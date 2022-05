"Se advierte una escalada de violencia en la sociedad"

La Fiscal del Primer Turno de Río Tercero, Paula Bruera, en diálogo con la emisora Mestiza Rock y Tercer Río Noticias, consultada sobre si se percibe en esa dependencia judicial que aumentaron los casos de violencia social, ratificó que efectivamente eso está sucediendo.

Ese incremento, indicó, se percibe en la cantidad de causas que instruye con imputaciones por "lesiones leves", originadas a partir de discusiones que terminan en agresiones físicas.

"En el turno a mi cargo, hubo personas detenidas por agresiones a partir de una discusión por problemas de tránsito", indicó como ejemplo, sobre la primera quincena de mayo. "La escalada de violencia es a un nivel que comienza con palabras y termina con golpes, con personas que son detenidas e imputadas por lesiones leves ", dijo.

De la discusión a la agresión física

Suelen producirse estas situaciones -recordó- "por un accidente o una mala maniobra" de tránsito. Si bien antes también sucedía, en los últimos tiempos se incrementaron la cantidad de hechos de esta naturaleza.

"Pero también han existido causas por una discusión en un bar, en donde termina, por ejemplo una de las víctimas con un corte ocasionado por una botella", amplió.

"Se advierte una escalada de violencia, al menos en la fiscalía, con mucha participación por llamados de gente que acude a la policía, y cuando llega encuentra a personas lesionadas; lo que antes era una discusión verbal pasó a la agresión física", indicó.

Sobre las probables causas, consideró que no es una sola y a la difícil situación que se está viviendo. "Estamos atravesando una crisis económica, social; y creo que en realidad pueden ser varias cuestiones las que están marcando un contexto más violento", analizó la fiscal.

Aclaró que ese análisis no solo corresponde a Río Tercero o comunidades de la zona. "Es lo que vemos socialmente", indicó. Esas situaciones "van ocasionando quizás una escalada de violencia", dijo.

El doble de causas por violencia social

"La violencia genera más violencia", enfatizó. Consultada sobre el crecimiento de las causas instruidas en su fiscalía, señaló: "Si hablamos de hechos por violencia, no familiares, sino por situaciones sociales, de diez causas, al menos son entre cuatro y cinco", indicó, recordando que hasta no hace más de seis meses, era una de diez causas judiciales. En ese sentido, prácticamente se duplicaron los episodios violentos.

"De hecho yo me quedé trabajando durante enero en la feria (judicial) y comenzamos a advertir esta situación de mayo conflictividad social", indicó. Y agregó: "Mes a mes, no es que disminuyó, sino que ha venido aumentando (...); debemos entender que con la violencia se genera más violencia", reiteró.

La representante del Ministerio Público, recordó que una imputación judicial, no es algo simple, sino que implica un problema para cualquier persona que no tenga antecedentes. "Cuando se llega a las puertas de una fiscalía para que la misma tome intervención, después no hay retractación, la denuncia o la imputación por lesiones leves, por ejemplo, no se levanta; sigue la causa instruyéndose", advirtió Bruera.

La fiscal recordó que quienes quedan imputados, suelen indicarle al tomar intervención la Justicia que "fue una discusión y que no fue para tanto", cuando en realidad se está abriendo una causa que les puede generar problemas en el futuro, por los antecedentes.

"Lo que debe comprenderse, es que las diferencias que puedan existir entre dos o más personas, deben solucionarse mediante la palabra, eso no debe olvidarse nunca", concluyó.