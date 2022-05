La Revolución y el sueño eterno que se inició en 1810

"¿Qué juramos, el 25 de mayo de 1810, arrodillados en el piso de ladrillos del Cabildo? ¿Qué juramos, arrodillados en el piso de ladrillos de la sala capitular del Cabildo, las cabezas gachas, la mano de uno sobre el hombro de otro? ¿Qué juré yo, de rodillas en la sala capitular del Cabildo, la mano en el hombro de Saavedra, y la mano de Saavedra sobre los Evangelios, y los Evangelios sobre un sitial cubierto por un mantel blanco y espeso?".

Andrés Rivera, en su magnifica obra "La Revolución en un sueño eterno", le coloca voz a quien ya no tenía voz, el orador de la Revolución de Mayo, Juan José Castelli.

"¿Qué juré yo en ese día oscuro y ventoso, de rodillas en la sala capitular del Cabildo, la chaqueta abrochada y la cabeza gacha, y bajo la chaqueta abrochada, dos pistolas cargadas? ¿Qué juré yo, de rodillas sobre los ladrillos del piso de la sala capitular del Cabildo, a la luz de velones y candiles, la mano sobre el hombro de Saavedra, la chaqueta abrochada, las pistolas cargadas bajo la chaqueta abrochada, la mano de Belgrano sobre mi hombro?".

"¿Qué juramos Saavedra, Belgrano, yo, Paso y Moreno, allá, el último de la fila viboreante de hombres arrodillados en el piso de ladrillos de la sala capitular del Cabildo, la mano de Moreno, pequeña, pálida, de niño, sobre el hombro de Paso, la cara lunar, blanca, fosforescente, caída sobre el pecho, las pistolas cargadas en los bolsillos de su chaqueta, inmóvil como un ídolo, lejos de la luz de velones y candiles, lejos del crucifijo y los Santos Evangelios que reposaban sobre el sitial guarnecido por un mantel blanco y espeso?"

"¿Qué juró Moreno, allí, el último en la fila viboreante de hombres arrodillados, Moreno, que estuvo, frío e indomable, detrás de French y Beruti, y los llevó, insomnes, con su voz suave, apenas un silbido filoso y continuo, a un mundo de sueño, y French y Beruti, que ya no descenderían de ese mundo de sueño, armaron a los que, apostados frente al Cabildo, esperaron, como nosotros, los arrodillados, el contragolpe monárquico para aplastarlo o morir en el entrevero?"

"¿Qué juramos allí, en el Cabildo, de rodillas, ese día oscuro y otoñal de mayo? ¿Qué juró Saavedra? ¿Qué Belgrano, mi primo? ¿Y qué el doctor Moreno, que me dijo rezo a Dios para que a usted, Castelli, y a mí, la muerte nos sorprenda jóvenes? ¿Juré, yo, morir joven? ¿Y a quién juré morir joven? ¿Y por qué? ¿Qué juré yo, y a quien, ese 25 de mayo oscuro y ventoso, de rodillas, la mano derecha sobre el hombro de Saavedra?"

"¿Juré, ese día oscuro y ventoso, que galoparía desde Buenos Aires hasta una serranía cordobesa, al frente de una partida de hombres furiosos y callados, y que desmontaría, cubierto de polvo, esa mañana helada como el infierno, con el intolerable presentimiento de que habíamos irrumpido, demasiado temprano, en el escenario de la historia, y miraría, sin embargo, a Liniers, envueltos él y yo en una niebla helada como el infierno, y le escucharía, de pie, arrogante, reír e insultarme, y escucharía, en una niebla helada como el infierno, a los hombres que me acompañaron desde Buenos Aires, furiosos y callados, amartillar sus fusiles, y me vería a mí mismo, cubierto de polvo en una niebla helada como el infierno, encender un cigarro, decir dénles aguardiente, y dar la espalda a Liniers que, de pie, arrogante, se reía y me insultaba, e insultaba a los que, con él, se alzaron contra la Revolución, y que en esa mañana helada como el infierno, suplicaban, babeándose, moqueando, volteando lo que no tenían en las tripas, que no los mataran?"

¿Juré, de rodillas en la sala capitular del Cabildo, que no iría más lejos que mi propia sombra, que nunca diría ellos o nosotros?

Juré que la Revolución no sería un té servido a las cinco de la tarde.

El Orador de la Revolución y mucho más...

Al menos para quienes pasamos el medio siglo de vida, Juan José Castelli, al recordarse la Revolución de Mayo, no es precisamente sobre quien más nos enseñaban en la escuela. La acomodada y edulcorada historia oficial, al parecer, lo había intentando borrar por inconveniente, por supuesto, para ciertos intereses. Los de antes y los de ahora. Sin embargo, el conocido como "Orador de la Revolución", fue gravitante en aquellas jornadas.

Fue protagonista del Cabildo Abierto el 22 de mayo. Con vehemencia, defendía la causa criolla. Caída la Junta de Sevilla, y ya España desmembrada, se discutía si el virrey Cisneros debía seguir o no en su cargo y en caso negativo quién lo debería reemplazar. El obispo Benito Lué y Riega, sostenía que “aunque hubiera quedado un solo vocal de la Junta Central y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como a la soberanía (Fernando VII)”.

Fue Castelli, quien le respondía que había "caducado el Gobierno Soberano de España; que ahora con mayor razón debía considerarse haber expirado, con la disolución de la Junta Central, porque además de haber sido acusada de infidencia por el pueblo de Sevilla, no tenía facultades para el establecimiento del Supremo Gobierno de Regencia; ya porque los poderes de sus vocales eran personalísimos para el gobierno y no podían delegarse, y ya por la falta de concurrencia de los Diputados de América en la elección y establecimiento de aquel gobierno; deduciendo de aquí su ilegitimidada reversión de los derechos de la Soberanía al Pueblo de Buenos Aires y su libre ejercicio en la instalación de un nuevo Gobierno, principalmente no existiendo ya como se suponía no existir la España en la denominación del señor Dn. Fernando Séptimo”. (Manual de Historia de las Instituciones argentinas, Víctor Tau Anzoátegui y Eduardo Martiré, 3ª. Edición, Ediciones Macchi, 1975).

Luego del 25 de mayo, constituido el Primer Gobierno Patrio -recuerda el sitio El Historiador- se le ordenaba la represión de la contrarrevolución de Santiago de Liniers en Córdoba y no le tembló el pulso a la hora de ordenar su ejecución. Luego se le encomendó la misión de ocupar el Alto Perú. Castelli partió al frente de aquel ejército de la patria con lo poco que había, con el pobrerío que lo seguía y con una revolución por hacer. Iba hacia las tierras que no pudieron liberar Túpac Amaru y Micaela Bastidas; iba a hacerles justicia. Uno de los pocos cañones del ejército patriota se llamaba Túpac Amaru y el delegado de la junta soñaba con apuntarlo al centro del poder español de esta parte del continente.

"Ciudadanos, militares, amigos, hermanos y compañeros. Si ayer se recordó por última vez el deber del soldado a no desertar de sus banderas, apercibiéndole con las penas proporcionadas; hoy os hago ver el aprecio que merece a la patria, y al gobierno vuestro buen servicio: habéis marchado desde la gran capital del Rio de la Plata, y estáis á setecientas leguas de ella, después de haber soportado con rostro sereno las vicisitudes de una expedición animada del entusiasmo, y fervor patriótico, y hecho ver al mundo entero que sois superiores a los griegos, romanos, godos, y franceses de las épocas brillantes (…) con la confianza de que mi gloria es partirla con vosotros por la vida de la patria, y exterminio de nuestros rivales impenitentes, endurecidos, y envidiosos", decía.

No, Castelli, no era un timorato y tomaba decisiones, observadas como radicalizadas para este tiempo, quizás no comprendidas por la distancia con otro tiempo, en un contexto diferente, claro, como las de su primo, Manuel Belgrano, reducido a ser el creador de la bandera, quien no tiene aún un día, más allá de la bandera que nos legó; o Mariano Moreno; y José de San Martín, que se tuvo que marchar a Europa; o Bernardo de Monteagudo, no siempre recordado en la "historia oficial"; y las mujeres, esas que recién en este tiempo, fueron reivindicadas, reconocidas, como Juana Azurduy de Padilla, o María Remedios del Valle, como tantas otras y otros, que lucharon por un futuro que es este presente, por una patria más extensa, no reducida al reduccionismo no siempre inocente, de este presente.

Se indica que según una tradición familiar, un pariente rico había dispuesto en su testamento un legado para un hijo del matrimonio Castelli que quisiera ordenarse de sacerdote. Los padres decidieron que estudiara en Córdoba, en el Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat, que dependía de la Universidad Real de Córdoba del Tucumán y en donde convergían alumnos de distintos lugares del virreinato.

Luego de permanecer cinco años en Córdoba, ya cuando había ingresado en la Universidad, en octubre de 1785, retornó a Buenos Aires, convencido que el sacerdocio no era lo suyo. Y fue adonde fueron muchos a estudiar, y en aquel germen revolucionario se dispararía, a la actual Bolivia, en Chuquisaca. Entre marzo y abril de 1788, con 24 años, regresaba a Buenos Aires pasando por Potosí, en donde comprobaba la enorme riqueza de los azogueros y la gran miseria de miles de dueños originarios de las tierras, explotados en las minas. Y se establecía en lo que era y sería la futura capital como abogado.

Cuando el 14 de mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires noticias de que las tropas napoleónicas habían ocupado Sevilla y que la Junta Central se había disuelto, Castelli, Belgrano y Saavedra eran los líderes más notorios en esos días. Y allí fue la demanda de los criollos de un Cabildo Abierto. Se dice que en las memorias de los testigos y protagonistas de aquellos días, se menciona a Juan José Castelli en una multitud de sitios y actividades: negociando con los hombres del Cabildo, en casa de los Rodríguez Peña participando de la planificación de los pasos a seguir, y en los cuarteles arengando a la milicia.

Recuerda Felipe Pigna, que al mando de aquel ejército Libertador, Castelli abandonó Potosí, en el Alto Perú, el 25 de diciembre de 1810 para marchar hacia Chuquisaca. "Hacía 22 años había partido de allí con su título de abogado. La ciudad universitaria estaba muy cambiada. Él seguía siendo el mismo. Ahora era el delegado de la Junta al que el Cabildo tenía preparados grandes agasajos y le había dispensado un lujoso hospedaje, pero prefirió alojarse por su cuenta en un humilde hostal que conocía de sus años de estudiante", señala.

A cargo del nuevo gobierno, decretaba: la emancipación de los pueblos; el libre avecinamiento la libertad de comercio; el reparto de las tierras expropiadas a los enemigos de la revolución entre los trabajadores de los obrajes; la anulación total del tributo indígena; la suspensión de las prestaciones personales; equiparó legalmente a los indígenas con los criollos y los declaró aptos para ocupar todos los cargos del Estado

tradujo al quechua y al aymará los principales decretos de la Junta; abrió escuelas bilingües: quechua-español, aymará-español; removió a todos los funcionarios españoles de sus puestos, fusilando a algunos, deportando a otros y encarcelando al resto. Sí, las medidas de Castelli, eran revolucionarias, aunque a ciertos sectores de antes y ahora, les moleste.

En Buenos Aires, ya todo había dejado de ser lo que era, hacía nada. Se recuerda que Saavedra y otros con la maniobra de la incorporación de los diputados a la Junta habían logrado dos objetivos largamente acariciados: dejar en absoluta minoría al morenismo y provocar la renuncia de Mariano Moreno el 18 de diciembre de 1810. Era la idea de que cambiara algo para que nada cambiara, o todo siguiera igual, sin que se percibiera. Castelli, no obstante, seguía con su sueño de una emancipación real, no condicionada, no adornada para el poder de turno y por los poderosos de siempre. “‘Nuestro destino es ser libres o no existir, y mi invariable resolución sacrificar la vida por nuestra independencia. Toda la América del Sur no formará en adelante sino una numerosa familia que por medio de la fraternidad pueda igualar a las respetadas naciones del mundo antiguo”, señalaba.

Y Castelli, personaje incómodo para los mismos sectores poderosos de siempre, fue más allá, no sólo en las palabras de su profusa oratoria, sino en la práctica. En el primer aniversario de aquel sueño revolucionario, se decidió por celebrarlo con todas las comunidades aborígenes de la provincia de La Paz, sí, en la actual Bolivia, por más que a algunas o algunos en la actualidad les aterre esa idea por su singular concepción de "Patria", que estigmatiza a los pueblos originarios, y a las naciones actuales, que entonces eran parte de ese mismo proyecto de "Patria", mucho más extensa. Deberían, al menos, además de empacharse con locro, comer empanadas. colocarse una escarapela bien grande y cantar el himno a los gritos, abrir libros de historia, muchos libros. Patriotismo, pero el verdadero patriotismo, al fin y al cabo, es lo que falta, pero hipocresía es lo que abunda.

Fue ante las ruinas de Tiahuanaco, a metros del lago Titicaca, el lago sagrado de los Incas en donde se realizó la celebración. Fue allí, en el mismo lugar, como lo señala Pigna "desde donde emergieron los fundadores del imperio del Sol, Manco Cápac y Mama Oclo. Allí estaban todos, centenares de aborígenes y soldados del Ejército del Norte esperando por la palabra del orador". Y la palabra llegó con anuncios que claro, en la actualidad, y entonces, sonaban demasiados extremistas: la expropiación de las tierras que estaban en manos de los enemigos de la revolución y su devolución a las comunidades, sus legítimos dueños. “Los esfuerzos del gobierno –decía en español dando tiempo a los traductores quechuas y aymaras- se han dirigido a buscar la felicidad de todas las clases, entre las que se encuentra la de los naturales de este distrito, por tantos años mirados con abandono, oprimidos y defraudados en sus derechos y hasta excluidos de la mísera condición de hombres”.

“Yo por lo menos no reconozco en el Virrey ni en sus secuaces representación alguna para negociar la suerte de unos pueblos cuyo destino no depende sino de su libre consentimiento, y por esto me creo obligado a conjurar a esas provincias para que en uso de sus naturales derechos expongan su voluntad y decidan libremente el partido que toman en este asunto que tanto interesa a todo americano”, señalaba aquel del sueño eterno.

Existen trabajos, en donde se recuerda que pertenecía a una clase social acomodada, y que supo comprender que los intereses de esa clase acomodada, eran funcionales a la Revolución. Que la misma (la Revolución), haya sido impulsada por intereses económicos, el no depender más para comerciar del monopolio español, o que el propio Castelli, como el resto de quienes lo acompañaron, haya sido parte de la elite social de entonces, no minimiza lo que hizo, proclamó y llevó a la práctica. Lo hizo. O intentó hacerlo. Por el contrario, ensalza y valoriza su postura ante los hechos de entonces. El peor pecado para los sectores del poder, es que alguien que supuestamente es parte de los mismos, decida pensar en las mayorías y en no en esas selectas minorías, a las que pertenecen. Fue el caso de Castelli, pero también el de su primo, Manuel Belgrano, quien dejó todo por ese sueño.

El sueño eterno...

Por supuesto que semejante revolucionario preocupaba. Llegaba la orden de la Junta a quienes representaban al supuesto gobierno revolucionario, también a Castelli con “se le prohíbe empeñar combate alguno al ejército auxiliador del Perú sin tener la seguridad del éxito”. Pactó una tregua con los realistas, que obvio, no respetaron, y sorprendieron traicioneramente a las fuerzas criollas derrotándolas en Huaqui el 20 de junio de 1811.

Para los poderosos de entonces, aquello sería la excusa perfecta. El gobierno central, ordenaba la detención de Castelli, acusado de “mal desempeño” político y militar en el Alto Perú. En Buenos Aires era procesado y encarcelado. Aquel juicio injusto, nunca tendría un epílogo. En aquel juicio injusto, quienes declararon como testigos, ni uno sólo justificó lo injustificable de ese proceso. Es más, fueron elogios para el Orador de la Revolución. Eso sí, las preguntas, eran contrarias a lo que se había jurado en la sala capitular de aquel Cabildo.

Una de ellas, por ejemplo, interrogaba si quien había defendido la causa criolla, había faltado el respeto al "querido rey" español de entonces, Fernando VII, que ya gobernaba nuevamente, y a la religión católica. Sin embargo, algo mucho más terrible se había desatado en el cuerpo de Castelli. Una quemadura mal curada provocada por un cigarro, había dado inicio a un letal cáncer en la lengua. Paradójicamente, la Revolución, aquel sueño eterno de Castelli, de tantas otras y otros, comenzaba a quedarse sin su voz.

“Yo no huyo del juicio; antes bien sabe V.E. que lo reclamé, bien cierto de que no tengo crimen”, escribía. Castelli, fallecía el 12 de octubre, casualidad o causalidad, por su "desatino" de haber intentando restituirle a los pueblos originarios sus derechos, culturas y tierras, que precisamente, un 12 de octubre de hacía algunos siglos, habían comenzado a ser avasallados esos derechos, culturas y tierras, por el mayor genocidio de la humanidad.

Se dice que antes de morir, escribió: "Si ves al futuro, dile que no venga". ¿Qué juró Castelli en aquella mañana fría y ventosa en la sala capitular del Cabildo? ¿Juraron, al menos él o Belgrano, por lo que llegó luego?

Seguramente no juraron por ese futuro que prefirió no imaginar. Un futuro, que es posible transformar, para que la Revolución no continúe siendo para siempre un sueño eterno.