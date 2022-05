Efemérides del 25 de mayo en Argentina y el mundo

Día de la Patria y de la Revolución de Mayo. Entre el 18 y el 25 de mayo de 1810 comenzó a gestarse en el Río de la Plata el proceso revolucionario que daría el primer gran paso para el surgimiento del Estado argentino. La denominada Primera Junta, encabezada por Cornelio Saavedra, se opuso a la Junta de Sevilla que gobernaba en aquel entonces en nombre del rey español Fernando VII. Aquel 25 de mayo el virrey Cisneros fue destituido y asumieron entonces los representantes designados por el Cabildo. Allí comenzó el proceso revolucionario que culminaría con la declaración de la independencia el 9 de Julio de 1816. Las luchas que irían progresivamente avanzando hacia la instauración de gobiernos nacionales y republicanos en Latinoamérica se dieron a lo largo de todo el siglo XIX.

Día de la liberación de África. El 25 de mayo de 1963, líderes de 32 estados africanos se reunieron para formar la Organización de Unidad Africana (OAU). En ese momento, más de las dos terceras partes del continente habían conseguido la independencia. Tras este encuentro histórico, la fecha del Día de la liberación africana se movió del 15 de abril al 25 de mayo y el África Freedom Day se redenominó African Liberation Day (ALD).

En 1681 moría Pedro Calderón de la Barca. Escritor español, sacerdote católico, miembro de la Venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid San Pedro Apóstol y caballero de la Orden de Santiago. Es conocido por ser uno de los más insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro. La obra teatral de Calderón de la Barca significa la culminación barroca del modelo teatral creado a finales del siglo XVI y comienzos del XVII por Lope de Vega. Su obra más conocida: "La vida es un sueño".

En 1810 se producía la Revolución de Mayo. Luego de las Invasiones Inglesas y de la respectiva victoria de las tropas criollas ante estas, un sentimiento de unidad y fuerza emergió entre la población rioplatense. España vivía desde 1808 el avance de tropas napoleónicas y su poder político y económico se debilitó en poco tiempo. En efecto, sus colonias americanas se vieron desatendidas y desabastecidas durante todo este tiempo. El siglo XIX comenzaba así con grandes cambios políticos y económicos. El Virreinato del Río de la Plata ya contaba con una elite intelectual, un sector comerciante —que a su vez estaba imposibilitado para comerciar libremente con Inglaterra— y un grupo de criollos armados que cada vez fortalecían más su poder militar. El descontento entre los criollos de Buenos Aires crecía a la par de las pretensiones de organizar un gobierno autónomo y la práctica del libre comercio. Así, un proceso intelectual, comercial y militar con ideas independentistas comenzó a desarrollarse en el Virreinato del Río de la Plata. El 13 de mayo de 1810 llegó la noticia de que Sevilla había caído en manos de las tropas de Napoleón. Sevilla era el último bastión del poder español y de esta manera el virrey Cisneros se vio obligado a ceder ante la iniciativa de los criollos revolucionarios de Buenos Aires que pedían una convocatoria a Cabildo Abierto. Con una participación de aproximadamente 250 personas, el 22 de mayo se realizó una sesión de Cabildo Abierto en la que se decidió destituir al virrey Cisneros. El pueblo de Buenos Aires finalmente imponía su voluntad al Cabildo el 25 de mayo, creando una Junta de Gobierno integrada por Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Se iniciaba así el proceso revolucionario que desembocaría en la declaración formal de la Independencia el 9 de julio de 1816 en Tucumán.

En 1811 se inauguraba en Buenos Aires la Pirámide de Mayo. Es el primer monumento patrio. Actualmente se encuentra en el centro de la Plaza de Mayo. Su historia comenzó en marzo de 1811 cuando la Junta Grande decidió mandar a construir un monumento del lado oeste de la plaza, para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. En 1856, bajo la dirección del artista Prilidiano Pueyrredón, se la transformó construyendo una nueva pirámide sobre los cimientos de la anterior, que es la que se observa actualmente. En 1912, después de haber sufrido algunas modificaciones, se la trasladó al sitio actual, 63 metros más al este de donde se encontraba originalmente, pues se pensaba erigir un enorme monumento que la contuviera en su interior.

En 1812 Manuel Belgrano enarbolaba en Jujuy la bandera. Al frente del Ejército del Norte, el entonces General en Jefe Manuel Belgrano, movilizaba sus tropas hacia Humahuaca el 25 de mayo de 1812. En San Salvador de Jujuy, enarbolaba al ejército de su mando la bandera nacional en los balcones del Ayuntamiento, en vez del estandarte real de costumbre que presidía las festividades públicas y allí, la enseña patria era bendecida por primera vez.

En 1862 moría Juana Azurduy. Patriota que luchó por la Independencia. Su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia. Perteneció a una familia de buena posición económica. Quedó huérfana en forma imprevista, por lo que debió completar su crianza alternando entre sus tíos y temporalmente en un convento. Contrajo matrimonio con Manuel Ascensio Padilla. Tuvieron cinco hijos. Con su esposo compartían ideales independentistas, lo que los impulsó a comandar un ejército con el propósito de liberar a su territorio. Embarazada de su quinto hijo, había sufrido una herida en la batalla de la Laguna. Al intentar rescatarla, su esposo moría en combate. Su cuerpo era colgado por los realistas y luego de dar a luz, se unía a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes. La muerte del prócer salteño marcaba el fin de su carrera militar y le generaba grandes problemas económicos en sus últimos días. Debió pasar casi un siglo para que fuese reconocida como correspondía. No obstante, entre 1809 y 1815 había sido ascendida a mariscal del Ejército de Bolivia y coronela del Ejército Argentino por decisión de Manuel Belgrano. Después de la proclamación de la independencia de Bolivia, Juana intentaba recuperar sus tierras, sin lograrlo, y moría en la miseria el 25 de mayo de 1862, a los 81 años en la provincia argentina de Jujuy. Era enterrada en una fosa común. Sus restos fueron exhumados 100 años después. Descansan en un mausoleo que se construyó en su homenaje en Sucre. Una provincia boliviana lleva su nombre así como varias instituciones de dicho país y de Argentina. También se compusieron canciones interpretadas por artistas como Jenny Cárdenas y Mercedes Sosa, como "Juana Azurduy" con letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez, y películas inspiradas en su persona y su vida. El 12 de julio, fecha de su nacimiento, fue declarado en Argentina el "Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América" por ley desde 2007. En 2009 la presidenta Cristina Fernández la ascendía post mortem del grado de generala del Ejército Argentino.​ En marzo de 2010 personalmente entregaba el sable y las insignias de generala del Ejército Argentino ante sus restos, resguardados en la Casa de la Libertad, en Sucre, Bolivia. Recientemente se anunció que uno de los nuevos billetes argentinos llevará su rostro, por primera ocasión, junto al de Güemes.

En 1884 era inaugurado el faro de la austral isla de los Estados. Es conocido como “Faro del Fin del Mundo” en el que se inspiró Julio Verne para su novela. Está ubicado en las cercanías del puesto militar de Punta Laserre, habitado por tres marinos que son relevados cada 45 días, constituyendo la subprefectura más austral que tiene Argentina.

En 1901 se fundaba el Club Atlético River Plate. Es una entidad polideportiva con sede en Buenos Aires, Argentina.​ Fue fundado en el barrio de La Boca, tras la fusión de los clubes Santa Rosa y La Rosales, y su nombre proviene de la antigua denominación que se le daba en el inglés británico al Río de la Plata.​​​ Su principal actividad es el fútbol masculino profesional, participando en la Liga Profesional. Disputa sus partidos en el estadio Monumental, el de mayor capacidad del país y el sexto de América, con una capacidad para 72.054 espectadores. Es uno de los clubes más exitosos del mundo con un total de 69 títulos en sus vitrinas. Mantiene rivalidades con distintos clubes del país. La más importante es con Boca Juniors. Ambos son los más exitosos de Argentina y los que más finales disputaron entre sí, en el denominado Superclásico. El periódico inglés The Sun lo describe como la "experiencia deportiva más intensa del mundo".

En 1905 se fundaba el Club Atlético Platense. Es un club deportivo argentino. Tiene sedes sociales y deportivas tanto en Florida, partido de Vicente López (justo en el límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) como en el barrio de Saavedra, en la Comuna 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue fundado el 25 de mayo de 1905 en la Ciudad de Buenos Aires y su actividad más destacada es el fútbol. Juega de local sus partidos en el Estadio Ciudad de Vicente López, desde su inauguración en 1979. También tiene un equipo de básquet que milita en la Liga Nacional.

En 1908 se inauguraba el actual edificio del Teatro Colón. Por su tamaño, acústica​ y trayectoria, ha llegado a ser considerado como uno de los mejores teatros líricos del mundo.​ Según una encuesta realizada por el experto en acústica Leo Beranek a destacados directores internacionales de ópera y de orquesta, el Teatro Colón posee la sala con la mejor acústica para ópera y la segunda mejor para conciertos del mundo.

En 1925 nacía José María “El mono” Gatica. Conocido como El Mono Gatica, fue un boxeador argentino de peso ligero. En su carrera deportiva realizó 96 combates, de los que ganó 86 (72 por nocaut). Alcanzó una gran popularidad. Al producirse el golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, bajo la dictadura autodenominada "Revolución Libertadora", su último combate fue contra Alfredo Prada, el 16 de septiembre de 1955. Gatica era peronista. La dictadura le quitó la licencia y lo obligó a pelear clandestinamente en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, siempre a estadio lleno. Sin rédito alguno de las ganancias obtenidas, y al estar prohibido, dejó de tener ingresos y trabajo. Vivió en una villa miseria de Villa Dominico. El 12 de noviembre de 1963, a los 38 años, cuando retornaba de un partido de fútbol en la cancha de Independiente, al que había concurrido a vender muñequitos de colores, fue arrollado por un colectivo, cuando estaba intentando subir al mismo. Fallecía a raíz de las graves heridas recibidas.

En 1938 nacía Rodolfo Bebán. Es un actor y director de teatro argentino.​ De larga y destacada trayectoria tanto en cine como teatro y televisión, Bebán se consagró en el mundo artístico gracias a su interpretación en el papel protagónico del clásico film de Leonardo Favio Juan Moreira (1973).

En 1938 se inauguraba el Monumental. El Estadio Monumental, también conocido como Monumental de Núñez, o por cuestiones de patrocinio Estadio Mâs Monumental es un estadio ubicado en la intersección de Figueroa Alcorta y Udaondo del barrio porteño de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.​ Es propiedad del Club Atlético River Plate.

En 1940 se inauguraba la Bombonera. El Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, es un estadio de fútbol perteneciente al Club Atlético Boca Juniors, ubicado en el barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires. Es reconocido por diversos medios nacionales e internacionales como uno de los más emblemáticos del mundo.

En 1942 nacía Marcos Mundstock. Fue un reconocido locutor, redactor creativo, actor, comediante y humorista argentino. Se destacó por su labor durante más de 50 años como integrante de Les Luthiers. Al comienzo de su participación en Les Luthiers realizó trabajos en radio y publicidad, aunque pronto pasó a dedicarse en exclusiva a las actuaciones del grupo. Junto con el fundador del conjunto, Gerardo Masana, creó el personaje del ficticio compositor Johann Sebastian Mastropiero, en cuya supuesta vida y obra se basan muchas de las piezas musicales que interpretan, así como los textos introductorios de las mismas.

En 1953 nacía Daniel Passarella. Es un exfutbolista, exentrenador y exdirigente de fútbol argentino. Se desempeñaba como defensor central. Fue presidente del Club Atlético River Plate siendo la cuarta persona en el mundo en ser jugador, director técnico y presidente de un club, los otros casos son Carlos Babington, Santiago Bernabéu y Franz Beckenbauer. Es considerado el mejor defensor de la historia del fútbol de argentina,​ así como uno de los mejores de la historia del fútbol según la FIFA. Cuenta con la particularidad de ser el único futbolista argentino hasta la fecha en ganar dos Mundiales de Fútbol, al ser capitán en 1978 y formar parte del plantel en el 1986.

En 1955 nacía Gustavo Garzón. Es un actor y director argentino. Ha participado en películas y series televisivas, además de obras teatrales.

En 1956 nacía Carlos Peteco Carabajal. Es un compositor, cantor y reconocido músico del folclore argentino, que ejecuta guitarra, violín, percusión y quena. Hijo de Zita Correa ​y de Carlos Carabajal, el Padre de la Chacarera, Peteco ha conjugado la música instrumental folklórica de percusión argentina, arribando al proyecto Chacarera Proyección. Su repertorio fue interpretado por muchos artistas populares argentinos: Mercedes Sosa, Jacinto Piedra, Verónica Condomí, Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Los Cantores de Quilla Huasi, Horacio Guarany, Soledad, Los Tucu Tucu, Teresa Parodi.

En 1974 moría Arturo Jauretche. Pensador, escritor y político argentino. Figura relevante de la Unión Cívica Radical y del Peronismo a partir del "Día de la Lealtad", el 17 de octubre de 1945. Había simpatizado con el modelo de integración social promovido por la UCR, afiliándose en el bando de Hipólito Yrigoyen. De chico su lema había sido ayudar a los pobres y a los barrios de clase baja para que pudieran formar parte de la política del país. Un sector del radicalismo mantenía un conflicto con la línea encabezada por Alvear, la que no tardaría en profundizarse, cuando este último decidía en 1939 levantar la decisión de no presentarse a elecciones para mostrar el desacuerdo del partido con el régimen imperante que había surgido del derrocamiento de Yrigoyen. Un importante grupo del radicalismo decidía formar una agrupación disidente. Junto con Homero Manzi, Luis Dellepiane, Gabriel del Mazo, Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ortiz Pereyra y otros fundaba FORJA (acrónimo de Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). Aunque siempre crítico, Jauretche adhería al peronismo desde el 17 de octubre de 1945. No volvía a aparecer públicamente hasta que en 1955 la dictadura autodenominada "Revolución Libertadora" derrocaba a Perón. Exento de las persecuciones políticas por haber estado apartado del gobierno en los últimos años, fundaba el semanario El '45 para defender lo que consideraba los 10 años de gobierno popular, criticando duramente la acción política, económica y social del régimen de facto, pero era clausurado en el tercer número. En 1968 publicaba su "Manual de zonceras argentinas", un listado de ideas negativas sobre su propio país que generalmente tienen los habitantes. Las mismas, afirmaba, habrían sido introducidas en la conciencia de los ciudadanos desde la educación primaria y sostenidas posteriormente por medio de la prensa. Sobre su capacidad de crear o adaptar términos para definir actitudes políticas, él mismo escribía sobre las palabras "cipayo", "oligarca" y "vendepatria": “Creo haber sido el inventor de la palabra ‘vendepatria’ o por lo menos de su divulgación inicial, desde el semanario Señales. El uso de la expresión ‘oligarquía’ en la acepción hoy popular, así como las expresiones vendepatria y cipayo, las popularicé desde el periódico Señales y en otros de vida efímera en los años posteriores a la revolución de 1930”. Por su nacimiento, el 13 de noviembre es el "Día del Pensamiento Nacional".

En 1979 un avión de pasajeros se estrellaba en el aeropuerto de Chicago. El 25 de mayo de 1979, el DC-10 que operaba el vuelo se estrelló poco después de despegar desde el aeropuerto Internacional O'Hare contra un hangar cerca del aeropuerto y de un parque de remolques, matando a las 271 personas a bordo y a 2 personas en tierra, haciendo de este el mayor accidente aéreo en Estados Unidos y el séptimo a nivel mundial.

En 2003 Néstor Kirchner asumía la presidencia. Prestaba juramento ante el Congreso para convertirse en presidente de la República Argentina con sólo un 22 por ciento de los votos, luego de que Carlos Menem, hubiera desistido de participar en la segunda vuelta electoral. "Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias, me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada", señalaba en parte de su discurso.

En 2006 moría Aída Luz. Aída da Luz Borbón, fue una actriz argentina. A los 19 años se había iniciado como cantante de tango y folclore en radios como La Nación. Luego participó de varios radioteatros e integró la compañía de Pedro Tocci, donde se había iniciado su hermano, Jorge Luz. En 1936 iniciaba su carrera cinematográfica.

En 2010 Argentina se celebraba el bicentenario de la Revolución de Mayo. Entre el 21 y 25 de mayo de 2010, más de seis millones de personas recorrían la Avenida 9 de Julio y sus alrededores para participar de la celebración por el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Desde la Antártida hasta La Quiaca, incluso en las sedes consulares, se celebró el 25 de mayo a través de fiestas en plazas, recitales, charlas abiertas, concursos de arte e historia, foros, congresos, seminarios, entre centenares de propuestas. Para la celebración patria, llegaron siete presidentes latinoamericanos, invitados especialmente: Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Hugo Chávez (Venezuela), Sebastián Piñera (Chile), Lula da Silva (Brasil), José Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay), además del ex presidente de Honduras Manuel Zelaya, que había sido derrocado por un golpe de Estado.