Los 86 años de Fábrica Militar en la historia de Río Tercero

Más allá de las erráticas políticas en diferentes etapas de su historia, hasta con gestiones que intentaron destruirla como fuente generadora de movilidad económica y social, inclusive llegando al extremo de un atentado, la Fábrica Militar Río Tercero pudo mantenerse en pie hasta el presente.

Considerada la "industria madre" de la ciudad, la Fábrica Militar está celebrando sus 86 años. Su historia, es indivisible de la propia historia riotercerense, desde sus inicios, cuando aún era una pequeña población. Río Tercero, pasó de ser una aldea a pueblo con la llegada del ferrocarril, en los albores del siglo 20, y se convirtió en ciudad con el establecimiento estatal.

El impulso industrial, económico y social

A partir de la llegada de Fábrica Militar, se radicaron en la población otras grandes plantas, como Atanor, primero, y Petroquímica Río Tercero, luego, además de empresas satélites que transformaron a la comunidad en un centro urbano de oportunidades.

La llegada de la entonces Fábrica Militar de Munición y Artillería, como se llamó inicialmente, siendo rebautizada con el nombre que tiene actualmente, cuando se agregó a la División de Producción Mecánica, el Grupo Químico, lo cambiaría todo. Personas desde diferentes lugares comenzarían a arribar a lo que era entonces un pequeño pueblo, y lo hicieron también familias completas, que se establecieron para siempre en Río Tercero. Fabricaciones Militares, como empresa estatal, se fundada en el año 1941. El 21 de mayo de 1943, la industria estatal ya comenzaba a producir en su planta riotercerense.

Hace unas décadas, surgieron las generaciones que nacieron efectivamente en la ciudad. Quienes llegaron desde mediados del siglo 20, y en los años sucesivos, lo hicieron con tonadas diversas. La industria, no sólo se transformó -como está indicado- en una fuente laboral importante, sino que, a partir de la misma, se generó un desarrollo económico y social transformando a la ciudad en una comunidad de "pleno empleo".

Los antiguos habitantes, suelen recordar que "ibas a pedir trabajo, y seguramente al otro día te llamaban". Y no sólo en la planta estatal, sino, además en las otras industrias y en emprendimientos comerciales o de servicios que se consolidaban con ese desarrollo gestado por la llegada de la misma. A ello se sumaba el sector agropecuario.

La ciudad, como el país, se conformaba como una sociedad cosmopolita por esa cantidad de personas que la eligieron como su lugar de residencia en donde "echar raíces", procedentes de distintas provincias, casi una especie de inmigración pero fronteras adentro de la nación.

Para comprender el impacto que tuvo en el desarrollo, por ejemplo demográfico de Río Tercero, el arribo de la gran industria, basta recordar que la ciudad en una década duplicaba su población, llegando a ser, entre los setenta y los ochenta, según los censos nacionales, la quinta comunidad de la provincia. Hoy, a pesar del amesetamiento poblacional, es uno de los centros urbanos con más habitantes de Córdoba.

En 1936 se colocaba la "piedra fundamental" de la industria. Se construían luego las obras para la instalación de la planta y los edificios administrativos. Comenzaba a producir un lustro después. En 1947 se creaba, como está apuntado, el Grupo Químico Río Tercero.

El predio en donde se encuentra es de 450 hectáreas. En el mismo, además, están asentadas, Atanor y Petroquímica. En algún momento, ambas industrias, tuvieron participación estatal, pero luego, en los noventa, fueron privatizadas. Un barrio, El Libertador; un club deportivo y social, hoy "Casino", nacieron por la misma.

La Fábrica Militar, además, contaba con una Escuela de Aprendices (hoy reabierta como Centro de Capacitación) en donde se formaban los futuros trabajadores y un Policlínico, para que fueran atendidas sus familias. Allí nacieron muchos y muchas riotercerenses.

Los impactos que sufrió

Entre finales de los ochenta y principios de los noventa, todo comenzó a decaer. En julio de 1990 se conocía la posibilidad de que la fábrica pudiera ser privatizada. Las plantas del complejo de Fabricaciones Militares (Río Tercero, Villa María, Fray Luis Beltrán, Azul), quedaban "sujetas a privatización", por la ley 24045, derogada en el año 2015.

De unos dos mil agentes, que había tenido la industria en su momento de mayor actividad, ese plantel se reducía, en el prólogo del siglo 21, a 196. Ya había pasado la voladura, determinada por la Justicia como un atentado. Aquel hecho no sucedió aislado del contexto de entonces. Fue parte de un modelo que despreció a todo lo que fuera estatal.

Además del régimen de retiros voluntarios, que menguó la cantidad de personal, en julio de 1991, eran pasadas a disponibilidad 195 personas de la planta permanente. Un año después del atentado a la planta y la ciudad, en 1996, bajo el mote de "Reconversión Laboral", se producía el despido de 424 trabajadoras y trabajadores. Nada menos.

El atentado ocasionó siete víctimas fatales directas, vecinas y vecinos de la ciudad, más de 300 personas heridas, cuantiosos daños materiales, y un estado de conmoción social. Primero, se intentó culpar a la industria de lo ocurrido, pero transcurridos los años, se determinó que la misma no había sido la victimaria, sino también víctima de un modelo. El expresidente, Carlos Menem, poco antes de afrontar un juicio como "autor mediato" por el delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas", fallecía en 2020.

El establecimiento estuvo a punto de ser privatizado, algo que no sucedería por el reclamo sindical y por estar el sector bajo investigación judicial. Si bien se indicaba que al ser vendida una parte del predio, se generaría el trabajo que se necesitaba, el gremio de ATE, denunciaba públicamente que sólo se trataba de un "enorme negocio inmobiliario". La Escuela de Aprendices había sido cerrada y el Policlínico, ese centro modelo de atención sanitaria, luego del atentado de 1995, se encontraba en ruinas y abandonado.

La fábrica, pudo mantenerse, reducida casi a su mínima expresión, con la producción de la División de Producción Química, que era la que generaba los recursos para que pudiera continuar funcionando. La División Mecánica había sido diezmada. En los años por venir, luego de 2003, durante la gestión de Néstor Kirchner, el personal se incrementó a partir de inversiones especialmente en ese sector del establecimiento que estaba abandonado.

Si bien, la modalidad del contrato laboral, no le otorgó la seguridad a quienes desarrollaron sus tareas en la planta, colocando a los trabajadores en una situación de precariedad, los números en la facturación demostraban que se producía y se vendía, sin ser necesario prescindir de personal, sino que, por el contrario, era necesaria más fuerza laboral.

Sin embargo, entre 2017 y 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, eran despedidas 100 personas. Lo mismo sucedía en las otras plantas, y en la sede central. Una de las fábricas, la de Azul, hoy en proceso de reapertura, era directamente cerrada. En Río Tercero, la mitad de esas personas despedidas, han sido progresivamente reincorporadas.

El padre de la siderurgia nacional y un modelo

Hace ya varios años, quien escribe, tuvo la oportunidad de dialogar con Alicia, la hija del "Padre de la Siderurgia Nacional", Manuel Nicolás Savio, impulsor del complejo de Fabricaciones Militares. La mujer, luego de una entrevista, acompañada por su familia, era consultada sobre el "orgullo" que seguramente sentía al recorrer, por ejemplo, una ciudad, como Río Tercero, en donde una de sus principales avenidas y dos escuelas, llevan el nombre de su padre. "Orgullo, claro, pero también tristeza, por lo que le hicieron a esa fábrica", respondía. La industria, intentaba recuperarse después del vendaval de los '90.

Cuando hay trabajo, las comunidades se nutren del movimiento económico que se genera a través del consumo interno, tanto sea en el comercio como en los servicios. Río Tercero a esto lo conoce muy bien. De hecho, como está apuntado, eso sucedió con su historia.

Cuando se produce la pérdida de puestos laborales, y ese dinero deja de ingresar al circuito económico, la situación se invierte, y más aún en ciudades que se nutren de sus industrias.

La pérdida del trabajo, sea el de uno o el de decenas de personas, es una pésima noticia. No lo es sólo en lo económico, sino por lo que esto genera emocionalmente en las familias y en una parte de la sociedad. Pierde el comerciante, que deja de vender, colocándose en riesgo no solo su propio emprendimiento, sino, además, el trabajo de sus empleados. Pierde quien presta servicios. Pierde la comunidad en su conjunto. En ocasiones, eso no se comprendió.

Río Tercero, conoce de esa sensación. No sólo en los '90, a la industria la utilizaron para negociados ilegales y hasta la hicieron estallar, generando un estado de conmoción en la sociedad, sino que, además, la diezmaron laboralmente. Luego, cuando se había recuperado, por lo menos en parte la producción, los despidos retornaron otra vez. Hasta se indicaba en esos años que en la planta nunca se habían fabricado vagones. Una falacia.

Sólo basta con repasar la historia de la industria estatal: entre 1972 y 1990, en el establecimiento se fabricaron 1.023 vagones. Entre 1961 y 1987, se repararon 4.662. Además de los elementos para la defensa, ese era (es) el perfil de la planta en su División de Producción Mecánica. El potencial productivo de la industria generaba empleo y un efecto cascada económico en otros sectores. De hecho, aunque en menor medida, sigue siendo así.

Contrafáctico, pero...

La historia de la Fábrica Militar, como está señalado, es indivisible de la historia como comunidad de la ciudad. Puede ejecutarse un ejercicio contrafáctico, planteándose el interrogante de qué hubiera sucedido si nunca se hubiera instalado, como hace ya 86 años.

La llegada del establecimiento, no sólo generó un cambio determinante en lo económico, sino en lo social, en lo que el periodista, Fernando Colautti, en su libro "Río Tercero tiene historia", señala ese detalle del incremento poblacional aluvional, por esas miles de familias que arribaron a la ciudad a partir de la radicación del establecimiento estatal.

Inclusive, desde lo personal, se puede plantear cualquier habitante que sea parte de las nuevas generaciones de riotercerenses, nacidas efectivamente en la ciudad, o un o una riotercerense por adopción, que reside en la ciudad, otros interrogantes: de no ser por la llegada de la industria, ¿se hubieran conocido mi padre y mi madre, o mi abuela y mi abuelo?, ¿yo habría nacido?, o, en todo caso, ¿viviría actualmente en Río Tercero?

Como está señalado, sólo es un ejercicio contrafáctico, bajo la pregunta de qué hubiera pasado si... Sin dudas Río Tercero no sería la ciudad que es, ni muchos o muchas riotercerenses, incluido quien escribe, no hubieran nacido y ni siquiera se estaría redactando lo que se está leyendo. Todo sería, sin dudas, diferente.

Como el ferrocarril, que transformó a un caserío en pueblo, siendo, además un punto estratégico de cruce de ramales, la industria estatal, fue otro hito en su historia, transformando a un pueblo en ciudad, a la que llegaron y en donde se asentaron cientos de familias, radicándose para siempre. No debe ser extraño, y menos casual, que en la propia fábrica estatal se hayan construido vagones en su historia y se reparen actualmente.

Desde la actual gestión, reiteran que el modelo implementado actualmente para la industria propende a generar más producción y por ende más empleo, agregando que se vienen realizando las inversiones para lograrlo y cerrando contratos con esa finalidad.

➡️ Fábrica Militar Río Tercero cumple 86 años y queremos enviarle un saludo a nuestras/os fabriqueras y fabriqueros que día a día trabajan con el compromiso y la dedicación que la hacen crecer 🇦🇷💪🏽 pic.twitter.com/BHBzxC8hPo — Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (@FabMilitaresSE) May 21, 2022

No sólo se trata de una cuestión económica, sino también social que forjó, en gran parte, la identidad comunitaria. Quien más o quien menos, lo quiera o no, es un nieto o un hijo, un descendiente de la "industria madre" de la ciudad, más allá de que sus padres o abuelos no hayan trabajado en la planta estatal, pero llegaron a Río Tercero, por aquello que generó.

Esa fábrica, que transformó la historia de Río Tercero, incidiendo, además, en el curso de miles de historias, llegó a sus 86 años. No es poco, si se considera lo que representó.

Y lo que representa.