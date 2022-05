Efemérides del 10 de mayo en Argentina y el mundo

Día de los Medios de Comunicación Social. Fue instituido por la Iglesia Católica como una manera de reflexionar sobre la importancia y la influencia de los medios de comunicación social en el mundo contemporáneo.

Día Mundial del Lupus. El Día Mundial del Lupus se centra en la mejora de los servicios de salud ofrecidos a los pacientes, aumentar la investigación sobre las causas y una cura para el Lupus, mejorar el diagnóstico y el tratamiento, y mejores estudios epidemiológicos del impacto global del Lupus.

En 1508 Miguel Angel Buonaroti comenzaba con el plan para pintar los frescos de la Capilla Sixtina. La bóveda había sufrido dos restauraciones, la última completada con vistas a la intervención de Miguel Ángel. El 8 de mayo de 1508 se acordó un primer plan, pero al artista le pareció «cosa pobre». Por ello el contrato se revisó en junio: se doblaron los emolumentos y el artista obtuvo pintar lo que quisiera, no sólo en el techo, sino también en las pechinas y en las lunetas. Recuerda la web de The National Geographic, que el 8 de mayo de 1508 se acordó un primer plan, pero al artista le pareció "cosa pobre". El contrato se revisó en junio: se doblaron los emolumentos y el artista obtuvo pintar lo que quisiera, no sólo en el techo, sino también en las pechinas y en las lunetas.

En 1788 nacía Augustin-Jean Fresnel. Fue un físico e ingeniero francés que contribuyó significativamente a la teoría ondulatoria de la luz. Fresnel estudió el comportamiento de la luz tanto teórica como experimentalmente. Es más conocido del público por ser el inventor de la lente de Fresnel, que se usó por primera vez en 1823 en el faro de Cordouan cuando trabajaba para la Comisión de Faros, y que hoy se encuentra en muchas aplicaciones.

En 1895 se realizaba el Segundo Censo Nacional en Argentina. El Segundo Censo de la República Argentina se desarrolló luego de la unificación territorial del país tras la incorporación de la Patagonia, del Chaco, Formosa, La Pampa y Misiones. Se censaron 3.954.911 habitantes sin contar a la población de los pueblos originarios, estimada en 30 mil personas. Se llevó a cabo en un solo día, el domingo el 10 de mayo por la Comisión de Censo, bajo la supervisión del Ministerio del Interior en la administración de José E. Uriburu. Se registró finalmente una población total de 4.044.911 habitantes y 536.034 casas. La población total, incluía la relevada, los aborígenes, la "no calculada" estimada en 60 mil personas, y los residentes en el extranjero, unos 50 mil, La densidad poblacional pasó, con respecto al primer censo de 0,6 a 1,4 personas por Km cuadrado. La población urbana, en tanto, había crecido del 34,6 % al 42,8 % del total. En el Censo se identificaron a los afrodescendientes, temática que no volvió a tomarse hasta Censo realizado en 2010. Además, el relevamiento, incluyó por primera ocasión el aspecto económico. La cédula censal fue diseñada con 16 preguntas, el doble que en el primer censo. Por entonces se había incrementando la inmigración europea, por lo que uno de cada cuatro habitantes era extranjero, mayoritariamente de origen italiano y español. En los 26 años que habían transcurrido desde el primer censo, se triplicaba la cantidad de niños y niñas en las escuelas. Sin embargo, siete de cada 10 niñas y niños de 7 a 14 años, no iban a las mismas. Los resultados del Censo, se difundían en castellano y francés, este último, idioma internacional de la época. El censo, además, registraba el inicio de la modernización del país. Al igual que en la edición anterior, el segundo censo nacional investigaba las “condiciones especiales” y, en particular, se consultó sobre la orfandad (paterna y/o materna) y la invalidez. Las ciudades con más población eran: Aglomerado de Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran La Plata, y Gran San Miguel de Tucumán.

En 1899 nacía Fred Astaire. Frederick Austerlitz, ​ más conocido como Fred Astaire, fue un actor, cantante, coreógrafo, bailarín de teatro y cine, y presentador de televisión estadounidense.

En 1933 se fundaba la Liga Naval Argentina. Era una vieja aspiración largamente acariciada por marinos y civiles. No pretendía, se indica en su web, suscitar vocaciones marítimas. sino formar una opinión pública interesada en cuestiones marítimas. De allí surgía su lema fundacional: "Por una mayor conciencia marítima".

En 1960 nacía Paul Hewson, "Bono". Es un músico irlandés, conocido por ser el vocalista del grupo U2 y activista político, especialmente comprometido con el combate a la pobreza en África y a favor de la cancelación de la deuda externa de los países del tercer mundo, labor reconocida entre otros por sus nominaciones consecutivas al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006.

En 1994 Nelson Mandela juraba como primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. El 10 de mayo de 1994 se convertía en un día histórico no sólo para Sudáfrica sino también para el mundo entero: Nelson Mandela se convertía en el primer presidente negro de Sudáfrica y su proclamación ponía fin a 342 años de dominio blanco y a 46 de régimen de discriminación racial conocido como 'apartheid'.

En 2002 moría Yves Robert. Fue un actor, guionista, director y productor francés. A lo largo de su carrera Yves Robert dirigió 23 largometrajes, escribió un mismo número de guiones, y actuó en más de 75 películas.

En 2006 moría Soraya. Soraya Raquel Lamilla Cuevas, conocida simplemente como Soraya, fue una cantautora y productora colombiana-estadounidense. Su carrera abarcó 10 años de producción, durante los cuales lanzó al mercado cinco álbumes, siendo la única latina en producir todos sus discos simultáneamente en español e inglés con los cuales logró ser premiada con el premio Latin Grammy Award para mejor cantautora en 2004. Vendió alrededor de 30 millones de copias de sus álbumes en español e inglés.

En 2005 moría Viviana Gorbato. Fue una periodista, escritora y profesora universitaria argentina. Cuando era adolescente hizo una revista con sus amigas de la escuela secundaria, formó un grupo de teatro, y ganó un concurso literario por un libro de relatos que nunca publicó. Escribió, entre otros libros, La Argentina embrujada... el supermercadismo espiritual de los ricos y famosos (1996). Para ello se infiltró en la secta Escuela de Yoga de Buenos Aires con la excusa de escribir un libro a favor del líder de la misma. El texto trata sobre mentalistas y gurúes y su influjo sobre figuras de la política y el espectáculo. "Escribí ese libro para prevenir a incautos sobre el fraude y la estafa. Yo digo que es un manual de autodefensa. Chesterton decía: 'Cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en todo'", señalaba sobre el mismo.

En 2014 moría Carmen Argibay. Fue una ministra de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Se definía como atea militante, entendiendo que el término "militante" hacía referencia a la honestidad a sus creencias, no por imposición de estas.

En 2014 moría Miguel Brascó. Fue un escritor, humorista, dibujante, editor, crítico y sibarita argentino que se desempeñaba principalmente como especialista en vinos y comida gourmet. También fue abogado y periodista.