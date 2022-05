Efemérides del 28 de mayo en Argentina y el mundo

Día Internacional por la Salud de la Mujer. Esta fecha tiene como objetivo reafirmar y garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas alrededor del mundo de gozar de una salud integral a lo largo de toda su vida.

Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera. Es en memoria de Rosario Vera Peñaloza, quien falleciera un 28 de mayo de 1950. La educadora y pedagoga nacida en La Rioja fundó el primer jardín de infantes argentino. Actualmente los jardines de infantes forman parte del primer nivel del sistema educativo.

Día Nacional del Ceremonial. Fue dispuesto por el Decreto Nº 1574 del 23 de julio de 1993. Tiene relación con la sanción de las primeras normas protocolares destinadas a la organización de Actos Públicos en la época de la Revolución de Mayo.

En 1779 nacía Thomas Moore. Fue un poeta romántico irlandés, recordado sobre todo por la letra de The Last Rose of Summer.

En 1880 llegaban a Argentina los restos del Gral. José de San Martín. En abril, el transporte naval "Villarino" hace su viaje inaugural al puerto de El Havre. El día 21, Mariano Balcarce, hacía entrega de los restos del general San Martín al capitán del buque para su embarque y traslado a la República Argentina. El 28 de mayo, el "Villarino" llegaba al puerto de Buenos Aires. En solemne cortejo y sobre una carroza fúnebre, los restos del Libertador eran trasladados a Plaza San Martín, frente a su monumento ecuestre. Allí, el presidente Nicolás Avellaneda, el expresidente Domingo Faustino Sarmiento y el embajador del Perú en la Argentina, doctor Evaristo Gómez Sánchez, pronunciaban sus discursos aludiendo a lo que representaba José de San Martín, no solamente para Argentina, sino para América, en las luchas que permitieron la independencia no sólo del país. Avellaneda, señalaba en parte de su alocución: "(...) San Martín tuvo un único pensamiento: la independencia de América. Y ese pensamiento gobernó su conducta. La América mostrará, entre sus monumentos, el sepulcro del primero de sus soldados. La República Argentina guardará los despojos del más glorioso de sus hijos. Sombra del Gran Capitán, vuestro último voto se encuentra cumplido: ¡Descansáis en vuestra tierra!"

En 1902 nacía Luis César Amadori. Luis César Amadori fue un director de cine, guionista, escritor, músico, letrista y productor argentino nacido en Italia. Entre sus películas, se encuentran “Madreselva” (1938), “Palabra de honor” (1939) y “Hay que educar a Niní” (1940). Falleció en Buenos Aires el 5 de junio de 1977.

En 1917 moría Juan B. Ambrosetti. Etnógrafo, folclorólogo y naturalista argentino. Él y su discípulo Salvador Debenedetti son considerados los iniciadores en la Argentina de la ciencia arqueológica y pioneros también en las bases de la etnografía que luego llevara al desarrollo de la antropología social del país.

En 1926 se producía un Golpe de Estado en Portugal. La "Revolución portuguesa" de 1926 fue el nombre dado al golpe de estado protagonizado por un grupo de jefes militares, con el fin de derrocar al gobierno de la Primera República Portuguesa e instalar un nuevo régimen de carácter autoritario, llamado precisamente Ditadura Nacional, y precursor del Estado Novo impulsado por el dictador António de Oliveira Salazar en 1932.

En 1934 nacían las quintillizas Dionne. Las quintillizas Dionne, nacidas el 28 de mayo de 1934 en Canadá, fueron las primeras quintillizas de las cuales se tenga conocimiento que sobrevivieron a la infancia.

En 1938 nacía Leonardo Favio. Fuad Jorge Jury Olivera, nacido en Mendoza y conocido por su nombre artístico, Leonardo Favio,​ fue un director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista, actor y militante político argentino.​ El pico de su popularidad abarca desde mediados de los años 60 y mediados de los 70. En su faceta como cineasta, Favio es considerado un director de culto y uno de los más brillantes cineastas del país.​ Sus películas Crónica de un niño solo (1965) y El romance del Aniceto y la Francisca (1967) suelen ser evaluadas entre las mejores de la historia del cine argentino. Una parte sustancial de su vida se relaciona con la adhesión y militancia en el peronismo. Resultado de ello es su película Perón, sinfonía del sentimiento (de 1999), un documental con una duración de 6 horas. En 1998, la revista Tres Puntos (de Buenos Aires) hizo una encuesta a 100 personalidades del ambiente cinematográfico (desde directores y actores hasta reflectoristas y escenógrafos) con la consigna "Elija las cinco mejores películas argentinas de la historia y el mejor director cinematográfico". La película ganadora resultó ser El romance del Aniceto y la Francisca y Favio el elegido como mejor director, ambas distinciones por amplia mayoría. En el año 2000, el Museo Nacional de Cine Argentino realizó una encuesta entre 100 críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país. La consigna era "Cuáles son los 100 mejores films del cine sonoro argentino". Crónica de un niño solo fue elegido el mejor film . Como cantante y compositor fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en los años sesenta y setenta, alcanzando el éxito en toda América Latina, además de su registro único como barítono.​ Sus letras lo llevaron a ser conocido como El Juglar de América. Entre sus canciones más populares se encuentran "Ding dong estas cosas del amor" (con su novia Carola), "O quizás simplemente le regale una rosa", "Fuiste mía un verano", "Ella ya me olvidó", "Quiero aprender de memoria", "Mi tristeza es mía y nada más", "Para saber cómo es la soledad" (de Luis Alberto Spinetta), "Mi amante niña mi compañera", "Ni el clavel ni la rosa", "La foto de carnet", "No juegues más", "Chiquillada" (de José Carbajal) y "La cita". Sus canciones han sido versionadas en más de 14 idiomas. En 2001, recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex como uno de los cinco mejores directores de la década en Argentina y en 2021 recibió el Konex de Honor a personalidades de sobresaliente relieve del espectáculo fallecidas en la última década. Había dejado de existir el 5 de noviembre de 2012.

En 1945 nacía John Fogerty. Es un cantante, compositor, multiinstrumentista, productor discográfico y guitarrista estadounidense, considerado uno de los mejores y más personales músicos del rock, dueño de una espectacular voz con amplios registros.

En 1950 moría Rosario Vera Peñaloza. Fue una educadora y pedagoga argentina. Su plena dedicación a la educación común y, en especial, a la creación de los jardines de infantes y al perfeccionamiento de sus docentes y de este nivel educativo la destacó en la primera parte del siglo XX en Argentina. Su influencia fue grande debido a las funciones que ocupó y de los numerosos cursos docentes que desarrolló en todo el país. Nacida en La Rioja, quedó huérfana de padre a los 10 años, y de su madre poco después. En La Rioja, habían desaparecido las escuelas públicas, como consecuencia de la derrota del proyecto nacional federalista durante las Guerras civiles argentinas, por lo que asistió a la primaria en una privada de las hermanas Villascuse, en la ciudad de San Juan. Ingresó en la Escuela Normal de La Rioja, que habían fundado ese año Annette Haven y Bernice Avery,​ dos de las maestras estadounidenses traídas por Sarmiento. Allí realizó los estudios secundarios y cursó la carrera de magisterio. Se trasladó a Paraná, estudió profesorado como alumna de Sara Eccleston, obtuvo el Título Superior de Enseñanza en 1894, a los 20 años. En 1898, fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja,​ el primero de una larga serie de jardines fundados en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Paraná. Recorrió Argentina para impulsar la enseñanza, dictó cursos y conferencias y transmitió las nuevas técnicas en la creación de bibliotecas. Participó del Primer Congreso Patriótico de Señoras en América del Sud, realizado en mayo de 1910 en la ciudad de Buenos Aires. En 1931, creó el Museo Argentino en el Instituto Félix F. Bernasconi, basado en la teoría pedagógica de Joaquín V. González, que tomaba la Geografía como base de toda enseñanza. Vivió los últimos años de su vida en Buenos Aires. Fallecía el 28 de mayo de 1950, a los 77 años. En su memoria, la fecha de su fallecimiento se declaró como "Día Nacional de los Jardines de Infantes" y "Día de la Maestra Jardinera" en Argentina. Dicho día fue declarado por Ley 27.059, sancionada en el año 2014. El poeta Félix Luna compuso un poema llamado Rosarito Vera, maestra, y el pianista Ariel Ramírez compuso una zamba sobre esa letra. También fue homenajeada mediante un sello postal por ser reconocida como unas de las mujeres emblemáticas argentinas. La escritora y dramaturga Adela Basch editó en 2017 el libro "Rosario Vera Peñaloza: un homenaje a la escuela y su coraje", lúcida obra de teatro para niños que muestra la lucha de Rosario por una educación más abierta e inclusiva y por los derechos de las mujeres. Cientos de escuelas en todo el país, además, llevan su nombre.

En 1961 se fundaba Amnesty International. Es un movimiento global presente en más de 150 países que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos, reconocidos en la Declaración Universal aprobada en 1948 y en otros tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Cuenta con más de siete millones de miembros y simpatizantes.​ Su objetivo es "realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos" y pedir justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados.

En 1968 nacía Kylie Minogue. Es una cantante, compositora, productora musical, bailarina y actriz australiana. Es ampliamente conocida por su álbum Fever 2001 y su exitoso sencillo Can't Get You Out Of My Head canción más difundida del año, la cual le valió dos distinciones en los premios Brit en 2002.​​

En 1987 aterrizaba una avioneta en la Plaza Roja de Moscú. Mathias Rust fue el piloto alemán que a los 19 años, voló desde Uetersen a Islandia y posteriormente atravesó Noruega y Finlandia hasta Moscú, eludiendo la defensa aérea soviética para finalmente aterrizar en Vasilevski Spusk, junto a la Plaza Roja, cerca del Kremlin. Tras despegar de Uetersen el 13 de mayo, repostó su avioneta alquilada Cessna 172B (D-ECJB) en la mañana del 28 de mayo en el aeropuerto de Helsinki-Malmi. Informó al control de tráfico aéreo de que su destino era Estocolmo, pero modificó su rumbo hacia el este para desaparecer del espacio aéreo finés a la altura de Sipoo con dirección a las costas del Báltico, virando finalmente hacia Moscú. Penetró en la Unión Soviética en un día festivo de los guardias fronterizos, volando directamente hacia la capital de la entonces Unión Soviética, donde aterrizó en la Plaza Roja, siendo posteriormente arrestado por oficiales del KGB. Nunca reveló su ruta exacta.

En 2006 moría Fermín Chávez. Fue un historiador, poeta y periodista argentino, discípulo de José María Rosa. publicó más de 46 libros, entre ellos, El liberalismo y el mayismo en la historia y en la cultura argentinas (1956), Vida y muerte de López Jordán (1957), José Hernández, periodista, político y poeta (1959), Perón y el peronismo en la historia contemporánea, vol. 1 (1975), Historicismo e iluminismo en la cultura argentina (1977), La recuperación de la conciencia nacional (1983), Perón y el justicialismo (1985), Porque esto tiene otra llave. De Wittgenstein a Vico (1994), La conciencia nacional (1996), Alpargatas y libros, vols. I y II (2003/2004), Historia del país de los argentinos (1967). Además libros de poemas como el ya mencionado Como una antigua queja (1950), publicó entre otros Una provincia del Este (1951), Poemas con fusilados y proscriptos (1964). En diciembre de 1956 publicaba su obra Civilización y barbarie, obra que revoluciona el campo intelectual de la época.

En 2010 moría Gary Coleman. Fue un actor estadounidense de televisión y cine, reconocido mundialmente por su papel protagonista en Diff'rent Strokes. Durante los ocho años de emisión, Diff'rent Strokes (Arnold en España y Uruguay, Arnold, el travieso en Venezuela, Blanco y negro en el resto de América Latina), fue visto por millones de televidentes en todo el mundo en los ochenta, siendo uno de los más vistos en la historia de la televisión.

En 2020 moría Gustavo Guillén. Fue un actor argentino que se ha destacado por su trabajo en telenovelas. Trabajó en la novela El infiel junto a Arnaldo André y de la mano de Carlos Lozano Dana.