Desde Río Tercero a viajar por el mundo en bicicleta

"Primero mi ciudad, mi zona, mi provincia. Después mi país y países vecinos. Actualmente: conociendo el globo", señala en su página de Facebook, Nicolás Nieto. La misma se llama Encarpayhotel. Un día Nicolás decidió emprender esta aventura, o en realidad lo que es una filosofía de vida. También va publicado las historias de su viajes en bicicleta u otros vehículos, esas experiencias, en Instagram. Lleva recorridos ya 56 países y territorios.

Es sábado y acaba de presentar su libro en la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza de Río Tercero. El mismo se denomina "Aguante Viajar", y lleva por subtítulo "Crónicas de supervivencia y aventuras por el mundo".

Nicolás, riotercerense nacido en 1989, se graduó en Comunicación y Turismo en la Universidad Nacional de Córdoba. Curioso por llegar a tierras lejanas, en ese momento se propuso viajar lo más posible. Esta persistencia y curiosidad lo llevan durante 7 años a recorrer 56 países y territorios en todo el mundo. Algunas veces viaja en bicicleta, otras en coche, en tren o a dedo. Su objetivo es moverse, señala la presentación del texto.

Cada crónica marca una vivencia que lo hace reflexionar, aprender y sentir. Aguante viajar es la síntesis de una utopía hecha realidad, es la prueba de que un pibe de barrio puede soñarlo y puede hacerlo, agrega.

Un video publicado en su Instagram, con algunos, sólo algunos de los lugares que ha recorrido "Nico" por el mundo.

"Una idea que se gestó de la nada se hizo realidad"

En diálogo con la emisora Mestiza Rock y este sitio de noticias, Nicolás se muestra feliz tras presentar su libro. No es para menos: además del reencuentro con sus afectos en su ciudad, el auditorio de la Biblioteca estuvo colmado para la presentación del texto, ese, en donde relata ese sueño de viajar por el mundo.

La entrevista es afuera y hace frío, algo que no lo incomoda a este viajero que ha conocido ya todos los climas del planeta. "Una noche increíble, inolvidable, en donde una idea que se gestó de la nada se hizo realidad", señala. Agrega que "fue apoyada por mucha gente" con "un auditorio en donde no se veían las sillas".

"Con el corazón lleno también y despidiéndome de Río Tercero pero feliz, porque es una despedida alegre, elegida, porque lo que sigue en el camino es algo que anhelo", expresa.

"Ya he recorrido 56 países y territorios"

- ¿Cuántos países recorriste y en qué viajaste?

- En total, al día de hoy, he recorrido 56 países y territorios, ya que por ejemplo, Kosovo, no es un país reconocido por la Comunidad Internacional, pero es un territorio autónomo. Siempre que puedo viajo en bicicleta. De los 56 países y territorios, a 31 los recorrí en bicicleta, y a los otros, trabajando, porque soy guía de turismo. Trabajé en eso, o en lo que fuera. Recorrí Ucrania en trenes o lo hice manejando un auto en Islandia, con hielo y temporales de invierno, pero siempre viajando; el tema es moverse, como siempre lo digo.

- Cuál fue la motivación para comenzar a viajar y a qué edad comenzó todo esto...

- Empezó a los 17 años. Un amigo me invitó a la Patagonia y a los 18 recién cumplidos hicimos ese viaje y ahí dije "esto me gusta". A los 20 años, fue el click , cuando hice un viaje desde La Quiaca a Bariloche y ahí me di cuenta que lo importante en mi vida no eran las cosas materiales, en las que antes me gustaba invertir o gastar. Dije "quiero tener experiencias" y ahí fue el gran cambio. Desde allí fue todo en pos de viajar.

- Cómo lográs la templanza, la fuerza y determinación para viajar, ya que la familia mueve, ¿verdad?

- Claro que mueve, por eso volví a Argentina, y me quedé siete meses. Esa fortaleza te la va dando el viaje. Cuando tenés un desafío y te planteás "quiero llegar a tal lugar", que te parece tan lejano, cuando llegaste te preguntás a vos mismo, "¿ahora qué quiero?" Allí vas por otro objetivo. Lo puedo hacer por los viajes, pero también por la vida en general. A los sueños hay que seguirlos. No se trata de una cuestión del romanticismo de los sueños, sino el disfrutar del día a día. Ese rumbo que tomé fue siguiendo ese pensamiento. En la bici, pasás muchas horas solo y llegás a tener charlas muy profundas con vos mismo, tomando decisiones en base a eso.

- Y ahora, ¿de dónde venís y hacia dónde vas?

- Vengo de estar dos años y medio afuera, viví seis meses en Escandinavia, Dinamarca, y recorrí todo el sudeste asiático en bicicleta. Me encontró la pandemia en Vietnam, y después vino un año y medio en Nueva Zelanda. Como el año pasado no había vuelos, estuve cuatro meses en Alemania, que es como mi segunda casa. Ahora vuelvo hacia Alemania, para pasar un poco el verano en el hemisferio norte. Después de eso, seguiré recorriendo el mundo. Me tienta mucho la idea de recorrer los países arábigos. Ya estuve en Irán. Quiero volver a sus vecinos. También África, el Desierto de Mongolia, un país que se llama Kirguistán (en Asia Central), porque queda mucho por recorrer, y siempre con las ganas y la seguridad de que el próximo viaje también será en bicicleta.

- ¿Cómo te solventás para hacerlo? Es la pregunta que se pueden formular todos, porque alguien sale de viaje, todo muy lindo, se va a recorrer el mundo, pero ¿cómo se sostiene económicamente?

- Es una mentira decir que se puede viajar sin dinero. La aerolínea no te regala el pasaje y necesitás generar fondos. En mi caso tuve la suerte de trabajar en una empresa grande de turismo que me llevó a otros países, en donde empecé a conocer otras realidades, y solventé mis viajes con trabajos que fui realizando. Viví en cinco países distintos. He recolectado frutas, arreglado autos, trabajé en limpieza, he hecho delivery con 15 grados bajo cero en bicicleta, también fui guía de turismo en idioma español por Escandinavia, y ahora estoy con el proyecto de mi libro, el que espero prospere y genere ingresos para seguir viajando más cómodamente.

- ¿Por qué "Aguante Viajar" y de qué habla el libro?

- El tiempo, es el único bien que tenemos, lo canjeamos por trabajo y hay que tratar de que ese trabajo nos brinde más cantidad de dinero para cumplir los sueños en el tiempo libre. El libro, son cinco crónicas de cinco países que marcan mi vida viajera: Alemania, que es la primera mudanza a Europa; Islandia y cumplir el sueño de ver la Aurora Boreal; Armenia, que es el llegar a mi límite, cruzando montañas cubiertas de nieve, en un punto extremo; después Vietnam, con el comienzo de la pandemia; y Nueva Zelanda, el final. Sin dudas, en esos países ha sido el mayor desafío que he tenido. Es un libro que te lleva a trabajar por tus sueños. "Aguante", representa la resistencia de las ganas, del querer y del poder. Y "Viajar", es el motivo de mi vida, lo que más me apasiona.

- Hay mucha gente que viaja, en cualquier vehículo, más cerca, más lejos, en el mundo...

- Es así, y, además, es el trabajar por lo que nos gusta. Sé que no todos pueden ir a Camboya, como me tocó a mí, pero la idea es hacer a nuestra vida un poquito mejor cada día. Ese es el pensamiento que intento transmitir.

Nicolás disfruta de su paso por su ciudad, Río Tercero. La entrevista finaliza. Se reunirá con sus afectos, amigas, amigos. Quedará luego, un largo camino por recorrer y varios viajes previstos en su agenda para escribir otros libros, seguramente.

Entrevista: Maxi Acosta