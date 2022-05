Efemérides del 23 de mayo en Argentina y el mundo

Día Nacional del Cine. Es en homenaje a la primera película argumental, La Revolución de Mayo, dirigida por Mario Gallo y estrenada en el Teatro Ateneo de Buenos Aires el 23 de mayo de 1909.

En 1822 comenzaban las obras del primer ferrocarril público del mundo. El Ferrocarril de Stockton y Darlington (FS&D), fue una compañía ferroviaria que funcionó en el noreste de Inglaterra desde 1825 hasta 1863, siendo el primer ferrocarril abierto al público del mundo en usar locomotoras de vapor.

En 1934 la policía mataba a la pareja de ladrones de bancos Bonnie & Clyde. Fueron dos fugitivos y ladrones de los Estados Unidos. Se caracterizaban por tenerse un gran amor, y siguieron unidos hasta el momento de su muerte. Bonnie y Clyde captaron la atención de la prensa estadounidense y fueron considerados como "enemigos públicos" entre 1931 y 1934. Aunque la banda que conformaron fue conocida por robos a bancos, Clyde Barrow prefirió el robo en los pequeños comercios y estaciones de servicio. Bonnie y Clyde fueron emboscados y abatidos por la policía el 23 de mayo de 1934, en una carretera secundaria cerca de la parroquia de Bienville, Luisiana.

En 1936 se inauguraba el Obelisco en Buenos Aires. Es un monumento histórico considerado un ícono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, construido en 1936 con motivo del cuarto centenario de la llamada primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Está emplazado en la Plaza de la República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, en el barrio de San Nicolás en Buenos Aires. La obra es autoría del arquitecto argentino Alberto Prebisch y la construcción estuvo a cargo del consorcio alemán GEOPÉ-Siemens Bauunion-Grün & Bilfinger. La obra comenzó el 20 de marzo de 1936 y fue inaugurada el 23 de mayo de ese año.

En 1937 moría John D. Rockfeller. Fue un empresario, inversor e industrial estadounidense, que trabajó en la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla.

En 1942 nacía Omar Pastoriza. Fue un jugador y entrenador de fútbol argentino. Terminada su etapa en el fútbol francés, en 1976 retornó a Argentina, donde de inmediato fue contratado como director técnico de Independiente. Comenzaba así a su carrera como entrenador y retomaba la relación con un club en el que ya había logrado éxito como jugador. Como entrenador, dirigió a Independiente hasta en cinco ocasiones, liderando la "Familia Roja", que aportaría diversos éxitos al conjunto de Avellaneda. Con ellos se proclamó en tres ocasiones campeón de Liga, además de ganar una Copa Intercontinental y una Copa Libertadores.

En 1945 se suicidaba Heinrich Himmler. Fue un oficial nazi, y uno de los principales líderes del Partido Nazi durante el régimen nacionalsocialista. En nombre de Hitler, Himmler formó los llamados Einsatzgruppen y construyó los campos de exterminio. Como supervisor de los campos de concentración, dirigió la matanza de unos seis millones de judíos, entre 200 mil y 500 mil personas de etnia romaní, y también varios millones de civiles soviéticos, polacos y yugoslavos, entre otras nacionalidades. El número total de civiles asesinados por el régimen nazi oscila entre los 11 y los 14 millones. Dándose cuenta de que la guerra estaba perdida, poco antes del final de la contienda intentó iniciar conversaciones de paz con los aliados occidentales sin el conocimiento de Hitler. Cuando se enteró, lo destituyó de todos sus puestos y ordenó que fuera arrestado y ejecutado. Himmler trató de esconderse, pero fue detenido y luego puesto bajo arresto por las fuerzas británicas una vez que su identidad fue descubierta. Estando bajo custodia británica, se suicidó el 23 de mayo de 1945.

En 1949 se proclamaba la República Federal de Alemania. Cuando la Ley Fundamental fue promulgada el 23 de mayo de 1949 y entró en vigor al día siguiente, se sentaron las bases de la democracia parlamentaria de la República Federal de Alemania. Perduró desde el 23 de mayo de 1949, hasta la reunificación alemana el 3 de octubre de 1990. Para distinguirla de su contraparte oriental, fue llamada "Alemania Federal", nombre que también utilizaba en los Mundiales de Fútbol, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

En 1951 nacía Anatoly Yevgenievich Karpov. Es un gran maestro ruso, internacional de ajedrez, campeón del mundo entre 1975 y 1985, y campeón mundial versión FIDE entre 1993 y 1999.

En 1974 nacía Sebastián Wainraich. Es un presentador, actor, guionista, comediante y escritor argentino, reconocido por haber estado en la conducción de diferentes programas.

En 1992 el juez italiano Giovani Falcone moría en un atentado. Fue un juez italiano, conocido por intentar desmantelar la Cosa Nostra, lo que desencadenó su asesinato. En el atentado estallaron mil kilogramos de explosivos colocados bajo la autopista que une con la capital, el aeropuerto de Palermo, que hoy lleva su nombre y el de su sucesor Paolo Borsellino, también posteriormente asesinado. Murieron con él, su esposa Francesca Morvillo y los miembros de su escolta Rocco Di Cillo, Vito Schifani y Antonio Montinaro.

En 1992 moría Héctor Roberto Chavero "Atahualpa Yupanqui". Nacido el 31 de enero de 1908, en Campo de la Cruz, provincia de Buenos Aires, con el nombre de Héctor Roberto Chavero, fue guitarrista, cantautor, poeta y escritor y máxima figura del folclore argentino. Hijo de un matrimonio de criollos, a los seis años comenzó a estudiar violín con el cura del pueblo, pero inmediatamente se inclinó por la guitarra, de la mano del maestro Bautista Almirón. En 1913, para unas colaboraciones literarias en el periódico escolar, elegía el pseudónimo Atahualpa, en homenaje al último soberano Inca. Años después, le agregó el Yupanqui. La traducción de su nombre completo sería: Ata: venir; Hu: de lejos; Allpa: tierra; Yupanqui: decir, contar. Con lo cual su nombre significa: el que vino de lejanas tierras a contar. En 1917, su familia se trasladó a Tucumán, tierra que enamoró a Atahualpa y a la que le dedicaría zambas, poemas y su famoso tema Camino del indio, que compuso a los 19 años. Durante su juventud, recorrió gran parte de la Argentina y conoció sus costumbres y sonidos, al trabajar en diferentes oficios sin dejar jamás la música. Hacia fines de la década de los treinta, realizó sus primeras grabaciones para el sello RCA Víctor. En los años cuarenta, sumó a su actividad como compositor e intérprete la de escritor y publicó el libro Piedra Sola (1941) y la novela Cerro Bayo (1947), en la que se basó el guion de la película Horizontes de Piedra (1956). Afiliado al Partido Comunista, y enfrentado al peronismo, comenzaron sus años de retiro en Cerro Colorado, provincia de Córdoba, y sus viajes a Europa. En 1949, actuó en distintos países de la órbita comunista: Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. En París, se vinculó con distintos artistas e intelectuales del momento y conoció a Edith Piaf, quien lo invitó a participar en sus conciertos, y logró seducir al público parisino. En 1952, renunció al Partido Comunista. En 1953, se levantó su proscripción, grabando en forma sostenida y realizando numerosas presentaciones en Buenos Aires y el interior del país. El escenario del Festival Folklórico de Cosquín (el más importante de Argentina) fue bautizado con su nombre en 1972. A lo largo de su carrera, tocó con innumerables músicos y compartió créditos con grandes compositores, pero uno de los dúos más importantes de su carrera fue el que conformó con Pablo del Cerro, seudónimo artístico que utilizaba su esposa, Antonieta Paula Pepín Fitzpatrick, conocida como Nenette. Falleció el 23 de mayo de 1992 en Nimes, Francia. El 7 de junio, sus cenizas fueron entregadas a la tierra del Cerro Colorado. "Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida."

En 2008 se firmaba el tratado constitutivo de la Unasur. El Tratado constitutivo de UNASUR fue firmado el 23 de mayo de 2008 durante la tercera Cumbre del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Brasília, estableciendo oficialmente la Unión de Naciones Suramericanas, una unión intergubernamental de 12 Estados sudamericanos.

En 2015 moría John Forbes Nash. Fue un matemático estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía. Especialista en "teoría de juegos,​ geometría diferencial​ y ecuaciones en derivadas parciales",​ fue laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1994​ por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación, junto a Reinhard Selten y John Harsanyi,​ y el Premio Abel en 2015 por sus aportes a la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales. La película A Beautiful Mind (2001), en castellano conocida como "Una mente brillante", ganadora de cuatro premios Óscar, entre ellos el de Mejor Película, está basada en su vida a partir de la novela homónima de Sylvia Nasar. Estudió en la Universidad de Princeton. Gracias a su profesor que vio su talento innato para las matemáticas, Nash aceptaba una beca de la dicha Universidad. Su carta de recomendación decía solo: “Este hombre es un genio”. Nash inventó un juego "matemáticamente perfecto" y en 1949 escribió un artículo titulado "Puntos de equilibrio en juegos de n-personas",​ en el que definía el "equilibrio de Nash". Con 21 años se doctoraba con una tesis de menos de treinta páginas sobre "juegos no cooperativos". Consiguió inmediatamente el reconocimiento entre el resto de los especialistas y poco después comenzó a trabajar para la RAND, una institución de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dedicada a la investigación estratégica. En 1952 conoció a Eleanor Stier, con la que tuvo un hijo. Se casó en 1957 con una exalumna suya del MIT, la salvadoreña Alicia Lardé López-Harrison, con la que tuvo a su segundo hijo. Tras un año de matrimonio se le diagnosticó esquizofrenia. Estuvo internado en un hospital. Creía que era perseguido por "criptocomunistas" (agentes comunistas infiltrados). Estuvo hospitalizado en varias ocasiones por periodos de cinco a ocho meses en varios centros psiquiátricos de Nueva Jersey y salió creyendo que se había curado, hasta que decidió suspender su tratamiento con fármacos, lo que causó la reaparición de las alucinaciones. A punto de ser internado nuevamente, se dio cuenta de sus alucinaciones por lo que, usando la teoría de que "todo problema tiene una solución", decidió resolver por su cuenta su problema psiquiátrico y así, con el paso del tiempo, aprendió a vivir con sus alucinaciones ignorándolas por completo. Sus teorías han influido en las negociaciones comerciales globales, en los avances de la biología evolutiva y en las relaciones laborales. Varios años después, Nash consiguió regresar a la universidad, donde impartió clases de matemáticas. El 23 de mayo de 2015, Nash de 86 años falleció junto a su esposa de 82 en un accidente de tráfico en Turnpike, en un peaje de Nueva Jersey, Estados Unidos. El conductor del taxi en el que venían del Aeropuerto de Newark perdió el control. ​ La colisión se produjo cuando el taxi intentó adelantarse a otro vehículo. “Siempre he creído en los números. En las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero, después de una vida de búsqueda me digo, ¿Qué es la lógica? ¿Quién decide la razón?”, es una de sus frases más recordadas.