Efemérides del 20 de mayo en Argentina y el mundo

Día Mundial de la Metrología. El 20 de mayo es el Día Mundial de la Metrología, en conmemoración del aniversario de la firma de la Convención del Metro en 1875. Establecía el marco para la colaboración mundial en la ciencia de la medición y en su aplicación industrial, comercial y social. El objetivo original de la Convención del Metro, era la uniformidad en todo el mundo de la medición.

Día Mundial de las Abejas. Para crear consciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, la ONU declaró el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.

En 1506 moría Cristóbal Colón. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las "Indias Occidentales" al servicio de la Corona de Castilla. Se lo considera el comandante de la primera expedición europea en llegar a América el 12 de octubre de 1492, tocando tierra en la isla de Guanahani, en las actuales Bahamas. No obstante, se indica que hubo otros europeos que le precedieron. Efectuó cuatro viajes al continente, que en Europa, suponían que eran "Las Indias". No se sabe con certeza hasta qué punto era consciente de que el lugar al que había llegado, era un continente totalmente separado de Europa. Nunca renunció a su creencia de que había llegado al Extremo Oriente. Como gobernador colonial, fue acusado de una importante brutalidad. Durante su gobierno en la isla llamada "La Española", los taínos, un pueblo que fue diezmado y dejado de contabilizar en los censos de la época pero del cual se conservan descendientes,​ fueron víctimas de un impuesto,​ repartidos entre quienes habían usurpado sus tierras y vendidos como esclavos. Su antropónimo inspiró diversas denominaciones, como la de un país: Colombia,​ y dos regiones de Norteamérica: la Columbia Británica, en Canadá, y el Distrito de Columbia, en Estados Unidos. Para diferentes historiadores, su expedición es considerada la que inició el mayor genocidio en la historia humana, con millones de víctimas, además de la destrucción de culturas milenarias.

En 1780 nacía Bernardino Rivadavia. Fue el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1826 y 1827. Había sido ministro de Buenos Aires. Es una de las figuras históricas más controvertidas del país. Partidario de la organización nacional, durante la vigencia del Congreso General de 1824 destinado a redactar una constitución, el inicio de la Guerra del Brasil motivó la creación inmediata del cargo de presidente de la Nación Argentina y fue el primero en ocupar el mismo. Tras su renuncia lo sucedió Vicente López y Planes. Luego de la Revolución de Mayo había tenido una fuerte influencia en el Primer Triunvirato. Se negó a colaborar con los ejércitos independentistas, tanto el de Martín Miguel de Güemes en Salta, como el de la campaña de José de San Martín en Perú. Es recordado, además, por el empréstito Baring Brothers, la primera deuda externa. Los fondos debían ser para la construcción del puerto de Buenos Aires, crear pueblos, y la fundación de tres ciudades. Rivadavia hipotecó todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública. No siendo posible enajenar las tierras por la existencia de dicha hipoteca, les aplicó el régimen de enfiteusis, mediante el cual se arrendaban contra el pago de un canon. Los grandes propietarios aprovecharon para acaparar enormes extensiones, colocándose más de ocho millones de hectáreas a disposición de arrendatarios y enfiteutas, quienes en general no pagaban o pagaban cánones muy bajos. La ley tendió a favorecer la gran concentración de la propiedad en unas decenas de familias. Dentro de las obras y medidas como ministro, se encuentra una ley de sufragio. Era partidario del "voto calificado". Se destacan los avances en la ciencia y la cultura, como ministro. Se le cuestiona haber centrado su atención en las clases altas y medias altas. Había impulsado la obligación a los no propietarios de demostrar un empleo a través de una “papeleta de conchabo”. Quienes no la tenían eran arrestados y enviados como soldados a los fuertes. Como presidente, dispuso la inmediata nacionalización de Buenos Aires y sus instituciones, incluida la aduana. La recaudación pasaría al gobierno nacional, en beneficio de todo el país, pero no se contemplaba la distribución entre las provincias. En 1829 partió a España. Retornó en 1834, pero el gobernador de Buenos Aires, Juan José Viamonte, no le permitió desembarcar. Pasó luego al Brasil y volvió a Europa, muriendo allí en 1945. Pidió que su restos no volvieran a Buenos Aires, pero fueron repatriados en 1857.

En 1799 nacía Honore de Balzac. Fue un novelista francés, representante de la llamada novela realista del siglo XIX. Trabajador infatigable, elaboró una obra considerada "monumental", La comedia humana, ciclo coherente de varias decenas de novelas cuyo objetivo era describir de modo casi exhaustivo la sociedad francesa de su tiempo para, según su famosa frase, hacerle "la competencia al registro civil".

En 1935 nacía José “Pepe” Mujica. Es un ciclista, exguerrillero y político uruguayo. Fue el 40.º presidente de Uruguay entre 2010 hasta 2015. Integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Fue elegido diputado y senador por el Frente Amplio (Uruguay), para posteriormente ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Después de ocupar la Presidencia, fue elegido senador nuevamente, en las elecciones de 2014 y en las de 2019. Renunció a este último cargo el 20 de octubre de 2020, retirándose de la actividad política para dedicarse a la militancia popular. En la actualidad es el líder del Movimiento de Participación Popular, sector mayoritario del partido de izquierda Frente Amplio. Desde 2005 está casado con Lucía Topolansky, dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular y además vicepresidenta de Uruguay entre 2017 y 2020. En enfrentamientos armados, en su época de guerrillero, fue herido de seis balazos. Fue apresado cuatro veces y, en dos oportunidades, se fugó de la cárcel montevideana de Punta Carretas. En total, Mujica pasó casi 15 años de su vida en prisión. Su último período de detención duró 13 años, entre 1972 y 1985. Fue uno de los dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como "rehenes", lo que significaba que serían ejecutados en caso de que su organización retomara las acciones armadas. En esa condición, pautada por el aislamiento y por duras condiciones de detención, Mujica permaneció 11 años. Después del retorno a la democracia, salió en libertad beneficiado por la Ley n.º 15.737 del 8 de marzo de 1985, que decretó una amnistía de delitos políticos, comunes y militares conexos con estos. Después de la apertura democrática creó, junto con otros referentes del MLN y otros partidos de izquierda, el Movimiento de Participación Popular (MPP), dentro del Frente Amplio. En las elecciones de 1994 fue elegido diputado por Montevideo. Manifestó sentirse "como un florero" al comenzar su actividad parlamentaria. No obstante, su presencia en la arena política fue llamando la atención de la gente, ya que Mujica supo capitalizar el descontento. En las elecciones de 1999 fue elegido senador. Ese año se publicó el libro Mujica, en el que se recogen la vida y pensamiento del guerrillero convertido en político. En 2004, su movimiento obtuvo más de 300 mil votos, resultando el sector con la votación más alta del país, lo que significó un importante porcentaje dentro del Frente Amplio, consolidándose así como la primera fuerza dentro del partido, que alcanzó el gobierno. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, lo designó ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. El 25 de octubre de 2009 Mujica ganó con una votación cercana a la mitad del total de votos válidos, lo cual le valió disputar la segunda vuelta electoral (balotaje) contra Luis Alberto Lacalle el 22 de noviembre. Ese día fue elegido presidente con un porcentaje superior al 52 % de los votos emitidos. Mujica y su esposa viven con gran sobriedad, desde hace décadas, en una chacra en la zona de Rincón del Cerro, donde se dedicaron al cultivo de flores como actividad económica. Al asumir como mandatario, no se trasladó a la residencia presidencial, optando el matrimonio por permanecer en su chacra. Ha llamado la atención internacionalmente por su estilo de vida austero, sus reflexiones, y filosofía de vida.

En 1944 nacía Joe Cocker. Fue un cantante y músico de rock, blues y soul británico. Conocido por su voz áspera y por el gran sentimiento que ponía en sus interpretaciones, centró parte de su carrera musical en versionar canciones de otros artistas, particularmente de The Beatles.

En 1945 nacía Alejandro Dolina. Es un escritor, músico, conductor de radio y de televisión y actor argentino. Realizó estudios de derecho, música, letras e historia. Es principalmente conocido dentro y fuera del país por sus obras literarias y su clásico programa radial La venganza será terrible. A principios de la década de 1970, inició su carrera en publicidad y escribió artículos para Satiricón, una revista que, por medio del humor, comentaba temas de la política, sociedad y estilo de vida del momento. En 1978, después de que la revista Satiricón fuese clausurada por la dictadura cívico-militar , comenzó a escribir para la revista Humor. Durante esos años, se dedicó a escribir sobre el honor, el amor, la amistad y hasta creó cierta mitología centrada en personajes como el Ángel Gris de Flores, el escritor ficticio Manuel Mandeb y otros. Esas historias fueron publicadas en el libro Crónicas del Ángel Gris en 1987 y más tarde transformadas en un musical. Estos personajes aparecen en varios de sus libros posteriores. En 1975 hizo sus primeras participaciones radiales en Mañanitas nocturnas, programa de Carlos Ulanovsky y Mario Mactas que se transmitió por Radio Argentina. Interpretaba a un periodista llamado Gómez. Allí apareció por primera vez el personaje del Sordo Gancé, un músico improvisado, presente hasta hoy en las emisiones de La venganza será terrible. Luego de Crónicas del Ángel Gris (1988), su libro más exitoso hasta el momento, publicó El libro del fantasma (1999), Bar del Infierno (2005) (colecciones de cuentos), Cartas marcadas (2012) (su primera novela) y Notas al pie (su segunda novela) (2021). En una entrevista con este sitio de noticias en 2018, sobre los premios, como los Martín Fierro con los que había sido reconocido, señalaba: "Yo creo que los premios, la mayoría de ellos, por lo menos en la Argentina, no tienen ningún sentido, y la mayoría se entregan no para premiar a un artista, sino para premiarse las propias instituciones (...), no tengo mucha simpatía por esas costumbres (...) El afecto del público, que a veces adquiere formas tan conmovedoras, ese sí que es un premio".

En 1956 EE.UU. lanzaba la primera bomba atómica de fusión termonuclear. El 20 de mayo de 1956, Cherokee, la primera bomba termonuclear lanzada desde el aire, caía sobre el atolón de Bikini.

En 1975 nacía Juan Minujín. Actor y director argentino, sobrino de la artista plástica Marta Minujín. Se formó como actor con Cristina Banegas, Alberto Ure, Pompeyo Audivert, Julio Chávez y Guillermo Angelelli. En 1996 comenzó a actuar en teatro. Entre 1997 y 1998 se trasladó a Londres, en donde completó su formación. Desde 2000 lo hace como actor invitado con el grupo El Descueve, con el que participa en giras por América Latina y Europa.

En 1998 se suicidaba Alfredo Yabrán. Empresario argentino con una profunda vinculación con los gobiernos de Menem. Empezó a conocerse su nombre debido a acusaciones del exministro de economía Domingo Cavallo y posteriormente por su vinculación con el asesinato del periodista José Luis Cabezas. En un principio, Yabrán mantenía un bajo perfil mediático y sólo hablaba mediante voceros, hasta las acusaciones mediáticas de Cavallo. El fotógrafo José Luis Cabezas, de la revista Noticias, fue el primero en lograr fotografiarlo. Poco después, Cabezas fue asesinado, y personas del entorno de Yabrán se vieron implicadas en el caso. A partir de entonces se vio obligado a salir en público y hacer declaraciones al respecto. Cuando se dictaminó su orden de arresto se ocultó. Cinco días después, el 20 de mayo de 1998, se suicidaba en un campo de su propiedad, Entre Ríos.

En 2007 moría Mario Mazzone. Fue un periodista y locutor argentino. Fue un destacado conductor radial y de televisión, donde era figura de los noticieros en la señal Todo Noticias y del programa de Jorge Guinzburg "Mañanas Informales", por Canal Trece. También conducía “Mirá Vos" en Radio Continental.

En 2012 moría Robin Gibb. Fue un cantautor, compositor y productor discográfico inglés. Saltó a la fama en compañía de sus hermanos, Barry y su mellizo Maurice Gibb formando el grupo de los Bee Gees. También tuvo su propia exitosa carrera como solista.

En 2019 moría Niki Lauda. Andreas Nikolaus Lauda, más conocido como Niki Lauda, fue un piloto austriaco de automovilismo. Fue Campeón Mundial de Fórmula 1 en 1975, 1977 y 1984, subcampeón en 1976 y cuarto en 1974 y 1978. Su primera victoria fue en el Gran Premio de España de 1974, y la última en el Gran Premio de los Países Bajos de 1985.