"El Músico", la novela del tancachense, Nicolás Demaría

Nicolás Demaría, es docente y escritor, nacido en Tancacha. Su última novela se denomina "El Músico", editada por Tinta Libre. La misma se presentó en la reciente Feria del Libro de Buenos Aires.

"Nico", alterna la docencia con sus otras pasiones: la historia y escribir. "La novela es una obra romántica, de época, y hace alusión al periodo del romanticismo, en donde juegan las emociones, la tensión, los sentimientos muy profundos", señala sobre su obra.

"De hecho, el personaje tiene durante toda la novela esa búsqueda personal de él mismo, que es un poco lo que tenía conmigo, esto es, encontrar un poco las raíces, valorizarse a mí mismo y comprender por qué soy lo que soy, y en ocasiones, comprender porque uno actúa como actúa", agrega sobre la historia.

Nicolás, explica que para llegar a estructurar y cerrar dicha novela, implicó un trabajo que lo llevó a indagar en su propia historia familiar. En ese proceso, es cuando se planteó la pregunta "si valía la pena hacer ciertas cosas, más sobre un conflicto como fue la segunda guerra mundial". Y la misma tuvo su respuesta.

Un soldado irlándes y el homenaje a su abuelo

Un soldado irlandés, Frank Miller, en la historia, se redescubre a sí mismo en un momento determinante de su vida, luego de su fortuito e inesperado encuentro con Emma Cole, una violinista inglesa. Una promesa en medio de la segunda guerra, le hace revalorizar sus ideales de libertad, en un contexto social, político y cultural, cargado de controversias y malas decisiones que afectan a miles de personas para el beneficio de unos pocos.

"Él se da cuenta de qué manera lo utilizan, comenzando a comprender la guerra desde otra perspectiva, lo que lleva a un redescubrimiento", indica Nicolás. "Es una reconstrucción que hice del personaje, porque es el nombre de mi abuelo, el padre de Sergio, que se llamaba Francisco, por eso es 'Frank', y le puse Miller como apellido porque a él le gustaba Glen Miller, el trompetista, a lo que se suma Emma, como se llamaba mi abuela, y 'Cole', porque Nat King Cole era su músico favorito. La historia transcurre en Hamburgo y después en Escocia", explica.

"La historia termina en La Toscana, Italia. Así se estructuró la novela, con un contexto socio-político totalmente verídico; los hechos como los bombardeos, rutas que se seguían, uniformes, todo ello me llevó un trabajo de investigación, pero la historia romántica es totalmente ficticia; si bien, tiene algunos detalles de la familia", dice.

La experiencia de la Feria del Libro

Nicolás indica que haber presentado su novela en la Feria del Libro de Buenos Aires, fue una "experiencia" especial, ya que "se trata de un ambiente el que me sentí muy cómodo". No lo condicionó para presentar su obra la dimensión del evento. "Me encanta hablar, creo que es un don especial que tenemos, algo que ejercito al dar clases, y en los clubes de lectura, también, porque ahí se generan debates interesantes", manifiesta.

"Lo tengo incorporado, y en la Feria del Libro, lo puse muy en práctica porque lectores se acercaban a preguntar de qué trataba el libro y había quienes conociendo de la segunda guerra mundial, interrogaban sobre aspectos muy puntuales, lo que exigía que uno tuviera cierto conocimiento y creo que respondí ampliamente, no lo digo por jactancia, sino por lo que me llevó a indagar, investigar, para crear la novela", indica Nicolás.

La "interacción" en ese ámbito literario con la cantidad de editoriales, observar las tendencias en la lectura, por ejemplo de los adolescentes, fue el valor agregado de haber participado de la Feria del Libro, indica. "Y uno también allí, puede analizar a qué público puede estar destinada la novela; por eso, fue una experiencia fantástica, como el intercambiar libros y experiencias con otros autores", manifestó el escritor de Tancacha.

Nico destaca la aceptación que tuvo la novela en los lectores más jóvenes. La primera presentación fue en Hernando, también en el espacio UPA de Río Tercero, mientras se prepara para hacerlo en Tancacha, La Calera, en Almafuerte. "Y si todo marcha bien se estará presentando en la Feria del Libro de Chile, en octubre", expresa.