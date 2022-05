Efemérides del 16 de mayo en Argentina y el mundo

Día mundial de la luz. Es un día en el que se celebra mundialmente los beneficios de tener luz, y es el reconocimiento anual de la fecha del 16 de mayo, en celebración de los avances y aportaciones que han sido posibles en la cultura, el arte y en la sociedad; la fecha fue determinada por la Organización de Naciones Unidas.

Día Internacional de la Convivencia en Paz. La Asamblea General, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, lo declaró en su resolución 72/130, enfatizando la importante función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los grupos de voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiones y culturas, y alentando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil, como la creación de capacidad, oportunidades y marcos de cooperación.

Día Mundial del Heavy Metal. Esta efeméride surgió en el año 2011 por iniciativa de fans y músicos del Metal o Heavy Metal, en honor a uno de los máximos exponentes de este género musical: el legendario Ronnie James Dio, vocalista consagrado como el padrino del Heavy Metal, debido a su portentosa voz y su habilidad para alcanzar tonos graves y agudos. Fue la voz líder de bandas como Rainbow, Black Sabbath, Elf, Dio y Heaven&Hell.

En 1703 moría Charles Perrault. Fue un escritor francés, principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Piel de asno, Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La bella durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas, atemperando en muchos casos la crudeza de las versiones orales.

En 1831 nacía David Edward Hughes. Fue un ingeniero estadounidense de origen británico. Inventó el telégrafo que lleva su nombre, caracterizado porque los signos a transmitir se transformaban en un código perforado. Asimismo, introdujo diversas mejoras en el micrófono, inventando el micrófono de granos de carbón.

En 1905 nacía Henry Fonda. Fue un actor de cine y teatro estadounidense, ganador de los premios Óscar, Globo de Oro, BAFTA y Tony. En 1999, Henry Fonda fue nombrado por el American Film Institute como la sexta mayor estrella masculina en la historia de Hollywood.​

En 1917 nacía Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno​ fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la Generación del 52.​​ Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX.

En 1920 canonizaban a Santa Juana de Arco. Fue una joven campesina que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los Cien Años. El 23 de mayo de 1430 fue capturada en Compiègne por la facción borgoñona, un grupo de nobles franceses aliados con los ingleses. Fue después entregada a los ingleses​ y procesada por el obispo Pierre Cauchon por varias acusaciones.​ Declarada culpable, el duque Juan de Bedford la quemó en la hoguera en Ruan el 30 de mayo de 1431, cuando tenía alrededor de 19 años. En 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920.

En 1926 se publicaba Don Segundo Sombra. Es una novela rural argentina escrita por Ricardo Güiraldes y publicada por primera vez en 1926. A diferencia del clásico poema «Martín Fierro» de José Hernández, Don Segundo Sombra no reivindica socialmente al gaucho, sino que lo evoca como personaje legendario, en un tono elegíaco.

En 1929 se entregaban los primeros premios Oscar. La primera ceremonia de los Oscar fue el 16 de mayo en el hotel Roosevelt en Los Ángeles, en honor a los logros cinematográficos obtenidos en los años de 1927 a 1928. Fue en un almuerzo privado con unas 270 personas. Wings (en castellano: Alas) película muda dramático-bélica estadounidense de 1927 ambientada en la Primera Guerra Mundial, fue el primer film que ganó un Oscar.

En 1942 nacía Carlos Perciavalle. Es un actor, humorista, guionista, productor teatral y director de teatro uruguayo. Apodado como "El rey del café concert".

En 1952 nacía Pierce Brosnan. Es un actor irlandés, conocido por ser el quinto en interpretar a James Bond, personaje creado por el escritor Ian Fleming, en las adaptaciones oficiales de las películas producidas por Eon Productions: GoldenEye, El mañana nunca muere, The World Is Not Enough y Die Another Day.

En 1966 nacía Janet Jackson. Es una cantante, actriz y bailarina estadounidense. Comenzó su carrera en el programa de entretenimiento The Jacksons en 1976. Luego apareció en otros importantes shows televisivos durante los años 70 y principios de los 80, como Good Times y Fame.

En 1970 nacía Gabriela Sabatini. Es una extenista profesional argentina, la más destacada en la historia de este deporte en el país. En 1990, Sabatini ganó el US Open en individuales, convirtiéndose en la única tenista argentina en lograrlo y dos WTA Tour Championships en 1988 y 1994. También fue finalista de los torneos de Wimbledon 1991 y US Open 1988, año en que ganaría la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. En dobles, su actuación más destacada fue el campeonato de Wimbledon 1988 logrado junto a Steffi Graf. En 2006 fue incorporada al Salón de la Fama del Tenis Internacional. En 1985, se convirtía en la participante más joven de una semifinal individual del Grand Slam, al clasificarse para esa ronda del Torneo de Roland Garros​ cuando sólo tenía 15 años. A comienzos del año siguiente, se metió por primera vez en el selecto grupo de las top ten, lugar de donde no se iría sino hasta su retiro 10 años después. En 1988 comenzaron sus mayores triunfos, ya que ese año se impuso por primera vez en el Masters femenino, además de cosechar el primero de sus cuatro títulos en el Abierto de Italia en Roma. En ese mismo año también eliminó por primera vez a su rival clásica Steffi Graf en la final del torneo Boca Ratón, además de hacerlo también en las semifinales de Amelia Island. En 1990, ya había ganado 14 títulos oficiales, incluyendo el Masters, pero ninguno del Grand Slam. En junio comienza el mejor periodo de su carrera tenística. El 8 de septiembre de ese año gana el Abierto de Estados Unidos, derrotando en la final a Steffi Graf por 6-2 y 7-6.​ Llegaba en noviembre a la final del Masters perdiendo ante la yugoslava Mónica Seles en el primer partido en la historia del tenis femenino a cinco sets. El 10 de mayo de 1992 derrotaba en la final del Abierto de Italia a la entonces número uno Mónica Seles, obteniendo así su 25º título. Durante la temporada 1994 los resultados no llegaban, y ya muchos creían que su carrera terminaba. Sin embargo sorprendía una vez más al adjudicarse por segunda vez el Masters derrotando en la final a Lindsay Davenport. En su debut del torneo, había derrotado a Martina Navratilova, siendo este el último partido oficial de la checa. En enero de 1995 ganaba en Sídney su último título profesional, eliminando nuevamente a Lindsay Davenport.

En 1995 moría Lola Flores. María Dolores Flores Ruiz, conocida por su nombre artístico de Lola Flores, fue una cantante, bailaora y actriz española. Dentro de la música, se inició en el género de copla, también cantó rumbas y rancheras. Como actriz, interpretó más de 35 películas, muchas de ellas ambientadas en el folclorismo andaluz.

En 2003 se producían múltiples atentados en Casablanca. Fueron una serie de atentados suicidas en dicha ciudad de Marruecos. Son considerados los peores atentados terroristas en la historia de dicho país hasta esa fecha. Murieron 45 personas por los ataques. Los terroristas, la mayoría entre 20 y 23 años , atacaban con explosivos varios lugares en la noche del día 16 de mayo. El ataque más mortífero y el primero fue en el restaurante de la Casa de España. Varios terroristas se inmolaron, matando a 23 personas.

En 2006 moría Jorge Porcel. Fue un actor, humorista y cantante argentino. Desde joven se dedicó al humor, y en sus películas trabajó también haciendo una dupla cómica junto a Alberto Olmedo. Su debut en la pantalla grande fue en 1962 con Disloque en Mar del Plata, pero su primer protagónico lo obtuvo en 1964 con la película El gordo Villanueva. En 1965 formó parte del primer ciclo del programa de televisión Operación Ja-Já. En 1972 se incorporó a la mesa de Polémica en el Bar. A comienzos de la década de 1980 trabajó en dos programas que superaban los 60 puntos de índice de audiencia: Operación Ja Já y la Peluquería de Don Mateo. En el año 1994, ya radicado en los Estados Unidos, retornó por un tiempo a Argentina para realizar por Telefé un ciclo junto a Jorge Luz. Fue su último trabajo en la televisión local, titulado La Tota y la Porota. Se basaba en una forma de humor familiar e inocente. En 1993 participó de la película Carlito's Way, como parte del elenco encabezado por Al Pacino. Esta sería su última incursión cinematográfica.

En 2010 moría Ronnie James Dio. Fue un músico de heavy metal, también conocido por su trabajo en bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven & Hell (reedición de Black Sabbath con él como cantante). Por su inconfundible técnica, timbre y registro, muchos lo han considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del heavy metal y el hard rock, siendo citado a menudo como "la voz del heavy metal" y nombrado por el New York Times como el más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos.