Efemérides del 19 de mayo en Argentina y el mundo

Día del Médico de Familia. En 2010, la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA) propuso la creación de este día, para destacar la importancia y contribución de los médicos de familia en los sistemas de salud.

En 1795 nacía Johns Hopkins. Fue un empresario inversor, abolicionista y filántropo estadounidense. Creó numerosas instituciones que llevan su nombre, como el Hospital Johns Hopkins; la Universidad que lleva también su nombre y apellido (mencionada en numerosos artículos periodísticos durante la pandemia de Covid-19), incluyendo distintas secciones como la Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins; la Escuela de Medicina Johns Hopkins; la Escuela Johns Hopkins Bloomberg de Salud Pública y la Escuela de Negocios Carey.

En 1890 nacía Ho Chi Minh. Fue un revolucionario y fundador del Partido Comunista de Vietnam, primer ministro de la República Democrática de Vietnam en los años 1945-1955 y presidente desde 1951 hasta su muerte. También fue escritor, poeta y periodista con muchas obras escritas en vietnamita, chino y francés.

En 1895 moría José Martí. Político, ensayista, periodista y filósofo, fue fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica.

En 1925 nacía Malcolm X. El-Hajj Malik El-Shabazz, nacido como Malcolm Little y conocido como Malcolm X fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense. Fue un defensor de los derechos de los afroestadounidenses, un hombre que acusó duramente a los estadounidenses blancos de sus crímenes contra sus compatriotas negros.​

En 1935 moría Lawrence de Arabia. Thomas Edward Lawrence, más conocido como T. E. Lawrence o Lawrence de Arabia, fue un militar, arqueólogo y escritor británico, oficial del Ejército Británico durante la Primera Guerra Mundial, en la que desempeñó un notable papel como enlace durante la rebelión árabe contra el dominio otomano.

En 1951 nacía Joey Ramone. Jeffrey Ross Hyman, más conocido como Joey Ramone, fue un músico estadounidense, cofundador, compositor y vocalista de la banda de punk rock Ramones desde su formación en 1974 hasta su disolución en 1996.​Influenciado musicalmente por su madre, escuchó desde su infancia grupos como The Who o The Stooges.

En 1962 nacía Maitena. Maitena Inés Burundarena, Maitena, es una dibujante y humorista gráfica argentina. Artista autodidacta, comenzó dibujando tiras para Revista Humor, Sex Humor, Fierro, Cerdos y Peces, y El Lápiz Japonés . Sus primeras publicaciones europeas fueron para Makoki, de Barcelona. Fue ilustradora gráfica tanto para revistas y diarios como para publicaciones especializadas en textos escolares. Fue también guionista de televisión, propietaria de un restaurante y dueña de un bar. Su primera tira, Flo, se publicó en Tiempo Argentino. Siguió publicando en medios argentinos y del exterior. En 2017 publicó una recopilación de sus mejores trabajos de humor para las más importantes revistas dominicales de diarios de 30 países.

En 1972 moría Tanguito. José Alberto Iglesias, conocido como "Tanguito", fue un cantautor de rock argentino, mayormente reconocido por haber compuesto el sencillo "La balsa", interpretado luego por Litto Nebbia. A los 17 años, actuaba en clubes de los barrios porteños de Mataderos y Flores, interpretando canciones populares de rock. En esa época, allí se bailaba sobre todo tango. Se dice que sus amigos le pedían: "Bailate un tango, José. Un tanguito". No obstante, él bailaba un rock. La frase, quedó asociada con su figura, debido a lo cual fue conocido por aquel apodo. En 1963, como cantante de Los Dukes, hizo su debut. Horacio Martínez,​ mánager de Los Gatos, le propuso registrar un disco como solista para el sello RCA. Dejó a Los Dukes y comenzó a preparar dicho material, pero el proyecto no se concretó. El célebre bar-teatro La Cueva fue el epicentro en donde se reunían varios músicos que más tarde cobrarían gran notoriedad para el rock argentino, como Sandro, con futuras figuras como Moris, Javier Martínez, Alejandro Medina, Billy Bond, Litto Nebbia, Miguel Abuelo, Ricardo Lew, Charly Camino, Carlos Mellino, Ciro Fogliatta y Pajarito Zaguri, además de Pipo Lernoud. Numerosas bandas se formaron allí. A partir de 1966, Tanguito frecuentó asiduamente La Cueva hasta su cierre definitivo. Durante la época en que funcionó La Cueva, un grupo de bohemios (entre ellos Tanguito) frecuentaban también el bar La Perla del Once. Según relata Litto Nebbia, "La balsa" fue compuesta durante una madrugada, cuando Tanguito se dirigió al baño de aquel bar. Le gustaba el sonido reverberante del ambiente, aunque los mozos le prohibían tocar allí. En ese lugar comenzó a esbozar sus primeros versos y los acordes iniciales del tema: Tengo que conseguir mucha madera, / tengo que conseguir de donde pueda. / Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. / Con mi balsa yo me iré a naufragar. Más tarde, Nebbia terminó la canción, dotándola de un aire de bossa nova. A sus compañeros de Los Gatos les gustó el tema, y en 1967 lo grabaron. El sencillo fue "Ayer nomás". Vendió 250 mil copias en pocas semanas. Fue la única obra de Tanguito que le proporcionó importantes ganancias. Poco después de la publicación del sencillo de Los Gatos, un juez ordenó la clausura de La Cueva. Para el Día de la Primavera, en esa época, Tanguito cantó varios temas con su guitarra. Aquel espectáculo llamaba la atención de los medios. El programa Sábados Circulares de Nicolás Mancera lo convocó para cantar. Antonio Carrizo, en tanto, concedió a Tanguito su primer y único contrato televisivo, para Sábados Continuados. Fue convocado por el sello RCA para grabar un sencillo en 1968. Se registraron dos temas: "La princesa dorada" y "El hombre restante". Poco después, se relacionó con la recién creada discográfica Mandioca. De esas grabaciones saldría luego su LP Tango, editado por Talent, el sello continuador de Mandioca. Ese año comenzaba a tener problemas de adicción con las drogas. En 1970 aceptaba grabar otro disco. Grabó solo con su voz y su guitarra los temas: "Natural", "Amor de primavera", "La balsa", "Todo el día me pregunto", y otros. Sería detenido luego en numerosas ocasiones por su problema con las drogas. En 1971, era enviado a la cárcel de Villa Devoto, y era internado varias veces en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, que había habilitado un servicio de Drogadicción. Tanguito pasó allí muchos meses. En mayo de 1972 fue declarado judicialmente demente y trasladado a la Unidad Penitenciaria 13 del mismo hospital. En la madrugada del 19 de mayo de 1972, logró escaparse y consiguió llegar a la estación Palermo, con la intención de abordar un tren del Ferrocarril General San Martín rumbo a su casa. Ese día, alrededor de las 10:50, Tanguito cayó a las vías, acabando su vida bajo las ruedas del tren en el puente sobre la avenida Santa Fe. Ya que el episodio jamás fue investigado, se ignora si su muerte se produjo de forma accidental, por suicidio o incluso homicidio, ya que varios de sus amigos siguen afirmando que alguien lo arrojó del tren. La noticia de su fallecimiento no fue recogida por ningún medio. Tenía 26 años.

En 1977 nacía Natalia Oreiro. Es una actriz, bailarina, cantante, conductora, diseñadora de moda, modelo y empresaria uruguaya. Es embajadora de buena voluntad de UNICEF para el Río de la Plata.

En 1986 se frustraba un atentado contra el presidente Alfonsín en el Tercer Cuerpo de Ejército, Córdoba. Era encontrada una bomba en la unidad del Tercer Cuerpo del Ejército de la provincia de Córdoba que iba a ser visitada por el presidente Raúl Alfonsín para participar de un ejercicio militar. El artefacto era hallado al costado del camino que iba a recorrer el primer mandatario y de inmediato era desactivado. El 26 de mayo, se la hacía estallar y comprobaba su peligrosidad. El titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Aníbal Verdura, anunciaba su retiro. Señalaba: "(...) Hay algo que no huele bien. Esto no es una bomba paracaidista, pero está claro que hubo una falta y tengo que asumirla”. La investigación sólo permitía demostrar que un sector del Ejército intentaba acabar con la vida de Alfonsín y de la incipiente democracia reinstaurada en el país. Jamás pudo encontrarse con el autor del intento de magnicidio. Fue en el marco de las tensiones del entonces presidente con las fuerzas armadas que terminaron en el juicio a las juntas. Luego, Alfonsín debía enfrentar alzamientos militares.

En 1994 moría Jacqueline Bouvier. Jacqueline Kennedy Onassis (nacida como Jacqueline Lee Bouvier), fue primera dama de los Estados Unidos por ser la esposa del trigésimo quinto presidente de dicho país, John F. Kennedy, durante su mandato desde 1961 hasta el asesinato del mismo en 1963. En 1968, se casaba con el armador griego Aristóteles Onassis, quien había iniciado su actividad naviera en Argentina; estando casados hasta la muerte de Onassis en 1975. Durante las dos últimas décadas de su vida, trabajó como editora de libros. En 1966, la exprimera dama presidencial y vuida de Kennedy, visitaba Ascochinga, en las sierras cordobesas, tras pasar brevemente por Buenos Aires. Llegaba con sus hijos John-John y Carolina. Se instalaban en la estancia San Miguel, de la familia Cárcano. Miguel Ángel Cárcano, en 1940 había sido el embajador argentino en Londres. Kennedy, un joven oficial de la marina, había viajado a Inglaterra. Años antes su padre había sido embajador. De allí, venía la relación entre las familias. En reuniones sociales, Cárcano había conocido a Kennedy. Antes de ser presidente, quien sería asesinado durante su mandato, había estado en dicha estancia y también en La Cumbre.

En 1995 moría Jaime de Nevares. A los 80 años fallecía el obispo Jaime Francisco de Nevares. Defensor de los derechos de los trabajadores, el obispo de Neuquén había formado parte de la CONADEP, que reunió testimonios de los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Su trabajo como sacerdote y, más particularmente, su accionar episcopal se centró en el ejercicio de la justicia y de la defensa de los derechos constitucionales durante las convulsionadas décadas de 1960, 1970 y 1980. Padre conciliar en el Concilio Vaticano II, defensor de las huelgas obreras (en el Chocón) a fines de la década de 1960, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y a posteriori del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en plena dictadura del Proceso de Reorganización Nacional, miembro de la CONADEP durante 1983 y 1984, y convencional constituyente para la Reforma de la Constitución Argentina de 1994, el trabajo de Jaime de Nevares lo posicionó como un referente ético, tanto para católicos como para otros actores sociales.

En 2010 moría Carlos Gattiker. Fue un jugador profesional argentino de tenis. Durante su carrera, hizo cuatro semifinales dobles de Grand Prix: en Buenos Aires (1977), en Indianápolis (1980), Kitzbühel (1981),​ y Bahía (1983). Representó al país en una Copa Davis (1980) contra Estados Unidos. Junto a Ricardo Cano participaron en el partido de dobles. Después de retirarse, se convertía en entrenador. En 1998 se le diagnosticaba ELA (esclerosis lateral amiotrófica), enfermedad que sobrellevó hasta su fallecimiento en el año 2010.