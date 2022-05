Efemérides del 11 de mayo en Argentina y el mundo

Día del Himno Nacional Argentino. El 11 de mayo de 1813 la Asamblea General Constituyente sancionó como "Himno" a la marcha patriótica escrita por Vicente López y Planes con música de Blas Parera. La obra teatral El 25 de Mayo de Luis Morante fue el antecedente que dio lugar a la creación de la canción patria. La puesta terminaba con un himno escrito por Morante, con música del español Blas Parera. Como espectador, Vicente López y Planes se inspiró en esa obra y escribió la primera estrofa de un himno que reemplazaría al anterior. El 22 de julio de 1812, el Primer Triunvirato le sugirió al Cabildo de Buenos Aires la composición de una marcha de la patria para ser interpretada al principio de las funciones teatrales y en las escuelas al finalizar diariamente las clases, debiendo el público escucharla de pie y descubierto. Al año siguiente, la Asamblea General Constituyente del Año XIII le encargó a Vicente López y Planes la letra del himno y a Blas Parera, la composición de una nueva música. El 11 de mayo de 1813 se aprobó como Marcha Patriótica. A través de su historia la canción patria sufrió varios cambios. Pasó a ser Canción patriótica nacional, Canción patriótica hasta que una copia -publicada en 1847- lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que conserva hasta la actualidad. La letra original era marcadamente independentista y antiespañola de acuerdo al espíritu de la época. Tiempo después, la Asamblea del año XIII pide un "arreglo" en la letra con la idea de conservar un acercamiento político con diplomáticos españoles. En 1860 Juan Pedro Esnaola realizó algunos cambios a la música, basándose en anotaciones manuscritas del compositor, creando una versión orquestada más rica desde lo armónico. Su versión original dura 20 minutos. En 1900, se reglamentó por decreto del Poder Ejecutivo utilizar una versión reducida de la marcha para actos oficiales y públicos. En 1924, se abrevió a entre 3 minutos 30 segundos y 3 minutos 53 segundos. Tiempo después, gracias al hallazgo de una partitura en el Museo Histórico Nacional, atribuida a Blas Parera, se introdujeron arreglos a la versión de Esnaola y esta se estrenó al público en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1927, recibiendo críticas. Por decreto del entonces presidente, Marcelo T. de Alvear, se aconsejó hacer una versión más parecida a la de Juan Pedro Esnaola. Por decreto Nº 10.302, del 24 de abril de 1944, la marcha fue aprobada como himno. Su versión vigente corresponde a la transcripción realizada por Lareta que se ajusta a lo acordado el 25 de septiembre de 1928 por el Poder Ejecutivo Nacional.

Día del Autor y Compositor Musical. Se celebra cada año en Argentina en conmemoración al 11 de mayo de 1813, cuando fue aceptado el Himno Nacional Argentino. El 6 de marzo de 1813, la Asamblea propuso crear y componer la letra del Himno Nacional. Dos meses después, el 11 de mayo de 1813 se presenta la letra de éste. Desde entonces, además de celebrar el 11 de mayo el día del Himno Nacional, en Argentina también se celebra el día del autor y compositor musical.

En 1826 nacía Fray Mamerto Esquiú. Mamerto de la Ascensión Esquiú, fue un fraile y obispo argentino del siglo XIX, políticamente relevante por su encendida defensa de la Constitución de 1853. Fue beatificado en 2021. Después de la batalla de Caseros, derrotado Juan Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió la noticia de que se iba a dictar una Constitución. Pero en la Asamblea reunida en Santa Fe triunfó la postura liberal sobre la tradicional que restringía la libertad de cultos, sostenida por el sacerdote Pedro Alejandrino Zenteno, diputado por Catamarca. Regresó a su provincia dispuesto a hacer lo posible para evitar que la Constitución fuera aprobada en la misma, apoyado por la población. Convencido de la posición antiliberal de Esquiú, el gobernador Segura le encargaba un sermón patriótico en ese sentido. Sorprendentemente, este pronunció su discurso más conocido, favorable a la jura de la Constitución. Fue conocido como "Sermón de la Constitución". Allí recordó la historia de desuniones y de guerras civiles, y se felicitó por la sanción de una Constitución que traería nuevamente la paz interna. Pero para que esa paz perdurara -señalaba- era necesario que el texto de la Constitución quedara fijo e inmutable por un largo tiempo, que no fuera discutida por cada ciudadano, que no se le hiciera oposición por causas menores, y que el pueblo se sometiera al poder de la ley.

En 1904 nacía Salvador Dalí. Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se lo considera como uno de los máximos representantes del surrealismo. Es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un estilo genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era muy ecléctico y que "succionó" de innovaciones ajenas. Una de sus pinturas más célebres es La persistencia de la memoria (también conocida como Los relojes blandos), realizada en 1931. Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objetivo era atraer la atención pública. Esta conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, los cuales rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su producción artística.​ Dalí atribuía su "amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental" a un autoproclamado "linaje arábigo",​ que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica.

En 1916 nacía Camilo José Cela. Fue un escritor español. Autor prolífico y representante de la literatura de posguerra, ejerció como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante.

En 1949 Siam cambiaba su nombre oficial por Tailandia. El nombre había sido cambiado por primera vez en 1939 por Prathet Thai y nuevamente en 1949 (habiendo sido revertido durante la Segunda Guerra Mundial).​ Prathet significa ‘país’ y la palabra thai significa ‘libre’ o ‘libertad’ en tailandés.

En 1960 Adolf Eichmann era capturado por un comando israelí en Buenos Aires. Fue un criminal de guerra austriaco-alemán y oficial en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores organizadores del Holocausto y responsable directo de la llamada por el nazismo "solución final", principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración. Escapó, y utilizó el nombre de Ricardo Klement en Argentina, desde 1950 hasta mayo de 1960, cuando fue secuestrado y trasladado a Israel por el Mossad para ser juzgado, siendo encontrado culpable de crímenes de guerra en un juicio ampliamente publicitado en Jerusalén. Fue ejecutado en la horca. El 11 de mayo de 1960 lo esperaron en una calle, y cuando Eichmann bajó de su colectivo, uno de los agentes, Peter Malkin, lo llamó con la única frase que conocía en español: un momentito señor.​ En ese momento, los agentes lo rodearon y lo introdujeron en el coche. Una vez dentro, uno de los agentes del Mossad le habló en alemán, entendiendo de esta forma que su fuga había terminado. Fue trasladado a un piso franco donde fue interrogado. Dijo llamarse Ricardo Klement y luego Otto Henniger. Finalmente dio su número correcto de las SS y admitió su verdadera identidad.

En 1974 era asesinado el sacerdote Carlos Mugica. Fue un sacerdote y profesor argentino vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y a las luchas populares de la Argentina de las décadas de 1960 y 1970. El "apostolado de Mugica" se caracterizó por su "opción preferencial por los pobres", principio fundamental de la Teología del pueblo. La mayor parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31 de Retiro, donde fundó la parroquia Cristo Obrero, siendo uno de los fundadores del movimiento conocido como curas villeros. Moría asesinado a balazos, después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano, en Villa Luro. Entre 2012 y 2016 la justicia establecía que fue asesinado por la grupo parapolicial de extrema derecha Triple A.

En 1981 moría Bob Marley. Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, fue un cantante y compositor de Jamaica. Durante su carrera fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1980). Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari (del que era un miembro comprometido) a una audiencia mundial. Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Jamming, Redemption Song y, junto con The Wailers, Three Little Bird, así como el lanzamiento póstumo Buffalo Soldier. El álbum recopilatorio Legend, lanzado por Island Records en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia con 15 discos de platino en los Estados Unidos​ y más de 28 millones de copias en todo el mundo.

En 1983 se producían en Santiago de Chile protestas contra la dictadura de Pinochet. Las Jornadas de Protesta Nacional fueron manifestaciones civiles para reclamar contra la dictadura de Augusto Pinochet. Eran manifestaciones callejeras en la avenidas céntricas de la ciudad en las mañanas, huelgas y paros en las empresas, y escuelas durante el día y barricadas y enfrentamientos en las poblaciones de la periferia de las ciudades, durante la noche y hasta la madrugada. Se contaban por decenas los muertos y heridos en cada una de dichas protestas, ante la brutal represión. La primera fue el 11 de mayo de 1983, convocada principalmente por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y apoyada por diversos grupos de la oposición política. Su magnitud, diversidad y fuerza, sorprendía no sólo al gobierno dictatorial, sino que a sus propios organizadores.

En 1984 nacía Andrés Iniesta. Es un futbolista español que juega como centrocampista en el Vissel Kobe de la J1 League de Japón.​ Desarrolló la mayor parte de su carrera en el F. C. Barcelona y en la selección española.

En 1984 nacía Abel Pintos. Es un cantante, compositor y productor argentino de folclore y pop latino.​ Comenzó su carrera a los siete años, tras ser escuchado por Raúl Lavié en un homenaje a José de San Martín realizado en su colegio.​

En 1985 un incendio en tribunas de un estadio inglés dejaba decenas de muertos. Conocida como "Tragedia de Valley Parade" ocurrió en el Estadio de Valley Parade en Bradford, Inglaterra. Murieron 56 personas y 265 resultaron heridas debido al incendio de las tribunas. Fue durante un encuentro de la Football League Third Division, tercera categoría del fútbol inglés, entre el Bradford City y el Lincoln City.

En 1995 se prorrogaba el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Más de 170 países decidían extender en forma indefinida y sin condiciones al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), vigente desde el 5 de marzo de 1970 y que sólo permite la posesión de armas nucleares a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China.

En 2003 moría José Manuel Lara. Fue un editor español, fundador de la Editorial Planeta. Tras la guerra civil española, se dedicaba a la compra y venta de libros, fundando diversas editoriales hasta que en 1949 constituyó la editorial Planeta. El negocio creció rápidamente en la España cambiante de los años setenta, impulsado por su catálogo de ficción, con oportunas adquisiciones y alianzas comerciales. En esos años Planeta se instalaba en Argentina, México, Colombia, Chile, Venezuela y, más adelante, en Ecuador.