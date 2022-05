Efemérides del 21 de mayo en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó en 2001 y a continuación, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

En 1813, en Argentina, la Asamblea del Año XIII, declaraba abolidos los títulos nobiliarios y el uso de tormentos. La Asamblea General Constituyente prohibía “el detestable uso de tormentos”, forma que era utilizaba en la antigüedad en aras de descubrir la verdad mediante el flagelo del imputado en un crimen. Además, declaraba abolidos los títulos y privilegios de nobleza, se establecía la “libertad de vientres”, una forma parcial de abolición de la esclavitud, ya que sólo contemplaba a quienes nacieran luego de esa fecha.

En 1851 quedaba definitivamente abolida la esclavitud en Colombia. El Congreso de Colombia dictaba la ley por medio de la cual los esclavos quedarían libres a partir del 1 de enero de 1852 y los amos serían indemnizados con bonos. Por este hecho se levantó el único monumento existente en Colombia, ordenado por el gobernador cartagenero Agustín Nuñez el día 29 de mayo de 1851 en la ciudad de Ocaña, a este se le conoce como la Columna de la Libertad de los Esclavos.

En 1860 nacía Willam Einthoven. Fue un médico y fisiólogo neerlandés que recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1924 (por el descubrimiento del mecanismo del electrocardiograma") y por sus decisivas contribuciones al desarrollo del electrocardiógrafo y a su aplicación clínica el cual es utilizado en los servicios de Urgencias, Medicina Interna, Cardiología, Unidad de Terapia Intensiva y la Unidad Coronaria de todo el mundo.

En 1878 nacía Glenn Hammond Curtis. Fue un fabricante y diseñador de motores y aeroplanos estadounidense, también conocido por sus logros como aviador y piloto de motocicletas.​

En 1903 nacía Pedro Eugenio Aramburu. Fue un militar y dictador argentino, que ejerció como presidente de facto desde noviembre de 1955 hasta el 1 de mayo de 1958, luego del golpe de Estado que había derrocado al gobierno de Juan Domingo Perón, autodenominado "Revolución Libertadora". En 1962 fundó la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA), partido que sostuvo su candidatura presidencial en las elecciones de 1963, en la que resultó ser el tercer candidato más votado.​ En 1970 fue secuestrado y muerto por parte del grupo guerrillero Montoneros, tras lo que la organización denominó un "juicio revolucionario".

En 1904 se fundaba la FIFA. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, ​ universalmente conocida por su sigla francesa FIFA, es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el planeta. Fue fundada el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en Zúrich, Suiza. Forma parte del IFAB, organismo encargado de modificar las reglas del juego. Además, la FIFA organiza la Copa Mundial de Fútbol, los otros campeonatos del mundo en sus distintas categorías, ramas y variaciones de la disciplina, y los Torneos Olímpicos a la par del COI. La FIFA agrupa 211 asociaciones o federaciones de fútbol de distintos países, contando con 17 países afiliados más que la Organización de las Naciones Unidas, tres menos que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y dos menos que la Federación Internacional de Baloncesto.

En 1950, Juan Manuel Fangio ganaba por primera vez el Gran Premio de Montecarlo. El 13 de mayo de 1950, por primera vez se disputaba el Gran Premio de Fórmula 1 de la era moderna, recuerda el sitio Parabrisas. En aquella ocasión, la fecha inicial del certamen se llevó a cabo en Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone, y el ganador fue el italiano Giuseppe Farina con Alfa Romeo. El vencedor se impuso frente a su compañero de equipo, el argentino Juan Manuel Fangio, quien había abandonado tras una fuga de aceite. A pesar de no arrancar de la mejor manera, Fangio se tomó revancha ocho días más tarde. Fue en la segunda carrera del certamen, el Gran Premio de Mónaco. El 21 de mayo de 1950, quien sería quíntuple campeón del mundo, llegaba por primera vez a lo más alto del podio en la categoría más destacada del automovilismo mundial. A su vez, para la clasificación Fangio resultaba imparable y conseguía la pole position, imponiéndose por dos segundos y seis décimas sobre Giuseppe Farina, quien lograba el segundo lugar para la largada. La tercera colocación de la clasificación la obtuvo otro piloto muy recordado, no sólo por la Fórmula 1 en sí, sino por ser compatriota de Fangio, José Froilán González, quien se subía al podio de la clasificación, pero no podía terminar la carrera debido a un accidente sufrido con su Maserati. José Froilán González, fue el primer argentino en ganar en otra de las categorías del automovilismo mundial, las míticas 24 Horas de Le Mans, algo que sólo logró otro connacional, hasta ahora, el riotercerense, José María "Pechito" López, en 2021. De los 21 corredores que habían participado de la ronda de clasificación para aquella histórica carrera de Monte Carlo, sólo 19 largaron, ya que además de Pián, el otro piloto que no pudo formar parte de la salida fue el británico Peter Whitehead, luego de tener problemas con el motor de su Ferrari. Fangio, en aquella jornada de 1950, comenzaba a escribir una de las páginas más gloriosas para el automovilismo argentino.

En 1969 se producía la jornada más cruenta el denominado "Primer Rosariazo". El 21 de mayo, en Rosario, las agrupaciones estudiantiles universitarias y de enseñanzas secundarias de Rosario y la CGTA convocaban a una marcha de protesta, que partiría desde la olla popular instalada frente al local de la CGTA. Raimundo Ongaro fue uno de los oradores en la asamblea previa. Las fuerzas de seguridad, mientras tanto, acordonaron la zona con fuerzas de infantería, caballería y vehículos blindados, instando a los manifestantes a disolver la concentración. Pese al operativo de seguridad se congregaron más de cuatro mil personas. Cuando iniciaron la movilización fueron reprimidos con gases lacrimógenos y fuerza física por la policía. Se recrudecía el enfrentamiento, montándose barricadas en las calles y encendiéndose hogueras. Durante horas la policía intentó contener a los manifestantes, pero finalmente debió retirarse. Los manifestantes intentaron brevemente tomar la Jefatura de Policía, pero renunciaron a la idea y ocuparon el rectorado de la Universidad y la sede de transmisión de LT8 Radio Rosario. Un balazo policial abatía al obrero y estudiante Luis Norberto Blanco, de 15 años. Las fuerzas de seguridad atacaban también al médico que lo asistía y el joven murió pocos minutos más tarde. El Rosariazo fue una serie de movimientos de protesta, incluyendo manifestaciones y huelgas realizadas en la ciudad santafesina entre mayo y septiembre de 1969 contra la dictadura de Juan Carlos Onganía.

En 1986 se publicaba una edición del Diario de Anna Frank. En 1986 se publicaba una edición científica de los textos de Ana. En esta se comparan el texto del diario de Ana, su versión reescrita y la versión de Otto Frank, padre de la misma. Esto deja en claro lo que Ana hizo con sus textos originales, pero también las opciones que realizó Otto Frank y lo qué adaptó, omitió o cambió.

En 1996 morían ahogadas cientos de personas al chocar un transbordador en Tanzania. El MV Bukoba era un barco de vapor dedicado al transporte de pasajeros que se hundió en el lago Victoria, a 30 kilómetros de Mwanza, Tanzania, el 21 de mayo de 1996, falleciendo cerca de 800 personas a bordo. El barco cubría la ruta entre los puertos de Bukoba y Mwanza en el momento de la tragedia.

En 2000 moría Barbara Cartland. Fue una de las más exitosas escritoras inglesas, que escribió 723 novelas románticas. Era una celebridad que aparecía con frecuencia en eventos televisivos, vestida de color rosa y hablando del amor, la salud y los problemas sociales.

En 2006 Montenegro establecía su independencia mediante un plebiscito. El referéndum sobre la independencia de Montenegro fue realizado el 21 de mayo de 2006 en la entonces región serbomontenegrina de Montenegro. Su objetivo era definir la futura situación política de Montenegro. El plebiscito permitía a los electores montenegrinos elegir entre la permanencia en Serbia y Montenegro o la independencia.