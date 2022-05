Efemérides del 14 de mayo en Argentina y el mundo

Hasta 2020 se celebraba en Argentina el Día del Futbolista Argentino. Había tenido su origen en un gol convertido por la Selección argentina al seleccionado inglés, durante un partido jugado en el Monumental (Argentina), en dicho día del año 1953, y cuyo resultado fue Argentina 3 - Inglaterra 1. El mencionado tanto fue marcado por el jugador Ernesto Grillo, quien, por dicha anotación, fue proyectado en forma directa a la leyenda de figuras y hechos relevantes del fútbol argentino. Sin embargo, esta fecha fue modificada por el 22 de junio. En agosto de 2020 la entidad Futbolistas Argentinos Agremiados solicitó el cambio de fecha, argumentando que el segundo gol de Maradona a Inglaterra el 22 de junio de 1986, "está considerado el mejor gol de la historia de los mundiales y el mejor gol del siglo XX". La Asociación de Futbol Argentino (AFA) decidió aprobar esta propuesta, y por eso a partir de 2021 el Día del Futbolista Argentino pasa a ser cada 22 de junio.

En 1796 Edward Jenner administraba por primera vez la vacuna antivariólica. Edward Jenner fue un constructor inglés que desarrolló la primera vacuna. Debido a ello es considerado "el padre de la inmunología", y se estima que su trabajo "ha salvado más vidas que el trabajo de cualquier otro hombre". Se convirtió en un afamado investigador, médico rural y poeta, cuyo descubrimiento de la vacuna antivariólica tuvo trascendencia definitoria para combatir la viruela, una enfermedad de gran letalidad. Recuerda el sitio de la BBC que "en China habían creado un tratamiento conocido como variolización hace unos mil años que luego se extendió hacia occidente llegando a varios países del Medio Oriente y África. Había varias versiones pero la idea era la misma: darle una dosis del virus a una persona sana con la esperanza de que se enfermara levemente y quedara inmune. Aunque la variolización salvó muchas vidas, el problema era que la persona se podía enfermar gravemente si la pus que inoculaban era de una pústula joven, propagando aún más al enfermedad". Cuando estaba haciendo sus prácticas médicas lejos de su hogar, Jenner atendió a una chica que lo consultó sobre unos granos que tenía en la piel. Trabajaba como ordeñadora y le dijo: "Sé que no es viruela pues ya me dio viruela bovina". Esas palabras hicieron que Jenner recordara que en la región de la que él venía también se decía que quienes contraían viruela bovina al ordeñar vacas quedaban inmunes a la viruela humana. La bovina no era grave: nadie moría de eso. En 1775, Jenner empezaba un minucioso estudio sobre la relación entre la viruela bovina y la de humanos. Después de experimentar con animales descubrió que si tomaba un extracto de una llaga de viruela bovina y se la inyectaba a un ser humano, esa persona quedaba protegida. Un 14 de mayo de 1796, inoculaba a su primer paciente humano, James Phipps, un niño de 8 años, con materia tomada de la mano de una ordeñadora llamada Sarah Nelmes a quien su vaca Blossom la había contagiado de viruela bovina. James contrajo viruela bovina. Unos días después, inoculó al niño con gérmenes de viruela. Como anticipaba, el niño no se enfermó de la versión humana de viruela. La inoculación con el virus de viruela bovina había producido un grado de protección definitivo contra la viruela. En 1798 publicó su investigación, en la que acuñó el término de "vacuna", que viene del latin "vacca" (vaca). El principio de la vacuna de Jenner es el mismo de la actualidad. Una de las vacunas contra el Covid-19, la de AstraZeneca, fue desarrollada por científicos del Instituto Jenner, que lleva precisamente su nombre, conjuntamente con los y las especialistas del Grupo de Vacunas de Oxford.

En 1897 Guglielmo Marconi hacía su primera transmisión telegráfica sin hilos. Algo más de cinco kilómetros fue la distancia que alcanzó la primera transmisión de telegrafía sin hilos en mar abierto, realizada por el inventor e ingeniero eléctrico italiano Guillermo Marconi. El mensaje decía: "¿Estás preparado?".

En 1900 comenzaban los Juegos Olímpicos de Paris. Los Juegos Olímpicos de París 1900, oficialmente Juegos de la II Olimpiada, son la segunda edición de las olimpiadas modernas. Tuvieron lugar en París, Francia, del 14 de mayo al 28 de octubre de 1900, en el marco de la Exposición Universal. La decisión de celebrar los Juegos de 1900 en dicha ciudad se había tomado en la reunión del I Congreso Olímpico celebrado en 1894. Fue la primera actuación de un deportista argentino en los Juegos Olímpicos. Se trataba del esgrimista Francisco Camet.

En 1905 nacía Antonio Berni. Delesio Antonio Berni fue un pintor, grabador y muralista argentino.​​ Varias de sus creaciones tienen como memorables protagonistas a personajes como Juanito Laguna y Ramona Montiel, que se han convertido en representantes icónicos de los marginados por la sociedad.

En 1928 se fundaba el matutino El Mundo en Argentina. El Mundo fue un diario matutino argentino editado en la Ciudad de Buenos Aires por la Editorial Haynes que circuló entre el 14 de mayo de 1928 y mediados de 1967, cuando intentó transformarse en vespertino, aunque no tuvo mayor acogida por parte de los lectores.

En 1944 nacía George Lucas. Es un cineasta, escritor, filántropo y empresario estadounidense. Lucas es más conocido por crear las franquicias de Star Wars e Indiana Jones y fundar Lucasfilm, LucasArts e Industrial Light & Magic. Se desempeñó como presidente de Lucasfilm antes de venderlo a The Walt Disney Company en 2012. En 1997, Lucas volvió a lanzar la Trilogía de Star Wars como parte de una edición especial con varias modificaciones. Lucas es uno de los cineastas más exitosos e influyentes de la historia y ha sido nominado a cuatro premios de la Academia. Es considerado una figura significativa del movimiento Nuevo Hollywood y sus films se encuentran entre las películas con las mayores recaudaciones de la taquilla norteamericana.

En 1948 se proclamaba el Estado de Israel. El 14 mayo se proclamaba en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. La declaración entraba en efecto un día después de que se retirasen las últimas tropas británicas.

En 1955 se constituía el Pacto de Varsovia. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia por la ciudad en la que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955 por los países del bloque del Este durante el periodo conocido como Guerra Fría.

En 1971 nacía Sofía Coppola. Es una directora, guionista, productora y actriz estadounidense.​ Dirigió Las vírgenes suicidas y en 2003 ganó un Premio Óscar a mejor guion original por Lost in Translation, además de ser la tercera mujer en la historia en ser nominada a mejor directora por la Academia de los Óscar.

En 1973 era lanzada la Skylab, primera estación espacial. Fue la primera estación espacial estadounidense, diseñada por Raymond Loewy. Orbitó alrededor de la Tierra de 1973 a 1979 y fue visitada por astronautas en tres ocasiones durante sus dos primeros años de servicio. Con un peso de 75 toneladas, fue lanzada (en misión no tripulada) el 14 de mayo de 1973, impulsada por el cohete Saturno V (misión SL-1). La estación sufrió daños graves durante el lanzamiento, perdiendo el escudo solar, parte del escudo contra micrometeoritos y uno de sus paneles solares principales. Las partes desprendidas del escudo contra micrometeoritos impidieron el despliegue del panel solar restante, causándole un gran déficit energético y un sobrecalentamiento anormal.

En 1984 nacía Mark Zuckerberg. Es un programador y empresario estadounidense, uno de los creadores y fundadores de Facebook (desde 2021, Meta Platforms) y la red social homónima, y su actual presidente. Para desarrollar la red, contó con el apoyo de sus compañeros de la Universidad de Harvard, el coordinador de ciencias de la computación y sus compañeros de habitación Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. En abril de 2018, fue el personaje más joven en aparecer en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, con una fortuna valorada en 73.200 millones de dólares, convirtiéndose en la octava persona más rica del mundo. Desde 2010, la revista Time ha nombrado a Zuckerberg entre las 100 personas más ricas e influyentes del mundo. A mediados de 2018, Forbes lo colocó como la quinta persona más rica del mundo.

En 1987 moría Rita Hayworth. Margarita Carmen Cansino​, conocida como Rita Hayworth, fue una de las actrices más emblemáticas de la época dorada del cine estadounidense y la diva máxima de Hollywood de la década de 1940.

En 1989 Carlos Menem se imponía en las elecciones presidenciales. La elección buscaba definir qué candidato sucedería al presidente Raúl Alfonsín y tuvo lugar en el marco de un proceso de recesión económica.​ El presidente Alfonsín había decidido adelantar las elecciones para domingo 14 de mayo, siendo que estaban originalmente previstas para octubre. Hubo un total de 11 candidatos a presidente y 11 a vicepresidente, con un total de 39 partidos que presentaron candidatos al Colegio Electoral. Los dos principales candidatos eran Carlos Menem apoyado por una coalición conocida como Frente Justicialista de Unidad Popular (FREJUPO); y Eduardo Angeloz, de la oficialista Unión Cívica Radical. Debido a la desfavorable situación económica, Menem obtuvo una amplia victoria con el 47.51% de los votos y recibió 312 votos de los 600 miembros del Colegio Electoral. Angeloz quedó en segundo lugar con el 37.10% y 234 electores. Fueron las últimas elecciones en las que se utilizó el sistema de voto indirecto y los últimos comicios bajo el texto constitucional impuesto durante la dictadura autodenominada "Revolución Libertadora", que había derrocado al gobierno de Juan Domingo Perón. En la misma fecha, pero de 1995, ya con la Constitución Nacional reformada en 1994, era reelecto.

En 1998 moría Frank Sinatra. Conocido como Frank Sinatra, fue un cantante y actor estadounidense, considerado una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos en todo el mundo. Dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado en lo que respecta a la interpretación vocal masculina.​ Su popularidad llegó a ser inmensa en todo el mundo y prácticamente constante a lo largo de toda su carrera, sus grabaciones alcanzaron las listas musicales 209 veces. Es uno de los 33 artistas en ostentar tres estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2003 moría Dante Quinterno. Fue un guionista y dibujante de cómics, empresario editorial y productor agropecuario argentino. Fue el productor y director del primer dibujo animado en colores de Argentina, "Upa en apuros", que se proyectó en 1942. Dante Quinterno se hizo célebre por la creación de los personajes Patoruzú, Isidoro Cañones, Patoruzito, Don Fierro y Pepín Cascarón. En 1924 comenzó a enviar sus dibujos a varios diarios porteños y en 1925 publicó su primera tira, Panitruco, en El Suplemento. Más adelante llegaron Andanzas y desventuras de Manolo Quaranta (1926); Don Fermín (después llamada Don Fierro, 1926), y Un porteño optimista (luego Las aventuras de Don Gil Contento, 1927), para diferentes diarios.

En 2003 Menem renunciaba al ballotage ante Néstor Kirchner. El expresidente renunciaba a competir en el ballottage que él mismo había aceptado como regla electoral con la reforma constitucional. Néstor Kirchner, era de esa manera el presidente electo. Acusaba a Menem de haber mostrado “el último rostro, el de la cobardía, y el último gesto, el de la huida”. Kirchner agregaba que la declinación era “funcional” a las corporaciones. Tras la realización de las elecciones, Menem había obtenido una muy reducida mayoría simple del 25.45% de los votos, contra el 21.65% de Kirchner. Prácticamente todas las fórmulas derrotadas apoyaban a Kirchner en la segunda vuelta, y con las encuestas pronosticando una derrota aplastante para Menem, este resolvía el 14 de mayo no presentarse, por lo que Kirchner era declarado presidente electo y asumía el cargo el 25 de mayo.

En 2004 moría Gato Dumas. Carlos Alberto Dumas Lagos, más conocido como Gato Dumas, fue un cocinero argentino. Considerado un bon vivant, dedicó su vida a sus restaurantes, a escribir libros, a la docencia y a programas de televisión.

En 2012 moría Mario Trejo. Fue un poeta, dramaturgo y director de teatro, guionista de cine, televisión y periodista argentino. Su formación periodística se inició en el diario La Prensa. Entre sus entrevistados figuran Ernesto "Che" Guevara, Yasser Arafat, Salvador Allende, dirigentes del MIR chileno, Abba Eban y Ben Gurión, entre otros. Astor Piazzolla le puso música a algunos de sus poemas, entre ellos, Los Pájaros Perdidos. Escribió obras para televisión: Historias de Jóvenes (Premio Martín Fierro, 1959) y Desnuda Buenos Aires.

En 2015 moría B. B. King. Fue un músico, cantante y compositor estadounidense. Es ampliamente considerado uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos, recibiendo el apodo de "Rey del Blues" y el sobrenombre de "uno de los tres reyes (kings) de la guitarra blues" junto a Albert King y Freddie King. Según Edward M. Komara, King "introdujo un sofisticado estilo de solos basados en fluidas cuerdas (de guitarra) dobladas y brillantes vibratos que influirían prácticamente en todos los guitarristas de blues eléctrico que le siguieron". Tuvo una gran influencia en el aspecto musical y social sobre el cantante Elvis Presley habiéndose conocido y desarrollado una amistad en los pubs de Beale Street en Memphis a principios de los años 50.