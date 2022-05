Efemérides del 17 de mayo en Argentina y el mundo

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Tiene como objetivo sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ofrecer a las sociedades y a la economía; así como fomentar la necesidad de reducir la brecha digital. El 17 de mayo es el aniversario de la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional y de la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 1865.

Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Promueve los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial, condición que constituye el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares.

Día Mundial del Horticultor. Fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Los horticultores mejoran el rendimiento de las cosechas, su calidad y su valor nutricional, su resistencia a los insectos, enfermedades, y a los cambios ambientales.

Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Se conmemora cada el 17 de mayo para denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales como es el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y las lesbianas en todo el mundo.

Día de la Armada Argentina. El 17 de mayo de 1814 cae la fortaleza de Montevideo y con ella la fuerza de España en el sur de América. Fue luego de las acciones navales que no hicieron más que reafirmar y resaltar la pericia táctica y militar del entonces Coronel de Marina Guillermo Brown. De esta manera quedaron cubiertas las espaldas de Buenos Aires y los ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con el General José de San Martín a la cabeza, iniciaron su preparación para la Campaña de los Andes. Apenas unos años antes, la Armada Argentina había tenido su bautismo de fuego en esas mismas aguas, pero no había logrado doblegar a la Flota de la Real Armada Española, muy superior en número y poder de fuego. Pero el intento valió para reafirmar que ése era el camino, ya que entonces comprendieron que, sin ganar el Plata y la fortaleza española en la Banda Oriental, no sería posible consolidar la libertad e independencia para América. Las Provincias Unidas se volcaron a sitiar por tierra la fortaleza de Montevideo, pero era imposible su rendición si no ganaban el río. No sólo porque a través de él se abastecía, sino porque también representaba una amenaza permanente del arribo de refuerzos. Los estudios históricos unánimemente coinciden en que la victoria en el Combate Naval de Montevideo fue determinante. Un hecho cuya importancia estratégica se erigió como un paso decisivo en la campaña posterior del cruce de los Andes y todo lo que de ella se obtuvo. El propio General San Martín consideró la victoria de Brown y sus navíos como "lo más importante hecho por la Revolución americana hasta el momento". Algunas décadas después, cuando se cumplían 150 años de la Revolución de Mayo, mediante el Decreto N° 5.304 del 12 de mayo de 1960 se instituía el 17 de mayo como Día de la Armada, por lo que "desde entonces en esta fecha se reconoce en la figura del Almirante Brown la incansable labor de los hombres y mujeres de la Institución en su dedicado servicio a la Patria", señala la web oficial del Ministerio de Defensa.

En 1886 moría John Deere. Fue un fabricante estadounidense que fundó Deere & Company, una de las marcas de equipos de construcción y agrícolas más importantes del mundo.

En 1892 moría Pedro Goyena. Fue un jurisconsulto, escritor y político argentino. Tuvo un papel destacado en la historia argentina por su firme oposición al laicismo que caracterizó a la llamada Generación del 80 que gobernó el país entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.

En 1900 nacía el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Fue un ayatolá iraní, líder político-espiritual de la Revolución islámica de 1979, que derrocó al último sah Mohammad Reza Pahleví, y líder supremo del país hasta su muerte.

En 1935 Francisco Franco era nombrado Jefe del Estado Mayor Español. El 17 de mayo en España, la República nombraba al general Francisco Franco jefe del Estado Mayor. Al año siguiente lideraría el golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil Española.

En 1953 nacía Luca Prodan. Fue un músico ítalo-escocés, nacido en Roma, quien a comienzos de los años ochenta se radicó en Argentina, donde formó el grupo de rock Sumo. Hijo de Mario Prodan, italiano nacido en el imperio austrohúngaro y de Cecilia Pollock, nacida en China e hija de escoceses que residieron en Shanghái y Pekín antes de la Segunda Guerra Mundial. En su niñez y adolescencia concurrió a Gordonstoun School, un colegio de la alta sociedad en Escocia. Allí conocía a Timmy McKern, quien lo incentivaría a viajar a Argentina. Durante la década de 1970, trabajó en la compañía discográfica Virgin en Londres. En esa ciudad formaba su primera banda llamada “The new clear heads”, con estética punk. Tras la muerte de su hermana, y por influencia de su amigo Timmy, Luca Prodan se instalaba en Córdoba, Argentina. En 1981 fundaba la banda Sumo junto Germán Daffunchio y Alejandro Sokol. La formación pasaba a ser: Prodan (voz), Sokol (bajo), Daffunchio (guitarra) y Stephanie Nuttal (una inglesa amiga de Luca, en batería). Tocaban en pequeños bares de Buenos Aires, pero el debut de SUMO ocurrió en una discoteca de El Palomar llamada "Caroline´s Pub" en 1982, al mismo tiempo que se incorporaba a la banda Diego Arnedo (bajo). La segunda formación de Sumo, en 1982, estaba integrada por Prodan (voz), Daffunchio (guitarra), Sokol (batería) y Diego Arnedo (bajo). Más tarde se incorporaba Roberto Petinatto como saxofonista, quien hasta ese entonces participaba como periodista en la revista “El expreso imaginario”. En 1984 Alejandro Sokol abandonaba la banda y se incorporaban Alberto "Superman" Troglio (batería) y Ricardo Mollo, amigo de Arnedo (guitarra). La formación de SUMO que perduró hasta la disolución de la banda fue con Prodan, Daffunchio, Arnedo, Petinatto, Troglio y Mollo. El último recital con SUMO fue el 20 de diciembre de 1987 en el estadio del "Club Atlético Los Andes". Dos días después, el martes 22 de diciembre de 1987, lo encontraban muerto en la habitación de su casa. Los informes forenses expresan que la causa de su muerte se debió a un paro cardíaco debido a una grave hemorragia interna.

En 1956 nacía "Sugar" Ray Leonard. Es un ex boxeador profesional estadounidense primero en la historia del boxeo profesional que logró títulos mundiales en cinco categorías, y considerado uno de los mejores, más populares y exitosos boxeadores de todos los tiempos.​

En 1961 nacía Enya. Eithne ní Bhraonáin​, más conocida simplemente como Enya, es una cantante y compositora irlandesa de música new age. Enya comenzó su carrera musical en 1979, cuando se unió por un breve periodo a Clannad, un grupo musical formado por varios de sus hermanos y tíos, antes de lanzar su carrera como solista.

En 2004 moría Tony Randall. Fue un actor estadounidense, ganador de un Premio Emmy. Su primer papel importante fue como el profesor de historia Weskit Harvey en Mr. Peepers (1952-1955). Después de un largo paréntesis en este medio, regresó en 1970 para dar vida a Félix Unger en la sitcom The Odd Couple, junto a Jack Klugman, un papel que mantendría durante cinco años. Los nombres de los niños de Unger en The Odd Couple fueron Edna y Leonard, el nombre de la hermana de Randall y de sí mismo.

En 2009 moría Mario Benedetti. Fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo, integrante de la Generación del 45. Su prolífica producción literaria incluyó más de ochenta libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de veinte idiomas. En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti, para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos en Uruguay (en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos de ese país). Nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, de Uruguay, tras el golpe de estado de 1973 renunció a su cargo. Abandonó Uruguay, partiendo al exilio en Buenos Aires. Posteriormente se exilió en Perú, en donde fue detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba, desde agosto de 1975 hasta fines de 1979. La versión cinematográfica de su novela La tregua, dirigida por Sergio Renán, fue nominada a la cuadragésimo séptima versión de los Premios Óscar en 1974, en la categoría de mejor película extranjera. En 1976 regresó a Cuba, esta vez como exiliado, y se reincorporó al Consejo de Dirección de Casa de las Américas. En 1980 se trasladó a Palma de Mallorca. Dos años más tarde inició su colaboración semanal en las páginas de Opinión del diario El País, de España. El mismo año el Consejo de Estado de Cuba le concedió la Orden Félix Varela. En 1983 se trasladó a Madrid. Durante su exilio publicó dos de sus mejores poemarios: Poemas de otros (1974) y La casa y el ladrillo (1977). Además, publicó una de sus novelas más conocidas: Primavera con una esquina rota. Regresó a Uruguay en 1985, iniciando el autodenominado período de «desexilio», motivo de muchas de sus obras. En 1985 Joan Manuel Serrat grabó el disco El sur también existe, sobre poemas de Benedetti. En uno de sus últimos libros, Canciones del que no canta, aludió a su historia: «No fue una vida fácil, francamente». Murió en Montevideo a los 88 años en 2009.

En 2012 moría Donna Summer. LaDonna Adrian Gaines, conocida por su nombre artístico Donna Summer, y apodada también como La Primera Dama del Amor, ​​​ La Pantera de Boston, ​​​ y La Reina de la Música Disco, ​​​ fue una cantante, compositora, pianista, pintora y actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus canciones de música disco.

En 2013 moría Jorge Rafael Videla. Fue un militar y dictador argentino, miembro de la Junta de que gobernó al país durante la dictadura cívico-militar en los setenta. En el Juicio a las Juntas de 1985, fue condenado a "la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales (art. 12 del Código Penal), accesoria de destitución (art. 538 del Código de Justicia Militar) y pago de las costas",​ como autor de 469 crímenes de lesa humanidad (66 homicidios, 306 secuestros, 97 torturas y 26 robos).​ En 1990 recibió el indulto de Carlos Saúl Menem, declarado nulo de nulidad absoluta en 2006. En junio de 1998 fue detenido nuevamente tras la resolución del juez Roberto Marquevich por apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar​. Sin embargo, después de pasar 38 días preso, la Cámara Federal de San Martín, con la firma de los jueces Hugo Rodolfo Fossati y Francisco Juan Lugones, le concedió el beneficio del arresto domiciliario en atención a su edad. En octubre de 2008, la Justicia dispuso su traslado a la cárcel, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos por los que había sido condenado. Estuvo detenido en la base militar de Campo de Mayo desde octubre de ese año hasta junio de 2012, cuando fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz.​ El 22 de diciembre de 2010 fue nuevamente condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso de los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín. El 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años de prisión por los delitos de sustracción, retención, ocultamiento y hacer incierto el estado civil de 20 menores de 10 años (arts. 138, 139 inciso 2 y 146 del CP). El 17 de mayo de 2013, a altas horas de la madrugada, fue encontrado muerto en su celda.