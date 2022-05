Efemérides del 27 de mayo en Argentina y el mundo

Día del Marketing. El 27 de mayo de 1965 se fundaba la Asociación Argentina de Marketing (AAM), como una asociación sin fines de lucro. En 1995 era decretada dicha fecha como "Día del Marketing".

El 1527 se ordenaba la construcción del fuerte Sancti Spiritu. El navegante veneciano Sebastián Caboto o Gaboto, ordenaba la construcción del fuerte Sancti Spiritu sobre una barranca en el río Carcarañá, cerca de su desembocadura con el Paraná, en la actual provincia de Santa Fe. Fue el primer asentamiento español en lo que sería el país. No sólo eso. Desde allí se inició la primera incursión europea al interior de la actual Argentina, con un capitán Francisco de César, enviado por Gaboto, remontando el Carcarañá en la búsqueda de las conocidas como "Sierras de la Plata". Junto a soldados a la orden del Reino Español subieron por el Ctalalamochita (Tercero), según algunos historiadores, llegando hasta el Champaquí, y de acuerdo a otros, pasando al valle de Conlara, en San Luis. Retornaron con algunas piedras de valor, pero sin novedades de las riquezas a las que había aludido un sobreviviente de la expedición de Juan Díaz de Solís, encontrado por Gaboto en las costas del sur de Brasil, ni tampoco sobre una ciudad gobernada por un supuesto "rey blanco". Según se indica, de allí surgió el nombre actual del estuario, conocido como Río de la Plata, y de esa expedición surgió también el nombre del país y sus habitantes, Argentina, que proviene del latín argentum, que significa plata. Se encontró su registro escrito en la expresión Terra Argentea incluida en una pieza cartográfica del portugués Lopo Homen de 1554. Existen testimonios confiables de la época que dan cuenta de la asociación existente por entonces entre el territorio y el Río de la Plata, pero es en 1602 que la aparición de un libro habría de fijar la denominación. También se indica que la difusión del término responde a la asociación del territorio correspondiente al antiguo Virreinato creado en 1776 y la ruta obligada de los cargamentos del metal del Potosí hacia España.



En 1875 nacía Jorge Newbery. Ingeniero, aviador y deportista, fue un precursor de la aviación en Argentina. Fue el fundador del Aeroclub de Aeronáutica Militar y se destacó en boxeo, natación, automovilismo, esgrima y remo. La vida pública de Jorge Newbery se desarrolló entre la última década del siglo XIX y la primera década y media del siglo XX, en un momento muy especial de la Argentina, caracterizado por una enorme inmigración mayoritariamente europea que multiplicó por cinco la importancia demográfica del país en el mundo. En 1910 obtuvo su licencia de piloto (brevet), pero continuó realizando ascensiones en globo hasta 1912. A partir de ese año se dedicó exclusivamente a la aviación. Como directo resultado del ofrecimiento de Newbery y el Aero Club Argentino de poner su parque gratuitamente a disposición del Ministerio de Guerra, el día 10 de agosto de 1912 el Presidente Roque Sáenz Peña creaba la Escuela Militar de Aviación, la primera fuerza aérea militar de América Latina. Ante la falta de fondos públicos para comprar aviones el Aero Club Argentino organizó una colecta popular con la que se adquirió la primera flotilla. El 25 de mayo de 1913 desfiló por primera vez. Eran cuatro monoplanos piloteados por dos civiles, Newbery y Macías, y dos militares, Goubat y Agneta. Unos meses después el Ejército nombró a los dos primeros como pilotos militares. El 1 de marzo de 1914, mientras se encontraba haciendo una demostración previa a cruzar la Cordillera de los Andes en el próximo mes, murió al caer su avión en el campo de vuelo Los Tamarindos, como se conocía entonces a la actual zona de El Plumerillo, en Mendoza, al precipitarse a tierra en un avión Morane-Saulnier que él mismo piloteaba. Tenía 38 años.

En 1894 nacía Dashiell Hammett. Fue un escritor estadounidense de novela negra, cuentos cortos y guiones cinematográficos, además de activista político. Entre los personajes más recordados que creó se encuentran Sam Spade, la pareja de detectives Nick y Nora Charles y el agente de la Continental.

En 1897 nacía John Cockcroft. Fue un físico británico. Recibió el premio Nobel de Física por ser el primero en desintegrar un núcleo atómico, y fue primordial en el desarrollo de la energía nuclear.

En 1901 nacía Enrique Santos Discépolo, “Discepolín”. Fue un compositor, músico, dramaturgo y actor argentino. También era conocido como Discepolín. Es recordado especialmente por componer varios de los llamados "tangos fundamentales",​ o "tangos de oro",​ entre los que destacan Yira, yira (1929), Cambalache (1934), Uno (1943), y Cafetín de Buenos Aires (1948).​ Norberto Galasso, uno de los más reconocidos biógrafos de Discépolo, expresó que su vida "fue un permanente desgarrarse en una sociedad injusta (...) solo comprensible en el marco de la sufrida Argentina del siglo XX". En 1928 compuso el tango "Esta noche me emborracho". Entre 1928 y 1929, escribió Chorra, Malevaje, Soy un arlequín y Yira, yira, entre otros. Entre 1931 y 1934 escribió varias obras musicales, entre ellas, Wunderbar y Tres esperanzas. En 1935 viajó a Europa y a su regreso se vinculó al mundo del cine como actor, guionista y director. Simultáneamente escribió y compuso sus tangos más notables. Allí llegaron Cambalache (1934), Desencanto (1937), Alma de bandoneón (1935), Uno (con música de Mariano Mores, 1943), y Canción desesperada (1944). A partir de 1943 en el marco de una campaña iniciada por el gobierno militar que obligaba a suprimir el lunfardo, como así también cualquier referencia a la embriaguez, la prostitución y el proxenetismo o expresiones que en forma arbitraria eran consideradas inmorales o negativas para el idioma o para el país, incluyó al tango "Uno" dentro de los censurados para su difusión en las radios. En 1949 directivos de Sadaic le solicitaron al administrador de Correos y Telecomunicaciones que dejara sin efecto esas restricciones, pero sin resultado. Obtuvieron una audiencia con Juan D. Perón, que se realizó el 25 de marzo de ese mismo año. Afirmó que ignoraba la existencia de esas directivas y las anuló. De esa manera Uno, al igual que muchos tangos, pudieron volver a las radios. En 1947, después de una gira por México y Cuba, compuso Cafetín de Buenos Aires (1948). De ideología peronista, desde la radio, identificaba con el apodo de "Mordisquito" a los que consideraba "carneros" de la oligarquía o cipayos. Su participación en ese programa y la defensa del peronismo, generó el odio de muchos, al punto de comprarle todas las entradas de sus espectáculos a fin de que cuando saliese a escena se encontrara con el teatro vacío. Dicha acción, de gente a la que consideraba amiga, lo llenó de profunda tristeza, lo que sumado a un cáncer que padecía, precipitó su fallecimiento el 23 de diciembre de 1951.

En 1931 se realizaba el primer vuelo a la estratósfera en globo. Auguste Antoine Piccard, inventor y explorador suizo, además de profesor de física en las universidades de Zúrich y Bruselas, junto a un asistente, Paul Kipfer, se convertían en los primeros seres humanos en llegar a la estratósfera. Lo lograban en una cápsula presurizada colgada de un globo, llegando a alcanzar los 15.971 metros de altura, partiendo de Augsburgo el 27 de mayo de 1931. El 18 de agosto de 1932, repetía el experimiento con Max Cosyns en Dübendorf, alcanzando un nuevo récord de 16.200 metros. Estudió los rayos cósmicos y los estratos ionizados de las capas altas de la atmósfera (estratósfera). ​El acontecimiento era recogido por la revista "Popular Science" en su edición de agosto de 1931. En la página 23 narraba lo siguiente: Piccard y su asistente encontraron rayos cósmicos, radiaciones misteriosas del espacio exterior, mucho más poderosas que en la superficie de la tierra, y midieron su intensidad. Los exploradores atraparon muestras del aire superior, "aire azul", como Piccard informó que apareciera, en cilindros. El análisis puede demostrar que es excepcionalmente rico en ozono, el gas azul intenso supuestamente responsable de la capa Heaviside o "techo de radio". También se mencionaba en el mismo artículo: "A través de las ventanillas, los observadores vieron la tierra (...) Lucía como un disco plano con los bordes levantados. Al nivel de 10 millas, el cielo mostró un azul profundo y oscuro. Cuando completaron las observaciones, los exploradores intentaron descender, sin éxito. Mientras sus tanques de oxígeno se vaciaban, ambos flotaban sin rumbo sobre Alemania, Austria e Italia. Transcurridas 17 horas, cuando ya habían sido dados por muertos, aparecían sobre el glaciar de Gurgl en los Alpes austriacos a 1.950 metros de altitud. Los primeros en llegar a la estratósfera, eran recibidos como héroes. Piccard lograba completar un total de 27 viajes a grandes alturas en los que siguió realizando experimentos. En el año 1937, presentaba otro de sus inventos, un batiscafo. En 1947, iniciaba sus experiencias para el estudio de las grandes profundidades en los aparatos denominados batisfera y batiscafo. Lograba llegar a una profundidad de 3.150 metros el 30 de septiembre de 1953 cerca del archipiélago de Cabo Verde.​ A partir de él, siguió la saga familiar con grandes exploradores, ya que su hijo, Jacques Piccard, fue pionero al alcanzar la máxima profundidad marina en un batiscafo. Su nieto, Bertrand Piccard, junto a Brian Jones, fueron los primeros en circunvalar el globo sin escalas con un aerostato en 1999. Piccard y Kipfer, habían marcado un hito en 1931.

En 1970 nacía Joseph Fiennes. Es un actor británico de cine, televisión, teatro y voz. Es mayormente conocido por su trabajo en el teatro y por encarnar al propio William Shakespeare en Shakespeare in Love (1998), película que obtuvo trece nominaciones a los premios Óscar y ganó en siete categorías, entre ellas la de "Mejor película".

En 1994 el Nobel Alexander Solzhenitsin, regresaba a Rusia tras 20 años de exilio. Fue un escritor e historiador ruso, Premio Nobel de Literatura en 1970. Crítico del socialismo soviético, contribuyó a dar a conocer el Gulag, campos de trabajos forzados de la Unión Soviética en el que él estuvo preso desde 1945 hasta 1956.

En 2006 moría Alex Toth. Fue un dibujante de historietas y animador español. Comenzó su carrera dibujando historietas, entre las que destaca su recordada versión de Las aventuras de El Zorro, de Disney. Trabajó como diseñador para varias series animadas de Hanna-Barbera durante las décadas de los 60 y 70. Sus colaboraciones con Iwao Takamoto incluyen: Jonny Quest, Fantasma del Espacio, Los Herculoides, Dino Boy, Moby-Dick y Mighty Mightor, Birdman y el Trío Galaxia, Shazzan, Sansón y Goliat, Laboratorio Submarino 2020, Los 4 Fantásticos y Súper Amigos. También participó en varios diseños de las series animadas de Joe Ruby y Ken Spears como: Scooby-Doo!, Dinamita, El Perro Maravilla y Thundarr, el bárbaro, esta última de Ruby-Spears.

En 2006 moría Paul Gleason. Fue un actor estadounidense de cine y televisión. Gleason se dio a conocer interpretando al Dr. David Thornton en la serie All My Children, entre 1976 y 1978. Es quizá mejor recordado por su personaje Richard Vernon, el disciplinario rector de la película El club de los cinco (1985). Interpretó a ese personaje en varias ocasiones, incluyendo un vídeo musical del grupo A*Teens, en la serie televisiva Boy Meets World' (aunque el personaje era un decano) y en la película Not Another Teen Movie.

En 2017 moría Guillermo Sánchez. Fue un bajista, cantante y compositor argentino de heavy metal y hard rock. Formó parte de los grupos Rata Blanca y Mala Medicina. Era conocido popularmente como "El Negro".​

En 2019 moría "Tuqui". Conductor de radio y humorista argentino. Gabriel Gustavo Pinto, conocido como "Tuqui", había trabajado durante 20 años en la radio Rock&Pop y tuvo mucha vinculación con el rock argentino, debido a sus conexiones con artistas como Luca Prodan y Gustavo Nápoli, como así también por sus participaciones en programas relacionados con el género, conducidos por Mario Pergolini, Elizabeth Vernaci o Juan Di Natale. En 2012 había sufrido un accidente de tránsito que derivó en múltiples complicaciones de su salud. Entre las ciudades en las que había vivido, está Santa Rosa de Calamuchita, en las sierras de Córdoba.