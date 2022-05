Efemérides del 13 de mayo en Argentina y el mundo

Día de la Virgen de Fátima. Su celebración se realiza cada 13 de mayo para recordar su primera aparición en Cova da Iria, Portugal, en 1917.

En 1854 nacía Pedro Bonifacio Palacios "Almafuerte". Fue un maestro y poeta argentino. "Almafuerte" fue el seudónimo con el que alcanzó mayor popularidad, aunque no fue el único que utilizó a lo largo de su vida. Ejerció en escuelas de Buenos Aires. Poco después fue maestro en Mercedes, Salto y Chacabuco. A los 16 años de edad dirigió una escuela en Chacabuco; donde, en 1884, conoció al entonces expresidente Domingo Faustino Sarmiento. Tiempo después fue destituido por no poseer un título habilitante para la enseñanza, pero muchos afirman que en realidad fue por sus poemas altamente críticos para con el gobierno. En 1894 retomó su actividad docente en una escuela de Trenque Lauquen, pero nuevamente fue retirado por cuestiones políticas dos años más tarde. Luego de dejar la enseñanza obtuvo un puesto dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y más tarde bibliotecario y traductor en la Dirección General de Estadística de dicha provincia. Al final de su vida, el Congreso le otorgó una pensión vitalicia para que se pudiera dedicar de lleno a su actividad como poeta. No pudo gozar de ella; el 28 de febrero de 1917 falleció en La Plata, a los 62 años. ¡Piú avanti!, es uno de sus poemas más conocidos: No te des por vencido, ni aun vencido, / no te sientas esclavo, ni aun esclavo; / trémulo de pavor, piénsate bravo, / y arremete feroz, ya mal herido (...) En ocasiones, se ha supuesto que la ciudad de Almafuerte, en Córdoba, se llama así en su homenaje, cuando en realidad dicha comunidad fue nombrada de esa manera por su fundador, Pedro C. Molina, uno de los iniciadores de la UCR, quien firmaba sus columnas en el diario El Eco de Córdoba como "Alma Fuerte", por separado, y luego, a la población que fundó junto al río Ctalamochita (Tercero), la bautizó uniendo ambas palabras: Almafuerte.

En 1888 era abolida la esclavitud en Brasil. Fue el último país de América Latina en abolir oficialmente la esclavitud. Un 13 de mayo eso sucedía oficialmente por la Ley Áurea. Estas leyes fueron el resultado de una presión combinada de la resistencia de los esclavizados y de la creciente aceptación del movimiento abolicionista en la sociedad.

En 1914 nacía Joe Louis. Joseph Louis Barrows conocido como Joe Louis, fue un boxeador estadounidense apodado el "bombardero de Detroit". Fue campeón mundial del peso pesado durante once años y ocho meses, un récord que nadie ha conseguido superar.​ Derrotó a 21 boxeadores por el título mundial de peso pesado.

En 1917 la Virgen María se aparecía ante dos niñas y un niño en Fátima, Portugal. Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, afirmaban haber presenciado varias apariciones marianas en Fátima, Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. El domingo 13, fueron a pastorear sus ovejas a un lugar conocido como Cova da Iria. Lucía describió haber visto a una mujer "más brillante que el sol",​ vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos, que les pidió que retornaran el mismo día y a la misma hora durante cinco meses consecutivos. Asombrados, corrieron de regreso a su pueblo y lo anunciaron a todos,​ encontrándose con la previsible incredulidad de sus vecinos, incluyendo a los padres de Lucía, no así los padres de Jacinta y Francisco, que les creyeron. Los niños anunciaron más apariciones. Tras la segunda aparición, en junio, declaraban que se les había anunciado la muerte de Jacinta y Francisco. Por la mortífera epidemia mal denominada (se inició en Estados Unidos) "gripe española" que asoló Europa y América, Francisco y Jacinta Marto resultaron contagiados y enfermos en diciembre de 1918. Francisco no se recuperó y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta mejoró algo su salud, pero al poco tiempo sufrió una pleuritis purulenta y fue internada en el hospital de Vila Nova de Ourém en el verano de 1919. Trasladada a Lisboa, murió el 20 de febrero de 1920. Algunos de los mensajes transmitidos por los niños presagiaban guerras y calamidades en el mundo. Después del relato de la tercera aparición, que incluyó la revelación del conocido como "secreto de Fátima", las dos niñas y el niño fueron secuestrados por mandato del alcalde de Vila Nova de Ourém y sometidos a castigos físicos con el objetivo de que revelaran el contenido de ese mensaje. En posteriores retornos, siempre los días 13, los niños fueron seguidos por miles de personas que se concentraban en el lugar. Según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen fue el 13 de octubre de 1917, día en el que se produjo el llamado "Milagro del sol", un fenómeno del mismo, presenciado por 70 mil personas, entre ellas algunos periodistas y personalidades públicas de la época.

En 1934 moría Angel Gallardo. Fue ingeniero civil, doctor en Ciencias Naturales y político argentino. Estuvo a cargo de la Presidencia del Consejo Nacional de Educación, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Fue sujeto de distinción por parte de entidades científicas del país y extranjeras. Ángel Gallardo desarrolló una obra de alto nivel teórico en el ámbito de las ciencias naturales, ocupándose de los problemas de la herencia biológica y de la división celular.

En 1941 nacía Ritchie Valens. Ritchie Valens, seudónimo de Richard Steven Valenzuela Reyes, fue un músico, cantante y guitarrista estadounidense, uno de los pioneros del rock and roll, y el primero cantando en español.

En 1948 nacía "Pepe" Cibrián Campoy. José Cibrián, conocido como Pepe Cibrián Campoy, es un director teatral, autor, dramaturgo y actor argentino, nacido en La Habana, Cuba. Se lo considera uno de los mayores creadores y el más importante representante del teatro musical argentino.

En 1950 nacía Stevie Wonder. Stevland Hardaway Morris, conocido artísticamente como Stevie Wonder, es un cantautor y activista social estadounidense, uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos.

En 1961 moría Gary Cooper. Frank James Cooper, más conocido como Gary Cooper, fue un actor estadounidense. Ganó el premio Óscar al mejor actor en dos ocasiones y fue nominado en otras tres, así como un Óscar honorífico por su trayectoria profesional en 1961.

En 1981 el Papa Juan Pablo II era atacado y herido con un arma de fuego. El intento de asesinato contra el papa Juan Pablo II tuvo lugar el miércoles 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Mehmet Ali Ağca disparó contra el papa cuatro veces mientras este entraba en la plaza. A causa de los graves disparos, el papa perdió bastante sangre y tuvo que ser hospitalizado. Ağca fue apresado inmediatamente y sentenciado a cadena perpetua por un juzgado italiano. Posteriormente el papa perdonó a Ağca por haber intentado asesinarlo. El presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi otorgó el indulto a Ağca a petición del papa, tras lo cual fue deportado a Turquía en junio del 2000. El 13 de mayo cuando el papa pasaba, Ağca le disparó varias veces​ generando un ensordecedor griterío entre los asistentes a la audiencia en la plaza San Pedro con una pistola semiautomática Browning Hi-Power, calibre 9 mm. Una monja y varios testigos (dos vestidos de cardenales) le impidieron tanto disparar más veces como escapar. Fue atrapado por Camillo Cibin, el jefe de seguridad del Cuerpo de Gendarmería de la Ciudad del Vaticano.​ Juan Pablo II fue alcanzado por cuatro balas, dos de las cuales se alojaron en su estómago, otra le alcanzó en el brazo derecho y la última en la mano izquierda. Dos espectadores resultaban heridos a causa de las balas perdidas del otro sicario que acompañaba a Ağca, Oral Çelik. Uno de los heridos fue Ann Odre, de Buffalo, Nueva York, que recibía una bala en el pecho, y la otra, Rose Hill, de Jamaica, quien sufría una herida superficial en el brazo. Çelik, presa del pánico, huyó sin poner la bomba que tenían previsto detonar en el lugar, para crear pánico y poder escapar, ni tampoco abría fuego. El papa fue llevado al Palacio Apostólico para un primer diagnóstico, ya que exteriormente la herida no parecía seria. Pero una vez que se midió su pulso y presión fue evidente que estaba en peligro y se avisó a una ambulancia. A pesar de que la bala había evitado tanto la aorta abdominal como la arteria mesentérica, había perdido casi el 75% de su sangre, sufriendo un shock por desangramiento, debido a la perforación intestinal. Fue operado por el Dr. Francesco Crucitti en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, el centro traumatológico afiliado a la escuela de Medicina de la Universidad del Sagrado Corazón. Cuando estuvo con el papa en la prisión Rebibbia de Roma la primera vez después de su intento de asesinarlo, Ağca, le preguntó cómo había conseguido sobrevivir. El papa, que había estado consciente hasta el momento de entrar en el quirófano, dijo haber presentido que sobreviviría, creyendo de corazón en la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, quien, en una de sus apariciones a los tres niños había profetizado que un "Obispo de blanco" sería atacado. Hay varias teorías sobre el intento de asesinato.

En 1986 nacía Robert Pattinson. Es un actor, modelo, productor y cantante británico. Inició su carrera durante su adolescencia como modelo de varias marcas infantiles, pero tras la llegada de su pubertad comenzó a tener problemas para obtener nuevos empleos, por lo que decidió dedicarse a la actuación.

En 1998 el juez Víctor Perrota suspendía por la violencia el campeonato oficial de la AFA. Decidió suspender el torneo nacional de fútbol, hasta tanto se adoptaran medidas efectivas para neutralizar la violencia en las canchas. En los últimos 10 años se habían registrado casi 50 muertos, a un ritmo promedio de una víctima cada tres meses. El hecho sin precedentes, ordenaba la suspensión del torneo anual que organiza la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en todas las divisiones, faltaando dos partidos para la finalización del campeonato.

En 2003 moría Marcos Zucker. Fue un actor y humorista argentino que se destacó en el teatro, el cine y la televisión, en especial con la comedia. Actuó en 66 películas. Era hermano del cantor de tango Roberto Beltrán.

En 2012 moría Mario Trejo. Fue un poeta, dramaturgo y director de teatro, guionista de cine, televisión y periodista argentino. Su formación periodística se inició en el diario La Prensa. Entre sus entrevistados figuran Ernesto "Che" Guevara, Yasser Arafat, Salvador Allende, dirigentes del MIR chileno, Abba Eban y Ben Gurión, entre otros. Astor Piazzolla le puso música a algunos de sus poemas, entre ellos, Los Pájaros Perdidos. Escribió obras para televisión: Historias de Jóvenes (Premio Martín Fierro, 1959) y Desnuda Buenos Aires.

En 2019 moría Doris Day. Doris Mary Ann Kappelhoff, conocida como Doris Day, ​ fue una actriz y cantante estadounidense de pop tradicional y jazz. Nacida en una familia de clase media, sus inicios profesionales sucedieron en la radio.