Efemérides del 18 de mayo en Argentina y el mundo

Día Internacional de los Museos. Es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos que tiene lugar cada año alrededor del 18 de mayo. Este evento pone de relieve un tema diferente cada año y que está en el centro de las preocupaciones de la comunidad de los museos.

Día de la Escarapela Nacional. El origen de la insignia que comienza a ser usada cada 18 como parte de la semana de Mayo, fue impulsado por Manuel Belgrano, una de las máximas figuras históricas de la emancipación, no sólo de Argentina, sino de Sudamérica. El día de la misma fue dispuesto en 1935. Belgrano había solicitado crear un símbolo para unificar los colores del ejército, que hasta entonces utilizaba diferentes distintivos. Los documentos referidos al origen y a la razón por la cual se definieron sus colores son imprecisos y carecen de fuentes que garanticen la autenticidad de algunas versiones. El único dato fidedigno que consta en la documentación histórica es la solicitud que Manuel Belgrano hizo al Triunvirato el 13 de febrero de 1812, para que se dictaminara el uso de una escarapela nacional para uniformar al Ejército Revolucionario y, a su vez, distinguirlo de los enemigos. Como respuesta, el 18 de febrero del mismo año, ese cuerpo decretó el reconocimiento y uso de tal emblema con los colores blanco y azul celeste como insignia patria, "quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían". Según investigaciones del Instituto Nacional Belgraniano, las evidencias indican que su primer formato tuvo el centro celeste y la corona blanca. Evidentemente, en sus comienzos se trató de un distintivo de carácter netamente militar, pero su empleo se extendió inmediatamente a la población civil, popularizándose más tarde el modelo establecido por el uso. El día 18 de Mayo ha sido establecido en el calendario oficial como el Día de la Escarapela Nacional. Al símbolo se lo usa desde el 18 al 25 de mayo, durante toda la semana que evoca los acontecimientos más importantes que precedieron a la asunción de la Primera Junta de gobierno patrio. En el año 1935 fue cuando se estableció el 18 de mayo como el Día de la Escarapela Nacional.

En 1781 era ejecutado por los realistas José Gabriel Condorcanqui, "Tupac Amaru II". José Gabriel Condorcanqui ("tú eres un cóndor" en quechua)​ había nacido el 19 de marzo de 1738 en Surimana, provincia de Canas (Cuzco - Perú). Conocido posteriormente como Túpac Amaru II en quechua, "serpiente resplandeciente", fue un caudillo indígena líder de la "Gran rebelión" contra la conquista española y que se inició el 4 de noviembre de 1780, nueve años antes de la Revolución francesa, con la captura y posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga.​ Esta rebelión se desarrolló en el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Túpac Amaru II era de origen mestizo, descendía de Túpac Amaru I, cuarto y último de los Incas rebeldes de Vilcabamba que siguieron luchando contra los españoles hasta el año 1572, año en que lo capturaron y ejecutaron, concluyendo así la conquista del Imperio incaico por los españoles. Tras ser derrotado en la batalla de Checacupe, fue traicionado por el mestizo Francisco Santa Cruz y el español Ventura Landaeta. Fue capturado el 6 de abril de 1781, llevado al Cuzco encadenado y montado en una mula quedando apresado en la capilla de San Ignacio. Allí fue interrogado y torturado. El viernes 18 de mayo de 1781, en un acto público en la Plaza de Armas de Cuzco, se cumplió la sentencia de Túpac Amaru, sus familiares y capitanes quienes fueron sacados de sus celdas. Las ejecuciones fueron brutales. Fueron asesinados colaboradores, su esposa, un tío, un hijo. A él y a su esposa, los obligaron a mirar como torturaban, antes de ser ejecutado, a su hijo Hipólito. A José Gabriel, al igual que hicieron con varios de sus lugartenientes, con su tío y su hijo mayor, le cortaron la lengua.​ Intentaron descuartizarlo vivo, atando cada una de sus extremidades a caballos para que estos tirasen de aquellas y las arrancaran, pero sus intentos fracasaron debido a su contextura física. Finalmente lo decapitaron en presencia de otro hijo.

En 1850 nacía Oliver Heaviside. Fue un físico, ingeniero eléctrico, radiotelegrafista y matemático inglés.​ Introdujo los números complejos en el análisis de circuitos, inventó una nueva técnica para resolver ecuaciones diferenciales, desarrolló de forma independiente el cálculo de vectores, y reescribió las ecuaciones de Maxwell en el formato comúnmente usado actualmente. Moldeó de forma relevante el modo en que las ecuaciones de Maxwell eran entendidas y aplicadas, en las décadas posteriores a la muerte de Maxwell. Su formulación de las ecuaciones telegráficas fue comercialmente relevante durante su propia vida, a pesar de que pasaron desapercibidas durante un largo tiempo, debido a que pocos estaban familiarizados por entonces con su novedosa metodología.​ A pesar de que sus relaciones con el establishment científico fue complicada durante la mayor parte de su vida, Heaviside remodeló el campo de las telecomunicaciones, las matemáticas y la ciencia.

En 1872 nacía Bertrand Russell. Fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico ganador del Nobel de Literatura. Fue un destacado activista social pacifista contra la guerra y defendió el antiimperialismo. A lo largo de su vida, se consideró a sí mismo liberal y socialista, aunque a veces también sugirió que su escéptica le había llevado a sentir que "nunca había sido ninguna de estas cosas, en un sentido profundo". Fue a prisión por su pacifismo durante la Primera Guerra Mundial.​ Más tarde, llegó a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial contra Hitler fue un mal menor necesario y también criticó el totalitarismo estalinista, condenó la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y fue un abierto defensor del desarme nuclear.

En 1897 nacía Frank Capra. Fue un director de cine ítalo-estadounidense ganador de tres premios Óscar. Es autor de algunas películas muy populares de los años 1930 y 1940, como los clásicos ¡Qué bello es vivir! y Mr. Smith Goes to Washington, entre otras.

En 1910 se producía temor por el paso del Cometa Halley. Fue entre el 18 y el 19 de mayo cuando nuestro planeta cruzó la cola del cometa. En las semanas previas, fueron comunes los rumores, artículos de todo tipo y publicidad engañosa que, entre otros productos, ofrecía máscaras para protegerse de los supuestos efectos nocivos del cianógeno, uno de los gases que componen los cometas. El New York Times, por ejemplo, se hizo eco de aquella locura colectiva. También en la prensa de España jugó su papel en diarios como La Vanguardia, en la que se escribieron numerosos artículos, todos ellos encaminados a tranquilizar a la sociedad. Finalmente, nada de lo que predecía sucedió. En Argentina, no fue distinto. la cola del cometa Halley nunca se acercó a más de 400 mil kilómetros de la Tierra y, a esa distancia, resultó totalmente inofensiva. El diario estadounidense Seattle Post Intelligencer cerraba la cuestión con este titular: “El cometa Halley va y viene, y esta vieja Tierra no es mejor ni peor y, por tanto, no mucho más sabia”. El Halley, retornó a su punto más cercano a la Tierra en 1986, aunque observándose como una pequeña estrella con una pequeña cola en el cielo nocturno. El Halley retornará en 2062.

En 1920 nacía Karol Wojtila. Juan Pablo II, ​ de nombre secular Karol Józef Wojtyła​, fue el papa 264 de la Iglesia católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005.​ Fue canonizado en 2014, durante el pontificado de Francisco, lo que lo convierte en santo de la Iglesia católica.

En 1953 Jacqueline Cochran era la primera mujer en realizar un vuelo supersónico. Pionera de la aviación estadounidense, considerada una de las principales pilotos de carrera de su generación, fue la primera mujer que rompió la barrera del sonido y la primera que voló un jet a través del océano, entre muchos otros récords.

En 1974 la India hacía explotar su primera bomba nuclear. Smiling Buddha (Buda sonriente) fue la primera prueba de un arma nuclear de fisión por parte de la India, realizada el 18 de mayo de 1974. Se realizaba en un pozo de 107 m de profundidad situado en el Centro de Pruebas Nucleares de Pokhran (a 25 km al noroeste de la ciudad de Pojrán, de 20.000 habitantes) en el Desierto Thar (Rayastán).

En 1975 moría Aníbal "Pichuco" Troilo. Fue un bandoneonista, compositor, director de orquesta de tango argentino. En diciembre de 1930 fue contratado para formar parte del famoso sexteto del violinista Elvino Vardaro, el pianista Osvaldo Pugliese y Alfredo Gobbi (hijo). Allí tuvo como compañero a Ciriaco Ortiz, de quien Troilo más adelante se consideraría deudor. Ese sexteto no realizó ninguna grabación discográfica. Troilo pasó por numerosas orquestas, entre otras, las de Juan Pacho Maglio, Julio de Caro, Juan D'Arienzo, Ángel D'Agostino y Juan Carlos Cobián. Con su orquesta (cuyos integrantes fueron variando muchísimo) trabajó casi ininterrumpidamente, tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones, hasta el año de su muerte, 1975. Desde 1953 hasta mediados de los años 60, Troilo mantuvo durante un tiempo una actividad musical paralela a la de su orquesta en dúo junto al guitarrista Roberto Grela, que después se convirtió en el Cuarteto Troilo-Grela. En 1968, ya distanciado de Grela, formó su propio cuarteto. Además de esto, Troilo grabó dos temas (El motivo y Volver) a dúo de bandoneones junto a Ástor Piazzolla. La muerte de su mejor amigo, el poeta Homero Manzi, le produjo una profunda depresión que duró más de un año. En su memoria compuso el tango Responso. En 1971 (en conmemoración de los veinte años del fallecimiento del poeta) Troilo inauguró la plaza Homero Manzi. En 2005 el Congreso de la Nación Argentina declaró la fecha del 11 de julio (natalicio de Pichuco), como el Día Nacional del Bandoneón mediante la ley 26.035. Fue sancionada el 18 de mayo de 2005 y promulgada de hecho el 16 de junio de 2005. Los propulsores de esta ley fueron Francisco Torné, nieto de Zita Troilo, y el poeta Horacio Ferrer, amigo del músico y presidente de la Academia Nacional del Tango.

En 2008 moría Irma Córdoba. ​Fue una actriz argentina de la era de oro del cine argentino que tuvo activa participación en radio, teatro y luego televisión. Se destacó como comediante y actriz dramática, como protagonista y actriz de reparto.

En 2013 moría Guillermo Rico. Fue un actor y cantante que desarrolló una extensa carrera profesional en cine, radio y televisión. Fue uno de los integrantes de Los Cinco Grandes del Buen Humor.

En 2017 moría Alberto Ure. ​Fue un director de teatro y televisión argentino. También se dedicó a escribir y adaptar guiones teatrales, así como a la escritura de artículos de opinión sobre teatro, política, cultura y televisión y teoría teatral, que fueron publicados en distintos medios y recopilados en libros