río Cuarto, y sur de Santa María. Es Río Tercero, que con su polo fabril químico, además de tener una gran actividad comercial, la agroindustria, y los servicios, representa casi la mitad de la población que vive en Tercero Arriba.

En Calamuchita, se principal actividad es el turismo, con una amplia actividad comercial, industria maderera en algunos sectores, ganadera, también agrícola, y de servicios.

La mayoría de las comunidades calamuchitanas están ubicadas en el valle, esto es entre el cordón de las sierras chicas y las grandes, con una gran cantidad de ríos, arroyos, lagos, y una profusa vegetación autóctona, además de la industria del turismo, una atracción para que muchas personas de las grandes ciudades, o las más pequeñas, se afinquen en el mismo.

Tres poblaciones, San Agustín, Los Cóndores y Las Bajadas, no se encuentran en el valle turístico, sino al pie de las sierras, esto es junto a la Autovía Bustos. El turismo no es su principal actividad. En el caso de las dos primeras tienen características más similares a Tercero Arriba (excepto por la explotación minera en San Agustín), además de la agrícola y la industrial. En Las Bajadas, en tanto, es la ganadería y casas de descanso.

Como contraparte, Almafuerte, hasta ahora todo lo indica, que se afianzará como la segunda comunidad de Tercero Arriba, se ubica en el límite entre dicho departamento y Calamuchita. Es más, parte de su ejido municipal está en el último. El turismo se potenció, y mantiene su perfil agrícola, pequeñas y medianas empresas, además de servicios.

En los últimos años se produjo la radicación de personas de Río Tercero (está a pocos kilómetros). Esto es que viven allí, pero trabajan en la ciudad más populosa de la zona. El Piedras Moras, especialmente en el verano, y la cercanía con las sierras, con barrios y loteos, han generado que muchas personas la elijan como su lugar de residencia.

Eso puede explicar en parte, que ya en el censo de 2010, superara como segunda comunidad más habitada de Tercero Arriba a Oliva, y que esa tendencia pueda ratificarse. Si bien en el último padrón electoral tenía menos personas registradas que la ciudad lindante con el departamento Río Segundo, como está señalado, puede que muchos residentes vivan en Almafuerte, pero tengan domicilio, por caso, en Río Tercero.

Población por población en Calamuchita

Más de 10 mil habitantes

Con más de 10 mil habitantes, de acuerdo al padrón electoral, las comunidades de Calamuchita serían Santa Rosa, Villa General Belgrano y Embalse.

Las tres poblaciones, siempre considerando el último registro electoral, ya son ciudades, esto es que tienen más de esa cantidad de habitantes desde hace algunos años.

Santa Rosa de Calamuchita

Santa Rosa es la ciudad con más habitantes de Calamuchita. El padrón electoral para las elecciones legislativas de 2021 tuvo 14.058 personas. En 2010, el relevamiento de aquel año mostró que tenía 12.395 habitantes.

Si se considera la franja etaria hasta los 15 años, que no se encontraba en ese momento en el registro electoral, esto es 3.514 niñas, niños y adolescentes, el año pasado hubiera tenido una población con domicilio en la ciudad de 17.572 habitantes.

No obstante, existen estimaciones de que la población en la actualidad estaría superando los 20.000 habitantes.

Villa General Belgrano

Villa General Belgrano, siempre según el padrón, es la segunda comunidad de Calamuchita en cantidad de habitantes. En el Censo de 2010 reflejó que 8.257 personas vivían en dicha población.

El padrón de 2021, mostró que tenía el año pasado 9.521 personas autorizadas para votar. Si se considera a los niños, niñas y adolescentes de hasta 15 años, hubieran sido 2.380, por lo tanto, la población total sería de 11.901 habitantes.

Embalse

Embalse, de acuerdo al padrón, ya estaría en el rango de ciudad, superando como Villa General Belgrano los 10 mil residentes. En 2010, vivían en la población, según el censo de ese año, 9.107 personas.

En 2021, el registro electoral mostró que 7.756 personas estaban autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes, serían 2.276, con lo que la cantidad de pobladores llegaría a los 11.383.

Más de cinco mil habitantes

La mayoría de las poblaciones de Calamuchita, según el Censo de 2010, y de acuerdo al último padrón electoral, tienen menos de 5.000 habitantes.

Una sola, si se considera el último padrón, tendría en la actualidad más de esa cantidad de pobladores. Se trata de Villa del Dique.

No obstante, considerando el detalle -ya mencionado- que residentes puedan no tener domicilio legal en dichas comunidades, no sería extraño alguna sorpresa cuando se conozcan los datos del último censo.

Villa del Dique

Villa del Dique, junto a la costa del lago de Embalse, en 2010, de acuerdo al Censo Nacional, tenía 3.303 habitantes. La misma, de acuerdo al último registro electoral ya habría superado los 5.000 pobladores.

En 2021, el padrón mostró un total de 4.015 personas autorizadas para sufragar. Según el mismo cálculo aplicado para otras poblaciones, las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años serían 1.003, con lo que la población total sería de 5.018 habitantes.

Más de tres mil habitantes

Las poblaciones de Calamuchita que el Censo de 2022, podría arrojar que tienen más de 3.000 habitantes, son tres, y dos seguramente superen los 4.000 pobladores. Se trata de Villa Rumipal y San Agustín. Los Cóndores, estaría muy cerca de los tres mil residentes.

Al observar el último padrón, se puede observar que las poblaciones ubicadas en el valle, como el caso de Villa Rumipal, muestran un mayor crecimiento que las que se encuentran al pie de las sierras, como es el caso de San Agustín y Los Cóndores.

Rumipal, que hace 12 años, tenía algo más de la mitad de la población de San Agustín, posee en la actualidad casi el mismo número de empadronados, esto es, una población similar.

Esto, como está señalado, puede mostrar el impacto demográfico de los últimos años por quienes dejaron los grandes conglomerados urbanos para instalarse en comunidades turísticas de Calamuchita.

San Agustín

San Agustín estaría superando los 4.000 habitantes, según el último padrón. En 2010, la cabecera del departamento, tenía 3.732 pobladores.

En 2021, el padrón mostró un total de 3.305 personas autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años, que no estaban en el registro de votantes, serían 807, con lo que la población total estaría en los 4.131 habitantes.

Villa Rumipal

Villa Rumipal, de las dos poblaciones con unos 4.000 habitantes, es la que tendría mayor número de vecinas y vecinos, de acuerdo al último padrón electoral, el del año pasado. En 2010, tenía 2.663 pobladores.

En 2021, el padrón mostró un total de 3.228 personas autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años, que no estaban en el registro de votantes, serían 807, con lo que la población total estaría en los 4.035 habitantes.

Los Cóndores

Los Cóndores es otra de las comunidades que mostraría en este censo más de 3.000 y cerca de los 4.000 habitantes. En el año 2010, los pobladores eran 2.964, inclusive superando a Villa Rumipal.

En 2021, el padrón mostró 3.043 personas autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años, que no estaban en el registro de votantes, serían 761, con lo que la población total estaría en los 3.804 habitantes.

Más de mil habitantes

Las poblaciones que tendrían, cuando se conozcan los datos preliminares del último censo, más de 1.000 habitantes (residentes), serían Villa Yacanto y Los Reartes (con el mayor padrón), La Cruz, Villa Ciudad Parque, Río de los Sauces, y La Cumbrecita.

Debe recordarse -como se indicó- que el Censo toma las personas residentes en una población en los últimos cuatro días (al menos el realizado en 2022), y no el domicilio legal de las personas. Por consiguiente, pueden existir habitantes en estas comunidades que se sumen y sea mayor la población.

Villa Yacanto

Villa Yacanto, es la que muestra de las poblaciones calamuchitanas con más de 1.000 habitantes, según el padrón, el mayor número de residentes. En 2010, según el censo de aquel año, tenía 1.634 vecinas y vecinos.

En 2021, el padrón mostró 2.250 personas autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años, que no estaban en el registro de votantes, serían 562, con lo que la población total estaría en los 2.812 habitantes. Esto muestra que en 12 años casi duplicó su población.

Los Reartes

Los Reartes, es otra de las comunidades de Calamuchita que estaría superando ampliamente los 2.000 pobladores. En 2010, según el censo de aquel año, tenía 1.426 habitantes.

En 2021, el padrón mostró 2.118 personas autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años, que no estaban en el registro de votantes, serían 529, con lo que la población total estaría en los 2.647 habitantes. Al igual que Villa Yacanto, entre ambos censos duplicó la población.

Villa Ciudad Parque

Villa Ciudad Parque Los Reartes es otra de las comunidades calamuchitanas que mostraría un importante crecimiento, siempre según el padrón. En 2010, ya marcaba un aumento con 1.165 habitantes.

En 2021, el padrón tenía 1.850 personas autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años, que no estaban en el registro de votantes, serían 462, con lo que la población total estaría en los 2.312 habitantes.

La Cruz

La Cruz, en tanto, es otra de las comunidades de Calamuchita que estaría superando o tendría alrededor de 2.000 pobladores. En 2010, según el censo de aquel año, tenía 1.551 habitantes.

En 2021, el padrón mostró 1.597 personas autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años, que no estaban en el registro de votantes, serían 400, con lo que la población total estaría en los 1.997 habitantes.

Río de los Sauces

Río de los Sauces, ubicado en las sierras, al sur de Calamuchita, estaría superando los 1.500 habitantes. En 2010, la población era de 1.326 residentes.

En 2021, el padrón tenía en dicha población 1.281 personas autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años, que no estaban en el registro de votantes, serían 320, con lo que la población total estaría en los 1.601 habitantes.

La Cumbrecita

La Cumbrecita, villa que se encuentra en la parte alta de las sierras, estaría superando los 1.000 habitantes. En 2010, la población era de 776 residentes.

En 2021, el padrón tenía en dicha población 1.141 personas autorizadas para sufragar. Las niñas, niños y adolescentes hasta los 15 años, que no estaban en el registro de votantes, serían 228, con lo que la población total estaría en unos 1.141 habitantes.

Menos de mil habitantes

Las comunidades de Calamuchita con menos de 1.000 habitantes, de acuerdo al padrón, son las más numerosas. El resto corresponde a parajes, especialmente, en la parte alta de las sierras, que es la población rural.

Estas comunidades, son las siguientes:

Villa Amancay

Villa Amancay, de estas comunidades, es la de mayor población. En 2010 tenía 450 habitantes. En el padrón electoral de 2021 fueron 760 las personas autorizadas para sufragar, por lo que la población sería de unos 950 habitantes.

Los Molinos

Los Molinos, en 2010 tenía 338 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 348 las personas autorizadas para sufragar, por lo que la población sería de unos 435 habitantes.

Amboy

Amboy, en tanto, en 2010, contaba con 228 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 322 las personas autorizadas para sufragar, por lo que la población sería de unos 402 habitantes.

Villa Quillinzo

Villa Quillinzo, en 2010, tenía 79 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 290 las personas autorizadas para sufragar, por lo que la población sería de unos 362 habitantes. Dicha comunidad, casi habría quintuplicado su cantidad de residentes en unos 12 años.

Las Bajadas

Las Bajadas en 2010 tenía 141 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 290 las personas autorizadas para sufragar, por lo que la población sería de unos 362 habitantes.

Las Caleras de Calamuchita

Las Caleras en 2010 tenía 268 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 256 las personas autorizadas para sufragar, por lo que la población sería de unos 320 habitantes.

Atos Pampa

(*) Atos Pampa, que en 2010 no se contabilizaron residentes urbanos (puede que se incluyan los rurales), en el último padrón electoral tuvo 219 personas autorizadas para votar, por lo que la población sería de unos 274 habitantes.

San Ignacio

San Ignacio en 2010 tenía 247 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 211 las personas autorizadas para sufragar, por lo que la población sería de unos 300 habitantes.

Segunda Usina

Segunda Usina, a pocos kilómetros de Embalse, en 2010 tenía 170 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 210 las personas autorizadas para sufragar, por lo que tendría unos 262 habitantes.

Lutti

Lutti, entre La Cruz y el límite con San Luis, en 2010 tenía 183 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 162 las personas autorizadas para sufragar, por lo que tendría unos 202 habitantes.

Calmayo

Calmayo, entre San Agustín y Santa Rosa, en 2010 tenía 74 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 155 las personas autorizadas para sufragar, por lo que tendría unos 194 habitantes.

Villa Berna

Villa Berna, en las sierras grandes, en 2010 tenía 135 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 125 las personas autorizadas para sufragar, por lo que tendría unos 156 habitantes.

Villa Cañada del Sauce

Villa Cañada del Sauce, al sur de Calamuchita, en 2010 tenía 75 habitantes. En el padrón electoral de 2021, fueron 114 las personas autorizadas para sufragar, por lo que la población sería de unos 142 habitantes.

(*) Hay comunidades de Calamuchita que no estaban, al menos como censadas en 2010. Allí se encuentra Atos Pampa, y que figuran como circuitos electorales en el último comicio legislativo de 2021. En muchos de estos casos, no se reflejan en el listado de poblaciones de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, que toma los datos del INDEC. Sí, expone la cantidad de habitantes de la zona rural, que en Calamuchita según aquel relevamiento era de 1.743 habitantes.

Conclusión

En el Programa de Análisis Demográfico (PAD) de la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC, desde el que se realizaron las proyecciones poblacionales, inclusive hasta 2040, se aclara: "La elaboración de proyecciones de población es una tarea compleja que debe ser realizada a través de un análisis exhaustivo que permita considerar una vasta cantidad de información (...)"

Debe considerarse que este informe del sitio, se elaboró con datos básicos de diferentes fuentes, como el Censo de 2010, al igual que los trabajos mencionados, tanto del INDEC como el de la Provincia de Córdoba, además de los padrones electorales de 2019 y 2021. No se aplicaron distintas técnicas específicas, que permiten analizar temas tales como la omisión censal de población, la declaración de la edad y la relación entre los sexos.

No obstante, considerando la proyección del propio INDEC sobre la población en Calamuchita proyectada para 2022, estimada en 72.164 habitantes, la diferencia, considerando el padrón de la última elección legislativa y el cálculo realizado que resultó en 73.106 personas, es menor a los 1.000 habitantes en el departamento serrano.

Más allá de las proyecciones y estimaciones, al igual que sucedió con el informe de Tercero Arriba, en unos tres meses se conocerán los números que arroje el último censo. Lo cierto, en el caso de Calamuchita, es que el aumento poblacional más expansivo que departamentos situados en otras regiones de Córdoba, se percibió en 2010, y como está indicado, esa tendencia no habría cambiado en el último relevamiento poblacional.

Como está expuesto, pueden existir "sorpresas" entre las estimaciones en el caso de poblaciones que presenten una mayor cantidad de habitantes como sucedió ya en el Censo de 2010, considerando que personas llegadas a las mismas no figuren en los padrones, por no tener aún domicilio en dichas comunidades, pero que estén residiendo en las mismas y hayan sido censadas en el último relevamiento. Se deberá esperar por los datos oficiales.

Fuentes e Imagen: INDEC - Programa Dirección Nacional de Estadísticas Sociales - “Documentos Estadísticos – Edición Bicentenario Año 2016", Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba - Padrones de 2019 y 2021, comicios generales y elecciones legislativas. (Imagen aérea de Santa Rosa de Calamuchita, en la composición: https://commons.wikimedia.org/ Vía Javier Sterbenc)