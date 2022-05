Para Tercero Arriba, el SMN prevé durante la semana mínimas inferiores a los 5 grados y máximas que no superarán los 18, al menos, hasta el jueves. En Calamuchita, el pronóstico indica en la zona baja, mínimas por debajo de los 4 grados y máximas que no sobrepasarán los 17. En las Sierras Grandes, en tanto, hasta el miércoles inclusive, las mínimas serán inferiores a 0 grados, mientras que las máximas no superarán los 16.