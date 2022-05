Efemérides del 15 de mayo en Argentina y el mundo

Día Internacional de la Familia. El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 47/237 decidía que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día Internacional de la Familia. "En preparación para el Trigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia, que celebraremos en 2024, desde la ONU queremos promover el conocimiento de estas megatendencias tecnológicas y formular políticas orientadas a la familia que respondan a sus necesidades", señala parte de dicha resolución.

Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Es el 15 de mayo de cada año con el objetivo de rescatar la resistencia de los objetores de conciencia por la paz y su firme decisión de no formar parte de la guerra armada.

Día del Docente Universitario. La fecha recuerda el Correntinazo, una protesta que incluyó manifestaciones y huelgas contra el gobierno militar de facto, que a finales de los 60 era liderado por Juan Carlos Onganía.

Día del Trabajador Sanitarista. Se recuerda la primera obra de salubridad argentina, con la colocación de la piedra fundamental de la Planta de Purificación y Potabilizadora de Recoleta en 1874 en Buenos Aires, por lo que se rinde un homenaje a los profesionales de este oficio y se celebra el Día Nacional del Trabajador Sanitarista.

En 1859 nacía Pierre Curie. Fue un físico francés, pionero en el estudio de la radiactividad y descubridor de la piezoelectricidad, que fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1903 junto con Marie Curie y Antoine Henri Becquerel.

En 1909 nacía James Mason. Fue un actor de cine británico. Alcanzó el estrellato tanto en películas estadounidenses como británicas.

En 1925 nacía Horacio Guaraní. Eraclio Catalín Rodríguez, conocido artísticamente como Horacio Guaraní, fue un cantor, compositor y escritor argentino. Recuerda el sitio La Folk Argentina (foto de estas efemérides), que el nacido en la localidad santafesina de Las Garzas fue, sin dudas, un referente del género, con importantes colaboraciones con figuras de la talla de Mercedes Sosa, César Isella o Soledad Pastorutti y Los Nocheros, más acá en el tiempo; habiendo recibido destacados galardones como el Konex y el Gardel, elogiando el peso de su música para la cultura popular. Con una trayectoria de 60 años, en la que editó más de 60 discos, muchos de repercusión masiva, 308 canciones propias registradas oficialmente en Sadaic, algunos que fueron himnos engalanados por el éxito como “Si se calla el cantor”, “Amar amando”, y “Caballo que no galopa”, Guarany fue figura excluyente del Festival de Folclore de Cosquín, evento del que participó en su primera edición en 1961. Se inició desde muy chico con la Orquesta de Herminio Giménez interpretando música paraguaya y en idioma guaraní y en 1957 cuando debutó en Buenos Aires en la histórica Radio Belgrano con el tema de Ramón Ayala y Vicente Cidade, “El Mensú”. Antes había cantado boleros, tangos y otro tipo de canciones populares en un boliche del barrio de La Boca para sobrevivir, a la espera de que la suerte estuviera de su lado. Su historia personal conoció el éxito de los escenarios del país y el mundo, siendo el primer folclorista en tocar en la Unión Soviética con una gira de dos meses que compartió con César Isella y Los Fronterizos, además de vender millones de discos, escribir y publicar libros propios y participar de películas. En diciembre de 1974 debió abandonar el país a consecuencia de las amenazas de muerte y atentados que recibió por parte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), refugiándose primero en Venezuela, luego en México y finalmente en España, donde vivió cuatro años. Durante la última dictadura cívico militar fue censurada la difusión de algunas de sus canciones como “La guerrillera” o “Coplera del carcelero”, no obstante lo cual retornó al país en diciembre de 1978. En enero de 1979 sufrió un nuevo atentado por medio de un explosivo, esta vez en su casa de la calle Manuel Ugarte, en la ciudad de Buenos Aires, aunque decidió quedarse en el país y circunscribió su actividad solamente a presentaciones en pequeñas localidades del interior. Su música estuvo relacionada frecuentemente con la denuncia social, ya sea de causas en las que daba voz a aquellos que no podían expresarse como de las propias, entre las que destacan los temas en los que daba cuerpo al dolor del exilio, recuerda el sitio especializado. Fallecía en la madrugada de un 13 de enero de 2017, a los 91 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras descansaba en su residencia “Plumas Verdes” en Luján.

En 1930 nacía Juan Carlos Mesa. Diego Isidro Mesa, conocido como Juan Carlos Mesa nació en Córdoba. Sus primeros trabajos se remontan a la radio cordobesa. Trabajó en Canal 11, hoy Telefé, Canal 9, y Canal 13. Fue libretista de cómicos famosos como Pepe Biondi, Carlos Balá y Alberto Olmedo. Escribió los monólogos políticos de Tato Bores. En 1983 protagonizó el popular programa Mesa de noticias. En 1997 retornó a Córdoba para conducir El despertador en la emisora LV2.

En 1937 nacía Trini López. Músico, actor y cantante estadounidense de ascendencia mexicana. Su primer gran éxito, fue su interpretación de la canción "If I Had a Hammer", en 1962. También fue reconocido por su interpretación de "La Bamba", el tema en su versión más difundida por Ritchie Valens y Los Lobos. Durante los años 60 y 70, probó su fortuna como actor de cine sin éxito. Falleció en 2020 a los 83 años a causa del Covid-19.

En 1940 McDonald’s abría su primer restaurante. Franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense con sede en Chicago, Illinois, abría su primer local un 15 de mayo en San Bernardino, ciudad de dicho país. En 1940, los hermanos Dick y Mac McDonald decidieron crear la empresa e introdujeron la comida rápida ocho años después. Su salto cualitativo fue en 1955 con la primera franquicia exitosa, asumida por el ejecutivo Ray Kroc (quien luego intentaría hacerse con el control de la empresa), después de algunos intentos sin demasiada ambición por parte de los hermanos McDonald. Al no funcionar los mismos, aceptaron que Kroc estuviera encargado de aquellas franquicias, mientras que ellos solo recibían regalías.

En 1948 nacía Brian Eno. Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno, artísticamente Brian Eno o Eno, es un compositor, activista, ​ cantante y productor musical inglés.​

En 1953 nacía Mike Oldfield. Michael Gordon Oldfield es un músico, compositor, multiinstrumentista y productor británico. Ganador de un Grammy en 1975 a la Mejor Composición Instrumental por el álbum Tubular Bells publicado por Virgin Records en 1973. Uno de sus éxitos, fue la canción escrita por él, Moonlight Shadow, en castellano "Sombra a la luz de la luna", interpretada por la vocalista escocesa Maggie Reilly.

En 1958 era lanzado el Sputnik 3. Fue un satélite soviético lanzado desde el cosmódromo Baikonur con un cohete R-7A1. Era un satélite de investigación para explorar la atmósfera superior y el espacio próximo. Debido a un fallo en el mecanismo de grabación, el satélite no detectó la radiación de los cinturones de Van Allen.

En 1963 Gordon Cooper daba 22 vueltas a la Tierra. Lo hizo en el Mercury Atlas 9. Durante dicha misión, sentó un récord al pasar más tiempo en el espacio que la totalidad de horas registradas (34 horas) por los cinco astronautas anteriores de la misión Mercurio. Fue el primer astronauta que durmió en el espacio.

En 1997 moría Gastón Baquero. Escritor y poeta cubano del siglo XX, exiliado en España tras la Revolución en su país. Fue conocido por Poemas, en 1942, al que le siguió el mismo año Saúl sobre su espada, aunque en ese periodo su principal campo de acción fue el periodismo, como jefe de redacción del Diario de la Marina. En la década siguiente obtenía cargos oficiales en la dictadura de Fulgencio Batista. Contrario a la revolución de Fidel Castro, abandonaba Cuba escoltado por tres embajadores acreditados en La Habana en un vuelo con rumbo a Madrid, donde el régimen de Francisco Franco lo acogía y le proporcionaba trabajo. Regresaba con Poemas escritos en España en 1960 y en 1966 se publicaba Memorial de un testigo, uno de sus libros más reconocidos.

En 1997 nacía Ousmane Dembélé. Es un futbolista francés que juega como delantero en el F. C. Barcelona de la Primera División de España y en la selección de fútbol de Francia. Nacido en Vernon, en el departamento de Eure, Dembélé comenzó su carrera en Rennes antes de unirse al Dortmund en 2016.

En 2004 moría Narciso Ibáñez Menta. Fue un actor y director teatral español nacionalizado argentino. Es reconocido en la ficción de terror en países de habla hispana como Argentina, Uruguay y España. Aunque se hizo popular por sus interpretaciones en el género de terror, sobre todo a partir de la colaboración con su hijo en algunas series de televisión, su trayectoria profesional fue amplia y completa. Dirigió varias obras y trabajó también como guionista de radio y televisión. Uno de sus mayores éxitos en TV fue El hombre que volvió de la muerte, con libros de Abel Santa Cruz. Otra serie de terror en los años 80 fue El pulpo negro emitido por canal 9.

En 2010 Gustavo Cerati sufría un accidente cerebrovascular. Tras finalizar un concierto en Caracas, Venezuela, el músico argentino, Gustavo Cerati, era trasladado a un hospital. En un principio se informaba que había sufrido una descompensación. El 18 de mayo, en un comunicado, confirmaban que había padecido un accidente cerebrovascular (ACV) y era intervenido. En junio era trasladado a Argentina en un avión ambulancia para ser llevado al instituto FLENI de Buenos Aires. En octubre era ingresado a la clínica ALCLA.​ Desde el ACV, sus fanáticos hicieron varias vigilias y recibió diversos homenajes desde Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro, Shakira, hasta Bono, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Maná, entre otros. En 2013, el Papa Francisco le escribió una carta de oración, a petición del artista plástico, Gustavo Masó. Se había mantenido en coma, sin despertar. Fallecía el 4 de septiembre de 2014, cerca de las 9:00, según la noticia emitida en Twitter desde la cuenta oficial del cantante, así como un comunicado por parte de sus familiares y médicos de la clínica en el que se encontraba internado. Gustavo Ceratti, había cumplido 55 años el mes anterior.

En 2012 moría Carlos Fuentes. Fue un escritor nacido en Panamá, y fallecido en México en 2012. Entre sus novelas se destacan La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de piel y Terra nostra. Entre sus ensayos, se destacan La nueva novela hispanoamericana, Cervantes o la crítica de la lectura, El espejo enterrado, Geografía de la novela y La gran novela latinoamericana. Recibió el Premio Rómulo Gallegos, el Cervantes y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994. Fue miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en agosto de 2014 y doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y UNAM. Hasta el día de su fallecimiento fue considerado candidato para obtener el Premio Nobel de Literatura.

En 2013 moría Manolo Galván. Fue un cantautor español de baladas románticas. En 1970, luego de integrar diferentes grupos en España, lograba comenzar su carrera como solista. En 1972 realizaba una gira por Latinoamérica, con gran repercusión en Argentina su tema "¿Por qué te quiero tanto?" En 1973 se instalaba en Buenos Aires, radicándose definitivamente en 1981. En el año 2006 iniciaba su despedida de los escenarios, después de 40 años de carrera. Murió el miércoles 15 de mayo de 2013 en Argentina. Tenía 67 años.

En 2020 moría Sergio Denis. Nacido como Héctor Omar Hoffmann en Coronel Suárez, Buenos Aires, más conocido como Sergio Denis, fue un cantante, actor, compositor, productor discográfico y cantautor argentino, autor de canciones como Nunca supe más de ti, Te quiero tanto, Un poco loco, Gigante chiquito, Sólo el amor puede darnos, Cerca del cielo, entre otras. En marzo de 1969 ingresó al conjunto Los Bambis, con el que grabó por primera vez para un sello discográfico. El disco se llamó Los Bambis también cantan. Los productores de CBS vieron su potencial, y le dieron la oportunidad de comenzar su carrera como solista, y en noviembre de 1969 grabó los temas "Fui un soñador" y "Te llamo para despedirme". Siempre se caracterizó por su estilo para componer o interpretar el pop melódico y la balada romántica. Entre sus canciones más famosas y populares se encuentran: "Nunca supe más de ti" del álbum homónimo de 1973, "Cada vez que sale el sol" del álbum del mismo nombre de 1977, "Cómo estás, querida" incluida en el álbum Afectos (1985), "Te quiero tanto" del álbum Imágenes (1986), y "Un poco loco" del álbum homónimo de 1991. Su repertorio también incluye versiones en español de canciones originalmente grabadas en inglés, tales como "California somnolienta" incluida en su álbum Al Estilo de... Sergio Denis II (1981), "Pipas de la paz" del álbum La humanidad (1984), "Nada cambiará mi amor por ti" de Glenn Medeiros y "Así fue nuestro amor" de John Denver), estas dos últimas incluidas en su álbum Afectos. Fue el cantautor argentino que más unidades vendió entre 1985 y 1994. El 6 de junio de 2017 recibía el Gardel al Mejor Álbum Artista Romántico Melódico. El 30 de mayo de 2018, recibía Gardel a la Trayectoria. En marzo de 2019 sufría una fuerte caída del escenario durante un concierto en Tucumán, motivo por el que permaneció durante 14 meses en estado vegetativo, falleciendo el 15 de mayo de 2020.